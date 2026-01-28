ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 28 ЯНУАРИ

БНТ 1

05:55 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни, сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 6, епизод 93/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес патрул 3, анимационен филм /23 епизод/ 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация 3, анимационен филм /25 епизод/ 15:00 Страхвил детски, тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 6, епизод 94/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Следите остават 22:00 Германия 89, тв филм /2 епизод/ (14) 23:00 По света и у нас 23:25 Проект „Синя книга“, тв филм /15 епизод/ (12) 00:10 Още от деня /п/ 00:40 100% будни, сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /п/ 02:15 Светът и ние /п/ 02:40 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:35 По света и у нас /п/ 04:00 Германия 89, тв филм /2 епизод/п/ (14) 04:50 Страхвил, детски тв филм /п/ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец

bTV

00:00 „От местопрестъплението: Маями“, сериал, с. 4, еп. 11 01:10 „Опасни улици“, сериал, с. 18, еп. 14 02:10 „Приятели“ сериал, с. 8, еп. 18 02:50 „Преди обед“, токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п/ 05:00 „Смърфовете“, анимационен сериал, с. 2, еп. 48 05:20 „Лице в лице“, публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 „Тази сутрин“, сутрешен блок с водещи Росен Цветков и Гергана Венкова 09:30 „Преди обед“, токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева 12:00 bTV Новините, обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“, комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „Завинаги с теб“, сериал, с. 1, еп. 39 14:30 Премиера: „Вражда“, сериал, с. 1, еп. 154 16:00 Премиера: „Плен“, сериал, с. 2, еп. 187 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“, публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“, телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините, централна емисия 19:50 „Интервюто на деня“, със Златимир Йочев 20:00 „Кой да знае?“, куиз шоу с водещ Александър Кадиев 21:30 Премиера: „Специални части: Лъвица“, сериал, с. 1, еп. 7 22:30 bTV Новините, късна емисия 23:00 „От местопрестъплението: Маями“, сериал, с. 4, еп. 10

bTV Action

00:00 УЕФА, Шампионска лига, студио 00:30 УЕФА, Шампионска лига, репортажи от мачовете от деня 01:15 УЕФА, Шампионска лига 03:15 „Извън играта“, сериал, с. 2, еп. 13 /п/ 04:00 „Спирала“ сериал, с. 6, еп. 3 /п/ 05:15 „Хуберт и Щалер“, сериал, с. 5, еп. 9 /п/ 06:00 „История на автомобилите“, автомобилно предаване, с. 2, еп. 19 06:30 „История на автомобилите“, автомобилно предаване, с. 2, еп. 20 07:00 „В дивата пустош с Беър Грилс“, приключенско риалити, с. 1, еп. 3 08:00 „Луцифер“, сериал, с. 3, еп. 17 /п/ 09:00 „Хуберт и Щалер“, сериал, с. 5, еп. 8 /п/ 10:00 „Разобличаване“, сериал, с. 4, еп. 13 /п/ 11:00 „Извън играта“, сериал, с. 2, еп. 12 /п/ 12:00 „Хавай 5-0″m сериал, с. 4, еп. 5 /п/ 13:00 „Живей, а другите да умрат“m екшън, трилър (Великобритания, САЩ, 1973 г.), режисьор Гай Хамилтън, в ролите Роджър Мур, Яфет Кото, Джейн Сиймур, Клифтън Джеймс, Джулиъс Харис, Джефри Холдър, Дейвид Хедисън, Глория Хендри, Бърнард Ли, Лоис Максуел и др. 15:00 „Хуберт и Щалер“, сериал, с. 5, еп. 9 16:00 „Пениуърт“, сериал, с. 2, еп. 3 17:00 „Луцифер“, сериал, с. 3, еп. 18 18:00 „Разобличаване“ сериал, с. 4, еп. 14 18:45 „Спирала“, сериал, с. 6, еп. 3 20:00 „Извън играта“, сериал, с. 2, еп. 13 21:00 УЕФА Шампионска лига, студио 22:00 ПРЯКО: УЕФА, Шампионска лига

