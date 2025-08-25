ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 25 АВГУСТ

(БНТ1)

6:00 Блуи 06:15 Уча, зная и играя

06:45 Деца на времето , сезон 2 , епизод 1

07:15 Телепазарен прозорец

07:30 Домът на вярата

08:00 Денят започва с Георги Любенов /избрано/

09:00 Денят започва в неделя с Иво Никодимов

11:00 Отблизо

12:00 По света и у нас

12:30 Арена спорт

13:15 Зала на славата

13:30 Българското село Малки истории

14:00 Малки истории

15:00 Уча, зная и играя

15:30 Лола и граховото зърно

17:00 Това го знам

18:00 Имате среща с … Диана Любенова

18:45 Спорт Тото

19:00 С БНТ завинаги

19:50 Разкажи ми приказка

20:00 По света и у нас

20:30 Новини от миналото

20:45 Спортни новини

21:00 БГ киновечер: Порталът , сезон 1 , епизод 3

22:00 По света и у нас

22:15 Най-хубавите години от нашия живот

23:50 Земя на странници

01:40 Балканите с Николай Кръстев02:40 Денят започва в неделя с Иво Никодимов

04:40 Домът на вярата

05:10 По света и у нас

05:25 Арт Детектив



05:40 Телепазарен прозорец

bTV

06:00 Убийства в Рая , сезон 6 , епизод 7

07:00 Тази сутрин

09:30 Преди обед

12:00 bTV Новините

12:30 Комиците и приятели

13:30 1001 нощ , сезон 1 , епизод 26

14:30 Вражда , сезон 1 , епизод 54

16:00 Плен , сезон 2 , епизод 87

17:00 bTV Новините

17:30 Вкусът на България

18:00 Стани богат , сезон 6 , епизод 247

19:00 bTV Новините

20:00 Кой да знае? , сезон 4 , епизод 80

21:30 Survivor 6: Скритият идол , сезон 6 , епизод 26

23:00 bTV Новините

23:30 Лас Вегас , сезон 4 , епизод 14

00:30 Убийства в Рая , сезон 6 , епизод 8

01:35 Съдебна зала: Ел Ей , сезон 2 , епизод 3

02:20 bTV Новините

02:55 Преди обед

05:00 bTV разказва

05:30 Богатствата на България

bTV Action

06:00 В дивата пустош с Беър Грилс , сезон 2 , епизод 5

07:00 Островът на 100-те гривни: Другата вселена , сезон 1 , епизод 26

09:00 Хуберт и Щалер , сезон 10 , епизод 4

10:00 Час пик , сезон 1 , епизод 5

11:00 Под наблюдение , сезон 4 , епизод 11

12:00 Смъртоносно оръжие , сезон 2 , епизод 17

13:00 Страшен филм 2

15:00 Хуберт и Щалер , сезон 10 , епизод 5

16:00 Специален отдел „Издирване“ , сезон 2 , епизод 6

17:00 Спенсър , сезон 5 , епизод 17

18:00 Под наблюдение , сезон 4 , епизод 12

19:00 Парламентьорът , сезон 1 , епизод 2

20:00 Смъртоносно оръжие , сезон 2 , епизод 18

21:00 Час пик , сезон 1 , епизод 7

22:00 Фирмата

01:00 Час пик , сезон 1 , епизод 7

02:00 Под наблюдение , сезон 4 , епизод 12

03:00 Смъртоносно оръжие , сезон 2 , епизод 18

04:00 Парламентьорът , сезон 1 , епизод 2

05:00 Хуберт и Щалер , сезон 10 , епизод 5

bTV Comedy

06:00 Безкрайна фиеста , сезон 3 , епизод 134

06:30 Безкрайна фиеста , сезон 3 , епизод 135

07:00 По средата , сезон 8 , епизод 7

07:30 По средата , сезон 8 , епизод 8

08:00 Татковци , сезон 1 , епизод 19

09:00 Приятели , сезон 5 , епизод 10

09:30 Приятели , сезон 5 , епизод 11

10:00 Флорънс

12:00 Семейство Голдбърг , сезон 5 , епизод 13

12:30 Семейство Голдбърг , сезон 5 , епизод 14

13:00 Приятели , сезон 5 , епизод 10

