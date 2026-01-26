ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 26 ЯНУАРИ

БНТ1

05:55 Денят за­поч­ва 09:20 100% буд­ни 11:00 Кул­ту­ра.БГ 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, се­зон 6, епи­зод 84 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 Пес Пат­рул, се­зон 3, епи­зод 15 14:40 Кос­те­нур­ки­те нин­джа – но­ва му­та­ция, се­зон 3, епи­зод 17 15:00 Блуи, се­зон 1, епи­зод 8 15:15 Кни­га на кни­ги­те, се­зон 4, епи­зод 5 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Све­тът и ние 16:55 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 17:50 Дет­ски но­ви­ни 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, се­зон 6, епи­зод 85 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 БНТ пред­ставя 22:00 Гер­ма­ния 86, се­зон 2, епи­зод 6 23:00 По све­та и у нас 23:25 Проект „Синя кни­га“, се­зон 1, епи­зод 7 00:10 Още от деня 00:40 100% буд­ни 02:15 Све­тът и ние 02:40 Кул­ту­ра.БГ 03:35 По све­та и у нас 04:00 Гер­ма­ния 86, се­зон 2, епи­зод 6 04:50 Че­ши­ти 05:00 Мое­то ре­ше­ние 05:15 Ко­те­то та­лис­ман 05:30 Дет­ски но­ви­ни Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец

bTV

05:55 Та­зи сут­рин 09:30 Пре­ди обед 11:59 bTV Но­ви­ни­те 12:45 Ко­ми­ци­те и прия­те­ли 13:15 За­ви­на­ги с теб, се­зон 1, епи­зод 29 14:15 Враж­да, се­зон 1, епи­зод 144 15:50 Плен, се­зон 2, епи­зод 177 16:59 bTV Но­ви­ни­те 17:20 Ли­це в ли­це 18:00 Ста­ни бо­гат, се­зон 7, епи­зод 93 18:55 bTV Но­ви­ни­те 19:50 Ин­тер­вю­то на деня 20:00 Кой да знае?, се­зон 5, епи­зод 54 21:30 Сан­до­кан, се­зон 1, епи­зод 7 23:00 bTV Но­ви­ни­те 23:30 От мес­топ­рес­тъп­ле­ние­то: Мая­ми, се­зон 3, епи­зод 15 00:30 От мес­топ­рес­тъп­ле­ние­то: Мая­ми, се­зон 3, епи­зод 16 01:15 Опа­сни ули­ци, се­зон 18, епи­зод 4 02:10 Прия­те­ли, се­зон 8, епи­зод 8 02:50 Пре­ди обед 04:50 Смър­фо­ве­те, се­зон 2, епи­зод 38 Ли­це в ли­це 05:20 Ли­це в ли­це

bTV Action

06:00 Ле­де­но зе­мет­ре­се­ние 07:45 Лу­ци­фер, се­зон 3, епи­зод 7 08:30 Ху­берт и Ща­лер, се­зон 4, епи­зод 14 09:30 Ра­зоб­ли­ча­ва­не, се­зон 4, епи­зод 3 10:30 Из­вън иг­ра­та, се­зон 2, епи­зод 4 11:30 Ха­вай 5-0, се­зон 3, епи­зод 21 12:30 Опе­ра­ция „Мъл­ния“ 15:00 Ху­берт и Ща­лер, се­зон 4, епи­зод 15 16:00 Пе­ниуърт, се­зон 1, епи­зод 3 17:00 Лу­ци­фер, се­зон 3, епи­зод 8 18:00 Ра­зоб­ли­ча­ва­не, се­зон 4, епи­зод 4 19:00 Спи­ра­ла, се­зон 5, епи­зод 7 20:00 Из­вън иг­ра­та, се­зон 2, епи­зод 5 21:00 Ха­вай 5-0, се­зон 3, епи­зод 22 22:00 Лу­до прес­лед­ва­не 00:00 Ха­вай 5-0, се­зон 3, епи­зод 22 01:00 Из­вън иг­ра­та, се­зон 2, епи­зод 5 02:00 Ра­зоб­ли­ча­ва­не, се­зон 4, епи­зод 4 03:00 Лу­ци­фер, се­зон 3, епи­зод 8 04:00 Спи­ра­ла, се­зон 5, епи­зод 7 05:00 Ху­берт и Ща­лер, се­зон 4, епи­зод 15

