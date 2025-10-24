ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 24 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:00 Шейкът на Петра детски тв филм /Сърбия, 2019г./

05:15 Александра се бори със страховете си детски тв филм /Испания, 2019г./

05:30 Детски новини /п/

05:40 Телепазарен прозорец

05:55 Денят започва сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов

09:20 100% будни сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев

11:00 Култура.БГ предаване за култура с Димитър Стоянович

12:00 По света и у нас

12:35 Новини на турски език

12:45 Телепазарен прозорец

13:00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 241/п/

14:00 Телепазарен прозорец

14:15 Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство

14:30 Вечната музика

15:00 Приключенията на Мерлин тв филм /5 епизод/

15:45 Телепазарен прозорец

16:00 Бързо, лесно, вкусно

16:30 Светът и ние

16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска

17:50 Детски новини

18:00 По света и у нас

18:30 Още от деня

19:00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 242/

20:00 По света и у нас

20:45 Спортни новини

21:00 Панорама с Бойко Василев

22:00 Под прикритие тв филм /7 епизод/ (16)

23:00 По света и у нас

23:25 Студио Х: Баварска рапсодия тв филм /8 епизод/ (12)

01:05 Още от деня /п/

01:35 100% будни сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/

03:05 Светът и ние /п/

03:30 По света и у нас /п/

03:55 Култура.БГ предаване за култура с Димитър Стоянович/п/

04:50 Зала на славата /п/

bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.1, еп.31

05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./

06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова

09:30 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова

12:00 bTV Новините – обедна емисия

12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./

13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.68

14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.95

16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.127

17:00 bTV Новините

17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова

18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев

19:00 bTV Новините – централна емисия

19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова

20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев

22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева

23:30 bTV Новините – късна емисия

00:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.12, еп.1

01:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.24

01:25 „Добрият доктор“ – сериал, с.6, еп.15

02:10 bTV Новините – късна емисия /п./

02:50 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова /п./

bTVAction

05:15 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.6 /п./

06:00 „Земетресението: Бъдеща Америка“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2024 г.), режисьор: Ник Лайън, в ролите: Джесика Морис, Крис Бруно, Крю Мороу, Алисън Голд, Алисън Чейс, Закари Симонини, Брад Стагс, Леви Боулинг, Каньон Принс, Джо Курак, Е.Р. Руис и др.

08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.15 /п./

09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.6 /п./

10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.6

10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.4 /п./

12:00 „Древен Апокалипсис“ – документална поредица, с.1, еп.6 /п./

13:00 „Невидимия“ – екшън, криминален (САЩ, 1996 г.), режисьор: Джон Грей, в ролите: Стивън Сегал, Кийнън Айвъри Уейънс, Боб Гънтън, Брайън Кокс, Мишел Джонсън, Стивън Тоболовски и др.

15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.7

16:00 „Фауда“ – сериал, с.3, еп.1

16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.16

17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.5

19:00 „Балтазар“ – сериал, с.4, еп.4

20:00 Премиера: „Кунг-фу“ – сериал, с.1, еп.7

21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.21

22:00 „Шазам!“ – фентъзи, екшън, комедия (САЩ, 2019 г.), режисьор: Дейвид Сандбърг, в ролите: Закари Ливай, Марк Стронг, Ашър Ейнджъл, Джаймън Хаунсу, Джак Дилън Грейзър, Адам Броуди и др.

00:30 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.21 /п./

01:30 „Под прикритие“ – сериал, с.2, еп.5

02:30 „Кунг-фу“ – сериал, с.1, еп.7 /п./

03:30 „Балтазар“ – сериал, с.4, еп.4 /п./

04:30 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.16 /п./

bTV COMEDY

05:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.2 /п./

05:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.3 /п./

06:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.4

06:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.5

07:00 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.25

07:30 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.26

08:00 „Татковци“ – сериал, еп.63 /п./

09:00 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.9 /п./

09:30 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.10 /п./

10:00 „Извънредно специални пратеници“ – комедия (Франция, 2009 г.), режисьор: Фредерик Обуртен, в ролите: Жерар Жюно, Жерар Ланвен, Омар Си, Валери Капрински, Ан Маривен и др.

