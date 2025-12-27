ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 27 ДЕКЕМВРИ

БНТ
Блуи
06:20
Книга на книгите
07:15
Телепазарен прозорец
07:30
Библиотеката
08:00
По света и у нас
08:10
Денят започва… с Георги Любенов
11:00
Туризъм.бг
11:30
В ритъма на града
11:59
По света и у нас
12:30
Бразди
13:15
Иде нашенската музика
14:15
Чешити
14:30
Религията днес
15:30
Рождественски благотворителен концерт „Новорождение“
17:00
Говори сега
18:15
Коледа на летището
19:50
Разкажи ми приказка
19:59
По света и у нас
20:30
Клас 90
22:15
100 мечти
23:55
В ритъма на града
00:25
Рецепта за култура
01:25
Денят започва… с Георги Любенов
04:00
По света и у нас
04:30
Говори сега
Чешити
05:45
Чешити
bTV
Коледа в замъка Билтмор
07:55
Тази събота и неделя
10:00
bTV разказва
10:30
bTV разказва
11:00
Вкусът на България
11:59
bTV Новините
12:30
Хари Потър и Даровете на смъртта, 1 част , сезон 25 , епизод 111
15:55
COOLt
16:55
8-битова Коледа
18:55
bTV Новините
19:30
bTV Репортерите
20:00
Тримата мускетари: Д’Артанян
22:30
Черно злато
01:00
Мисия Истанбул
03:20
Двама мъже и половина , сезон 6 , епизод 20
03:50
Двама мъже и половина , сезон 6 , епизод 21
Изумителният Морис и неговите образовани гризачи
04:20
Изумителният Морис и неговите образовани гризачи
bTV Action
Метеор: Краят на Луната
07:45
Свръхестествено , сезон 8 , епизод 12
08:45
Свръхестествено , сезон 8 , епизод 13
09:45
Свръхестествено , сезон 8 , епизод 14
10:45
Непобедимите
13:00
Непобедимите 2
15:00
Последният ден , сезон 1 , епизод 1
17:00
Невероятният Космос , сезон 1 , епизод 5
17:30
Да Знаеш Как
18:00
Мега съоръжения , сезон 1 , епизод 1
19:00
История на автомобилите , сезон 2 , епизод 5
19:30
Екстремно , сезон 2 , епизод 9
20:00
Робо-апокалипсис
22:00
Годзила срещу Конг
00:15
Непобедимите 3
02:30
Матрицата: Възкресения
Свръхестествено
05:00
Свръхестествено , сезон 8 , епизод 14
bTV Comedy
06:00
Най-смешните домашни видеоклипове , сезон 1 , епизод 21
06:30
Най-смешните домашни видеоклипове , сезон 1 , епизод 22
07:00
Камионджии , сезон 1 , епизод 26
08:00
По средата , сезон 7 , епизод 19
08:30
По средата , сезон 7 , епизод 20
09:00
По средата , сезон 7 , епизод 21
09:30
По средата , сезон 7 , епизод 22
10:00
Малкълм , сезон 1 , епизод 13
10:30
Малкълм , сезон 2 , епизод 1
11:00
Малкълм , сезон 2 , епизод 2
11:30
Малкълм , сезон 2 , епизод 3
12:00
Крадци по Коледа
14:00
Новите съседи , сезон 15 , епизод 5
15:30
Новите съседи , сезон 15 , епизод 6
17:30
Двама мъже и половина , сезон 8 , епизод 12
18:00
Двама мъже и половина , сезон 8 , епизод 13
18:30
Двама мъже и половина , сезон 8 , епизод 14
19:00
По средата , сезон 8 , епизод 1
19:30
По средата , сезон 8 , епизод 2
20:00
Новите съседи , сезон 15 , епизод 8
22:00
Компютърджии , сезон 1 , епизод 3
22:30
Компютърджии , сезон 1 , епизод 4
23:00
Двама мъже и половина , сезон 8 , епизод 16
23:30
Двама мъже и половина , сезон 9 , епизод 1
00:00
Камионджии , сезон 1 , епизод 26
01:00
По средата , сезон 8 , епизод 1
01:30
По средата , сезон 8 , епизод 2
02:00
Бързи и луди , сезон 1 , епизод 22
02:30
Бързи и луди , сезон 1 , епизод 23
03:00
Компютърджии , сезон 1 , епизод 3
03:30
Компютърджии , сезон 1 , епизод 4
04:00
Камионджии , сезон 1 , епизод 26
05:00
Бързи и луди , сезон 1 , епизод 22
05:30
Бързи и луди , сезон 1 , епизод 23
Nova TV
07:10
Поредица на DW
07:50
Събуди се
10:00
Професорът и принцесата
11:59
Новините на NOVA
12:30
Магията на Коледа: Втори шанс за любовта
14:25
Баща в излишък
16:20
Сам вкъщи 5
18:00
Ничия земя
18:55
Новините на NOVA
19:23
Епизод 365
20:00
Авангард
22:00
Умирай трудно 4.0
Зона 414
00:40
Зона 414
02:40
Черен в клана
05:30
Хамбург: Участък 21 , сезон 18 , епизод 9
06:40
Иконостас
Nova Sport
09:30
Честърфийлд – Нотс Каунти
11:30
Мото Спорт Xtra
12:00
Шампионска лига на Азия 2: Обзор
12:30
Мидълзбро – Блекбърн Роувърс
14:30
Рексъм – Шефилд Юнайтед
16:25
Студио „Висша лига“
17:00
Футбол: Висша лига
18:55
Студио „Висша лига“
19:30
Чемпиъншип: Обзор
20:00
Специално от Бундеслигата
20:30
Пета четвърт
21:00
Гранада – Мурсия
23:00
Шарджа – Ал Хилал
01:00
Ал Гарафа – Ал Уахда
Еротичен Телепазар
03:00
Еротичен Телепазар
Nova News
06:00
VOA технологии
07:00
Ничия земя
07:50
Събуди се
10:00
Ничия земя
11:00
Пулс
11:30
Да хванеш гората
12:00
Новините на NOVA
12:40
Интервюто на Аманпур
13:00
Новините на NOVA NEWS
13:30
Евромакс
14:00
Новините на NOVA NEWS
14:30
РеВизия
15:00
Новините на NOVA NEWS
15:30
Челюсти
16:00
Офанзива с Любо Огнянов
17:00
Новините на NOVA NEWS
17:20
Офанзива с Любо Огнянов
18:00
Новините на NOVA NEWS
18:20
Офанзива с Любо Огнянов
19:00
Новините на NOVA NEWS
19:15
Ничия земя
20:00
Новините на NOVA NEWS
20:45
Темата на NOVA
21:00
Новините на NOVA NEWS
21:30
52 истории
22:00
Новините на NOVA NEWS
22:20
Офанзива с Любо Огнянов
01:00
Ничия земя
02:00
Събуди се
05:05
Пулс
В добра форма
05:35
В добра форма