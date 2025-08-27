ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 27 АВГУСТ

БНТ1

05:10 Бързо, лесно, вкусно

/п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Блуи, анимационен филм 06:15 Арт дъга, образователен филм 06:35 Купичката на дядо, детски тв филм

/Япония, 2022 г./ 06:55 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 Федерация на династронавтите, 3-сериен детски тв филм /България, 1980 г./, режисьор Стоян Шивачев, в ролите Иван Андонов, Стоянка Мутафова, Никола Анастасов, Константин Коцев и др. 10:25 Любов и саможертва, тв филм /34 и 35 епизод/ 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 162/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Хрусковците, анимационен филм 14:20 Ваканцията на Лили, тв филм 15:15 Магна Аура, изгубеният град, тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно /п/ 16:30 В открития космос, документален филм 17:00 Йерусалим, тв филм /3 епизод/ (12) 18:00 По света и у нас 18:30 65 в ефир 19:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 163/п/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Вина 2, тв филм /3 епизод/ 22:00 Мистериите на доктор Блейк 4, тв филм /8, последен епизод/ (12) 23:00 По света и у нас 23:25 Забравени от Бога, тв филм /7 епизод/ (14) 00:20 65 в ефир /п/ 00:50 Мистериите на доктор Блейк 4, тв филм /8, последен епизод/п/ (12) 01:50 Забравени от Бога, тв филм /7 епизод/п/ (14) 02:40 Отблизо /п/ 03:40 Опитай света… с Ханес /п/ 04:10 Домът на вярата /п/ 04:45 По света и у нас /п от 23:00 часа/



bTV

05:00 „bTV разказва“ – документална поредица с автор Радиана Божикова 05:30 „Богатствата на България“ – документална поредица 06:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с. 7, еп. 1 /п/ 07:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев (най-доброто) 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп. 28 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с. 1, еп. 56 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с. 2, еп. 89 17:00 bTV Новините 17:30 „Вкусът на България“ – кулинарна поредица с водеща Мария Жекова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 21:30 „Survivor 6: Скритият идол“ – приключенско риалити 23:00 bTV Новините – късна емисия 23:30 „Лас Вегас“ – сериал, с. 4, еп. 16 00:30 „Убийства в Рая“ – сериал, с. 7, еп. 2 01:35 „Съдебна зала: Ел Ей“ – сериал, с. 2, еп. 5 02:20 bTV Новините – късна емисия /п/ 02:55 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев (най-доброто) /п/



bTVAction

05:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 10, еп. 6 /п/ 06:00 „В дивата пустош с Беър Грилс“ – приключенско риалити, с. 2, еп. 7 07:00 „Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп. 28 /п/ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 10, еп. 6 /п/ 10:00 „Час пик“ – сериал, еп. 7 /п/ 11:00 „Под наблюдение“ – сериал, с. 4, еп. 13 /п/ 12:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с. 2, еп. 19 /п/ 13:00 „Шаркнадо 6: Въпрос на време“ – фантастика, трилър (САЩ, 2018 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите Иън Зиринг, Тара Рийд, Каси Скербо, Джуда Фридландър, Вивика А. Фокс, Брендън Петрицо, Мати Монсеа, Тод Рекс, Дебра Уилсън, Катарина Скербо, Рой Тейлър и др. 15:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 10, еп. 7 16:00 „Специален отдел „Издирване“ – сериал, с. 2, еп. 8 17:00 „Спенсър“ – сериал, с. 5, еп. 19 18:00 „Под наблюдение“ – сериал, с. 4, еп. 14 19:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с. 2, еп. 6 19:30 УЕФА Шампионска лига – студио 19:45 ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига: Карабах – Ференцварош 21:45 УЕФА Шампионска лига – студио 22:00 ПРЯКО: УЕФА, Шампионска лига: Бенфика – Фенербахче 00:00 УЕФА, Шампионска лига – студио 00:30 УЕФА, Шампионска лига – репортажи от мачовете от деня 01:00 УЕФА, Шампионска лига: Брюж – Рейнджърс 02:45 „Под наблюдение“ – сериал, с. 4, еп. 14 /п/ 03:45 „Древни суперструктури“ – документална поредица, с. 2, еп. 3 04:30 „Спенсър“ – сериал, с. 5, еп. 19 /п/



