ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 29 СЕПТЕМВРИ

(БНТ1)

05:55

Денят започва

09:20

100% будни

11:00

Култура.БГ

12:00

По света и у нас

12:25

Новини на турски език

12:30

Светът на жестовете

12:45

Телепазарен прозорец

13:00

Последният печели , сезон 5 , епизод 223

14:00

Телепазарен прозорец

14:15

Блуи

14:30

Пес Патрул , сезон 1 , епизод 11

14:55

Костенурките нинджа – нова мутация , сезон 1 , епизод 11

15:20

Гейм он!

15:45

Телепазарен прозорец

16:00

Бързо, лесно, вкусно

16:30

Светът и ние

16:55

България в 60 минути с Мариана Векилска

18:00

По света и у нас

18:30

Още от деня

19:00

Последният печели , сезон 5 , епизод 224

20:00

По света и у нас

20:45

Спортни новини

21:00

История.bg

22:00

Хотел „Портофино“ , сезон 1 , епизод 6

23:00

По света и у нас

23:25

Забравени от Бога , сезон 3 , епизод 2

00:20

Още от деня

00:50

100% будни

02:25

Светът и ние

02:50

Култура.БГ

03:50

По света и у нас

04:15

Забравени от Бога , сезон 3 , епизод 2

05:10

Гейм он!

