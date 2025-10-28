ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 28 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:00 Яка – винаги на две колела – детски тв филм /Словения, 2019 г./ 05:15 Петелът – детски тв филм /Сърбия, 2019 г./ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 243/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес патрул 2 – анимационен филм /2 епизод/ 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация 2 – анимационен филм /2 епизод/ 15:00 Приключенията на Мерлин – тв филм /7 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 244/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Референдум с Добрина Чешмеджиева 22:00 Досието „Ипкрес“ – тв филм /3 епизод/ 23:00 По света и у нас 23:25 Залезът на тамплиерите – тв филм /12 епизод/ (16) 00:10 Още от деня /п/ 00:40 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /п/ 02:15 Светът и ние /п/ 02:40 Култура.БГ предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:35 По света и у нас /п/ 04:00 Залезът на тамплиерите – тв филм /12 епизод/п/ (16) 04:45 Зала на славата: Георги Младенов II част /п/

bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.1, еп.33 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.70 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.97 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.129 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Traitors: Игра на предатели“ – тв риалити игра с водещ Владимир Карамазов 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.12, еп.3 01:00 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.2 01:25 „Добрият доктор“ – сериал, с.6, еп.17 02:10 bTV Новините – късна емисия /п./ 02:50 „Преди обед“ – токшоу /п./

bTVAction

05:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.8 /п./ 06:00 „Атаката на Титан“ – фантастика, екшън, приключенски (САЩ, 2022 г.), режисьор: Ноа Люк, в ролите: Майкъл Паре, Ерин Кокър, Нели Сабур, Джак Пиърсън, Джени Тран, Натали Сторс, Джъстин Танкс, Скот Уилямс, Каран Сагу, Антъни Дженсън, Пол Бианки и др. 08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.17 /п./ 09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.8 /п./ 10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.8 10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.6 /п./ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.22 /п./ 13:00 „40 дни и нощи“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2012 г.), режисьор: Питър Гайгър, в ролите: Алекс Картър, Моника Кийна, Алекс Арлео, Алекс Бол, Виктория Барабас, Тай Барнет, Дейвид Битик, Адам Бърч, Хектор Луис Бустаманте, Кристиана Кармине, Маркъс Чой и др. 15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.9 16:00 „Фауда“ – сериал, с.3, еп.3 16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.18 17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.7 19:00 „Балтазар“ – сериал, с.4, еп.6 20:00 Премиера: „Кунг-фу“ – сериал, с.1, еп.9 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.23 22:00 „Открити рани“ – екшън, криминален (САЩ, 2001 г.), режисьор: Анджей Бартковяк, в ролите: Ева Мендес, Стивън Сегал, Бил Дюк, Том Арнолд, Айзея Уошингтън, DMX, Дейвид Вадим, Джил Хенеси и др. 00:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.23 /п./ 01:00 „Под прикритие“ – сериал, с.2, еп.7 02:00 „Кунг-фу“ – сериал, с.1, еп.9 /п./ 03:00 „Балтазар“ – сериал, с.4, еп.6 /п./ 04:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.18 /п./

bTVComedy

05:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.10 /п./ 05:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.11 /п./ 06:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.12 06:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.13 07:00 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.3 07:30 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.4 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.65 /п./ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.17 /п./ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.18 /п./ 10:00 „Тежка сватба“ – комедия (САЩ, 2013 г.), режисьор: Джъстин Закъм, в ролите: Робърт Де Ниро, Даян Кийтън, Катрин Хайгъл, Аманда Сайфред, Тофър Грейс, Сюзан Сарандън, Робин Уилямс, Криста Кембъл и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.15 /п./ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.16 /п./ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.17 /п./ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.10, еп.18 (последен) /п./ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.7 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.8 /п./ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.10, еп.5 /п./ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.66 18:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.9 18:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.10 19:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.1 19:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.2 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.10, еп.6 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.17 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.18 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.9 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.10 00:00 „Тежка сватба“ – комедия (САЩ, 2013 г.), режисьор: Джъстин Закъм, в ролите: Робърт Де Ниро, Даян Кийтън, Катрин Хайгъл, Аманда Сайфред, Тофър Грейс, Сюзан Сарандън, Робин Уилямс, Криста Кембъл и др. 02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.12 /п./ 02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.13 /п./ 03:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.9 /п./ 03:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.10 /п./ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.66 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Клетката“ – сериал, сезон 1 00:30 „Станция Берлин“ – сериал, сезон 2 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 16 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

07:00 Порт Вейл – Стокпорт Каунти, Футбол: Лига 1 на Англия 2025/2026 /n/ 09:00 Престън Норт Енд – Шефилд Юнайтед, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 11:00 Блекбърн Роувърс – Саутхямптън, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 13:00 Ипсуич Таун – Уест Бромич Албиън, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 14:55 Новини 15:00 Екзитър Сити – Плимут Аргайл, Футбол: Лига 1 на Англия 2025/2026 /n/ 17:00 Валенсия Баскет – Ховентут, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026 /n/ 19:00 Студио „Купа на Германия“, директно 19:30 Хайденхайм – Хамбургер, Футбол: Купа на Германия 2025/2026, директно 21:25 Студио „Купа на Германия“, директно 21:45 Борусия Мьонхенгладбах – Карлсруе Футбол: Купа на Германия 2025/2026, директно 23:40 Студио „Купа на Германия“ директно 00:00 Херта Берлин – Елверсберг Футбол: Купа на Германия 2025/2026, запис 02:00 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „Ускорение“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ – /п/ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 „Интервюто на Аманпур“ – CNN /п/ 08:30 „Ревизия“ – икономическо предаване /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „В добра форма“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ – /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Истории от света“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ – /п/