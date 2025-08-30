ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 30 АВГУСТ

БНТ1

05:10 Бързо, лесно, вкусно /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Блуи анимационен, филм 06:15 Арт дъга, образователен филм 06:35 Вълшебният куфар на господин Мър, детски тв филм /Германия, 2022г./ 06:55 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 Федерация на династронавтите, детски тв филм 10:25 Любов и саможертва, тв филм /38 и 39 епизод/ 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 164/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Арт детектив, рубрика за лайфстайл и изкуство/п/ 14:30 Вечната музика /п/ 15:00 Пристигане, детски тв филм /Сърбия, 2022г./ 15:15 Магна Аура, изгубеният град, тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно /п/ 16:30 В открития космос, документален филм 17:00 Йерусалим тв, филм /5 епизод/ (12) 18:00 По света и у нас 18:30 65 в ефир 19:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 165/п/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Полицаят и извънземните, игрален филм /Франция, 1979г./ 22:30 Сън за щастие, тв филм /България, 2018 г./ 23:00 По света и у нас 23:25 Кирил Калев и приятели 5 – Love концерт 00:25 Бизнес.бг, подкаст на БНТ 01:00 65 в ефир /п/ 01:30 Вечната музика /п/ 02:00 Полицаят и извънземните, игрален филм /п/ 03:30 С БНТ завинаги /п/ 04:20 Зала на славата: Стойчо Младенов /п/ 04:35 Олтарите на България 04:45 По света и у нас /п/

bTV

05:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.20 05:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.21 06:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.7, еп.4 /п./ 06:50 „Убийства в Рая“ – сериал, с.7, еп.5 /п./ 07:50 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Бесте Сабри и Митьо Маринов 10:00 „Пътят напред“ – приключенски, романтичен (САЩ, 2022 г.) 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „НепознатиТЕ“ – документална поредица на Георги Тошев 13:00 „Всички мои мъже“ – комедия, драма, романтичен 15:00 ПРЕМИЕРА: „Моите сънища“ – романтичен, комедия (САЩ, 2024 г.) 17:00 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:30 bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания 20:00 „Сан Андреас“ – екшън, трилър (САЩ, 2015 г.) 22:30 „16 пресечки“ – екшън, криминален (САЩ, Германия, 2006 г.), режисьор: Ричард Донър, в ролите: Брус Уилис, Ясин Бей, Дейвид Морс, Джена Стърн, Кейси Сандър и др. 00:30 „Трусът“ – екшън, трилър, драма (Норвегия, 2018 г.) 02:35 „Богатствата на България“ – документална поредица 03:15 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева /п./

bTVAction

05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.9 /п./ 06:00 „Бягство към победата 2: Съкровището“ – състезателно риалити с водещи Краси Радков, Станислава Ганчева и Ивет Горанова, еп.25 /п./ 08:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.6 09:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.7 10:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.8 11:00 „Час пик 3“ – екшън, комедия (САЩ, Германия, 2007 г.), режисьор: Брет Ратнър, в ролите: Джеки Чан, Крис Тъкър, Макс фон Сидов, Хироюки Санада, Ноеми Леноар, Жюли Депардийо и др. 13:00 „Защитна стена“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, Австралия, 2006 г.), режисьор: Ричард Лонкрейн, в ролите: Харисън Форд, Пол Бетани, Вирджиния Мадсън, Мери Лин Раджскъб, Робърт Патрик, Робърт Форстър, Алън Аркин и др. 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п./ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п./ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.14 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане /п./ 18:00 „Древно инженерство“ – документална поредица, с.2, еп.1 19:00 „Екоавтомобили“ – автомобилно шоу, с.2, еп.25 19:30 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.8 20:00 ПРЕМИЕРА: „Земетресението: Бъдеща Америка“ 22:00 „Страшен филм 3“ – хорър, комедия (САЩ, Канада, 2003 г.) 23:45 „Час пик 3“ – екшън, комедия (САЩ, Германия, 2007 г.), режисьор: Брет Ратнър, в ролите: Джеки Чан, Крис Тъкър, Макс фон Сидов, Хироюки Санада, Ноеми Леноар, Жюли Депардийо и др. 01:30 „Земетресението: Бъдеща Америка“ 03:15 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.4 03:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.6 /п./ 04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.7 /п./