bTV Comedy

00:00 „Моята голяма луда гръцка сватба 2“, комедия, романтичен (САЩ, 2016 г.), режисьор Кърк Джоунс, в ролите Ниа Вардалос, Джон Корбет, Майкъл Константин, Лейни Казан, Елена Кампурис, Иън Гомес, Марк Марголис, Рита Уилсън и др. 02:00 „Световни лудории“, комедийна поредица, еп. 6 /п/ 02:30 „Световни лудории“, комедийна поредица, еп. 7 /п/ 03:00 „Приятели“, сериал, с. 4, еп. 6 /п/ 03:30 „Приятели“, сериал, с. 4, еп. 7 /п/ 04:00 „Мен не ме мислете“, сериал, еп. 32 /п/ 05:00 „Световни лудории“, комедийна поредица, еп. 6 /п/ 05:30 „Световни лудории“, комедийна поредица, еп. 7 /п/ 06:00 „Световни лудории“, комедийна поредица, еп. 6 06:30 „Световни лудории“, комедийна поредица, еп. 7 07:00 „Приятели“, сериал, с. 4, еп. 4 /п/ 07:30 „Приятели“, сериал, с. 4, еп. 5 /п/ 08:00 „Семейство Голдбърг“, сериал, с. 2, еп. 6 /п/ 08:30 „Семейство Голдбърг“, сериал, с. 2, еп. 7 /п/ 09:00 „Мен не ме мислете“, сериал, еп. 31 /п/ 10:00 „Моята голяма луда гръцка сватба 2“, комедия, романтичен (САЩ, 2016 г.), режисьор Кърк Джоунс, в ролите Ниа Вардалос, Джон Корбет, Майкъл Константин, Лейни Казан, Елена Кампурис, Иън Гомес, Марк Марголис, Рита Уилсън и др. 12:00 „Малкълм“ сериал, с. 3, еп. 22 /п/ 12:30 „Малкълм“, сериал, с. 4, еп. 1 /п/ 13:00 „Семейство Голдбърг“, сериал, с. 2, еп. 6 /п/ 13:30 „Семейство Голдбърг“, сериал, с. 2, еп. 7 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“, сериал, с. 11, еп. 15 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“, сериал, с. 11, еп. 16 /п/ 15:00 „Щурите съседи“, сериал, еп. 14 /п/ 16:15 „Ало, ало“ сериал, с. 2, еп. 6 /п/ 17:00 „Мен не ме мислете“, сериал, еп. 32 18:00 „Приятели“, сериал, с. 4, еп. 6 18:30 „Приятели“, сериал, с. 4, еп. 7 19:00 „Щурите съседи“, сериал, еп. 15 20:15 „Ало, ало“, сериал, с. 2, специален епизод 21:00 „Семейство Голдбърг“, сериал, с. 2, еп. 8 21:30 „Семейство Голдбърг“, сериал, с. 2, еп. 9 22:00 „Малкълм“, сериал, с. 4, еп. 2 22:30 „Малкълм“, сериал, с. 4, еп. 3 23:00 „Двама мъже и половина“ сериал, с. 11, еп. 17 23:30 „Двама мъже и половина“, сериал, с. 11, еп. 18

NOVA

00:00 „Специален отряд“, сериал, сезон 3 01:00 „Роко Скиавоне“, сериал, сезон 1 02:00 „Три сестри“, сериен филм 03:00 „Наследство“, сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“, сериал /п/ 05:20 „Пресечна точка“, публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“, сутрешен блок 09:30 „На кафе“, предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера), сериен филм 13:30 „Свободна да избира“, (премиера) сериал 15:00 „Диво сърце“ (премиера), сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“, публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“, телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“, телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA, централна емисия 20:00 „Черешката на тортата“ (премиера), кулинарно риалити 21:30 „ФБР“, сериал, сезон 5 22:30 Новините на NOVA 23:00 „Новобранецът“ сериал, сезон 2

NOVA SPORT

02:00 Еротичен Телепазар /n/ 08:00 Афганистан – Саудитска Арабия, Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 директно 10:00 Япония – Австралия, Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 директно 12:00 Иран – Малайзия, Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 директно 14:00 Узбекистан – Таджикистан, Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 директно 16:00 Тайланд – Лиаван, Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 /n/ 18:00 Чемпиъншип: Обзор, предаване за английски футбол 2025/2026 /n/ 18:30 Лига 1: Обзор на кръга, предаване за френски футбол 2025/2025 /n/ 19:00 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 19:30 Ирак – Киргизстан, Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 /n/ 21:25 Спортни новини 21:30 Виетнам – Кувейт, Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 /n/ 23:30 Индонезия – Република Корея, Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 /n/

NovaNews

00:25 „Ускорение“, документална поредица на DW 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“, публицистично предаване /п/ 03:50 „В добра форма“, документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ /п/ 05:00 „Другото лице“, документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „Истории от света“, поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Челюсти“ с Диана Найденова, публицистично токшоу /п/ 08:00 Темата на NOVA /п/ 08:15 „На фокус след новините“ публицистично токшоу /п/ 08:30 „Да хванеш гората“, документална поредица на Галя Щърбева /п/ 09:00 „Твоят ден“ сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“, сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“, сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“, директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Проект Бъдеще“, поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“, следобеден блок 15:55 „До там и обратно“, рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“, публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:25 „Европа в 15 минути“, предаване /п/ 18:45 „DW Репортерът“, репортаж на DW /п/ 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Непознатите земи“, документална поредица /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“, публицистично предаване /п/ 23:58 Новините на NOVA NEWS/п/