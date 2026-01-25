ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 25 ЯНУАРИ

БНТ1

06:00 Блуи – анимационен филм 06:20 Книга на книгите – анимационен филм 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Домът на вярата 08:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Отблизо 12:00 По света и у нас 12:30 Арена спорт 13:15 Истории от олимпийските игри 13:30 Българското село 14:00 Малки истории 15:00 Уча, зная и играя – детско шоу 15:30 Коледен годежен пръстен – игрален филм /САЩ, 2020г./, режисьор Трой Скот, в ролите: Назнин Контрактор, Дейвид Алпей, Челси Рейст, Кейси Мандерсън и др. 17:00 Това го знам – детско куиз шоу 18:00 Имате среща с … Диана Любенова лайфстайл ток шоу 18:45 Спорт тото 19:00 С БНТ завинаги студио за Евровизия с излъчените финалисти 20:00 По света и у нас 20:30 Интервюто 20:45 Спортни новини 21:00 БГ киновечер: На границата – тв филм /6, последен епизод/ 22:00 Моят плейлист 23:00 По света и у нас 23:15 Последното метро – игрален филм /Франция, 1980 г./, режисьор Франсоа Трюфо, в ролите: Катрин Деньов, Жерар Депардийо, Андреа Фереол, Жан Поаре и др. (12) 01:35 Натисни F1 – образователна поредица /п/ 02:05 Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство /п/ 02:20 Ново 10 + 2 /п/ 03:20 По света и у нас /п/ 03:35 Малки истории /п/ 04:40 Религията днес /п/ 05:40 Телепазарен прозорец

bTV

06:00 Светът на здравето 06:25 Убийства в Рая, сезон 2, епизод 4 07:30 Тази събота и неделя 11:00 Богатствата на България 11:30 Светът на здравето 11:59 bTV Новините 12:30 Розамунде Пилхер: Навън в бурята, сезон 15, епизод 5 14:30 Проект „Шотландска любов“ 16:30 120 минути 18:55 bTV Новините 19:40 Защо? 20:00 Такси 4 22:00 Разплата 00:00 Пеперудата 02:45 Богатствата на България 03:20 120 минути 05:20 Лице в лице

bTVAction

06:00 Сан Андреас: Мегаземетресение 07:45 Свръхестествено, сезон 9, епизод 15 08:30 Свръхестествено, сезон 9, епизод 16 09:30 Свръхестествено, сезон 9, епизод 17 10:30 В тайна служба на Нейно Величество 13:15 Машина за убиване 15:00 Стани богат 16:00 Стани богат 17:00 Невероятният Космос, сезон 2, епизод 1 17:30 Да Знаеш Как 18:00 Мега съоръжения, сезон 1, епизод 10 19:00 История на автомобилите, сезон 2, епизод 14 19:30 Екстремно, сезон 2, епизод 18 20:00 Краят на света 2 22:00 MS-1: Максимална сигурност 00:00 Белият слон 02:00 Ледено бедствие 03:45 Свръхестествено, сезон 9, епизод 15 04:30 Свръхестествено, сезон 9, епизод 16 05:15 Свръхестествено, сезон 9, епизод 17

bTV COMEDY

06:00 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 19 06:15 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 20 06:30 Световни лудории, сезон 1, епизод 1 07:00 Нощен съд, сезон 1, епизод 5 07:30 Нощен съд, сезон 1, епизод 6 08:00 Щурите съседи, сезон 1, епизод 9 09:30 Малкълм, сезон 3, епизод 11 10:00 Малкълм, сезон 3, епизод 16 10:30 Малкълм, сезон 3, епизод 17 11:00 Малкълм, сезон 3, епизод 18 11:30 Малкълм, сезон 3, епизод 19 12:00 Нощ в музея 2: Битката на Смитсониън 14:00 Щурите съседи, сезон 1, епизод 12 15:30 Новите съседи, сезон 16, епизод 7 16:30 Комиците и приятели 17:00 Двама мъже и половина, сезон 11, епизод 7 17:30 Двама мъже и половина, сезон 11, епизод 8 18:00 Двама мъже и половина, сезон 11, епизод 9 18:30 Двама мъже и половина, сезон 11, епизод 10 19:00 Затегнете коланите, сезон 2, епизод 11 19:30 Затегнете коланите, сезон 2, епизод 12 20:00 Затегнете коланите, сезон 2, епизод 13 20:30 Семейство Голдбърг, сезон 2, епизод 1 21:00 Семейство Голдбърг, сезон 2, епизод 2 21:30 Семейство Голдбърг, сезон 2, епизод 3 22:00 Компютърджии, сезон 4, епизод 4 22:30 Компютърджии, сезон 4, епизод 5 23:00 Двама мъже и половина, сезон 11, епизод 11 23:30 Двама мъже и половина, сезон 11, епизод 12 00:00 Нощен съд, сезон 1, епизод 5 00:30 Нощен съд, сезон 1, епизод 6 01:00 Затегнете коланите, сезон 2, епизод 11 01:30 Затегнете коланите, сезон 2, епизод 12 02:00 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 19 02:15 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 20 02:30 Световни лудории, сезон 1, епизод 1 03:00 Компютърджии, сезон 4, епизод 4 03:30 Компютърджии, сезон 4, епизод 5 04:00 Нощен съд, сезон 1, епизод 5 04:30 Нощен съд, сезон 1, епизод 6 05:00 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 19 05:15 Най-забавното в нета, сезон 1, епизод 20 05:30 Световни лудории, сезон 1, епизод 1

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

06:30 Иконостас 07:00 Поредица на DW 07:30 Събуди се 11:00 Съдебен спор 11:59 Новините на NOVA 12:30 Идеалното решение 14:15 Планирай смело 16:00 Да хванеш гората 16:30 На фокус с Лора Крумова 18:55 Новините на NOVA 19:40 На фокус след новините 20:00 Вече играеш… Стоичков 21:00 Човек на гнева 23:30 Опасно синьо 2: Рифът 01:25 Отмъщението на Розовата пантера 03:30 Планирай смело 05:20 Пресечна точка

Нова Спорт

09:30 Китай – Япония 11:30 Елитна Шампионска лига на Азия: Обзор 12:00 Хъл Сити – Суонзи Сити 14:00 Гран Канария – Валенсия 16:00 Футбол: Висша лига 18:15 Метц – Лион 20:15 Чемпиъншип: Обзор 20:55 Спортни новини 21:00 Атромитос – Панатинайкос 23:00 Хъл Сити – Суонзи Сити 01:00 Гран Канария – Валенсия 03:00 Еротичен телепазар

NOVA NEWS

06:00 52 истории 06:40 Ничия земя 07:30 Събуди се 11:00 Пулс 11:30 Да хванеш гората 12:00 Новините на NOVA 12:30 Европа в 15 минути 12:45 Репортаж на DW 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:30 Непознатите земи 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 РеВизия 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 Челюсти 16:00 Близо до спорта 16:30 На фокус с Лора Крумова 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 Ничия земя 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 На фокус след новините 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:25 Истории от света 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 На фокус с Лора Крумова 01:00 Ничия земя 02:00 Събуди се 05:00 Пулс 05:30 Близо до спорта