ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 24 НОЕМВРИ

БНТ1

05:55 Денят започва 09:20 100% будни 11:00 Култура.БГ 12:00 По света и у нас 12:25 Новини на турски език 12:30 Светът на жестовете 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Това го знам 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес Патрул, сезон 2, епизод 17 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация, сезон 2, епизод 17 15:00 Приключенията на Мерлин, сезон 2, епизод 13 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели, сезон 5, епизод 263 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 История.bg 22:00 Свети Паисий – от Фараса към небесата, сезон 1, епизод 3 23:00 По света и у нас 23:25 Предател, сезон 1, епизод 7 00:00 Още от деня 00:30 100% будни 02:05 Светът и ние 02:30 Култура.БГ 03:25 По света и у нас 03:50 Предател, сезон 1, епизод 7 04:25 Олтарите на България 04:40 Зала на славата 05:00 Луана – футболното чудо 05:15 Шарената панда, сезон 20, епизод 9 05:30 Детски новини 05:40 Телепазарен прозорец

bTV

05:57 Тази сутрин 09:30 Преди обед 11:52 Хороскопът на Алена 11:59 bTV Новините 12:45 Комиците и приятели 13:15 1001 нощ, сезон 1, епизод 89 14:15 Вражда, сезон 1, епизод 116 15:50 Плен, сезон 2, епизод 148 16:59 bTV Новините 17:20 Лице в лице 18:00 Стани богат, сезон 7, епизод 61 18:55 bTV Новините 19:50 Лице в лице след Новините 20:00 Кой да знае?, сезон 5, епизод 28 22:00 Ергенът: Любов в рая, сезон 1, епизод 57 23:30 bTV Новините 00:00 Ченгетата от Пицофалконе, сезон 3, епизод 2 02:10 Приятели, сезон 6, епизод 21 02:50 Преди обед 05:00 Смърфовете, сезон 2, епизод 1 05:20 Лице в лице

bTVAction

06:00 Метеор: Денят на страшния съд 08:00 Луцифер, сезон 1, епизод 1 09:00 Хуберт и Щалер, сезон 2, епизод 11 10:00 Беър Грилс: Мисия за оцеляване, сезон 2, епизод 3 11:00 Разобличаване, сезон 1, епизод 9 12:00 Хавай 5-0, сезон 2, епизод 15 13:00 Армагедон: Астероидът 15:00 Хуберт и Щалер, сезон 2, епизод 12 16:00 Фауда, сезон 4, епизод 10 17:00 Луцифер, сезон 1, епизод 2 18:00 Разобличаване, сезон 1, епизод 10 19:00 Спирала, сезон 2, епизод 7 20:00 Кунг-фу, сезон 2, епизод 13 21:00 Хавай 5-0, сезон 2, епизод 16 22:00 Дани кучето 00:00 Хавай 5-0, сезон 2, епизод 16 01:00 Под прикритие, сезон 3, епизод 12 02:00 Кунг-фу, сезон 2, епизод 13 03:00 Спирала, сезон 2, епизод 7 04:00 Луцифер, сезон 1, епизод 2 05:00 Хуберт и Щалер, сезон 2, епизод 12

bTV COMEDY

06:00 Най-смешните домашни видеоклипове, сезон 1, епизод 66 06:30 Най-смешните домашни видеоклипове, сезон 1, епизод 67 07:00 Разделени заедно, сезон 2, епизод 1 07:30 Разделени заедно, сезон 2, епизод 2 08:00 Татковци, сезон 1, епизод 84 09:00 По средата, сезон 5, епизод 5 09:30 По средата, сезон 5, епизод 6 10:00 Ваканция на Марс 12:00 Какво ще кажат хората, сезон 2, епизод 3 12:30 Какво ще кажат хората, сезон 2, епизод 4 13:00 По средата, сезон 5, епизод 5 13:30 По средата, сезон 5, епизод 6 14:00 Двама мъже и половина, сезон 5, епизод 13 14:30 Двама мъже и половина, сезон 5, епизод 14 15:00 Новите съседи, сезон 12, епизод 6 17:00 Татковци, сезон 1, епизод 85 18:00 Разделени заедно, сезон 2, епизод 3 18:30 Разделени заедно, сезон 2, епизод 4 19:00 По средата, сезон 5, епизод 7 19:30 По средата, сезон 5, епизод 8 20:00 Новите съседи, сезон 12, епизод 7 22:00 Какво ще кажат хората, сезон 2, епизод 5 22:30 Какво ще кажат хората, сезон 2, епизод 6 23:00 Двама мъже и половина, сезон 5, епизод 15 23:30 Двама мъже и половина, сезон 5, епизод 16 00:00 Ваканция на Марс 02:00 Най-смешните домашни видеоклипове, сезон 1, епизод 66 02:30 Най-смешните домашни видеоклипове, сезон 1, епизод 67 03:00 Разделени заедно, сезон 2, епизод 3 03:30 Разделени заедно, сезон 2, епизод 4 04:00 Татковци, сезон 1, епизод 85 05:00 Най-смешните домашни видеоклипове, сезон 1, епизод 66 05:30 Най-смешните домашни видеоклипове, сезон 1, епизод 67

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:58 Здравей, България 09:28 На кафе 11:58 Новините на NOVA 12:30 Наследство 13:30 Свободна да избира 15:00 Лабиринт към щастието 15:59 Новините на NOVA 16:10 Пресечна точка 17:00 Семейни войни, сезон 19, епизод 61 18:00 Сделка или не, сезон 14, епизод 61 18:55 Новините на NOVA 20:00 Игри на волята: България, сезон 7, епизод 68 22:00 Клетката, сезон 2, епизод 5 23:00 Новините на NOVA 23:30 Хъдсън и Рекс, сезон 4, епизод 6 00:30 Снайперистът, сезон 1, епизод 6 01:30 Хамбург: Участък 21, сезон 17, епизод 11 02:30 Три сестри 03:20 Наследство 04:10 Свободна да избира 05:20 Пресечна точка

Нова Спорт

07:45 Шефилд Уензди – Шефилд Юнайтед 09:45 Финал, мач 1 11:45 Финал, мач 2 13:45 Финал, мач 3 15:45 Насаф – Трактор 18:00 Шабаб Ал Ахли – Ал Гарафа 20:15 Ал Ахли – Ал Шарджа 22:15 Бокс: ONE Петъчна бойна вечер 134 02:15 Еротичен телепазар

NovaNews

06:00 Евромакс 06:30 Ничия земя 07:30 Да хванеш гората 08:00 Европа в 15 минути 08:15 Репортаж на DW 08:30 РеВизия 09:00 Твоят ден 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден 12:00 Новините на NOVA 12:30 Пулс 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 Твоят ден – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 Ускорение 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 Социална мрежа 15:55 До там и обратно 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 Ничия земя 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 Денят на живо 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 РеВизия 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 Ничия земя 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 РеВизия 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 Да хванеш гората 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 Денят на живо 00:00 Новините на NOVA NEWS 00:25 РеВизия 01:00 Новините на NOVA NEWS 01:20 Ничия земя 02:00 Новините на NOVA NEWS 02:25 Социална мрежа 03:00 Новините на NOVA NEWS 03:20 Денят на живо 03:50 Ускорение 04:20 Ничия земя 05:00 Другото лице 05:30 Социална мрежа