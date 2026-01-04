ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 4 ЯНУАРИ

БНТ
06:00
Блуи
06:20
Книга на книгите
07:15
Телепазарен прозорец
07:30
Домът на вярата
08:00
Легенда за Белия глиган
09:00
Денят започва… с Георги Любенов
11:00
Отблизо
12:00
По света и у нас
12:30
БНТ представя
13:30
Българското село
14:00
Малки истории
15:00
Уча, зная и играя
15:30
Като лъвовете – Рождественска среща
17:00
Това го знам
18:00
Имате среща с … Диана Любенова
18:45
Спорт Тото
19:00
С БНТ завинаги
19:50
Разкажи ми приказка
20:00
По света и у нас
20:30
Интервюто
20:45
Спортни новини
21:00
БГ киновечер: На границата
22:00
Моят плейлист
23:00
По света и у нас
23:15
Пиер Бонар, художник!
01:20
Натисни F1
01:50
Арт Детектив
02:10
Ново 10 + 2
03:25
По света и у нас
03:40
Денят започва… с Георги Любенов
Телепазарен прозорец
05:40
Телепазарен прозорец
bTV
05:05
Панда в Африка: По следите на дракона
07:00
Съдебна зала: Ел Ей , сезон 3 , епизод 16
07:55
Тази събота и неделя
10:00
Похитители на изчезналият град
11:59
bTV Новините
12:30
Шпионирай трудно
14:15
Снежна ваканция
15:55
bTV разказва
16:30
120 минути
18:55
bTV Новините
19:30
bTV Репортерите
20:00
Война в бъдещето
22:45
Тутанкамон , сезон 1 , епизод 3
00:30
Прокълнатият кораб
Съдебна зала: Ел Ей
02:20
Съдебна зала: Ел Ей , сезон 3 , епизод 16
03:20
120 минути
05:20
bTV разказва
bTV Comedy
06:00
Скечове , сезон 1 , епизод 11
06:30
Скечове , сезон 1 , епизод 12
07:00
Камионджии , сезон 1 , епизод 29
08:00
По средата , сезон 8 , епизод 13
08:30
По средата , сезон 8 , епизод 14
09:00
По средата , сезон 8 , епизод 15
09:30
По средата , сезон 8 , епизод 16
10:00
Малкълм , сезон 2 , епизод 14
10:30
Малкълм , сезон 2 , епизод 15
11:00
Малкълм , сезон 2 , епизод 16
11:30
Малкълм , сезон 2 , епизод 17
12:00
Сексът и градът
14:20
Селцето , сезон 4 , епизод 5
15:50
Новите съседи , сезон 16 , епизод 1
17:30
Двама мъже и половина , сезон 9 , епизод 13
18:00
Двама мъже и половина , сезон 9 , епизод 14
18:30
Двама мъже и половина , сезон 9 , епизод 15
19:00
По средата , сезон 8 , епизод 17
19:30
По средата , сезон 8 , епизод 18
20:00
Новите съседи , сезон 16 , епизод 3
22:00
Компютърджии , сезон 2 , епизод 3
22:30
Компютърджии , сезон 2 , епизод 4
23:00
Двама мъже и половина , сезон 9 , епизод 16
23:30
Двама мъже и половина , сезон 9 , епизод 17
00:00
Камионджии , сезон 1 , епизод 29
01:00
По средата , сезон 8 , епизод 17
01:30
По средата , сезон 8 , епизод 18
02:00
Скечове , сезон 1 , епизод 11
02:30
Скечове , сезон 1 , епизод 12
03:00
Компютърджии , сезон 2 , епизод 3
03:30
Компютърджии , сезон 2 , епизод 4
04:00
Камионджии , сезон 1 , епизод 29
05:00
Скечове , сезон 1 , епизод 11
Скечове
05:30
Скечове , сезон 1 , епизод 12
bTV Action
06:00
Циклонът
08:00
Свръхестествено , сезон 8 , епизод 21
09:00
Свръхестествено , сезон 8 , епизод 22
10:00
Свръхестествено , сезон 8 , епизод 23
11:00
Кунг-фу съпруга
13:00
Белязан да умре
15:00
Стани богат
16:00
Стани богат
17:00
Невероятният Космос , сезон 1 , епизод 8
17:30
Да Знаеш Как
18:00
Мега съоръжения , сезон 1 , епизод 4
19:00
История на автомобилите , сезон 2 , епизод 8
19:30
Екстремно , сезон 2 , епизод 12
20:00
20 по Рихтер , сезон 1 , епизод 1
22:00
Париж Експрес
00:00
Белязан да умре
02:00
Атентатори
04:30
Свръхестествено , сезон 8 , епизод 22
Свръхестествено
05:15
Свръхестествено , сезон 8 , епизод 23
Nova TV
07:00
Поредица на DW
07:30
Събуди се
11:00
Съдебен спор
11:59
Новините на NOVA
12:30
От Италия с любов
14:15
История на любовта
16:00
Да хванеш гората
16:30
На фокус с Лора Крумова
18:55
Новините на NOVA
19:40
На фокус след новините
20:00
Жива стомана
22:30
Идалго: Океан от огън
01:20
Розовата пантера
03:45
От Италия с любов
Съдебен спор
05:20
Съдебен спор
Nova Sport
09:30
Ховентут – Тенерифе
11:30
Чемпиъншип: Обзор
12:00
Саутхямптън – Милуол
14:00
Бирмингам Сити – Ковънтри Сити
16:00
Марсилия – Нант
18:00
Футбол: Висша лига
20:00
Валенсия – Манреса
Норич Сити – Стоук Сити
22:00
Норич Сити – Стоук Сити
00:00
Рио Бреоган – Уникаха
02:00
Еротичен Телепазар
NovaNews
06:00
52 истории
07:00
Ничия земя
07:50
Събуди се
11:00
Пулс
11:30
Да хванеш гората
12:00
Новините на NOVA
12:30
Европа в 15 минути
12:45
Репортаж на DW
13:00
Новините на NOVA NEWS
13:30
Непознатите земи
14:00
Новините на NOVA NEWS
14:30
РеВизия
15:00
Новините на NOVA NEWS
15:30
Челюсти
16:00
Близо до спорта
16:30
На фокус с Лора Крумова
19:00
Новините на NOVA NEWS
19:15
Ничия земя
20:00
Новините на NOVA NEWS
20:45
На фокус след новините
21:00
Новините на NOVA NEWS
21:25
Истории от света
22:00
Новините на NOVA NEWS
На фокус с Лора Крумова
22:20
На фокус с Лора Крумова
01:00
Ничия земя
02:00
Събуди се
05:00
Пулс
05:30
Близо до спорта