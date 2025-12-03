ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 ДЕКЕМВРИ

БНТ1

05:05 Снежен свят – тв филм/п/ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Свети Паисий – от Фараса към небесата – тв филм /8 епизод/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес патрул 2 – анимационен филм /23 епизод/ 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация 2 – анимационен филм /23 епизод/ 15:00 Снежен свят тв филм 15:20 Звезден прах – тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 270/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 БНТ представя Кибернетика /филм, посветен на акад. Кирил Боянов/ 22:00 Свети Паисий – от Фараса към небесата – тв филм /9, последен епизод/ 23:00 По света и у нас 23:25 Ничия земя – тв филм /5 епизод/ (14) 00:15 Още от деня /п/ 00:45 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /п/ 02:20 Светът и ние /п/ 02:45 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:40 По света и у нас /п/ 04:05 Ничия земя – тв филм /5 епизод/п/(14) 04:55 Олтарите на България



bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.2, еп.7 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера: „Завинаги с теб“ – сериал, с.1, еп.7 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.123 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.155 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Колко ми даваш?“ – забавно шоу с водеща Боряна Братоева 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Бланка“ – сериал, с.1, еп.5 01:10 „Бланка“ – сериал, с.1, еп.6 02:10 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.3 02:50 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п./



bTVAction

05:15 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.3, еп.2 /п./ 06:00 „Психо тийн“ – трилър (САЩ, 2022 г.), режисьор: Майкъл Фейфър, в ролите: Бейли Бас, Къртни Лорън Къмингс, Кейт Орсини, Джулия Дентън, Касиди Слотър, Кейд Гас, Сид Ноел и др. 08:00 „Луцифер“ – сериал, с.1, еп.8 /п./ 09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.3, еп.2 /п./ 10:00 „Сомердал“ – сериал, с.1, еп.4 /п./ 11:00 „Разобличаване“ – сериал, с.2, еп.3 /п./ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.20 /п./ 13:00 „Краят на света 2“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2018 г.), режисьор: Максимилиан Елфелд, в ролите: Джей Касълс, Джоузеф Майкъл Харис, Евън Джеймс Хендерсън, Жаклин Скисловски, Салиу Сесе, Реми О’Брайън, Стив Делатори, Шарън Дезире, Бърнард Булън и др. 15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.3, еп.3 16:00 „Сомердал“ – сериал, с.1, еп.5 17:00 „Луцифер“ – сериал, с.1, еп.9 18:00 „Разобличаване“ – сериал, с.2, еп.4 19:00 „Спирала“ – сериал, с.3, еп.4 20:00 Премиера: „Кунг-фу“ – сериал, с.3, еп.5 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.21 22:00 „Убивай ги нежно“ – трилър, драма, криминален (САЩ, 2012 г.), режисьор: Андрю Доминик, в ролите: Брад Пит, Скот Макнейри, Рей Лиота, Бен Менделсон, Джеймс Гандолфини, Ричард Дженкинс, Винсънт Куратола, Тревър Лонг, Макс Касела и др. [14+] 00:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.21 /п./ 01:00 „Под прикритие“ – сериал, с.4, еп.5 02:00 „Кунг-фу“ – сериал, с.3, еп.5 /п./ 03:00 „Спирала“ – сериал, с.3, еп.4 /п./ 04:00 „Луцифер“ – сериал, с.1, еп.9 /п./



bTV COMEDY

05:00 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.12 /п./ 05:30 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.13 /п./ 06:00 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.14 06:30 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.15 07:00 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.15 /п./ 07:30 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.16 /п./ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.91 /п./ 09:00 „По средата“ – сериал, с.5, еп.23 /п./ 09:30 „По средата“ – сериал, с.5, еп.24 /п./ 10:00 „Информаторът“ – комедия, драма, криминален (САЩ, 2009 г.), режисьор: Стивън Содърбърг, в ролите: Мат Деймън, Тони Хейл, Патън Осуалт, Лукас Каръл, Мелани Лински, Скот Бакула и др. 12:00 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.3, еп.7 /п./ 12:30 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.4, еп.1 /п./ 13:00 „По средата“ – сериал, с.5, еп.23 /п./ 13:30 „По средата“ – сериал, с.5, еп.24 /п./ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.12 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.13 /п./ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.12, еп.15 /п./ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.92 18:00 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.17 18:30 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.18 (последен) 19:00 „По средата“ – сериал, с.6, еп.1 19:30 „По средата“ – сериал, с.6, еп.2 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.12, еп.16 22:00 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.4, еп.2 22:30 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.4, еп.3 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.14 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.15 00:00 „Информаторът“ – комедия, драма, криминален (САЩ, 2009 г.), режисьор: Стивън Содърбърг, в ролите: Мат Деймън, Тони Хейл, Патън Осуалт, Лукас Каръл, Мелани Лински, Скот Бакула и др. 02:00 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.14 /п./ 02:30 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.15 /п./ 03:00 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.17 /п./ 03:30 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.18 (последен) /п./ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.92 /п./



НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм, финал 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Клетката“ (премиера) – сериал, сезон 2 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 4 00:30 „Снайперист“ – сериал, сезон 2 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 17 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/



Нова Спорт

08:00 Херта Берлин – Кайзерслаутерн, Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /n/ 10:00 Арис – АЕЛ Лариса, Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026 /n/ 12:00 Левадиакос – ПАОК, Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026 /n/ 14:00 Панатинайкос – АЕК, Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026 /n/ 16:00 Бирмингам Сти – Уотфорд, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 18:00 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 /n/ 18:30 Студио „Купа на Германия“, директно 19:00 Фрайбург – Дармщат Футбол: Купа на Германия 2025/2026, директно 20:55 Студио „Купа на Германия“, директно 21:25 Новини 21:30 Студио „Купа на Германия“, директно 21:45 Унион Берлин – Байерн Мюнхен Футбол: Купа на Германия 2025/2026, директно 23:40 Студио „Купа на Германия“, директно 00:15 Хамбургер – Холщайн Кийл, Футбол: Купа на Германия 2025/2026, запис 02:15 Еротичен телепазар



NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „Истории от света“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ – /п/ “ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 Темата на NOVA – /п/ 08:15 „На фокус след новините“ – публицистично токшоу /п/ 08:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Проект Бъдеще“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ – /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:25 „Европа в 15 минути“ – предаване /п/ 18:45 „DW Репортерът“ – репортаж на DW /п/ 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS/п/ 00:25 „Ускорение“ – документална поредица на DW 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „В добра форма“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ – /п/