05:40

Телепазарен прозорец

bTV

Тази сутрин

09:30

Преди обед

11:52

Хороскопът на Алена

11:59

bTV Новините

12:45

Комиците и приятели

13:15

1001 нощ , сезон 1 , епизод 49

14:15

Вражда , сезон 1 , епизод 76

15:50

Плен , сезон 2 , епизод 109

16:59

bTV Новините

17:20

Лице в лице

18:00

Стани богат , сезон 7 , епизод 21

18:55

bTV Новините

19:50

Лице в лице след Новините

20:00

Кой да знае? , сезон 5 , епизод 11

22:00

Ергенът: Любов в рая , сезон 1 , епизод 17

23:30

bTV Новините

00:00

Убийства в Рая , сезон 10 , епизод 2

01:00

Винченцо Малинконико , сезон 1 , епизод 3

02:10

Приятели , сезон 5 , епизод 6

02:50

Преди обед

05:00

Смърфовете , сезон 1 , епизод 24

Лице в лице

05:20

Лице в лице

bTV Action

До краен предел , сезон 2 , епизод 6

06:30

Островът на 100-те гривни: Другата вселена , сезон 1 , епизод 51

09:00

Хуберт и Щалер

10:00

Невероятната планета Земя , сезон 1 , епизод 1

12:00

Хавай 5-0 , сезон 1 , епизод 5

13:00

Лигата на справедливостта

15:00

Хуберт и Щалер

16:00

Фауда , сезон 1 , епизод 6

16:45

Закон и ред: Специални разследвания , сезон 23 , епизод 19

19:00

Балтазар , сезон 2 , епизод 7

20:00

Кралят на Тълса , сезон 1 , епизод 1

21:00

Хавай 5-0 , сезон 1 , епизод 6

22:00

Молитва преди зазоряване

00:15

Хавай 5-0 , сезон 1 , епизод 6

01:15

Под прикритие , сезон 1 , епизод 2

02:15

Кралят на Тълса , сезон 1 , епизод 1

03:15

Балтазар , сезон 2 , епизод 7

04:15

Закон и ред: Специални разследвания , сезон 23 , епизод 19

05:15

Хуберт и Щалер

bTV Comedy

07:00

Нощен съд , сезон 3 , епизод 5

07:30

Нощен съд , сезон 3 , епизод 6

08:00

Татковци , сезон 1 , епизод 44

09:00

Приятели , сезон 8 , епизод 7

09:30

Приятели , сезон 8 , епизод 8

10:00

Път с предимство

12:00

Семейство Голдбърг , сезон 7 , епизод 18

12:30

Семейство Голдбърг , сезон 7 , епизод 19

13:00

Приятели , сезон 8 , епизод 7

13:30

Приятели , сезон 8 , епизод 8

14:00

Двама мъже и половина , сезон 12 , епизод 13

14:30

Двама мъже и половина , сезон 12 , епизод 14

15:00

Новите съседи , сезон 8 , епизод 104

17:00

Татковци , сезон 1 , епизод 45

18:00

Нощен съд , сезон 3 , епизод 7

18:30

Нощен съд , сезон 3 , епизод 8

19:00

Приятели , сезон 8 , епизод 9

19:30

Приятели , сезон 8 , епизод 10

20:00

Новите съседи , сезон 8 , епизод 105

22:00

Семейство Голдбърг , сезон 7 , епизод 20

22:30

Семейство Голдбърг , сезон 7 , епизод 21

23:00

Двама мъже и половина , сезон 12 , епизод 15

23:30

Двама мъже и половина , сезон 12 , епизод 16

00:00

Път с предимство

03:00

Нощен съд , сезон 3 , епизод 7

03:30

Нощен съд , сезон 3 , епизод 8

04:00

Татковци , сезон 1 , епизод 45

NOVA TV

Здравей, България

09:28

На кафе

11:58

Новините на NOVA

12:30

Наследство

13:30

Свободна да избира

15:00

Лабиринт към щастието

15:59

Новините на NOVA

16:10

Пресечна точка

17:00

Семейни войни , сезон 19 , епизод 21

18:00

Сделка или не , сезон 14 , епизод 21

18:55

Новините на NOVA

20:00

Игри на волята: България , сезон 7 , епизод 20

23:00

Новините на NOVA

23:30

Специален отряд , сезон 7 , епизод 7

00:30

Закон и ред: Торонто , сезон 1 , епизод 5

01:30

Рей Донован , сезон 7 , епизод 9

02:30

Три сестри

03:20

Наследство

04:10

Свободна да избира

05:20

Пресечна точка

NOVA Sport

08:15

Чемпиъншип: Обзор

08:45

Астерас – ПАОК

10:45

Финал

12:45

Уест Бромич Албиън – Лестър Сити

14:45

Ковънтри Сити – Бирмингам Сити

16:45

Насаф – Ал Хилал

19:00

Ал Гарафа – Ал Шорта

20:55

Новини

21:15

Ал Духаил – Ал Ахли

23:15

Бокс: ONE Петъчни битки 126

03:15

Еротичен Телепазар

Nova News

06:00

Евромакс

07:30

Да хванеш гората

08:00

Европа в 15 минути

08:15

Репортаж на DW

08:30

РеВизия

09:00

Твоят ден

10:00

Новините на NOVA NEWS

10:10

Твоят ден

11:00

Новините на NOVA NEWS

11:10

Твоят ден

12:00

Новините на NOVA

12:30

Пулс

13:00

Новините на NOVA NEWS

13:45

Твоят ден – избрано

14:00

Новините на NOVA NEWS

14:30

Ускорение

15:00

Новините на NOVA NEWS

15:20

Социална мрежа

15:55

До там и обратно

16:00

Новините на NOVA NEWS

17:00

Новините на NOVA NEWS

17:20

Денят на живо

18:00

Новините на NOVA NEWS

18:20

РеВизия

19:00

Новините на NOVA NEWS

20:00

Новините на NOVA NEWS

20:50

Най-доброто от DW

21:00

Новините на NOVA NEWS

21:30

РеВизия

22:00

Новините на NOVA NEWS

22:15

Да хванеш гората

23:00

Новините на NOVA NEWS

23:20

Денят на живо

00:00

Новините на NOVA NEWS

00:25

РеВизия

01:00

Новините на NOVA NEWS

02:00

Новините на NOVA NEWS

02:25

Социална мрежа

03:00

Новините на NOVA NEWS

03:20

Денят на живо

03:50

Ускорение

05:00

Другото лице

Социална мрежа

05:30

Социална мрежа