13:30 Приятели , сезон 5 , епизод 11

14:00 Двама мъже и половина , сезон 9 , епизод 12

14:30 Двама мъже и половина , сезон 9 , епизод 13

15:00 Новите съседи , сезон 6 , епизод 2

16:30 Приятели , сезон 5 , епизод 8

17:00 Татковци

18:00 По средата , сезон 8 , епизод 9

18:30 По средата , сезон 8 , епизод 10

19:00 Приятели , сезон 5 , епизод 12

19:30 Приятели , сезон 5 , епизод 13

20:00 Новите съседи , сезон 6 , епизод 3

22:00 Семейство Голдбърг , сезон 5 , епизод 15

22:30 Семейство Голдбърг , сезон 5 , епизод 16

23:00 Двама мъже и половина , сезон 9 , епизод 14

23:30 Двама мъже и половина , сезон 9 , епизод 15

00:00 Флорънс

01:45 Безкрайна фиеста , сезон 3 , епизод 134

02:30 Безкрайна фиеста , сезон 3 , епизод 135

03:00 По средата , сезон 8 , епизод 9

03:30 По средата , сезон 8 , епизод 10

03:50 Татковци

04:45 Безкрайна фиеста , сезон 3 , епизод 134

05:30 Безкрайна фиеста , сезон 3 , епизод 135

NOVA TV

06:55 Здравей, България

09:28 На кафе

10:00 Розамунде Пилхер: Омагьосани

11:58 Новините на NOVA

12:30 Наследство

13:30 Свободна да избира

15:00 Лабиринт към щастието

15:59 Новините на NOVA

16:30 Да хванеш гората

17:00 Семейни войни , сезон 18 , епизод 237

18:00 Сделка или не , сезон 13 , епизод 233

18:55 Новините на NOVA

20:00 Кошмари в кухнята

21:00 Диви и красиви , сезон 1 , епизод 11

22:00 Новините на NOVA

22:30 Магнум , сезон 4 , епизод 16

23:30 Специален отряд , сезон 5 , епизод 21

00:30 Закон и ред , сезон 22 , епизод 15

01:30 Рей Донован , сезон 5 , епизод 6

02:30 Три сестри

03:20 Наследство

04:10 Свободна да избира

05:20 Закон и ред , сезон 22 , епизод 15

06:00 Специален отряд , сезон 5 , епизод 21



NOVA Sport

09:30

АЕК – Пансерайкос

11:30

ПАОК – Лариса

13:30

Дармщат – Херта Берлин

15:25

Новини

15:30

Хановер – Магдебург

17:30

Норич Сити – Мидълзбро

19:30

Чарълтън Атлетик – Лестър Сити

21:25

Новини

21:30

Чемпиъншип: Обзор

22:00

Бокс: ONE Петъчна бойна вечер 121

Nova News

06:00

Евромакс

07:30

РеВизия

08:00

Челюсти

08:30

Да хванеш гората

09:00

Твоят ден

10:00

Новините на NOVA NEWS

10:10

Твоят ден

11:00

Новините на NOVA NEWS

12:00

Новините на NOVA

12:30

Пулс

13:00

Новините на NOVA NEWS

13:25

Твоят ден – избрано

14:00

Новините на NOVA NEWS

14:30

Ускорение

15:00

Новините на NOVA NEWS

15:20

Социална мрежа – избрано

15:55

До там и обратно

16:00

Новините на NOVA NEWS

17:00

Новините на NOVA NEWS

17:20

Историите на Мария Йотова

18:00

Новините на NOVA NEWS

18:20

Разказите на хижаря

19:00

Новините на NOVA NEWS

20:00

Новините на NOVA NEWS

20:50

Нищо лично

21:00

Новините на NOVA NEWS

21:30

Интервюто на Мон Дьо

22:00

Новините на NOVA NEWS

22:15

Да хванеш гората

23:00

Новините на NOVA NEWS

23:20

Американска алчност

00:00

Новините на NOVA NEWS

00:25

Интервюто на Мон Дьо

01:00

Новините на NOVA NEWS

01:30

Да хванеш гората

02:00

Новините на NOVA NEWS

02:25

Социална мрежа – избрано

03:00

Новините на NOVA NEWS

03:20

Американска алчност

05:00

Другото лице

Социална мрежа

05:30

Социална мрежа





