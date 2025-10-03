ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:10 Гейм он! – тв филм /17 епизод/п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 227/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Арт детектив – рубрика за лайфстайл и изкуство 14:30 Вечната музика 15:00 История със зайче- детски тв филм /Хърватия, 2019 г./ 15:15 Гейм он! тв филм /18 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 228/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Панорама с Бойко Василев 22:00 Под прикритие – тв филм /4 епизод/ (16) 23:00 По света и у нас 23:25 Студио Х: Баварска рапсодия – тв филм /5 епизод/ (12) 01:05 Още от деня /п/ 01:35 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/ 03:05 Светът и ние /п/ 03:30 По света и у нас /п/ 03:55 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович/п/ 04:50 Българското село /п/

bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.1, еп.16 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.53 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.81 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.114 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.10, еп.6 01:00 „Винченцо Малинконико“ – сериал, с.1, еп.7 02:00 „Винченцо Малинконико“ – сериал, с.1, еп.8 (последен) 03:10 „Откраднатата принцеса“ – анимация, приключенски, комедия (Украйна, 2018 г.), режисьор: Олег Маламуж

bTVAction

05:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.12, еп.3 /п./ 06:00 „Шаркнадо 2: Завръщането“ – фантастика, трилър (САЩ, 2014 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Вивика А. Фокс, Марк Макграт, Кари Вурер, Тара Рийд, Кортни Бакстър, Данте Палминтери, Джъд Хърш, Стефани Ейбрамс, Кърт Енгъл и др. 08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.22 /п./ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.12, еп.3 /п./ 10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.1, еп.5 10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с.1, еп.5 /п./ 12:00 „Древно инженерство“ – документална поредица, с.2, еп.10 /п./ 13:00 „Шаркнадо“ – фантастика, трилър (САЩ, 2013 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Джон Хърд, Тара Рийд, Каси Скербо, Джейсън Симънс, Обри Пийпълс, Чък Хитингер, Кристофър Улф, Роби Рист, Джули МакКълоу, Адриан Бустаманте, Маркъс Чой и др. 15:00 Премиера: „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.12, еп.4 16:00 „Фауда“ – сериал, с.1, еп.10 16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.1 17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с.1, еп.6 19:00 „Балтазар“ – сериал, с.2, еп.9 20:00 „Кралят на Тълса“ – сериал, с.1, еп.3 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.8 22:00 „Смъртоносно оръжие 3“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 1992 г.), режисьор: Ричард Донър, в ролите: Мел Гибсън, Дани Главър, Джо Пеши, Рене Русо, Стюарт Уилсън, Дарлийн Лав, Трейси Улф, Ник Чинлънд, Марк Пелегрино и др. 00:15 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.8 /п./ 01:15 „Под прикритие“ – сериал, с.1, еп.4 02:15 „Кралят на Тълса“ – сериал, с.1, еп.3 /п./ 03:15 „Балтазар“ – сериал, с.2, еп.9 /п./ 04:15 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.1 /п./

bTV COMEDY

05:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.60 /п./ 05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.61 /п./ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.62 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.63 07:00 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.13 /п./ 07:30 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.14 /п./ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.48 /п./ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.15 /п./ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.16 /п./ 10:00 „Ловци на шаферки“ – комедия, романтичен (САЩ, 2005 г.), режисьор: Дейвид Добкин, в ролите: Оуен Уилсън, Винс Вон, Рейчъл Макадамс, Кристофър Уокън, Айла Фишър, Брадли Купър, Джейн Сиймор, Уил Феръл, Ивана Божилович, Ребека Де Морни и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.3 /п./ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.4 /п./ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.15 /п./ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.16 /п./ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.5 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.6 /п./ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.15 /п./ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.49 18:00 Премиера: „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.15 18:30 Премиера: „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.16 19:00 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.17 19:30 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.18 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.16 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.5 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.6 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.7 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.8 00:00 „Ловци на шаферки“ – комедия, романтичен (САЩ, 2005 г.), режисьор: Дейвид Добкин, в ролите: Оуен Уилсън, Винс Вон, Рейчъл Макадамс, Кристофър Уокън, Айла Фишър, Брадли Купър, Джейн Сиймор, Уил Феръл, Ивана Божилович, Ребека Де Морни и др. 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.62 /п./ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.63 /п./ 03:00 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.15 /п./ 03:30 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.16 /п./ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.49 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 7 00:30 „Закон и ред: Торонто“ (премиера) – сериал, сезон 1 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 16 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

08:00 Рачабури – Гамба Осака, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/ 10:00 Поханг – Кая, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/ 12:00 Ал Завра – Ал Насър, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/ 14:00 Ал Гарафа – Ал Шорта, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /n/ 16:00 Трактор – Aл Уахда, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /n/ 18:00 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 /n/ 18:30 Шампионска лига на Азия 2: Обзор, предаване за азиатски футбол 2025/2026 19:00 Студио „Бундеслига“, директно 19:30 Айнтрахт Брауншвайг – Падерборн, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026, директно 21:25 Новини 21:30 Студио „Лига 1 на Франция“, директно 21:45 ФК Париж – Лориен, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026, директно 23:40 Студио „Лига 1 на Франция“, директно 00:00 Елитна Шампионска лига на Азия: Обзор – предаване за азиатски футбол 2025/2026 /n/ 00:30 Шампионска лига на Азия 2: Обзор, предаване за азиатски футбол 2025/2026 /n/ 01:00 Чемпиъншип: Обзор, предаване за английски футбол 2025/2026 /n/ 01:30 Макартър – Бейдзин Гуоан, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/ 03:30 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „В добра форма“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ – /п/ “ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 08:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ – /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Ревизия“ – икономическо предаване 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Проект Бъдеще“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ – /п/