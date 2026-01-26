ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 26 ЯНУАРИ

БНТ1
05:55 Денят започва 09:20 100% будни 11:00 Култура.БГ 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели, сезон 6, епизод 84 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес Патрул, сезон 3, епизод 15 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация, сезон 3, епизод 17 15:00 Блуи, сезон 1, епизод 8 15:15 Книга на книгите, сезон 4, епизод 5 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели, сезон 6, епизод 85 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 БНТ представя 22:00 Германия 86, сезон 2, епизод 6 23:00 По света и у нас 23:25 Проект „Синя книга", сезон 1, епизод 7 00:10 Още от деня 00:40 100% будни 02:15 Светът и ние 02:40 Култура.БГ 03:35 По света и у нас 04:00 Германия 86, сезон 2, епизод 6 04:50 Чешити 05:00 Моето решение 05:15 Котето талисман 05:30 Детски новини
bTV
05:55 Тази сутрин 09:30 Преди обед 11:59 bTV Новините 12:45 Комиците и приятели 13:15 Завинаги с теб, сезон 1, епизод 29 14:15 Вражда, сезон 1, епизод 144 15:50 Плен, сезон 2, епизод 177 16:59 bTV Новините 17:20 Лице в лице 18:00 Стани богат, сезон 7, епизод 93 18:55 bTV Новините 19:50 Интервюто на деня 20:00 Кой да знае?, сезон 5, епизод 54 21:30 Сандокан, сезон 1, епизод 7 23:00 bTV Новините 23:30 От местопрестъплението: Маями, сезон 3, епизод 15 00:30 От местопрестъплението: Маями, сезон 3, епизод 16 01:15 Опасни улици, сезон 18, епизод 4 02:10 Приятели, сезон 8, епизод 8 02:50 Преди обед 04:50 Смърфовете, сезон 2, епизод 38
bTV Action
06:00 Ледено земетресение 07:45 Луцифер, сезон 3, епизод 7 08:30 Хуберт и Щалер, сезон 4, епизод 14 09:30 Разобличаване, сезон 4, епизод 3 10:30 Извън играта, сезон 2, епизод 4 11:30 Хавай 5-0, сезон 3, епизод 21 12:30 Операция „Мълния“ 15:00 Хуберт и Щалер, сезон 4, епизод 15 16:00 Пениуърт, сезон 1, епизод 3 17:00 Луцифер, сезон 3, епизод 8 18:00 Разобличаване, сезон 4, епизод 4 19:00 Спирала, сезон 5, епизод 7 20:00 Извън играта, сезон 2, епизод 5 21:00 Хавай 5-0, сезон 3, епизод 22 22:00 Лудо преследване 00:00 Хавай 5-0, сезон 3, епизод 22 01:00 Извън играта, сезон 2, епизод 5 02:00 Разобличаване, сезон 4, епизод 4 03:00 Луцифер, сезон 3, епизод 8 04:00 Спирала, сезон 5, епизод 7 05:00 Хуберт и Щалер, сезон 4, епизод 15
bTV Comedy
06:00 Смях ТВ, сезон 1, епизод 11 06:30 Смях ТВ, сезон 1, епизод 12 07:00 Приятели, сезон 3, епизод 9 07:30 Приятели, сезон 3, епизод 10 08:00 Семейство Голдбърг, сезон 1, епизод 7 08:30 Семейство Голдбърг, сезон 1, епизод 8 09:00 Мен не ме мислете, сезон 1, епизод 21 10:00 Мисионерът 12:00 Малкълм, сезон 3, епизод 2 12:30 Малкълм, сезон 3, епизод 3 13:00 Семейство Голдбърг, сезон 1, епизод 7 13:30 Семейство Голдбърг, сезон 1, епизод 8 14:00 Двама мъже и половина, сезон 10, епизод 10 14:30 Двама мъже и половина, сезон 10, епизод 11 15:00 Щурите съседи, сезон 1, епизод 4 16:15 Ало, ало!, сезон 1, епизод 4 17:00 Мен не ме мислете, сезон 1, епизод 22 18:00 Приятели, сезон 3, епизод 11 18:30 Приятели, сезон 3, епизод 12 19:00 Щурите съседи, сезон 1, епизод 5 20:15 Ало, ало!, сезон 1, епизод 5 21:00 Семейство Голдбърг, сезон 1, епизод 9 21:30 Семейство Голдбърг, сезон 1, епизод 10 22:00 Малкълм, сезон 3, епизод 4 22:30 Малкълм, сезон 3, епизод 5 23:00 Двама мъже и половина, сезон 10, епизод 12 23:30 Двама мъже и половина, сезон 10, епизод 13 00:00 Мисионерът 02:00 Смях ТВ, сезон 1, епизод 11 02:30 Смях ТВ, сезон 1, епизод 12 03:00 Приятели, сезон 3, епизод 11 03:30 Приятели, сезон 3, епизод 12 04:00 Мен не ме мислете, сезон 1, епизод 22 05:00 Смях ТВ, сезон 1, епизод 11
NOVA TV
05:58 Здравей, България 09:28 На кафе 11:58 Новините на NOVA 12:30 Наследство 13:30 Свободна да избира 15:00 Диво сърце 15:59 Новините на NOVA 16:10 Пресечна точка 17:00 Семейни войни, сезон 19, епизод 92 18:00 Сделка или не, сезон 14, епизод 95 18:55 Новините на NOVA 20:00 Черешката на тортата, сезон 28, епизод 8 21:30 Магнум, сезон 5, епизод 18 22:30 Новините на NOVA 23:00 Новобранецът, сезон 1, епизод 20 00:00 Лоши момичета, сезон 2, епизод 8 01:00 Кметът на Кингстаун, сезон 2, епизод 1 02:00 Хамбург: Участък 21, сезон 18, епизод 21 03:00 Три сестри 04:10 Свободна да избира
NOVA Sport
09:30 Узбекистан – Република Корея 11:30 Япония – Катар 13:30 Тайланд – Китай 15:25 Спортни новини 15:30 ОАЕ – Сирия 17:30 Шоуто на Лига 1 18:00 Лига 1: Обзор на кръга 18:30 Чемпиъншип: Обзор 19:00 Пета четвърт 19:30 Челтнъм Таун – Лестър Сити 21:25 Спортни новини 21:30 Хофенхайм – Борусия Мьонхенгладбах 23:25 Студио „Бундеслига“ 00:00 Пета четвърт 00:30 Нотингам Форест – Рексъм 02:30 Еротичен Телепазар
Nova News
Истории от света 06:30 Ничия земя 07:30 Челюсти 08:00 Темата на NOVA 08:15 На фокус след новините 08:30 Да хванеш гората 09:00 Твоят ден 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден 12:00 Новините на NOVA 12:30 Парламентът на живо 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 Твоят ден – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 Проект „Бъдеще“ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 Социална мрежа 15:55 До там и обратно 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 Ничия земя 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 Денят на живо 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:25 Европа в 15 минути 18:45 Репортаж на DW 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 Ничия земя 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 Непознатите земи 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 Да хванеш гората 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 Денят на живо 23:58 Новините на NOVA NEWS 00:25 Ускорение 01:00 Новините на NOVA NEWS 01:20 Пресечна точка 02:00 Новините на NOVA NEWS 02:25 Социална мрежа 03:00 Новините на NOVA NEWS 03:20 Денят на живо 03:50 В добра форма 04:20 Ничия земя 05:00 Другото лице 05:30 Социална мрежа