bTV COMEDY

05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.143 /п./ 06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.144 06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.145 07:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.1 08:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.2 08:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.15 /п./ 09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев /п./ 10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.21 /п./ 10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.5, еп.22 /п./ 11:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.20 /п./ 11:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.21 /п./ 12:00 „Ергенският запой: Част III“ – комедия (САЩ, 2013 г.), режисьор: Тод Филипс, в ролите: Брадли Купър, Зак Галифанакис, Ед Хелмс, Джъстин Барта, Кен Джонг, Джон Гудман, Мелиса Маккарти, Джефри Тамбор, Хедър Греъм, Майк Епс и др. 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.6, еп.5 /п./ 15:30 „Новите съседи“ – сериал, с.6, еп.6 /п./ 17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.18 /п./ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.19 /п./ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.20 /п./ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.21 /п./ 19:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.22 19:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.23 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.6, еп.8 21:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.22 /п./ 22:00 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.5 22:30 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.6 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.24 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.1 00:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.1 /п./ 00:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.2 /п./ 01:00 „По средата“ – сериал, с.8, еп.13 /п./ 01:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.14 /п./ 01:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.144 /п./ 02:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.145 /п./ 03:00 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.5 /п./ 03:30 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.6 /п./ 04:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.1 /п./ 04:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.2 /п./ 04:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.144 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

06:00 „Лабиринт към щастието“ – сериен филм /п/ 07:00 Поредица на DW 07:50 „Събуди се“ – предаване 12:00 Новините на NOVA 12:30 Темата на NOVA 13:00 „Хотел за кучета“ – с уч. на Ема Робъртс, Лиса Кудроу, Трой Джентъл и др. 15:10 „Мармадюк“ – с уч. на Джуди Гриър, Уилям Мейси, Керълайн Съншайн и др. 17:00 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA 18:00 „Ничия земя“ – предаване 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:20 Темата на NOVA 20:00 „Малката русалка“ (премиера) – с уч. на Холи Бейли, Джона Хауър-Кинг, Хавиер Бардем и др. 22:45 „Уестсайдска история“ – с уч. на Ансел Елгорт, Рейчъл Зиглър, Ариана ДеБос и др. 02:00 „Гренландия: Последно убежище“ – с уч. на Джерард Бътлър, Морена Бакарин, Скот Глен и др. 04:30 „Мармадюк“ – с уч. на Джуди Гриър, Уилям Мейси, Керълайн Съншайн и др. /п/

Нова Спорт

08:00 Латвия – Турция, Евробаскет 2025 /n/ 10:00 Гърция – Италия Евробаскет 2025 /n/ 12:00 Лестър Сити – Бирмингам Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 14:00 Студио „Висша лига и Чемпиъншип“, директно 14:30 Мидълзбро – Шефилд Юнайтед, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 директно 16:25 Студио „Висша лига и Чемпиъншип“, директно 17:00 Тотнъм Хотспър – Борнемут, Футбол: Висша лига 2025/2026 директно 18:55 Студио „Висша лига“, директно 19:30 Аугсбург – Байерн Мюнхен, Футбол: Бундеслига 2025/2026 директно 21:30 Испания – Босна и Херцеговина, Евробаскет 2025 директно 23:30 Грузия – Италия, Евробаскет 2025 запис 01:30 Евертън – Мансфилд Таун, Футбол: Карабао къп 2025/2026 /n/ 03:30 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – избрано- /п/ 06:00 „VOA технологии“ – документална поредица на VOA 06:30 „Ничия земя“ -предаване /п/ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 07:50 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Пулс“ – здравно предаване 11:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/ 12:00 Новините на NOVA 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Имало едно време в Лондонград“ – документална поредица 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „52 истории“ – документална поредица на VOA /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/ 16:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ – предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 Темата на NOVA 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „52 истории“ – документална поредица на VOA 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/ 23:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу /п/ 00:45 „Ничия земя“ – предаване /п/ 01:35 „VOA технологии“ – документална поредица на VOA /п/ 02:00 „Събуди се“ – предаване /п/ 04:15 „Ничия земя“ – предаване /п/