bTV Comedy

06:00 Смях ТВ, се­зон 1, епи­зод 11 06:30 Смях ТВ, се­зон 1, епи­зод 12 07:00 Прия­те­ли, се­зон 3, епи­зод 9 07:30 Прия­те­ли, се­зон 3, епи­зод 10 08:00 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­зон 1, епи­зод 7 08:30 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­зон 1, епи­зод 8 09:00 Мен не ме мис­ле­те, се­зон 1, епи­зод 21 10:00 Ми­сио­не­рът 12:00 Мал­кълм, се­зон 3, епи­зод 2 12:30 Мал­кълм, се­зон 3, епи­зод 3 13:00 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­зон 1, епи­зод 7 13:30 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­зон 1, епи­зод 8 14:00 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­зон 10, епи­зод 10 14:30 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­зон 10, епи­зод 11 15:00 Щу­ри­те съ­се­ди, се­зон 1, епи­зод 4 16:15 Ало, ало!, се­зон 1, епи­зод 4 17:00 Мен не ме мис­ле­те, се­зон 1, епи­зод 22 18:00 Прия­те­ли, се­зон 3, епи­зод 11 18:30 Прия­те­ли, се­зон 3, епи­зод 12 19:00 Щу­ри­те съ­се­ди, се­зон 1, епи­зод 5 20:15 Ало, ало!, се­зон 1, епи­зод 5 21:00 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­зон 1, епи­зод 9 21:30 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­зон 1, епи­зод 10 22:00 Мал­кълм, се­зон 3, епи­зод 4 22:30 Мал­кълм, се­зон 3, епи­зод 5 23:00 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­зон 10, епи­зод 12 23:30 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­зон 10, епи­зод 13 00:00 Ми­сио­не­рът 02:00 Смях ТВ, се­зон 1, епи­зод 11 02:30 Смях ТВ, се­зон 1, епи­зод 12 03:00 Прия­те­ли, се­зон 3, епи­зод 11 03:30 Прия­те­ли, се­зон 3, епи­зод 12 04:00 Мен не ме мис­ле­те, се­зон 1, епи­зод 22 05:00 Смях ТВ, се­зон 1, епи­зод 11 Смях ТВ 05:30 Смях ТВ, се­зон 1, епи­зод 12

NOVA TV

05:58 Здра­вей, Бъл­га­рия 09:28 На ка­фе 11:58 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Нас­ледс­тво 13:30 Сво­бод­на да из­би­ра 15:00 Ди­во сър­це 15:59 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 Пре­сеч­на точ­ка 17:00 Се­мей­ни вой­ни, се­зон 19, епи­зод 92 18:00 Сдел­ка или не, се­зон 14, епи­зод 95 18:55 Но­ви­ни­те на NOVA 20:00 Че­реш­ка­та на тор­та­та, се­зон 28, епи­зод 8 21:30 Маг­нум, се­зон 5, епи­зод 18 22:30 Но­ви­ни­те на NOVA 23:00 Но­воб­ра­не­цът, се­зон 1, епи­зод 20 00:00 Ло­ши мо­ми­че­та, се­зон 2, епи­зод 8 01:00 Кме­тът на Кинг­стаун, се­зон 2, епи­зод 1 02:00 Хам­бург: Уча­стък 21, се­зон 18, епи­зод 21 03:00 Три сес­три 04:10 Сво­бод­на да из­би­ра Пре­сеч­на точ­ка 05:20 Пре­сеч­на точ­ка

NOVA Sport

09:30 Уз­бе­кис­тан – Ре­пуб­ли­ка Ко­рея 11:30 Япо­ния – Ка­тар 13:30 Тай­ланд – Ки­тай 15:25 Спор­тни но­ви­ни 15:30 ОАЕ – Си­рия 17:30 Шоу­то на Ли­га 1 18:00 Ли­га 1: Об­зор на кръ­га 18:30 Чем­пиън­шип: Об­зор 19:00 Пе­та чет­върт 19:30 Чел­тнъм Таун – Лес­тър Си­ти 21:25 Спор­тни но­ви­ни 21:30 Хо­фен­хайм – Бо­ру­сия Мьон­хен­глад­бах 23:25 Сту­дио „Бун­дес­ли­га“ 00:00 Пе­та чет­върт 00:30 Но­тин­гам Фо­рест – Рек­съм 02:30 Еро­ти­чен Те­ле­па­зар

Nova News

Ис­то­рии от све­та 06:30 Ни­чия земя 07:30 Че­люс­ти 08:00 Те­ма­та на NOVA 08:15 На фо­кус след но­ви­ни­те 08:30 Да хва­неш го­ра­та 09:00 Твоят ден 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Пар­ла­мен­тът на жи­во 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:45 Твоят ден – из­бра­но 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Проект „Бъ­де­ще“ 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Со­циал­на мре­жа 15:55 До там и об­рат­но 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 16:10 Ни­чия земя 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 Денят на жи­во 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:25 Ев­ро­па в 15 ми­ну­ти 18:45 Ре­пор­таж на DW 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 Ни­чия земя 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 Най-доб­ро­то от DW 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:30 Не­поз­на­ти­те зе­ми 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Да хва­неш го­ра­та 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 23:20 Денят на жи­во 23:58 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 00:25 Ус­ко­ре­ние 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 01:20 Пре­сеч­на точ­ка 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 02:25 Со­циал­на мре­жа 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 03:20 Денят на жи­во 03:50 В доб­ра фор­ма 04:20 Ни­чия земя 05:00 Дру­го­то ли­це 05:30 Со­циал­на мре­жа