12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.11 /п./

12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.12 /п./

13:00 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.9 /п./

13:30 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.10 /п./

14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.23 /п./

14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.24 /п./

15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.10, еп.1 /п./

17:00 „Татковци“ – сериал, еп.64

18:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.5

18:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.6

19:00 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.11

19:30 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.12

20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.10, еп.2

22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.13

22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.14

23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.1

23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.2

00:00 „Извънредно специални пратеници“ – комедия (Франция, 2009 г.), режисьор: Фредерик Обуртен, в ролите: Жерар Жюно, Жерар Ланвен, Омар Си, Валери Капрински, Ан Маривен и др.

02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.4 /п./

02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.5 /п./

03:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.5 /п./

03:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.6 /п./

04:00 „Татковци“ – сериал, еп.64 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/

06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок

09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA

12:00 Новините на NOVA

12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм

13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал

15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм

16:00 Новините на NOVA

16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу

17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра

18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра

19:00 Новините на NOVA – централна емисия

20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7

22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7

23:00 Новините на NOVA

23:30 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 3

00:30 „Станция Берлин“ – сериал, сезон 2

01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 16

02:30 „Три сестри“ – сериен филм

03:20 „Наследство – сериен филм /п/

04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

07:30 Ал Ахли – Аркадаг Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/

09:30 Тампайнс Роувърс – Поханг Стийлърс Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/

11:30 Банкок Юнайтед – Лайън Сити Сейлърс Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/

13:30 Гоа – Ал Насър Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/

15:25 Новини

15:30 Екзитър Сити – Плимут Аргайл Футбол: Лига 1 на Англия 2025/2026 /n/

17:30 Мото Спорт Xtra предаване за български моторни спортове 2025 /n/

18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026 /n/

18:30 Шампионска лига на Азия 2: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026

19:00 Студио „Бундеслига“ директно

19:30 Гройтер Фюрт – Карлсруе Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 директно

21:30 Вердер Бремен – Унион Берлин Футбол: Бундеслига 2025/2026 директно

23:25 Студио „Бундеслига“ директно

23:45 Шефилд Уензди – Мидълзбро Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/

01:45 Бристъл Сити – Саутхямптън Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/

03:45 Еротичен Телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/

05:30 „Социална мрежа“ – /п/

06:00 „В добра форма“ – поредица на DW /п/

06:30 „Ничия земя“ – /п/ „

07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/

08:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/

08:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/

09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS

10:00 Новините на NOVA NEWS

10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS

11:00 Новините на NOVA NEWS

11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS

12:00 Новините на NOVA

12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване

13:00 Новините на NOVA NEWS

13:45 „Твоят ден“ – избрано

14:00 Новините на NOVA NEWS

14:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/

15:00 Новините на NOVA NEWS

15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок

15:55 „До там и обратно“ – рубрика

16:00 Новините на NOVA NEWS

16:10 „Ничия земя“ – /п/

17:00 Новините на NOVA NEWS

17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване

18:00 Новините на NOVA NEWS

18:20 „Ревизия“ – икономическо предаване

19:00 Новините на NOVA NEWS

19:15 „Ничия земя“

20:00 Новините на NOVA NEWS

20:50 Най-доброто от DW

21:00 Новините на NOVA NEWS

21:30 „Ревизия“- икономическо предаване /п/

22:00 Новините на NOVA NEWS

22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева

23:00 Новините на NOVA NEWS

23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/

00:00 Новините на NOVA NEWS /п/

00:25 „Ревизия“- икономическо предаване /п/

01:00 Новините на NOVA NEWS /п/

01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/

02:00 Новините на NOVA NEWS /п/

02:25 „Социална мрежа“ – /п/

03:00 Новините на NOVA NEWS /п/

03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/

03:50 „Проект Бъдеще“ – документална поредица на DW /п/

04:20 „Ничия земя“ – /п/