ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 29 НОЕМВРИ

05:10 Снежен свят – тв филм 05:35 Детски новини /п/ 05:45 Петелът – детски тв филм /Сърбия, 2019 г./ 06:00 Блуи – анимационен филм 06:20 Книга на книгите – анимационен филм 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Библиотеката 08:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Туризъм.бг 11:30 В ритъма на града 12:00 По света и у нас 12:30 Бразди 13:15 Иде нашенската музика 14:15 Чешити 14:30 Религията днес 15:30 Въздушният човек /90 години от рождението на Димитър Буйнозов/ – игрален филм /България, 1979 г./, режисьор Киран Коларов, в ролите Димитър Буйнозов, Петър Деспотов, Мария Кварджикова, Григор Вачков, Никола Тодев, Ицхак Финци и др. 17:00 Говори сега 19:50 Разкажи ми приказка предаване за деца 20:00 По света и у нас 20:30 След новините 20:45 Спортни новини 21:00 Свободно падане – игрален филм /Испания, 2023 г./, режисьор Лаура Жу, в ролите Белен Руеда, Мария Нетаврована, Ирене Есколар, Илай Курелович, Росер Баталя и др. (12) 22:35 По света и у нас 22:50 Кичка Бодурова – 50 години на сцената концерт с участието на: Диогенис, група „Мистик“, Дани Милев бенд и др. 01:20 Натисни F1 – образователна поредица /п/ 01:50 Арт детектив – рубрика за лайфстайл и изкуство /п/ 02:05 Ново 10 + 2 /п/ 03:00 По света и у нас /п/ 03:15 Туризъм.бг /п/ 03:40 Отблизо /п/ 04:40 Религията днес /п/

05:05 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.3 05:35 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.4 06:00 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п/ 06:30 „Френската революция: Между страха и надеждата“ – документален филм, част I 07:30 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Митьо Маринов и Ванина Недкова 11:00 „Вкусът на България“ – кулинарна поредица с водеща Мария Жекова 11:30 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „bTV Светът“ – актуално предаване за международни теми с водещи Кристина Баксанова и Иван Георгиев 13:00 ПРЕМИЕРА: „Коледна мисия“ – романтичен (САЩ, 2024 г.), режисьор Дъстин Рикерт, в ролите Лейси Чабърт, Кристофър Полаха, Дерек Ридъл, Алдис Амах Хамилтън, Джоел Семундсон, Хана Мария Карлсдотир, Тор Тулиниус, Ерин Кейхил, Остров Макрей, Бергур Тор Инголф 14:50 „Убийства в Рая“ – сериал, с.1, еп.4 16:00 „COOLt“ – лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова 17:00 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:30 bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания 20:00 „Стани богат: Златната лига“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 21:40 „Лудия Макс: Пътят на яростта“ – фантастика, екшън, приключенски (Австралия, САЩ, 2015 г.), режисьор Джордж Милър, в ролите Том Харди, Чарлийз Терон, Зоуи Кравиц, Никълъс Хоулт, Роузи Хънтингтън-Уайтли, Райли Киоу, Нейтън Джоунс, Джош Хелман и др. 01:20 „Спиралата: „Убийствен пъзел“ продължава“ – хорър, криминален (САЩ, 2021 г.), режисьор Дарън Лин Баузман, в ролите Самюъл Джаксън, Крис Рок, Марисол Никълс, Макс Мингела, Зоуи Палмър, Дан Петрониевич, Джош Столбърг и др. [16+] 03:20 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева /п/

05:15 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.2, еп.16 /п/ 06:00 „Метеоритен дъжд“ – екшън, драма, приключенски, трилър (САЩ, Канада, 2006 г.), режисьор Тери Кънингам, в ролите Стивън Болдуин, Ейми Прайс-Франсис, Джон Ралстън, Дърк Бенедикт, Мат Гордън, Анна Силк, Джейсън Бликър и др. 08:00 Премиера: „Свръхестествено“ – сериал, с.7, еп.13 09:00 Премиера: „Свръхестествено“ – сериал, с.7, еп.14 10:00 „Градът“ – криминален, трилър (САЩ, 2010 г.), режисьор Бен Афлек, в ролите Бен Афлек, Ребека Хол, Джон Хам, Джереми Ренър, Блейк Лайвли, Пийт Посълтуейт, Тайтъс Уеливър и др. 12:30 „Щатски шерифи“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 1998 г.), режисьор Стюарт Беърд, в ролите Томи Лий Джоунс, Ирен Жакоб, Джо Пантолиано, Кейт Нелигън, Робърт Дауни мл., Уесли Снайпс и др. 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.4, еп.10 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане /п/ 18:00 „Най-големите митове в историята“ – документална поредица, еп.5 19:00 „История на автомобилите“ – автомобилно предаване, с.1, еп.23 19:30 „Екстремно“ – предаване за екстремни спортове, с.2, еп.1 20:00 ПРЕМИЕРА: „Белият дом в руини“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2023 г.), режисьор Джеф Мийд, в ролите Джак Пиърсън, Шийн Йънг, Кайла Фийлдс, Тери Уудбери, Ерик Робъртс, Джеф Мийд, Джеси Тайе, Андрю Роджърс, Александра Вон, Джули Крисанте, Моли Фланага 22:00 „Мокри пари“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 1998 г.), режисьор Микаел Саломон, в ролите Морган Фрийман, Крисчън Слейтър, Ранди Куейд, Мини Драйвър, Едуард Аснър, Майкъл А. Гурджиан, Дан Флорек, Рики Харис, Джей Патерсън, Марк Ролстън, Уейн Дювал и др 00:00 „Последното кралство“ – сериал, с.5, еп.9 /п/ 01:00 „Последното кралство“ – сериал, с.5, еп.10 /п/ 02:00 „Нечовешко зло“ – криминален, драма, биографичен (САЩ, 2019 г.), режисьор Джо Бърлинджър, в ролите Лили Колинс, Зак Ефрон, Анджела Сарафян, Сидни Волмър и др. [14+] 04:00 „Екстремно“ – предаване за екстремни спортове, с.2, еп.1 /п/ 04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.7, еп.16 /п/

