ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 27 СЕПТЕМВРИ

БНТ1

05:10 Гейм он!, тв филм /13 епизод/п/ 05:40 Арт детектив, рубрика за лайфстайл и изкуство/п/ 06:00 Блуи 2, анимационен филм 06:20 Арт дъга, образователен филм 06:45 Нероден Петко, детски тв филм /България, 2008 г./, режисьор Димитър Шарков, в ролите Пламен Калчев, Иван Петрушинов и др. 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Библиотеката 08:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Туризъм.бг 11:30 В ритъма на града 12:00 По света и у нас 12:30 Бразди 13:15 Иде нашенската музика 14:15 Чешити 14:30 Религията днес 15:30 Края на песента /80 години от рождението на Катя Паскалева/, игрален филм /България, 1970 г./, режисьор Милен Николов, в ролите Васил Михайлов, Ицхак Финци, Досьо Досев, Катя Паскалева и др. 17:00 Говори сега 19:50 Разкажи ми приказка, предаване за деца 20:00 По света и у нас 20:30 След новините 20:45 Спортни новини 21:00 Чума, игрален филм /България, 2023 г./, режисьор Иван Владимиров, в ролите Свежен Младенов, Евелина Бибова, Матей Мичев и др. (14) /премиера/ 22:45 По света и у нас 23:00 Концерт на група А-ХА 00:50 Рецепта за култура, токшоу с Юрий Дачев /п/ 01:50 Бразди /п/ 02:35 Библиотеката /п/ 03:05 Вечната музика /п/ 03:35 По света и у нас /п/ 03:50 Олтарите на България 04:00 Панорама с Бойко Василев /п/

bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с. 1, еп. 12 05:15 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 4, еп. 11 05:40 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 4, еп. 12 06:00 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п/ 06:30 „Древен апокалипсис“ – документална поредица, еп. 5 07:30 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Митьо Маринов и Ванина Недкова 11:00 „Вкусът на България“ – кулинарно предаване с водеща Мария Жекова 11:30 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова, нов сезон 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „bTV Светът“ – актуално предаване за международни теми с водещи Кристина Баксанова и Иван Георгиев 13:00 „Гости от миналото: Революцията“ – комедия, фентъзи, приключенски (Франция, 2016 г.), режисьор Жан-Мари Поаре, в ролите Жан Рено, Мари-Ан Шазел, Силви Тестю, Карин Виар, Франк Дюбоск, Кристиан Клавие, Алекс Луц и др. 15:30 „Приятели“ – сериал, с. 5, еп. 8

/п/ 16:00 „COOLt“ – лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова 17:00 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:30 bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания 20:00 „Стани богат: Златната лига“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 21:30 „Полет 7500“ – драма, трилър (Германия, Австрия, САЩ, 2019 г.), режисьор Патрик Волрат, в ролите Джоузеф Гордън-Левит, Омид Мемар, Айлин Тезел, Карло Кицлингер, Муратан Муслу, Орели Тепо, Пол Волин и др. 23:30 „Роки 3“ – драма, спортен (САЩ, 1982 г.), режисьор Силвестър Сталоун, в ролите Силвестър Сталоун, Талия Шайър, Бърт Янг, Мистър Ти, Бърджис Мередит, Карл Уедърс, Хълк Хоган, Тони Бъртън и др. 01:30 „Джекси“ – комедия (САЩ, Канада, 2019 г.), режисьори Джон Лукас и Скот Мур, в ролите Адам Дивайн, Александра Шип, Роуз Бърн, Рон Фънчес, Уанда Сайкс, Кид Къди, Джъстин Хартли и др. [14+] 03:20 „Убийства в Рая“ – сериал, с. 9, еп. 8

/п/ 04:20 „COOLt“ – лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова /п/

bTVAction

05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 11, специален епизод

/п/ 06:00 „Смъртоносна размяна“ – криминален, трилър (САЩ, 2020 г.), режисьор Бен Майерсън, в ролите Линдзи Хартли, Хана Беърфут, Матю Полкамп, Гиб Джерард, Джен Уидоп и др. 07:45 „Свръхестествено“ – сериал, с. 5, еп. 8 08:45 „Свръхестествено“ – сериал, с. 5, еп. 9 09:45 „Свръхестествено“ – сериал, с. 5, еп. 10 10:45 „Издирват се“ – екшън, комедия, криминален (Канада, Великобритания, 2003 г.), режисьор Брад Мирман, в ролите Жерар Депардийо, Харви Кайтел, Джони Холидей, Саид Тагмауи, Стефан Фрейс, Шон Лоурънс, Джоан Кели, Ришар Боренже, Ейб Вигод, Джино Мароко и др. 12:45 „Смъртоносно оръжие 2“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 1989 г.), режисьор Ричард Донър, в ролите Мел Гибсън, Дани Главър, Джо Пеши, Джос Акланд, Патси Кенсит, Трейси Улф и др. 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с. 3, еп. 5 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане

