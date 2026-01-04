ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 4 ЯНУАРИ

БНТ

06:00

Блуи

06:20

Книга на книгите

07:15

Телепазарен прозорец

07:30

Домът на вярата

08:00

Легенда за Белия глиган

09:00

Денят започва… с Георги Любенов

11:00

Отблизо

12:00

По света и у нас

12:30

БНТ представя

13:30

Българското село

14:00

Малки истории

15:00

Уча, зная и играя

15:30

Като лъвовете – Рождественска среща

17:00

Това го знам

18:00

Имате среща с … Диана Любенова

18:45

Спорт Тото

19:00

С БНТ завинаги

19:50

Разкажи ми приказка

20:00

По света и у нас

20:30

Интервюто

20:45

Спортни новини

21:00

БГ киновечер: На границата

22:00

Моят плейлист

23:00

По света и у нас

23:15

Пиер Бонар, художник!

01:20

Натисни F1

01:50

Арт Детектив

02:10

Ново 10 + 2

03:25

По света и у нас

03:40

Денят започва… с Георги Любенов

05:40

Телепазарен прозорец

bTV

05:05

Панда в Африка: По следите на дракона

07:00

Съдебна зала: Ел Ей , сезон 3 , епизод 16

07:55

Тази събота и неделя

10:00

Похитители на изчезналият град

11:59

bTV Новините

12:30

Шпионирай трудно

14:15

Снежна ваканция

15:55

bTV разказва

16:30

120 минути

18:55

bTV Новините

19:30

bTV Репортерите

20:00

Война в бъдещето

22:45

Тутанкамон , сезон 1 , епизод 3

00:30

Прокълнатият кораб

02:20

Съдебна зала: Ел Ей , сезон 3 , епизод 16

03:20

120 минути

05:20

bTV разказва

bTV Comedy

06:00

Скечове , сезон 1 , епизод 11

06:30

Скечове , сезон 1 , епизод 12

07:00

Камионджии , сезон 1 , епизод 29

08:00

По средата , сезон 8 , епизод 13

08:30

По средата , сезон 8 , епизод 14

09:00

По средата , сезон 8 , епизод 15

09:30

По средата , сезон 8 , епизод 16

10:00

Малкълм , сезон 2 , епизод 14

10:30

Малкълм , сезон 2 , епизод 15

11:00

Малкълм , сезон 2 , епизод 16

11:30

Малкълм , сезон 2 , епизод 17

12:00

Сексът и градът

14:20

Селцето , сезон 4 , епизод 5

15:50

Новите съседи , сезон 16 , епизод 1

17:30

Двама мъже и половина , сезон 9 , епизод 13

18:00

Двама мъже и половина , сезон 9 , епизод 14

18:30

Двама мъже и половина , сезон 9 , епизод 15

19:00

По средата , сезон 8 , епизод 17

19:30

По средата , сезон 8 , епизод 18

20:00

Новите съседи , сезон 16 , епизод 3

22:00

Компютърджии , сезон 2 , епизод 3

22:30

Компютърджии , сезон 2 , епизод 4

23:00

Двама мъже и половина , сезон 9 , епизод 16

23:30

Двама мъже и половина , сезон 9 , епизод 17

00:00

Камионджии , сезон 1 , епизод 29

01:00

По средата , сезон 8 , епизод 17

01:30

По средата , сезон 8 , епизод 18

02:00

Скечове , сезон 1 , епизод 11

02:30

Скечове , сезон 1 , епизод 12

03:00

Компютърджии , сезон 2 , епизод 3

03:30

Компютърджии , сезон 2 , епизод 4

04:00

Камионджии , сезон 1 , епизод 29

05:00

Скечове , сезон 1 , епизод 11

05:30

Скечове , сезон 1 , епизод 12

bTV Action

06:00

Циклонът

08:00

Свръхестествено , сезон 8 , епизод 21

09:00

Свръхестествено , сезон 8 , епизод 22

10:00

Свръхестествено , сезон 8 , епизод 23

11:00

Кунг-фу съпруга

13:00

Белязан да умре

15:00

Стани богат

16:00

Стани богат

17:00

Невероятният Космос , сезон 1 , епизод 8

17:30

Да Знаеш Как

18:00

Мега съоръжения , сезон 1 , епизод 4

19:00

История на автомобилите , сезон 2 , епизод 8

19:30

Екстремно , сезон 2 , епизод 12

20:00

20 по Рихтер , сезон 1 , епизод 1

22:00

Париж Експрес

00:00

Белязан да умре

02:00

Атентатори

04:30

Свръхестествено , сезон 8 , епизод 22

05:15

Свръхестествено , сезон 8 , епизод 23

Nova TV

07:00

Поредица на DW

07:30

Събуди се

11:00

Съдебен спор

11:59

Новините на NOVA

12:30

От Италия с любов

14:15

История на любовта

16:00

Да хванеш гората

16:30

На фокус с Лора Крумова

18:55

Новините на NOVA

19:40

На фокус след новините

20:00

Жива стомана

22:30

Идалго: Океан от огън

01:20

Розовата пантера

03:45

От Италия с любов

05:20

Съдебен спор

Nova Sport

09:30

Ховентут – Тенерифе

11:30

Чемпиъншип: Обзор

12:00

Саутхямптън – Милуол

14:00

Бирмингам Сити – Ковънтри Сити

16:00

Марсилия – Нант

18:00

Футбол: Висша лига

20:00

Валенсия – Манреса

22:00

Норич Сити – Стоук Сити

00:00

Рио Бреоган – Уникаха

02:00

NovaNews

06:00

52 истории

07:00

Ничия земя

07:50

Събуди се

11:00

Пулс

11:30

Да хванеш гората

12:00

Новините на NOVA

12:30

Европа в 15 минути

12:45

Репортаж на DW

13:00

Новините на NOVA NEWS

13:30

Непознатите земи

14:00

Новините на NOVA NEWS

14:30

РеВизия

15:00

Новините на NOVA NEWS

15:30

Челюсти

16:00

Близо до спорта

16:30

На фокус с Лора Крумова

19:00

Новините на NOVA NEWS

19:15

Ничия земя

20:00

Новините на NOVA NEWS

20:45

На фокус след новините

21:00

Новините на NOVA NEWS

21:25

Истории от света

22:00

Новините на NOVA NEWS

22:20

На фокус с Лора Крумова

01:00

Ничия земя

02:00

Събуди се

05:00

Пулс

05:30

Близо до спорта







