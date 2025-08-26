ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 26 АВГУСТ

БНТ1

05:10 Бързо, лесно, вкусно /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Блуи, анимационен филм 06:15 Арт дъга, образователен филм 06:35 Да завъртим бутилката, детски тв филм /Германия, 2016г./ 06:55 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 Златно сърце, 3-сериен детски тв филм /България, 1983г./, режисьор Мария Василева, в ролите: Александър Андонов, Руди Христозов, Стоянка Мутафова, Досьо Досев и др. 10:20 Любов и саможертва, тв филм /28 и 29 епизод/ 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 159 /п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Арт детектив, рубрика за лайфстайл и изкуство/п/ 14:30 Вечната музика /п/ 15:00 Петелът, детски тв филм /Сърбия, 2019г./ 15:15 Магна Аура, изгубеният град, тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно /п/ 16:30 В открития Космос, документален филм /3 епизод/ 17:00 Бардо, тв филм /6, последен епизод/ (12) 18:00 По света и у нас 18:30 65 в ефир 19:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 160/п/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Полицаят се пенсионира, игрален филм /копродукция, 1970г./, режисьор Жан Жиро, в ролите: Луи дьо Фюнес, Жан Льофевър, Ги Гросо, Мишел Модо, Мишел Галбрю и др. 22:40 По света и у нас 23:00 Световно първенство по художествена гимнастика /индивидуален многобой/, пряко предаване от Рио де Жанейро 01:30 Бизнес.бг подкаст на БНТ 02:00 65 в ефир /п/ 02:30 Полицаят се пенсионира, игрален филм /п/ 04:05 С БНТ завинаги /п/ 04:50 По света и у нас /п/



bTV

05:00 „bTV разказва“ – документална поредица с автор Радиана Божикова 05:30 „Богатствата на България“ – документална поредица 06:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.6, еп.6 /п./ 07:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев (най-доброто) 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.25 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.53 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.86 17:00 bTV Новините 17:30 „Вкусът на България“ – кулинарна поредица с водеща Мария Жекова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 21:30 „Survivor 6: Скритият идол“ – приключенско риалити 23:00 bTV Новините – късна емисия 23:30 „Лас Вегас“ – сериал, с.4, еп.13 00:30 „Убийства в Рая“ – сериал, с.6, еп.7 01:35 „Съдебна зала: Ел Ей“ – сериал, с.2, еп.2 02:20 bTV Новините – късна емисия /п./ 02:50 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев (най-доброто) /п./



bTVAction

05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.3 /п./ 06:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.10 06:30 „Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп.25 /п./ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.3 /п./ 10:00 „Свръхестествени имоти“ – сериал, с.2, еп.10 /п./ 11:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.10 /п./ 12:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.17 /п./ 13:00 „Шаркнадо 4: Силата се пробужда“ – фантастика, трилър (САЩ, 2016 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Тара Рийд, Томи Дейвидсън, Масиела Луша, Раян Нюман, Коди Линли, Имани А. Хаким, Шерил Тийгс, Дейвид Хаселхоф, Сюзън Антон и др. 15:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.4 16:00 „Специален отдел „Издирване“ – сериал, с.2, еп.5 17:00 „Спенсър“ – сериал, с.5, еп.16 18:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.11 19:00 „Парламентьорът“ – сериал, еп.1 20:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.18 21:00 „Час пик“ – сериал, еп.6 22:00 „Час пик 2“ – екшън, комедия (САЩ, Хонконг, 2001 г.), режисьор: Брет Ратнър, в ролите: Джеки Чан, Крис Тъкър, Джон Лоун, Чжан Цзъи, Роузлин Санчес, Алън Кинг, Маги Кю и др. 00:00 „Час пик“ – сериал, еп.6 /п./ 01:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.11 /п./ 02:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.18 /п./ 03:00 „Парламентьорът“ – сериал, еп.1 /п./ 04:00 „Спенсър“ – сериал, с.5, еп.16 /п./ 04:45 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.15



bTV COMEDY

05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.127 /п./ 06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.128 06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.129 07:00 „По средата“ – сериал, с.8, еп.5 /п./ 07:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.6 /п./ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.18 /п./ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.4 /п./ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.5 /п./ 10:00 „Призраци на бивши гаджета“ – фентъзи, романтичен, комедия (САЩ, 2009 г.), режисьор: Марк Уотърс, в ролите: Матю Макконъхи, Дженифър Гарнър, Ема Стоун, Майкъл Дъглас, Робърт Форстър, Рейчъл Бостън и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.11 /п./ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.12 /п./ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.4 /п./ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.5 /п./ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.6 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.7 /п./ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.12 /п./ 16:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.19 18:00 „По средата“ – сериал, с.8, еп.7 18:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.8 19:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.6 19:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.7 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.5, еп.13 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.13 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.14 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.8 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.9 00:00 „Призраци на бивши гаджета“ – фентъзи, романтичен, комедия (САЩ, 2009 г.), режисьор: Марк Уотърс, в ролите: Матю Макконъхи, Дженифър Гарнър, Ема Стоун, Майкъл Дъглас, Робърт Форстър, Рейчъл Бостън и др. 01:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.128 /п./ 02:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.129 /п./ 03:00 „По средата“ – сериал, с.8, еп.7 /п./ 03:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.8 /п./ 03:50 „Татковци“ – сериал, еп.19 /п./ 04:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.128 /п./



НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 /п/ 06:00 „Специален отряд“ – сериал, сезон 5 /п/ 07:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 10:00 „Розамунде Пилхер: Чужд живот, истинска любов“ – с уч. на Каролин Хартиг, Марвин Линке, Леони Брил и др. 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „All Inclusive“ – сериал, сезон 1 21:00 „Диви и красиви“ (премиера) – риалити 22:00 Новините на NOVA 22:30 „Магнум“ – сериал, сезон 4 23:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 5 00:30 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 01:30 „Рей Донован“ – сериал, сезон 4 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/



Нова Спорт

09:00 Нант – Пари Сен Жермен, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 11:00 Анже – Париж, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 13:00 Рен – Марсилия, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 15:00 Новини 15:05 Енгерс – Айнтрахт Франкфурт, Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /n/ 17:00 Болтън Уондърс – Рединг, Футбол: Лига 1 на Англия 2025/2026 /n/ 19:00 Студио „Бундеслига“, директно 19:30 Пройсен Мюнстер – Нюрнберг, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026, директно 21:25 Новини 21:30 Студио „Лига 1 на Франция“, директно 21:45 Пари Сен Жермен – Анже, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026, директно 23:40 Студио „Лига 1 на Франция“, директно 00:00 Чемпиъншип: Обзор, предаване за английски футбол 2025/2026 /n/ 00:30 Мото Спорт Xtra, предаване за български моторни спортове 2025 /n/ 01:00 Арминия Билефелд – Вердер Бремен, Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /n/ 03:00 Еротичен Телепазар



NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „В добра форма“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ – /п/ “ 07:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/ 08:00 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова /п/ 08:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Ничия земя“ 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – избрано – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ – /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Разказите на хижаря“ – документална поредица 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 „Нищо лично“ – авторска поредица на Красимир Боев 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Американска алчност“ – документален филм 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – избрано- /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Американска алчност“ – документален филм /п/ 04:10 „Ничия земя“ – /п/





