ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 24 ОКТОМВРИ

БНТ1
05:00 Шейкът на Петра детски тв филм /Сърбия, 2019г./
05:15 Александра се бори със страховете си детски тв филм /Испания, 2019г./
05:30 Детски новини /п/
05:40 Телепазарен прозорец
05:55 Денят започва сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов
09:20 100% будни сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев
11:00 Култура.БГ предаване за култура с Димитър Стоянович
12:00 По света и у нас
12:35 Новини на турски език
12:45 Телепазарен прозорец
13:00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 241/п/
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство
14:30 Вечната музика
15:00 Приключенията на Мерлин тв филм /5 епизод/
15:45 Телепазарен прозорец
16:00 Бързо, лесно, вкусно
16:30 Светът и ние
16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска
17:50 Детски новини
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 242/
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 Панорама с Бойко Василев
22:00 Под прикритие тв филм /7 епизод/ (16)
23:00 По света и у нас
23:25 Студио Х: Баварска рапсодия тв филм /8 епизод/ (12)
01:05 Още от деня /п/
01:35 100% будни сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/
03:05 Светът и ние /п/
03:30 По света и у нас /п/
03:55 Култура.БГ предаване за култура с Димитър Стоянович/п/
04:50 Зала на славата /п/
bTV
05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.1, еп.31
05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./
06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова
09:30 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова
12:00 bTV Новините – обедна емисия
12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./
13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.68
14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.95
16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.127
17:00 bTV Новините
17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова
18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев
19:00 bTV Новините – централна емисия
19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова
20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев
22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева
23:30 bTV Новините – късна емисия
00:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.12, еп.1
01:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.24
01:25 „Добрият доктор“ – сериал, с.6, еп.15
02:10 bTV Новините – късна емисия /п./
02:50 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова /п./
bTVAction
05:15 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.6 /п./
06:00 „Земетресението: Бъдеща Америка“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2024 г.), режисьор: Ник Лайън, в ролите: Джесика Морис, Крис Бруно, Крю Мороу, Алисън Голд, Алисън Чейс, Закари Симонини, Брад Стагс, Леви Боулинг, Каньон Принс, Джо Курак, Е.Р. Руис и др.
08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.15 /п./
09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.6 /п./
10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.6
10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.4 /п./
12:00 „Древен Апокалипсис“ – документална поредица, с.1, еп.6 /п./
13:00 „Невидимия“ – екшън, криминален (САЩ, 1996 г.), режисьор: Джон Грей, в ролите: Стивън Сегал, Кийнън Айвъри Уейънс, Боб Гънтън, Брайън Кокс, Мишел Джонсън, Стивън Тоболовски и др.
15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.7
16:00 „Фауда“ – сериал, с.3, еп.1
16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.16
17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.5
19:00 „Балтазар“ – сериал, с.4, еп.4
20:00 Премиера: „Кунг-фу“ – сериал, с.1, еп.7
21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.21
22:00 „Шазам!“ – фентъзи, екшън, комедия (САЩ, 2019 г.), режисьор: Дейвид Сандбърг, в ролите: Закари Ливай, Марк Стронг, Ашър Ейнджъл, Джаймън Хаунсу, Джак Дилън Грейзър, Адам Броуди и др.
00:30 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.21 /п./
01:30 „Под прикритие“ – сериал, с.2, еп.5
02:30 „Кунг-фу“ – сериал, с.1, еп.7 /п./
03:30 „Балтазар“ – сериал, с.4, еп.4 /п./
04:30 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.16 /п./
bTV COMEDY
05:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.2 /п./
05:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.3 /п./
06:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.4
06:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.5
07:00 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.25
07:30 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.26
08:00 „Татковци“ – сериал, еп.63 /п./
09:00 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.9 /п./
09:30 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.10 /п./
10:00 „Извънредно специални пратеници“ – комедия (Франция, 2009 г.), режисьор: Фредерик Обуртен, в ролите: Жерар Жюно, Жерар Ланвен, Омар Си, Валери Капрински, Ан Маривен и др.
