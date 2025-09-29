ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 29 СЕПТЕМВРИ

(БНТ1)
05:55
Денят започва
09:20
100% будни
11:00
Култура.БГ
12:00
По света и у нас
12:25
Новини на турски език
12:30
Светът на жестовете
12:45
Телепазарен прозорец
13:00
Последният печели , сезон 5 , епизод 223
14:00
Телепазарен прозорец
14:15
Блуи
14:30
Пес Патрул , сезон 1 , епизод 11
14:55
Костенурките нинджа – нова мутация , сезон 1 , епизод 11
15:20
Гейм он!
15:45
Телепазарен прозорец
16:00
Бързо, лесно, вкусно
16:30
Светът и ние
16:55
България в 60 минути с Мариана Векилска
18:00
По света и у нас
18:30
Още от деня
19:00
Последният печели , сезон 5 , епизод 224
20:00
По света и у нас
20:45
Спортни новини
21:00
История.bg
22:00
Хотел „Портофино“ , сезон 1 , епизод 6
23:00
По света и у нас
23:25
Забравени от Бога , сезон 3 , епизод 2
00:20
Още от деня
00:50
100% будни
02:25
Светът и ние
02:50
Култура.БГ
03:50
По света и у нас
04:15
Забравени от Бога , сезон 3 , епизод 2
05:10
Гейм он!
05:40
Телепазарен прозорец
bTV
Тази сутрин
09:30
Преди обед
11:52
Хороскопът на Алена
11:59
bTV Новините
12:45
Комиците и приятели
13:15
1001 нощ , сезон 1 , епизод 49
14:15
Вражда , сезон 1 , епизод 76
15:50
Плен , сезон 2 , епизод 109
16:59
bTV Новините
17:20
Лице в лице
18:00
Стани богат , сезон 7 , епизод 21
18:55
bTV Новините
19:50
Лице в лице след Новините
20:00
Кой да знае? , сезон 5 , епизод 11
22:00
Ергенът: Любов в рая , сезон 1 , епизод 17
23:30
bTV Новините
00:00
Убийства в Рая , сезон 10 , епизод 2
01:00
Винченцо Малинконико , сезон 1 , епизод 3
02:10
Приятели , сезон 5 , епизод 6
02:50
Преди обед
05:00
Смърфовете , сезон 1 , епизод 24
Лице в лице
05:20
Лице в лице
bTV Action
До краен предел , сезон 2 , епизод 6
06:30
Островът на 100-те гривни: Другата вселена , сезон 1 , епизод 51
09:00
Хуберт и Щалер
10:00
Невероятната планета Земя , сезон 1 , епизод 1
12:00
Хавай 5-0 , сезон 1 , епизод 5
13:00
Лигата на справедливостта
15:00
Хуберт и Щалер
16:00
Фауда , сезон 1 , епизод 6
16:45
Закон и ред: Специални разследвания , сезон 23 , епизод 19
19:00
Балтазар , сезон 2 , епизод 7
20:00
Кралят на Тълса , сезон 1 , епизод 1
21:00
Хавай 5-0 , сезон 1 , епизод 6
22:00
Молитва преди зазоряване
00:15
Хавай 5-0 , сезон 1 , епизод 6
01:15
Под прикритие , сезон 1 , епизод 2
02:15
Кралят на Тълса , сезон 1 , епизод 1
03:15
Балтазар , сезон 2 , епизод 7
04:15
Закон и ред: Специални разследвания , сезон 23 , епизод 19
05:15
Хуберт и Щалер
bTV Comedy
07:00
Нощен съд , сезон 3 , епизод 5
07:30
Нощен съд , сезон 3 , епизод 6
08:00
Татковци , сезон 1 , епизод 44
09:00
Приятели , сезон 8 , епизод 7
09:30
Приятели , сезон 8 , епизод 8
10:00
Път с предимство
12:00