/п/ 18:00 „Древно инженерство“ – документална поредица, с. 2, еп. 9 19:00 „История на автомобилите“ – автомобилно предаване, с. 1, еп. 5 19:30 „До краен предел“ – екстремно предаване, с. 2, еп. 16 20:00 ПРЕМИЕРА: „Суперциклон“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2012 г.), режисьор Лиз Адамс, в ролите Минг-На Уен, Никълъс Туртуро, Анди Клеманс, Дарин Купър, Джонатан Льо Бийон, Дилън Вокс, Анна-Мария Демара, Стив Ханкс, Уейн Лопес, Мич Лърнър, Госпел Джаксън и др. 22:00 „Лигата на справедливостта“ – фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2017 г.), режисьор Зак Снайдър, в ролите Бен Афлек, Гал Гадот, Джейсън Момоа, Хенри Кавил, Ейми Адамс, Езра Милър, Джереми Айрънс, Даян Лейн, Кони Нилсен, Джей Кей Симънс, Кирън Хайндс, Амбър Хърд и др. 00:15 „Писък 2“ – хорър, мистерия (САЩ, 1997 г.), режисьор Уес Крейвън, в ролите Нев Кембъл, Кортни Кокс, Дейвид Аркет, Джейми Кенеди, Лори Меткалф, Джери О’Конъл, Джейда Пинкет, Омар Епс, Расила Шрьодер и др. [16+] 02:30 „Суперциклон“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2012 г.), режисьор Лиз Адамс, в ролите Минг-На Уен, Никълъс Туртуро, Анди Клеманс, Дарин Купър, Джонатан Льо Бийон, Дилън Вокс, Анна-Мария Демара, Стив Ханкс, Уейн Лопес, Мич Лърнър, Госпел Джаксън и др. 04:15 „Свръхестествено“ – сериал, с. 5, еп. 9 /п/

bTV COMEDY

05:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 48 /п/ 05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 49 /п/ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 50 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 51 07:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с. 3, еп. 17 07:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с. 3, еп. 18 (последен) 08:00 „Нощен съд“ – сериал, с. 2, еп. 12 /п/ 08:30 „Нощен съд“ – сериал, с. 2, еп. 13 /п/ 09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев /п/ 10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 7, еп. 14 /п/ 10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 7, еп. 15 /п/ 11:00 „Приятели“ – сериал, с. 8, еп. 3 /п/ 11:30 „Приятели“ – сериал, с. 8, еп. 4 /п/ 12:00 „Как да се омъжиш за милиардер“ – комедия, романтичен (САЩ, 2011 г.), режисьор Фил Трейл, в ролите Фелисити Джоунс, Ед Уестуик, Бил Най, Брук Шийлдс, Тамсин Еджертън, Бил Бейли, Грегор Бльоб и др. 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 8, еп. 7 /п/ 15:30 „Новите съседи“ – сериал, с. 8, еп. 8 /п/ 17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 12, еп. 5 /п/ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 12, еп. 6 /п/ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 12, еп. 7 /п/ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 12, еп. 8 /п/ 19:00 „Приятели“ – сериал, с. 8, еп. 5 19:30 „Приятели“ – сериал, с. 8, еп. 6 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 8, еп. 10 22:00 „Призраци“ – сериал, с. 4, еп. 7 22:30 „Призраци“ – сериал, с. 5, еп. 1 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 12, еп. 11 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 12, еп. 12 00:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с. 3, еп. 17 /п/ 00:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с. 3, еп. 18 (последен)

/п/ 01:00 „Нощен съд“ – сериал, с. 3, еп. 3 /п/ 01:30 „Нощен съд“ – сериал, с. 3, еп. 4 /п/ 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 50 /п/ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 51 /п/ 03:00 „Призраци“ – сериал, с. 4, еп. 7 /п/ 03:30 „Призраци“ – сериал, с. 5, еп. 1 /п/ 04:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с. 3, еп. 17 /п/ 04:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с. 3, еп. 18 (последен) /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Специален отряд“ – сериал, сезон 7 /п/ 06:00 „Лабиринт към щастието“ – сериен филм /п/ 07:00 Поредица на DW 07:30 „Събуди се“ – предаване 12:00 Новините на NOVA 12:30 Темата на NOVA 13:00 „Бащата на булката 2“ – с уч. на Стив Мартин, Даян Кийтън, Мартин Шорт и др. 15:10 „Всички пътища водят към Рим“ – с уч. на Сара Джесика Паркър, Раул Бова, Клаудия Кардинале и др. 17:00 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA 18:00 „Ничия земя“ – предаване 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:20 Темата на NOVA 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 21:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 „Петдесет нюанса освободени“ – с уч. на Дакота Джонсън, Джейми Дорнан, Ерик Джонсън, Рита Ора и др. 01:10 „Всички пътища водят към Рим“ – с уч. на Сара Джесика Паркър, Раул Бова, Клаудия Кардинале и др. /п/ 03:00 „Стражът“ – с уч. на Кийфър Съдърланд, Ким Бейсинджър, Ева Лонгория и др. /п/

Нова Спорт

10:00 Дармщат – Динамо Дрезден, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /n/ 12:00 Страсбург – Марсилия, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 14:00 Студио „Висша лига и Чемпиъншип“, директно 14:30 Ковънтри Сити – Бирмингам Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026, директно 16:25 Студио „Висша лига и Чемпиъншип“, директно 17:00 Лийдс Юнайтед – Борнемут, Футбол: Висша лига 2025/2026 директно 19:00 Уникаха – Валенсия, Баскетбол: Суперкупа на Испания 2025, полуфинал, директно 20:55 Новини 21:00 Евeртън – Манчестър Ю, класика от Висшата лига 2003/2004 /n/ 21:30 Бохум – Фортуна Дюселдорф, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026, директно 23:30 Реал Мадрид – Тенерифе, Баскетбол: Суперкупа на Испания 2025, полуфинал, запис 01:30 Ковънтри Сити – Бирмингам Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 03:30 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „VOA технологии“ – документална поредица на VOA 06:30 „Ничия земя“ -предаване /п/ 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Пулс“ – здравно предаване 11:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Евромакс“ – документална поредица на DW /п/ 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Ревизия“ – икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 16:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ – предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 Темата на NOVA 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „52 истории“ – документална поредица на VOA 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – публицистично токшоу /п/ 01:00 „Ничия земя“ – предаване /п/ 02:00 „Събуди се“ – предаване /п/