12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.11 /п./
12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.12 /п./
13:00 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.9 /п./
13:30 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.10 /п./
14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.23 /п./
14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.2, еп.24 /п./
15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.10, еп.1 /п./
17:00 „Татковци“ – сериал, еп.64
18:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.5
18:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.6
19:00 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.11
19:30 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.12
20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.10, еп.2
22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.13
22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.14
23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.1
23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.2
00:00 „Извънредно специални пратеници“ – комедия (Франция, 2009 г.), режисьор: Фредерик Обуртен, в ролите: Жерар Жюно, Жерар Ланвен, Омар Си, Валери Капрински, Ан Маривен и др.
02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.4 /п./
02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.5 /п./
03:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.5 /п./
03:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.6 /п./
04:00 „Татковци“ – сериал, еп.64 /п./
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/
06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок
09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм
13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал
15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм
16:00 Новините на NOVA
16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу
17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра
18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра
19:00 Новините на NOVA – централна емисия
20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7
22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7
23:00 Новините на NOVA
23:30 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 3
00:30 „Станция Берлин“ – сериал, сезон 2
01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 16
02:30 „Три сестри“ – сериен филм
03:20 „Наследство – сериен филм /п/
04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/
Нова Спорт
07:30 Ал Ахли – Аркадаг Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/
09:30 Тампайнс Роувърс – Поханг Стийлърс Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/
11:30 Банкок Юнайтед – Лайън Сити Сейлърс Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/
13:30 Гоа – Ал Насър Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/
15:25 Новини
15:30 Екзитър Сити – Плимут Аргайл Футбол: Лига 1 на Англия 2025/2026 /n/
17:30 Мото Спорт Xtra предаване за български моторни спортове 2025 /n/
18:00 Елитна Шампионска лига на Азия: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026 /n/
18:30 Шампионска лига на Азия 2: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026
19:00 Студио „Бундеслига“ директно
19:30 Гройтер Фюрт – Карлсруе Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 директно
21:30 Вердер Бремен – Унион Берлин Футбол: Бундеслига 2025/2026 директно
23:25 Студио „Бундеслига“ директно
23:45 Шефилд Уензди – Мидълзбро Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/
01:45 Бристъл Сити – Саутхямптън Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/
03:45 Еротичен Телепазар
NovaNews
05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/
05:30 „Социална мрежа“ – /п/
06:00 „В добра форма“ – поредица на DW /п/
06:30 „Ничия земя“ – /п/ „
07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/
08:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/
08:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/
09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS
10:00 Новините на NOVA NEWS
10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS
11:00 Новините на NOVA NEWS
11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS
12:00 Новините на NOVA
12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване
13:00 Новините на NOVA NEWS
13:45 „Твоят ден“ – избрано
14:00 Новините на NOVA NEWS
14:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/
15:00 Новините на NOVA NEWS
15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок
15:55 „До там и обратно“ – рубрика
16:00 Новините на NOVA NEWS
16:10 „Ничия земя“ – /п/
17:00 Новините на NOVA NEWS
17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване
18:00 Новините на NOVA NEWS
18:20 „Ревизия“ – икономическо предаване
19:00 Новините на NOVA NEWS
19:15 „Ничия земя“
20:00 Новините на NOVA NEWS
20:50 Най-доброто от DW
21:00 Новините на NOVA NEWS
21:30 „Ревизия“- икономическо предаване /п/
22:00 Новините на NOVA NEWS
22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева
23:00 Новините на NOVA NEWS
23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/
00:00 Новините на NOVA NEWS /п/
00:25 „Ревизия“- икономическо предаване /п/
01:00 Новините на NOVA NEWS /п/
01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/
02:00 Новините на NOVA NEWS /п/
02:25 „Социална мрежа“ – /п/
03:00 Новините на NOVA NEWS /п/
03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/
03:50 „Проект Бъдеще“ – документална поредица на DW /п/
04:20 „Ничия земя“ – /п/