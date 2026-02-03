ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 3 ФЕВРУАРИ

БНТ 1

05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 6, епизод 97/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес патрул 3 – анимационен филм /26, последен епизод/ 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация 4 – анимационен филм /2 епизод/ 15:00 Страхвил – детски тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 6, епизод 98/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Референдум с Добрина Чешмеджиева 22:00 Германия 89 – тв филм /4 епизод/ (14) 23:00 По света и у нас 23:25 Проект „Синя книга“ – тв филм /18 епизод/ (12) 00:10 Още от деня /п/ 00:40 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /п/ 02:15 Светът и ние /п/ 02:40 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:35 По света и у нас /п/ 04:00 Германия 89 – тв филм /4 епизод/п/ (14) 04:50 Страхвил – детски тв филм /п/ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец

bTV

06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Росен Цветков и Гергана Венкова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера. „Завинаги с теб“ – сериал, с.1, еп.43 14:30 Премиера. „Вражда“ – сериал, с.1, еп.158 16:00 Премиера. „Плен“ – сериал, с.2, еп.190 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Интервюто на деня“ със Златимир Йочев 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 21:30 „Нула Нула Нула“ – сериал, еп.2 22:30 bTV Новините – късна емисия 23:00 „От местопрестъплението. Маями“ – сериал, с.4, еп.17 00:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.1, еп.2 01:10 „Опасни улици“ – сериал, с.18, еп.18 02:10 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.22 02:50 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п./ 04:50 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.2, еп.52 (последен) 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./

bTV Action

06:00 Екоавтомобили, сезон 1, епизод 1 06:30 В дивата пустош с Беър Грилс, сезон 2, епизод 1 07:30 Луцифер, сезон 3, епизод 21 08:30 Хуберт и Щалер, сезон 5, епизод 12 09:30 Разобличаване, сезон 5, епизод 2 10:30 Извън играта, сезон 2, епизод 16 11:30 Хавай 5-0, сезон 4, епизод 7 12:30 Мъжът със златния пистолет 15:00 Хуберт и Щалер, сезон 5, епизод 13 16:00 Пениуърт, сезон 2, епизод 7 17:00 Луцифер, сезон 3, епизод 22 18:00 Разобличаване, сезон 5, епизод 3 19:00 Спирала, сезон 6, епизод 7 20:00 Извън играта, сезон 3, епизод 1 21:00 Хавай 5-0, сезон 4, епизод 8 22:00 Екшън 007: „Шпионинът, който ме обичаше“ 00:30 Хавай 5-0, сезон 4, епизод 8 01:30 Извън играта, сезон 3, епизод 1 02:30 Разобличаване, сезон 5, епизод 3 03:30 Луцифер, сезон 3, епизод 22 04:15 Спирала, сезон 6, епизод 7 05:15 Хуберт и Щалер, сезон 5, епизод 13

bTV Comedy

06:00 Слънчева Филаделфия, сезон 16, епизод 8 06:30 Смърфовете, сезон 1, епизод 1 06:45 Смърфовете, сезон 1, епизод 1 07:00 Приятели, сезон 4, епизод 12 07:30 Приятели, сезон 4, епизод 13 08:00 Семейство Голдбърг, сезон 2, епизод 18 08:30 Семейство Голдбърг, сезон 2, епизод 19 09:00 Мен не ме мислете, сезон 1, епизод 35 10:00 Тежка сватба, сезон 1, епизод 3 12:00 Малкълм, сезон 4, епизод 8 12:30 Малкълм, сезон 4, епизод 9 13:00 Семейство Голдбърг, сезон 2, епизод 18 13:30 Семейство Голдбърг, сезон 2, епизод 19 14:00 Двама мъже и половина, сезон 12, епизод 5 14:30 Двама мъже и половина, сезон 12, епизод 6 15:00 Щурите съседи, сезон 1, епизод 20 16:15 Ало, ало!, сезон 3, епизод 4 17:00 Мен не ме мислете, сезон 1, епизод 36 18:00 Приятели, сезон 4, епизод 14 18:30 Приятели, сезон 4, епизод 15 19:00 Щурите съседи, сезон 1, епизод 21 20:15 Ало, ало!, сезон 3, епизод 5 21:00 Семейство Голдбърг, сезон 2, епизод 20 21:30 Семейство Голдбърг, сезон 2, епизод 21 22:00 Малкълм, сезон 4, епизод 10 22:30 Малкълм, сезон 4, епизод 11 23:00 Двама мъже и половина, сезон 12, епизод 7 23:30 Двама мъже и половина, сезон 12, епизод 8 00:00 Тежка сватба, сезон 1, епизод 3 02:00 Слънчева Филаделфия, сезон 16, епизод 8 02:30 Най-смешните домашни видеоклипове, сезон 1, епизод 1 03:00 Приятели, сезон 4, епизод 14 03:30 Приятели, сезон 4, епизод 15 04:00 Мен не ме мислете, сезон 1, епизод 36 05:00 Слънчева Филаделфия, сезон 16, епизод 8 05:30 Скрита камера, сезон 1, епизод 1

NOVA

05:58 Здравей, България 09:28 На кафе 11:58 Новините на NOVA 12:30 Наследство 13:30 Свободна да избира 15:00 Диво сърце 15:59 Новините на NOVA 16:10 Пресечна точка 17:00 Семейни войни, сезон 19, епизод 106 18:00 Сделка или не, сезон 14, епизод 109 18:55 Новините на NOVA 20:00 Черешката на тортата, сезон 28, епизод 22 21:30 ФБР, сезон 5, епизод 14 22:30 Новините на NOVA 23:00 Новобранецът, сезон 2, епизод 14 00:00 Специален отряд, сезон 3, епизод 9 01:00 Роко Скиавоне, сезон 1, епизод 5 02:00 Три сестри 03:00 Наследство 04:10 Свободна да избира 05:20 Пресечна точка

NOVA SPORT

08:00 Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 10:00 Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 12:00 Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 14:00 Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 16:00 Бристъл Сити – Дарби Каунти 18:00 Портсмут – Уест Бромич Албиън 20:00 Нюрнберг – Пройсен Мюнстер 22:00 Херта Берлин – Дармщат 00:00 Билбао – Ховентут 02:00 Еротичен телепазар

NovaNews

06:00 Ускорение 06:30 Ничия земя 07:30 РеВизия 08:00 Интервюто на Аманпур 08:30 Да хванеш гората 09:00 Твоят ден 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден 12:00 Новините на NOVA 12:30 Пулс 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 Твоят ден – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 В добра форма 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 Социална мрежа 15:55 До там и обратно 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 Ничия земя 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 Денят на живо 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 Челюсти 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 Ничия земя 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 Челюсти 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 Да хванеш гората 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 Денят на живо 23:58 Новините на NOVA NEWS 00:25 Челюсти 01:00 Новините на NOVA NEWS 01:20 Пресечна точка 02:00 Новините на NOVA NEWS 02:25 Социална мрежа 03:00 Новините на NOVA NEWS 03:20 Денят на живо 03:50 Истории от света 04:20 Ничия земя 05:00 Другото лице 05:30 Социална мрежа