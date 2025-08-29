ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 29 АВГУСТ

БНТ1

05:10 Бързо, лесно, вкусно /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Блуи, анимационен филм 06:15 Арт дъга, образователен филм 06:35 Вълшебният куфар на господин Мър, детски тв филм /Германия, 2022г./ 06:55 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 Федерация на династронавтите, детски тв филм 10:25 Любов и саможертва, тв филм /38 и 39 епизод/ 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 164/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Арт детектив, рубрика за лайфстайл и изкуство/п/ 14:30 Вечната музика /п/ 15:00 Пристигане, детски тв филм /Сърбия, 2022г./ 15:15 Магна Аура, изгубеният град, тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно /п/ 16:30 В открития космос, документален филм 17:00 Йерусалим, тв филм /5 епизод/ (12) 18:00 По света и у нас 18:30 65 в ефир 19:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 165/п/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Полицаят и извънземните, игрален филм /Франция, 1979г./, режисьор Жан Жиро, в ролите: Луи дьо Фюнес, Жан Льофевър, Ги Гросо, Мишел Модо и др. 22:30 Сън за щастие, тв филм /България, 2018г./, режисьор Ирина Величкова, в ролите: Стефка Янорова, Деян Донков, Вяра Табакова и др. 23:00 По света и у нас 23:25 Кирил Калев и приятели 5 – Love концерт 00:25 Бизнес.бг, подкаст на БНТ 01:00 65 в ефир /п/ 01:30 Вечната музика /п/ 02:00 Полицаят и извънземните, игрален филм /п/ 03:30 С БНТ завинаги /п/ 04:20 Зала на славата: Стойчо Младенов /п/ 04:35 Олтарите на България 04:45 По света и у нас /п/



bTV

05:00 „bTV разказва“ – документална поредица с автор Радиана Божикова 05:30 „Богатствата на България“ – документална поредица 06:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.7, еп.3 /п./ 07:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев (най-доброто) 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.30 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.58 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.91 17:00 bTV Новините 17:30 „Вкусът на България“ – кулинарна поредица с водеща Мария Жекова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 21:30 „Survivor 6: Скритият идол“ – приключенско риалити (ФИНАЛ) 00:00 bTV Новините – късна емисия 00:30 „Убийства в Рая“ – сериал, с.7, еп.4 01:35 „Съдебна зала: Ел Ей“ – сериал, с.2, еп.7 02:20 bTV Новините – късна емисия /п./ 02:55 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев (най-доброто) /п./



bTVAction

05:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.8 /п./ 06:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.12 06:30 „Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп.30 /п./ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.8 /п./ 10:00 „Час пик“ – сериал, еп.9 /п./ 11:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.15 /п./ 12:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.20 /п./ 13:00 „Защитна стена“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, Австралия, 2006 г.), режисьор: Ричард Лонкрейн, в ролите: Харисън Форд, Пол Бетани, Вирджиния Мадсън, Мери Лин Раджскъб, Робърт Патрик, Робърт Форстър, Алън Аркин и др. 15:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.9 16:00 „Специален отдел „Издирване“ – сериал, с.2, еп.10 17:00 „Ружа Игнатова: Криптокралицата“ – документален (Германия, 2024 г.), режисьор: Рудолф Херцог, еп.1 18:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.16 19:00 „Парламентьорът“ – сериал, еп.4 20:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.21 21:00 „Час пик“ – сериал, еп.10 22:00 „Час пик 3“ – екшън, комедия (САЩ, Германия, 2007 г.), режисьор: Брет Ратнър, в ролите: Джеки Чан, Крис Тъкър, Макс фон Сидов, Хироюки Санада, Ноеми Леноар, Жюли Депардийо и др. 00:00 „Час пик“ – сериал, еп.10 /п./ 01:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.16 /п./ 02:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.21 /п./ 03:00 „Парламентьорът“ – сериал, еп.4 /п./ 04:00 „Ружа Игнатова: Криптокралицата“ – документален (Германия, 2024 г.), режисьор: Рудолф Херцог, еп.1 /п./ 04:45 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.5



bTV COMEDY

05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.141 /п./ 06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.142 06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.143 07:00 „По средата“ – сериал, с.8, еп.15 /п./ 07:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.16 /п./ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.23 /п./ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.18 /п./ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.19 /п./ 10:00 „Официален конкурс“ – комедия, драма (Испания, Аржентина, 2021 г.), режисьори: Мариано Кон и Гастон Дюпра, в ролите: Пенелопе Крус, Антонио Бандерас, Оскар Мартинес, Пилар Кастро, Ирене Есколар, Хосе Луис Гомес, Хуан Грандинети и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.21 /п./ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.22 /п./ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.18 /п./ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.19 /п./ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.20 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.21 /п./ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.6, еп.6 /п./ 16:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.24 18:00 „По средата“ – сериал, с.8, еп.17 18:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.18 19:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.20 19:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.21 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.6, еп.7 21:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.15 /п./ 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.6, еп.1 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.6, еп.2 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.22 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.23 00:00 „Официален конкурс“ – комедия, драма (Испания, Аржентина, 2021 г.), режисьори: Мариано Кон и Гастон Дюпра, в ролите: Пенелопе Крус, Антонио Бандерас, Оскар Мартинес, Пилар Кастро, Ирене Есколар, Хосе Луис Гомес, Хуан Грандинети и др. 01:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.142 /п./ 02:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.143 /п./ 03:00 „По средата“ – сериал, с.8, еп.17 /п./ 03:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.18 /п./ 03:50 „Татковци“ – сериал, еп.24 /п./ 04:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.142 /п./



НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 /п/ 06:00 „Специален отряд“ – сериал, сезон 6 /п/ 07:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 10:00 „Розамунде Пилхер: Завръщане към сърцето“ – с уч. на Хайди Хонерт, Лиляне Цилнер, Йохен Никел и др. 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Шеф под прикритие“ – риалити 21:00 „Диви и красиви“ (премиера) – риалити 22:00 Новините на NOVA 22:30 „Магнум“ – сериал, сезон 4 23:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 6 00:30 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 01:30 „Рей Донован“ – сериал, сезон 5, 2 епизода 03:20 „Три сестри“ – сериен филм 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/



Нова Спорт

09:30 Борнемут – Брентфорд, Футбол: Карабао къп 2025/2026 /n/ 11:30 Евертън – Мансфилд Таун, Футбол: Карабао къп 2025/2026 /n/ 13:30 Германия – Швеция, Евробаскет 2025 директно 15:25 Новини 15:30 Каменен гигант, документална спортна поредица 2025 /n/ 16:30 Литва – Черна гора, Евробаскет 2025 директно 18:30 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 /n/ 19:00 Студио „Бундеслига“, директно 19:30 Херта Берлин – Елверсберг, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 директно 21:25 Новини 21:30 Студио „Лига 1 на Франция“, директно 21:45 Ланс – Брест, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026, директно 23:40 Студио „Лига 1 на Франция“, директно 00:00 Лестър Сити – Бирмингам, Сити Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 запис 02:00 Квалификации за Световно първенство 2026: Обзор, предаване за азиатски футбол 2025 /n/ 03:00 Еротичен телепазар



NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „В добра форма“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ – /п/ “ 07:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/ 08:00 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова /п/ 08:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Ничия земя“ 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – избрано – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ – /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Разказите на хижаря“ – документална поредица 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 „Нищо лично“ – авторска поредица на Красимир Боев 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Американска алчност“ – документален филм 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – избрано- /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Американска алчност“ – документален филм /п/ 04:10 „Ничия земя“ – /п/