Семейство Голдбърг , сезон 7 , епизод 18
12:30
Семейство Голдбърг , сезон 7 , епизод 19
13:00
Приятели , сезон 8 , епизод 7
13:30
Приятели , сезон 8 , епизод 8
14:00
Двама мъже и половина , сезон 12 , епизод 13
14:30
Двама мъже и половина , сезон 12 , епизод 14
15:00
Новите съседи , сезон 8 , епизод 104
17:00
Татковци , сезон 1 , епизод 45
18:00
Нощен съд , сезон 3 , епизод 7
18:30
Нощен съд , сезон 3 , епизод 8
19:00
Приятели , сезон 8 , епизод 9
19:30
Приятели , сезон 8 , епизод 10
20:00
Новите съседи , сезон 8 , епизод 105
22:00
Семейство Голдбърг , сезон 7 , епизод 20
22:30
Семейство Голдбърг , сезон 7 , епизод 21
23:00
Двама мъже и половина , сезон 12 , епизод 15
23:30
Двама мъже и половина , сезон 12 , епизод 16
00:00
Път с предимство
03:00
Нощен съд , сезон 3 , епизод 7
03:30
Нощен съд , сезон 3 , епизод 8
04:00
Татковци , сезон 1 , епизод 45
NOVA TV
Здравей, България
09:28
На кафе
11:58
Новините на NOVA
12:30
Наследство
13:30
Свободна да избира
15:00
Лабиринт към щастието
15:59
Новините на NOVA
16:10
Пресечна точка
17:00
Семейни войни , сезон 19 , епизод 21
18:00
Сделка или не , сезон 14 , епизод 21
18:55
Новините на NOVA
20:00
Игри на волята: България , сезон 7 , епизод 20
23:00
Новините на NOVA
23:30
Специален отряд , сезон 7 , епизод 7
00:30
Закон и ред: Торонто , сезон 1 , епизод 5
01:30
Рей Донован , сезон 7 , епизод 9
02:30
Три сестри
03:20
Наследство
04:10
Свободна да избира
05:20
Пресечна точка
NOVA Sport
08:15
Чемпиъншип: Обзор
08:45
Астерас – ПАОК
10:45
Финал
12:45
Уест Бромич Албиън – Лестър Сити
14:45
Ковънтри Сити – Бирмингам Сити
16:45
Насаф – Ал Хилал
19:00
Ал Гарафа – Ал Шорта
20:55
Новини
21:15
Ал Духаил – Ал Ахли
23:15
Бокс: ONE Петъчни битки 126
03:15
Еротичен Телепазар
Nova News
06:00
Евромакс
07:30
Да хванеш гората
08:00
Европа в 15 минути
08:15
Репортаж на DW
08:30
РеВизия
09:00
Твоят ден
10:00
Новините на NOVA NEWS
10:10
Твоят ден
11:00
Новините на NOVA NEWS
11:10
Твоят ден
12:00
Новините на NOVA
12:30
Пулс
13:00
Новините на NOVA NEWS
13:45
Твоят ден – избрано
14:00
Новините на NOVA NEWS
14:30
Ускорение
15:00
Новините на NOVA NEWS
15:20
Социална мрежа
15:55
До там и обратно
16:00
Новините на NOVA NEWS
17:00
Новините на NOVA NEWS
17:20
Денят на живо
18:00
Новините на NOVA NEWS
18:20
РеВизия
19:00
Новините на NOVA NEWS
20:00
Новините на NOVA NEWS
20:50
Най-доброто от DW
21:00
Новините на NOVA NEWS
21:30
РеВизия
22:00
Новините на NOVA NEWS
22:15
Да хванеш гората
23:00
Новините на NOVA NEWS
23:20
Денят на живо
00:00
Новините на NOVA NEWS
00:25
РеВизия
01:00
Новините на NOVA NEWS
02:00
Новините на NOVA NEWS
02:25
Социална мрежа
03:00
Новините на NOVA NEWS
03:20
Денят на живо
03:50
Ускорение
05:00
Другото лице
Социална мрежа
05:30
Социална мрежа
ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 29 СЕПТЕМВРИ