05:30 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.5 /п/ 06:00 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.6 06:30 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.7 07:00 „Камионджии“ – сериал, еп.18 08:00 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.5 /п/ 08:30 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.6 /п/ 09:00 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.2, еп.7 /п/ 09:30 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.2, еп.8 /п/ 10:00 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.2, еп.9 /п/ 10:30 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.2, еп.10 /п/ 11:00 „По средата“ – сериал, с.5, еп.15 /п/ 11:30 „По средата“ – сериал, с.5, еп.16 /п/ 12:00 „Във висините“ – романтичен, мюзикъл, драма (САЩ, 2021 г.), режисьор Джон М. Чу, в ролите Антъни Реймъс, Кори Хокинс, Лесли Грейс, Олга Мередис, Мелиса Барера, Дафни Рубин-Вега, Грегъри Диас, Джеръми Смитс, Лин-Мануел Миранда и др. 14:30 „Новите съседи“ – сериал, с.12, еп.9 /п/ 16:00 „Новите съседи“ – сериал, с.12, еп.10 /п/ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.2 /п/ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.3 /п/ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.4 /п/ 19:00 „По средата“ – сериал, с.5, еп.17 19:30 „По средата“ – сериал, с.5, еп.18 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.12, еп.12 22:00 „Епизоди“ – сериал, с.4, еп.4 22:30 „Епизоди“ – сериал, с.4, еп.5 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.6 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.7 00:00 „Камионджии“ – сериал, еп.19 /п/ 01:00 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.11 /п/ 01:30 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.12 /п/ 02:00 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.8 /п/ 02:30 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.9 /п/ 03:00 „Епизоди“ – сериал, с.4, еп.6 /п/ 03:30 „Епизоди“ – сериал, с.4, еп.7 /п/ 04:00 „Камионджии“ – сериал, еп.19 /п/

06:00 „Лабиринт към щастието“ – сериен филм /п/ 07:00 Поредица на DW 07:30 „Събуди се“ – предаване 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Дъщерята на президента“ – с уч. на Кейти Холмс, Марк Блукас, Майкъл Кийтън и др. 14:50 „Лош късмет“ – с уч. на Линдзи Лоън, Самира Армстронг, Крис Пайн и др. 17:00 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA 18:00 „Ничия земя“ – предаване 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:20 Темата на NOVA 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 21:00 „Мумията се завръща“ – с уч. на Брендън Фрейзър, Рейчъл Уайз, Джон Хана и др. 23:40 „Джентълменска кръв“ – с уч. на Диего Бонета, Александра Дадарио, Травис Фимел и др. 00:30 „Кражба по италиански“ – с уч. на Джон Хам, Лоренца Изо, Марша Гей Хардън и др. 02:40 „Червената ракета“ – с уч. на Саймън Рекс, Сузана Сън, Брий Елрод и др.

08:00 Метц – Рен, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /п/ 10:00 Хановер – Карлсруе, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /п/ 12:00 Шалке 04 – Падерборн, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /п/ 14:00 Айнтрахт Брауншвайг – Кайзерслаутерн, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026, директно 16:00 Студио „Бундеслига" директно 16:30 Байерн Мюнхен – Санкт Паули Футбол: Бундеслига 2025/2026 директно 18:25 Студио „Бундеслига" директно 19:00 Шампионска лига на Азия 2: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026 /п/ 19:30 Байер Леверкузен – Борусия Дортмунд Футбол: Бундеслига 2025/2026, директно 21:30 Магдебург – Нюрнберг, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026, директно 23:30 Монако – Пари Сен Жермен Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026, запис 01:30 Лестър Сити – Шефилд Юнайтед, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /п/

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „VOA технологии“ – документална поредица на VOA 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Пулс“ – здравно предаване 11:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Евромакс“ – документална поредица на DW /п/ 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Ревизия“ – икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 16:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ – предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 Темата на NOVA 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „52 истории“ – документална поредица на VOA 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – публицистично токшоу /п/ 01:00 „Ничия земя“ – предаване /п/ 02:00 „Събуди се“ – предаване /п/