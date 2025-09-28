ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 28 СЕПТЕМВРИ

БНТ1

05:00 Иде нашенската музика

/п/ 06:00 Блуи 2, анимационен филм 06:20 Арт дъга, образователен филм 06:45 Момчето и вятъра, детски тв филм /България, 2007 г./, режисьор Съни Сънински, в ролите Мартин Герасков, Мария Сапунджиева и др. 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Домът на вярата 08:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Отблизо 12:00 По света и у нас 12:30 Арена спорт 13:15 Зала на славата: Димитър Илиев 13:30 Българското село 14:00 Малки истории 15:00 Уча, зная и играя, детско шоу 15:30 Фанфан лалето, игрален филм /копродукция, 1952 г./, режисьор Кристиан-Жак, в ролите Жерар Филип, Джина Лолобрижида, Марсел Еран, Оливие Юсено и др. 17:00 Това го знам, детско куиз шоу 18:00 Имате среща с … Диана Любенова, лайфстайл ток шоу 18:45 Спорт тото 19:00 С БНТ завинаги 19:50 Разкажи ми приказка, предаване за деца 20:00 По света и у нас 20:30 След новините 20:45 Спортни новини 21:00 БГ киновечер: Всичко за сина ми, 12-сериен тв филм /България, 2024 г./, 1 епизод, режисьор Павел Г. Веснаков, в ролите Димитър Рачков, Петър Милошев, Христина Апостолова, Янина Кашева, Моню Монев, Христо Пъдев, Рая Пеева, Ириней Константинов и др. 22:00 Моят плейлист 23:00 По света и у нас 23:15 Непресметнат риск, игрален филм /копродукция, 1960 г./, режисьор Клод Соте, в ролите Лино Вентура, Жан-Пол Белмондо, Сандра Мило и др. 01:05 Натисни F1, образователна поредица/п/ 01:35 Арт детектив, рубрика за лайфстайл и изкуство/п/ 01:50 Ново 10 + 2 /п/ 02:45 По света и у нас /п/ 03:00 Фанфан лалето игрален филм /п/ 03:50 Имате среща с … Диана Любенова лайфстайл ток шоу/п/ 04:40 Религията днес /п/

bTV

05:15 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 4, еп. 13 05:40 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 4, еп. 14 06:00 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова

/п/ 06:30 „Древен апокалипсис“ – документална поредица, еп. 6 07:30 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Митьо Маринов и Ванина Недкова 11:00 „Богатствата на България“ – документална поредица 11:30 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 ПРЕМИЕРА: „На среща с истинския Запад“ – романтичен 14:30 „Бригада Нов дом“ – социално предаване с водеща Мария Силвестър /п/ 16:30 „120 минути“ – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:40 „Защо, господин министър?“ – актуално предаване с водеща Жени Марчева 20:00 „България търси талант“ – телевизионно шоу с водещи Александър Кадиев и Петър Антонов, с. 9 22:00 „На лов за „Червения октомври“ – трилър, екшън (САЩ, 1990 г.), режисьор Джон Мактиърнън 00:30 „Всичко навсякъде наведнъж“ – драма, комедия, фентъзи (САЩ, 2022 г.), режисьор Даниел Шайнърт, в ролите Мишел Йео, Ки Хуи Куан и др. [14+] 03:20 „120 минути“ – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов /п/

bTVAction

05:15 „Свръхестествено“ – сериал, с. 5, еп. 10 /п/ 06:00 „Фатална връзка“ – трилър (САЩ, 2023 г.), режисьор Дани Дж. Бойл, в ролите Кристи Левърет, Камерън Джебо, Никол Мари Джонсън, Мили Фигерео, Филип Бойд, Томас Браун, Андреа Хесиг, Кристиан Блак Майер и др. 07:45 „Свръхестествено“ – сериал, с. 5, еп. 11 08:45 „Свръхестествено“ – сериал, с. 5, еп. 12 09:45 „Свръхестествено“ – сериал, с. 5, еп. 13 10:45 „Смъртоносно оръжие 2“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 1989 г.), режисьор Ричард Донър, в ролите Мел Гибсън, Дани Главър, Джо Пеши, Джос Акланд, Патси Кенсит, Трейси Улф и др. 12:45 „Лигата на справедливостта“ – фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2017 г.), режисьор Зак Снайдър, в ролите Бен Афлек, Гал Гадот, Джейсън Момоа, Хенри Кавил, Ейми Адамс, Езра Милър, Джереми Айрънс, Даян Лейн, Кони Нилсен, Джей Кей Симънс, Кирън Хайндс, Амбър Хърд и др. 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с. 3, еп. 6 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане 18:00 „Древно инженерство“ – документална поредица, с. 2, еп. 10 19:00 „История на автомобилите“ – автомобилно предаване, с. 1, еп. 6 19:30 „До краен предел“ – екстремно предаване, с. 2, еп. 17 20:00 ПРЕМИЕРА: „Мегабоа“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2021 г.), режисьор Марио Н. Бонасен, в ролите Ерик Робъртс, Мишел Елизабет О’Ший, Емилия Торело, Джо Ерера, Гарет Шулте, Вимала Веера, Джейдън Кал, Рей Асеведо, Шарън Дезире, Майкъл ДеВорзон и др. 22:00 „Писък 3“ – хорър, мистерия (САЩ, 2000 г.), режисьор Уес Крейвън, в ролите Лив Шрайбер, Кели Ръдърфорд, Нев Кембъл, Кортни Кокс, Ричмънд Аркет, Патрик Демпси, Кен Тейлър, Скот Фоли, Роджър Корман, Ланс Хенриксен, Бет Тусейнт, Роджър Джаксън и др. [16+] 00:15 „Смъртоносно оръжие 2“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 1989 г.), режисьор Ричард Донър, в ролите Мел Гибсън, Дани Главър, Джо Пеши, Джос Акланд, Патси Кенсит, Трейси Улф и др. 02:30 „Мегабоа“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2021 г.), режисьор Марио Н. Бонасен, в ролите Ерик Робъртс, Мишел Елизабет О’Ший, Емилия Торело, Джо Ерера, Гарет Шулте, Вимала Веера, Джейдън Кал, Рей Асеведо, Шарън Дезире, Майкъл ДеВорзон и др. 04:15 „Свръхестествено“ – сериал, с. 5, еп. 12 /п/

