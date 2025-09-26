ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 26 СЕПТЕМВРИ

БНТ1

05:10 Гейм он!, тв филм /12 епизод/п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни, сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 222/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Арт детектив, рубрика за лайфстайл и изкуство 14:30 Вечната музика 15:00 Невидимият, детски тв филм /Чехия, 2019 г./ 15:15 Гейм он!, тв филм /13 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 223/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Панорама с Бойко Василев 22:00 Под прикритие, тв филм /3 епизод/ (16) 23:00 По света и у нас 23:25 Студио Х: Баварска рапсодия, тв филм /4 епизод/ (12) 01:10 Още от деня /п/ 01:40 100% будни сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/ 03:15 Светът и ние /п/ 03:40 По света и у нас /п/ 04:05 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович/п/



bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с. 1, еп. 11 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп. 48 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с. 1, еп. 76 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с. 2, еп. 109 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с. 10, еп. 1 01:00 „Винченцо Малинконико“ – сериал, с. 1, еп. 1 02:00 „Винченцо Малинконико“ – сериал, с. 1, еп. 2 03:00 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова /п/



bTVAction

05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 11, еп. 12 /п/ 06:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с. 2, еп. 5 06:30 „Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп. 50 /п/ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 11, еп. 12 /п/ 10:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с. 23, еп. 17 /п/ 11:00 „Под наблюдение“ – сериал, с. 5, еп. 13 (последен) /п/ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с. 1, еп. 4 /п/ 13:00 „Издирват се“ – екшън, комедия, криминален (Канада, Великобритания, 2003 г.), режисьор Брад Мирман, в ролите: Жерар Депардийо, Харви Кайтел, Джони Холидей, Саид Тагмауи, Стефан Фрейс, Шон Лоурънс, Джоан Кели, Ришар Боренже, Ейб Вигод, Джино Мароко и др. 15:00 Премиера: „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 11, специален епизод 16:00 „Фауда“ – сериал, с. 1, еп. 5 16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с. 23, еп. 18 17:30 ПРЕМИЕРА: „Шофьор на такси“ – сериал, с. 1, еп. 1 19:00 „Балтазар“ – сериал, с. 2, еп. 6 20:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с. 3, еп. 15 (последен) 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с. 1, еп. 5 22:00 „Смъртоносно оръжие 2“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 1989 г.), режисьор Ричард Донър, в ролите: Мел Гибсън, Дани Главър, Джо Пеши, Джос Акланд, Патси Кенсит, Трейси Улф и др. 00:15 „Хавай 5-0“ – сериал, с. 1, еп. 5 /п/ 01:15 „Под прикритие“ – сериал, с. 1, еп. 1 02:15 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с. 3, еп. 15 (последен) /п/ 03:15 „Балтазар“ – сериал, с. 2, еп. 6 /п/ 04:15 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с. 23, еп. 18 /п/



bTV COMEDY

05:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 44 /п/ 05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 45 /п/ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 46 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 47 07:00 „Нощен съд“ – сериал, с. 3, еп. 1 /п/ 07:30 „Нощен съд“ – сериал, с. 3, еп. 2 /п/ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп. 42 /п/ 09:00 „Приятели“ – сериал, с. 7, еп. 23 /п/ 09:30 „Приятели“ – сериал, с. 7, еп. 24 /п/ 10:00 „Как да се омъжиш за милиардер“ – комедия, романтичен (САЩ, 2011 г.), режисьор Фил Трейл, в ролите: Фелисити Джоунс, Ед Уестуик, Бил Най, Брук Шийлдс, Тамсин Еджертън, Бил Бейли, Грегор Бльоб и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 7, еп. 14 /п/ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 7, еп. 15

/п/ 13:00 „Приятели“ – сериал, с. 7, еп. 23 /п/ 13:30 „Приятели“ – сериал, с. 7, еп. 24 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 12, еп. 5 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 12, еп. 6 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 8, еп. 7 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп. 43 18:00 „Нощен съд“ – сериал, с. 3, еп. 3 18:30 „Нощен съд“ – сериал, с. 3, еп. 4 19:00 „Приятели“ – сериал, с. 8, еп. 1 19:30 „Приятели“ – сериал, с. 8, еп. 2 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 8, еп. 8 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 7, еп. 16 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 7, еп. 17 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 12, еп. 7 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 12, еп. 8 00:00 „Как да се омъжиш за милиардер“ – комедия, романтичен (САЩ, 2011 г.), режисьор Фил Трейл, в ролите: Фелисити Джоунс, Ед Уестуик, Бил Най, Брук Шийлдс, Тамсин Еджертън, Бил Бейли, Грегор Бльоб и др. 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 46 /п/ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 47 /п/ 03:00 „Нощен съд“ – сериал, с. 3, еп. 3 /п/ 03:30 „Нощен съд“ – сериал, с. 3, еп. 4 /п/ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп. 43 /п/



НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 7 00:30 „Закон и ред: Торонто“ (премиера) – сериал, сезон 1 01:30 „Рей Донован“ – сериал, сезон 7 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/



Нова Спорт

09:30 Амиен – Сент Етиен, Футбол: Лига 2 на Франция 2025/2026 /n/ 11:30 Бурирам Юнайтед – Джохор, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /n/ 13:30 Аркадаг – Андижан Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/ 15:25 Новини 15:30 Ал Насър – Истиклол, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/ 17:30 Гамба Осака – Ийстърн, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/ 19:30 Дармщат – Динамо Дрезден, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 директно 21:25 Новини 21:30 Студио „Лига 1 на Франция“, директно 21:45 Страсбург – Марсилияm Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026, директно 23:40 Студио „Лига 1 на Франция“, директно 00:00 Чемпиъншип: Обзор, предаване за английски футбол 2025/2026 /n/ 00:30 Елитна Шампионска лига на Азия: Обзор, предаване за азиатски футбол 2025/2026 /n/ 01:00 Шампионска лига на Азия 2: Обзор, предаване за азиатски футбол 2025/2026 /n/ 01:30 Ал Ахли – Насаф, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /n/ 03:30 Еротичен Телепазар



NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „В добра форма“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ “ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 08:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ – /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Ревизия“ – икономическо предаване 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Проект Бъдеще“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ /п/





