ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 29 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:00 Тайната на баба – детски тв филм /Германия, 2019 г./ 05:15 Умното момче – детски тв филм /Тайланд, 2019 г./ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 244/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес патрул 2 – анимационен филм /3 епизод/ 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация 2 – анимационен филм /3 епизод/ 15:00 Приключенията на Мерлин – тв филм /8 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 245/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Следите остават 21:30 В кадър 22:30 Досието „Ипкрес“ – тв филм /4 епизод/ 23:20 По света и у нас 23:45 Още от деня /п/ 00:15 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/ 01:50 Светът и ние /п/ 02:15 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:15 По света и у нас /п/ 03:45 История.bg /п/ 04:45 Зала на славата: Павлина Филипова /п/

bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.1, еп.34 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.71 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.98 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.130 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Колко ми даваш?“ – забавно шоу с водеща Боряна Братоева 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.12, еп.4 01:00 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.3 01:25 „Добрият доктор“ – сериал, с.6, еп.18 02:10 bTV Новините – късна емисия /п./ 02:50 „Преди обед“ – токшоу /п./

bTVAction

05:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.9 /п./ 06:00 „Открити рани“ – екшън, криминален (САЩ, 2001 г.), режисьор: Анджей Бартковяк, в ролите: Ева Мендес, Стивън Сегал, Бил Дюк, Том Арнолд, Айзея Уошингтън, DMX, Дейвид Вадим, Джил Хенеси и др. 08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.18 /п./ 09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.9 /п./ 10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.9 10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.7 /п./ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.23 /п./ 13:00 „Борец за справедливост“ – екшън, драма, трилър (САЩ, Южна Африка, 2006 г.), режисьори: Дон Е. Фаунт ЛеРой, в ролите: Стивън Сегал, Джаклийн Лорд, Роджер Гуинвер Смит, Люк Гос, Майкъл К. Уилямс, Адриан Галей и др. 15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.10 16:00 „Фауда“ – сериал, с.3, еп.4 16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.19 17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.8 19:00 „Балтазар“ – сериал, с.4, еп.7 20:00 Премиера: „Кунг-фу“ – сериал, с.1, еп.10 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.24 22:00 „Комарджии“ – драма, криминален (САЩ, 1998 г.), режисьор: Джон Дал, в ролите: Мат Деймън, Едуард Нортън, Джон Малкович, Джон Туртуро, Фамке Янсен, Майкъл Рисполи, Гретхен Мол, Мелина Канакаредес, Джош Мостел, Майкъл Ломбард, Лени Кларк, Горан Вишнич и др. 00:15 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.24 /п./ 01:15 „Под прикритие“ – сериал, с.2, еп.8 02:15 „Кунг-фу“ – сериал, с.1, еп.10 /п./ 03:15 „Балтазар“ – сериал, с.4, еп.7 /п./ 04:15 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.19 /п./

bTV COMEDY

05:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.12 /п./ 05:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.13 /п./ 06:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.14 06:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.15 07:00 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.8 07:30 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.10 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.66 /п./ 09:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.1 /п./ 09:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.2 /п./ 10:00 „Бел и Себастиан: Приятели завинаги“ – приключенски, семеен (Франция, 2017 г.), режисьор: Кристиан Дюгуей, в ролите: Феликс Босюе, Чеки Карио, Тиери Новик, Марго Шателие, Тилан Блондо, Джоузеф Малерба, Джефри Ноел, Фред Епо и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.17 /п./ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.18 /п./ 13:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.1 /п./ 13:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.2 /п./ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.9 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.10 /п./ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.10, еп.6 /п./ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.67 18:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.11 18:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.12 19:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.3 19:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.4 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.10, еп.7 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.19 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.20 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.11 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.12 00:00 „Бел и Себастиан: Приятели завинаги“ – приключенски, семеен (Франция, 2017 г.), режисьор: Кристиан Дюгуей, в ролите: Феликс Босюе, Чеки Карио, Тиери Новик, Марго Шателие, Тилан Блондо, Джоузеф Малерба, Джефри Ноел, Фред Епо и др. 02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.14 /п./ 02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.15 /п./ 03:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.11 /п./ 03:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.12 /п./ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.67 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Клетката“ – сериал, сезон 1 00:30 „Станция Берлин“ – сериал, сезон 2 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 16 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

07:00 Хайденхайм – Хамбургер, Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /n/ 09:00 Борусия Мьонхенгладбах – Карлсруе, Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /n/ 11:00 Херта Берлин – Елверсберг, Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /n/ 13:00 Уикъмб Уондърърс – Фулъм, Футбол: Карабао къп 2025/2026 /n/ 14:55 Новини 15:00 Порт Вейл – Стокпорт Каунти, Футбол: Лига 1 на Англия 2025/2026 /n/ 17:00 Чемпиъншип: Обзор, предаване за английски футбол 2025/2026 /n/ 17:30 Мото Спорт Xtra, предаване за български моторни спортове 2025 /n/ 18:00 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 /n/ 18:30 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 19:00 Майнц – Щутгарт, Футбол: Купа на Германия 2025/2026, директно 20:55 Новини 21:00 Квалификации за Световно първенство 2026: Обзор – предаване за азиатски футбол 2025/2026 /n/ 21:30 Студио „Купа на Германия“ директно 21:45 Кьолн – Байерн Мюнхен, Футбол: Купа на Германия 2025/2026 директно 23:40 Студио „Купа на Германия“, директно 00:00 Нант – Монако, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 запис 02:00 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „Истории от света“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ – /п/ “ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 Темата на NOVA – /п/ 08:15 „На фокус след новините“ – публицистично токшоу /п/ 08:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Проект Бъдеще“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ – /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:25 „Европа в 15 минути“ – предаване /п/ 18:45 „DW Репортерът“ – репортаж на DW /п/ 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS/п/ 00:25 „Ускорение“ – документална поредица на DW 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „В добра форма“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ – /п/