ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 СЕПТЕМВРИ

БНТ1

05:10 Бързо, лесно, вкусно /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Блуи – анимационен филм 06:15 Арт дъга – образователен филм 06:35 Хват Митак – детски тв филм /България, 2014 г./ 06:55 Денят започва сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /избрано/ 11:10 Любов и саможертва – тв филм /42 епизод/ 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 167/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Вуйчото – тв филм /България, 1996 г./, режисьор Зоя Касамакова, в ролите: Любомир Чаталов, Александър Томов и др. 15:15 Магна Аура, изгубеният град – тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно /п/ 16:30 Една различна Италия 3 – документален филм /3 епизод/ 17:00 Йерусалим – тв филм /8 епизод/ (12) 18:00 По света и у нас 18:30 65 в ефир 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 168 /п/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Вина 2 – тв филм /7 епизод/ (12) 22:00 Мистериите на доктор Блейк 5 – тв филм /4 епизод/ (12) 23:00 По света и у нас 23:25 Забравени от Бога 2 – 9-сериен тв филм /Нидерландия, 2021 г./, 1 епизод, режисьор Марк де Кло, в ролите: Ким Фенстра, Роберт де Хох, Тьон Кайлбор и др. (14) 00:20 65 в ефир /п/ 00:50 Мистериите на доктор Блейк 5 – тв филм /4 епизод/п/ (12) 01:50 Забравени от Бога 2 – тв филм /1 епизод/п/ (14) 02:45 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /избрано/п/ 04:30 Чешити /п/ 04:45 По света и у нас /п/

bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.2, еп.46 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.33 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.61 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.94 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините „- публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 21:30 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:00 bTV Новините – късна емисия 23:30 „Лас Вегас“ – сериал, с.5, еп.3 00:30 „Убийства в Рая“ – сериал, с.7, еп.7 01:30 „Съдебна зала: Ел Ей“ – сериал, с.2, еп.10 02:20 bTV Новините – късна емисия /п./ 02:50 „Преди обед“ – токшоу /п./

bTVAction

05:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.11 /п./ 06:00 „В дивата пустош с Беър Грилс“ – приключенско риалити, с.3, еп.1 07:00 „Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп.33 /п./ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.11 /п./ 10:00 „Час пик“ – сериал, еп.12 /п./ 11:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.18 /п./ 12:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.3, еп.1 /п./ 13:00 „Двойна игра“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 2000 г.), режисьор: Джон Франкенхаймър, в ролите: Бен Афлек, Гари Синийз, Чарлийз Терон, Денис Фарина, Джеймс Фрейн, Айзък Хейс, Дани Трехо и др. 15:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.12 16:00 „Специален отдел „Издирване“ – сериал, с.2, еп.13 17:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.1 18:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.19 19:00 „Парламентьорът“ – сериал, еп.7 20:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.3, еп.2 21:00 „Час пик“ – сериал, еп.13 (последен) 22:00 „Заличителят“ – екшън, драма, мистъри (САЩ, 1996 г.), режисьор: Чарлз Ръсел, в ролите: Арнолд Шварценегер, Ванеса Уилямс, Джеймс Каан, Джеймс Кобърн, Робърт Пасторели и др. 00:15 „Час пик“ – сериал, еп.13 /п./ 01:15 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.19 /п./ 02:15 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.3, еп.2 /п./ 03:15 „Парламентьорът“ – сериал, еп.7 /п./ 04:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.1 /п./

bTV Comedy

05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.1 /п./ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.2 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.3 07:00 „По средата“ – сериал, с.8, еп.21 /п./ 07:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.22 /п./ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.26 /п./ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.4 /п./ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.5 /п./ 10:00 „Приключението любов“ – комедия (Франция, Белгия, 2019 г.), режисьор: Ерик Лартигау, в ролите: Ален Шабат, Бае Дуна, Бланш Гарден, Илиян Бергала, Жул Саго, Камий Рутерфорд, Делфин Глейз, Лазар Лартигау, Венсан Немет и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.6, еп.5 /п./ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.6, еп.6 /п./ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.4 /п./ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.5 /п./ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.6 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.7 /п./ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.6, еп.11 /п./ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.27 18:00 „По средата“ – сериал, с.8, еп.23 (последен) 18:30 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.1 19:00 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.6 19:30 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.7 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.6, еп.12 21:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.2 /п./ 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.6, еп.7 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.6, еп.8 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.8 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.9 00:00 „Приключението любов“ – комедия (Франция, Белгия, 2019 г.), режисьор: Ерик Лартигау, в ролите: Ален Шабат, Бае Дуна, Бланш Гарден, Илиян Бергала, Жул Саго, Камий Рутерфорд, Делфин Глейз, Лазар Лартигау, Венсан Немет и др. 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.2 /п./ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.3 /п./ 03:00 „По средата“ – сериал, с.8, еп.23 (последен) /п./ 03:30 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.1 /п./ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.27 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 10:00 „Розамунде Пилхер: Формула за любовта“ – с уч. на Максин Казис, Тобиас ван Дикен, Ева Нюрнберг и др. 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Кошмари в кухнята“ – кулинарно риалити 21:00 „Диви и красиви“ (премиера) – риалити 22:00 Новините на NOVA 22:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 6, 2 епизода 00:30 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 01:30 „Рей Донован“ – сериал, сезон 6 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

NOVA Sport

10:00 Белгия – Израел, Евробаскет 2025 /n/ 12:00 Италия – Испания, Евробаскет 2025 /n/ 14:00 Исландия – Словения, Евробаскет 2025 /n/ 16:00 Франция – Полша, Евробаскет 2025 /n/ 18:00 Чехия – Латвия, Евробаскет 2025 директно 20:00 Гърция – Босна и Херцеговина, Евробаскет 2025 /n/ 22:00 Херта Берлин – Елверсберг, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /n/ 00:00 Нюрнберг – Падерборн, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /n/ 02:00 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „Истории от света“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ – /п/ 07:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/ 08:00 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова /п/ 08:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Проект „Бъдеще“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ – /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Разказите на хижаря“ – документална поредица 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 „Между редовете“ – авторска поредица на Виктория Бояджиева 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Американска алчност“ – документален филм 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Ускорение“ – документална поредица на DW 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „В добра форма“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ /п/