bTV COMEDY

05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с. 3, еп. 137 /п/ 06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с. 3, еп. 138 06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с. 3, еп. 139 07:00 „По средата“ – сериал, с. 8, еп. 11 /п/ 07:30 „По средата“ – сериал, с. 8, еп. 12 /п/ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп. 21 /п/ 09:00 „Приятели“ – сериал, с. 5, еп. 14 /п/ 09:30 „Приятели“ – сериал, с. 5, еп. 15 /п/ 10:00 „Още 10 дни само с татко“ – комедия, семеен (Франция, 2023 г.), режисьор Людовик Бернар, в ролите Франк Дюбоск, Ор Атика, Алекси Мишалик, Анелиз Хесме, Хелена Ногера, Суон Жулен, Виолет Гийон и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 5, еп. 17 /п/ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 5, еп. 18 /п/ 13:00 „Приятели“ – сериал, с. 5, еп. 14 /п/ 13:30 „Приятели“ – сериал, с. 5, еп. 15 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 9, еп. 16 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 9, еп. 17 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 6, еп. 4 /п/ 16:30 „Приятели“ – сериал, с. 5, еп. 9 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп. 22 18:00 „По средата“ – сериал, с. 8, еп. 13 18:30 „По средата“ – сериал, с. 8, еп. 14 19:00 „Приятели“ – сериал, с. 5, еп. 16 19:30 „Приятели“ – сериал, с. 5, еп. 17 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 6, еп. 5 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 5, еп. 19 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 5, еп. 20 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 9, еп. 18 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 9, еп. 19 00:00 „Още 10 дни само с татко“ – комедия, семеен (Франция, 2023 г.), режисьор Людовик Бернар, в ролите Франк Дюбоск, Ор Атика, Алекси Мишалик, Анелиз Хесме, Хелена Ногера, Суон Жулен, Виолет Гийон и др. 01:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с. 3, еп. 138 /п/ 02:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с. 3, еп. 139 /п/ 03:00 „По средата“ – сериал, с. 8, еп. 13 /п/ 03:30 „По средата“ – сериал, с. 8, еп. 14 /п/ 03:50 „Татковци“ – сериал, еп. 22 /п/ 04:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с. 3, еп. 138 /п/



НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 /п/ 06:00 „Специален отряд“ – сериал, сезон 5 /п/ 07:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 10:00 „Розамунде Пилхер: Тайни на сърцето“ – с уч. на Антония Бил, Джероин Енгелсман, Нина Кронегер и др. 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Кошмари в кухнята“ – кулинарно риалити 21:00 „Диви и красиви“ (премиера) – риалити 22:00 Новините на NOVA 22:30 „Магнум“ – сериал, сезон 4 23:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 6 00:30 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 01:30 „Рей Донован“ – сериал, сезон 5 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/



Нова Спорт

10:00 Борнемут – Брентфорд, Футбол: Карабао къп 2025/2026 /n/ 12:00 Марсилия – ФК Париж, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 14:00 Чемпиъншип: Обзор, предаване за английски футбол 2025/2026 /n/ 14:45 Чехия – Португалия, Евробаскет 2025 директно 16:45 Ледени водопади, документална спортна поредица 2025 /n/ 18:00 Латвия – Турция, Евробаскет 2025, директно 20:00 Квалификации за Световно първенство 2026: Обзор, предаване за азиатски футбол 2025 /n/ 21:00 Мото Спорт Xtra, предаване за български моторни спортове 2025 /n/ 21:45 Евертън – Мансфилд Таун, Футбол: Карабао къп 2025/2026, директно 23:45 Дарби Каути – Бристол Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 01:45 Еротичен телепазар



NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „Истории от света“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/ 08:00 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова /п/ 08:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Ничия земя“ 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Проект „Бъдеще“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – избрано – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Разказите на хижаря“ – документална поредица 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 „Между редовете“ – авторска поредица на Виктория Бояджиева 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Американска алчност“ – документален филм 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – избрано- /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Американска алчност“ – документален филм /п/ 04:10 „Ничия земя“ /п/