bTV COMEDY

05:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 50 /п/ 05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 51 /п/ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 52 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 53 07:00 „Камионджии“ – сериал, еп. 1 08:00 „Нощен съд“ – сериал, с. 3, еп. 1 /п/ 08:30 „Нощен съд“ – сериал, с. 3, еп. 2 /п/ 09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев /п/ 10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 7, еп. 16 /п/ 10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 7, еп. 17 /п/ 11:00 „Приятели“ – сериал, с. 8, еп. 5 /п/ 11:30 „Приятели“ – сериал, с. 8, еп. 6

/п/ 12:00 „Нощни игри“ – комедия, трилър (САЩ, 2018 г.), режисьори Джон Франсис Дейли и Джонатан Голдстийн, в ролите Джейсън Бейтман, Рейчъл Макадамс, Кайл Чандлър, Били Магнюсън, Шарън Хорган, Джеси Племънс, Ламорн Морис, Дани Хюстън и др. 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 8, еп. 9 /п/ 15:30 „Новите съседи“ – сериал, с. 8, еп. 10 /п/ 17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 12, еп. 9 /п/ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 12, еп. 10 /п/ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 12, еп. 11 /п/ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 12, еп. 12 /п/ 19:00 „Приятели“ – сериал, с. 8, еп. 7 19:30 „Приятели“ – сериал, с. 8, еп. 8 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 8, еп. 11 22:00 „Призраци“ – сериал, с. 5, еп. 2 22:30 „Призраци“ – сериал, с. 5, еп. 3 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 12, еп. 13 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 12, еп. 14 00:00 „Камионджии“ – сериал, еп. 1 /п/ 01:00 „Нощен съд“ – сериал, с. 3, еп. 5 /п/ 01:30 „Нощен съд“ – сериал, с. 3, еп. 6 /п/ 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 52 /п/ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 53 /п/ 03:00 „Призраци“ – сериал, с. 5, еп. 2 /п/ 03:30 „Призраци“ – сериал, с. 5, еп. 3

/п/ 04:00 „Камионджии“ – сериал, еп. 1 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:30 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA /п/ 06:30 „Иконостас“ 07:00 Поредица на DW 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Съдебен спор“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Най-сладкото нещо“ – с уч. на Камерън Диас, Кристина Апългейт, Томас Джейн и др. 14:15 „Тайната рецепта“ – с уч. на Натали Хол, Майкъл Ради, Майкъл Карл Ричардс и др. 16:00 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 16:30 „На фокус с Лора Крумова“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:40 На фокус след новините 20:00 „Пееш или лъжеш“ (премиера) – музикално шоу 22:00 „Пълно ускорение“ – с уч. на Мат Деймън, Крисчън Бейл, Джон Бернтал и др. 01:10 „Към звездите“ – с уч. на Брад Пит, Томи Лий Джоунс, Лив Тайлър и др. 03:30 „Най-сладкото нещо“ – с уч. на Камерън Диас, Кристина Апългейт, Томас Джейн и др. /п/

Нова Спорт

09:30 Уникаха – Валенсия, Баскетбол: Суперкупа на Испания 2025, полуфинал /n/ 11:30 Реал Мадрид – Тенерифе, Баскетбол: Суперкупа на Испания 2025, полуфинал /n/ 13:30 Чемпиъншип: Обзор, предаване за английски футбол 2025/2026 14:00 Шефилд Уензди – Куинс Парк Рейнджърс, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026, директно 16:00 Ница – ФК Париж, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026, директно 18:15 Лил – Лион, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026, директно 20:10 Финал, Баскетбол: Суперкупа на Испания 2025, финал, директно 22:00 Астерас – ПАОК, Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026 запис 00:00 Шефилд Уензди – Куинс Парк Рейнджърс, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 02:00 Еротичен Телепазар

NovaNews

05:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 05:30 „В добра форма“ – документална поредица на DW

/п/ 06:00 „52 истории“ – документална поредица на VOA /п/ 06:30 „Ничия земя“ -предаване /п/ 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Пулс“ – здравно предаване 11:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Европа в 15 минути“ – предаване 12:45 „DW Репортерът“ – репортаж на DW 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:30 „Непознатите земи“ (премиера) – документална поредица 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 16:00 „Близо до спорта“ – поредица 16:30 „На фокус с Лора Крумова“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ – предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 „На фокус след новините“ – публицистично токшоу /п/ 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:25 „Истории от света“ – документална поредица на DW 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 „На фокус“ с Лора Крумова – публицистично токшоу /п/ 01:00 „Ничия земя“ – предаване /п/ 02:00 „Събуди се“ – предаване /п/





