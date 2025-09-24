ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 24 СЕПТЕМВРИ

БНТ1

05:10 Гейм он! – тв филм /10 епизод/п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 220/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Блуи – анимационен филм 14:30 Пес патрул – тв филм /9 епизод/ 14:55 Костенурките нинджа – нова мутация – тв филм /9 епизод/ 15:20 Гейм он! – тв филм /11 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 221/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Следите остават 21:30 В кадър Доза психоза 22:00 Хотел „Портофино“ – тв филм /4 епизод/ (12) 23:00 По света и у нас 23:25 Забравени от Бога 2 – тв филм /9, последен епизод/ (14) 00:20 Още от деня /п/ 00:50 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/ 02:25 Светът и ние /п/ 02:50 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович/п/ 03:50 По света и у нас /п/ 04:15 Забравени от Бога 2 – тв филм /9, последен епизод/п/ (14)

bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.1, еп.9 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.46 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.74 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.107 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Колко ми даваш?“ – забавно шоу с водеща Флорина Иванова 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Лас Вегас“ – сериал, с.5, еп.18 01:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.9, еп.6 02:10 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.8 02:50 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова /п./

bTVAction

05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.11, еп.10 /п./ 06:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.3 06:30 „Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп.48 /п./ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.11, еп.10 /п./ 10:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.15 /п./ 11:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.5, еп.11 /п./ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.2 /п./ 13:00 „Тайните на мажоретките“ – трилър (Канада, 2020 г.), режисьор: Дейвид Ланглоа, в ролите: Маргарет Ан Флорънс, Анита Браун, Карис Камерън, Матю Кевин Андерсън и др. 15:00 Премиера: „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.11, еп.11 16:00 „Фауда“ – сериал, с.1, еп.3 17:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.16 18:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.5, еп.12 19:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.14 /п./ 19:30 УЕФА Лига Европа – студио 19:45 ПРЯКО: УЕФА Лига Европа: Мидтиланд – Щурм Грац 21:45 УЕФА Лига Европа – студио 22:00 ПРЯКО: УЕФА Лига Европа: Бетис – Нотингам 00:00 УЕФА Лига Европа – студио 00:30 УЕФА Лига Европа – репортажи от мачовете от деня 01:00 „Прецакването“ – криминален, драма, трилър (САЩ, 2001 г.), режисьор: Франк Оз, в ролите: Робърт Де Ниро, Едуард Нортън, Марлон Брандо, Анджела Басет, Гари Фармър, Пол Соулс, Джейми Харолд, Серж Уд, Мартин Дрейнвил, Марк Камачо, Жан-Рене Уел, Клод Деспен и др. 03:15 „Под наблюдение“ – сериал, с.5, еп.12 /п./ 04:15 „Древно инженерство“ – документална поредица, с.2, еп.7 /п./

bTV COMEDY

05:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.42 /п./ 05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.43 /п./ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.44 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.45 07:00 „Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.12 /п./ 07:30 „Нощен съд“ – сериал, с.2, еп.13 /п./ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.41 /п./ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.21 /п./ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.22 /п./ 10:00 ПРЕМИЕРА: „За късмет“ – комедия, драма (Франция, 2015 г.), режисьор: Беноа Графин, в ролите: Сандрин Киберлайн, Едуар Баер, Бенджамин Биолай, Бул Ожие, Карла Беснаину, Матийо Торлотинг, Гилейн Лондес, Анна Гейлър, Флорънс Виала и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.12 /п./ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.13 /п./ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.21 /п./ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.22 /п./ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.12, еп.3 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.12, еп.4 /п./ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.6 /п./ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.42 18:00 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.1 18:30 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.2 19:00 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.23 19:30 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.24 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.7 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.14 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.15 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.12, еп.5 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.12, еп.6 00:00 „За късмет“ – комедия, драма (Франция, 2015 г.), режисьор: Беноа Графин, в ролите: Сандрин Киберлайн, Едуар Баер, Бенджамин Биолай, Бул Ожие, Карла Беснаину, Матийо Торлотинг, Гилейн Лондес, Анна Гейлър, Флорънс Виала и др. 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.44 /п./ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.45 /п./ 03:00 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.1 /п./ 03:30 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.2 /п./ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.42 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 7 00:30 „Закон и ред: Торонто“ (премиера) – сериал, сезон 1 01:30 „Рей Донован“ – сериал, сезон 7 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

09:00 Амиен – Сент Етиен, Футбол: Лига 2 на Франция 2025/2026 /n/ 11:00 Барнзли – Брайтън & Хоув Албиън, Футбол: Карабао къп 2025/2026 /n/ 13:00 Линкълн Сити – Челси, Футбол: Карабао къп 2025/2026 /n/ 14:55 Новини 15:00 Фулъм – Кеймбридж Юнайтед, Футбол: Карабао къп 2025/2026 /n/ 17:00 Конен спорт, Купа на България 2025, Ямбол /n/ 19:00 Конен спорт Купа на България 2025, Ямбол /n/ 20:55 Новини 21:00 Чемпиъншип: Обзор – предаване за английски футбол 2025/2026 /n/ 21:45 Нюкасъл Юнайтед – Брадфорд Сити, Футбол: Карабао къп 2025/2026, директно 23:45 Панатинайкос – Олимпиакос, Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026 /n/ 01:45 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „Истории от света“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ – /п/ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 Темата на NOVA – /п/ 08:15 „На фокус след новините“ – публицистично токшоу /п/ 08:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Проект Бъдеще“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ – /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:25 „Европа в 15 минути“ – предаване /п/ 18:45 „DW Репортерът“ – репортаж на DW /п/ 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS/п/ 00:25 „Ускорение“ – документална поредица на DW 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „В добра форма“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ – /п/





