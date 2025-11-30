ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 30 НОЕМВРИ

БНТ1

06:00 Блуи – анимационен филм 06:20 Книга на книгите – анимационен филм 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Домът на вярата 08:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Отблизо 12:00 По света и у нас 12:30 Арена спорт 13:15 Зала на славата: Екатерина Дафовска 13:30 Българското село 14:00 Малки истории 15:00 Уча, зная и играя детско шоу 15:30 По въздух и по вода с пълна скорост игрален филм /копродукция, 2024 г./, режисьор Люка Бернар, в ролите Пио Мармай, Ай Хайдара, Жозе Гарсия, Виктор Понтекорво и др. 17:00 Това го знам – детско куиз шоу 18:00 Имате среща с … Диана Любенова лайфстайл ток шоу 18:45 Спорт тото 19:00 С БНТ завинаги 19:50 Разкажи ми приказка – предаване за деца 20:00 По света и у нас 20:30 Интервюто 20:45 Спортни новини 21:00 БГ киновечер: Всичко за сина ми – тв филм /10 епизод/ 22:00 Моят плейлист 23:00 По света и у нас 23:15 Шошана – игрален филм /копродукция, 2023 г./, режисьор Майкъл Уинтърботъм, в ролите Ирина Старшенбаум, Дъглас Бут, Хари Мелинг, Иън Харт и др. (14) 00:10 Още от деня /п/ 00:40 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /п/ 02:15 Светът и ние /п/ 02:40 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:35 По света и у нас /п/ 04:00 Ничия земя – тв филм /3 епизод/п/(14) 04:45 Зала на славата: Ивайло Йорданов /п/

bTV

05:05 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.5 05:35 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.6 06:00 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п/ 06:30 „Френската революция: От въодушевлението към ужаса“ – документален филм, част II 07:30 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Митьо Маринов и Ванина Недкова 11:00 „Богатствата на България“ – документална поредица 11:30 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Хари Потър и Философският камък“ – приключенски, семеен, фентъзи (Великобритания, САЩ, 2001 г.), режисьор Крис Кълъмбъс, в ролите Даниъл Радклиф, Ема Уотсън, Рупърт Гринт, Ричард Харис, Маги Смит, Алън Рикман, Роби Колтрейн и др. 16:00 „Мениджър на годината 2025“ – тържествена церемония 16:30 „120 минути“ – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:40 „Защо, господин министър?“ – актуално предаване с водеща Жени Марчева 20:00 „България търси талант“ – телевизионно шоу с водещи Александър Кадиев и Петър Антонов, с.9 (НА ЖИВО) 22:40 „12 силни“ – военен, исторически, екшън (САЩ, 2018 г.), режисьор Николай Фулси, в ролите Крис Хемсуърт, Майкъл Шанън, Майкъл Пеня, Треванте Роудс, Уилям Фиктнър, Елса Патаки, Тейлър Шеридан и др. 00:00 „Бланка“ – сериал, с.1, еп.1 01:10 „Бланка“ – сериал, с.1, еп.2 02:10 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.1 02:50 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п/

bTVAction

05:15 „Свръхестествено“ – сериал, с.7, еп.14 /п/ 06:00 „Земекрушение“- екшън, трилър, фантастика (САЩ, 2016 г.), режисьор Ник Лайън, в ролите Андрю Дж. Катърс, Алекса Мансур, Тоня Кей, Евън Слоун, Детра Хикс, Келси Уотсън, Хосе Розете, Габриел Дел Векио, Крис Майеширо, Пейдж Лорън Билиът и др. 07:30 Премиера: „Свръхестествено“ – сериал, с.7, еп.15 08:30 Премиера: „Свръхестествено“ – сериал, с.7, еп.16 09:30 Премиера: „Свръхестествено“ – сериал, с.7, еп.17 10:30 „Щатски шерифи“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 1998 г.), режисьор Стюарт Беърд, в ролите Томи Лий Джоунс, Ирен Жакоб, Джо Пантолиано, Кейт Нелигън, Робърт Дауни мл., Уесли Снайпс и др. 13:00 „Мокри пари“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 1998 г.), режисьор Микаел Саломон, в ролите Морган Фрийман, Крисчън Слейтър, Ранди Куейд, Мини Драйвър, Едуард Аснър, Майкъл А. Гурджиан, Дан Флорек, Рики Харис, Джей Патерсън, Марк Ролстън, Уейн Дювал и др 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.4, еп.11 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане 18:00 „Най-големите митове в историята“ – документална поредица, еп.6 19:00 „История на автомобилите“ – автомобилно предаване, с.1, еп.24 19:30 „Екстремно“ – предаване за екстремни спортове, с.2, еп.2 20:00 ПРЕМИЕРА: „Краят на света 2“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2018 г.), режисьор Максимилиан Елфелд, в ролите Джей Касълс, Джоузеф Майкъл Харис, Евън Джеймс Хендерсън, Жаклин Скисловски, Салиу Сесе, Реми О’Брайън, Стив Делатори, Шарън Дезире, Бърнард Б 22:00 „16 пресечки“ – екшън, криминален (САЩ, Германия, 2006 г.), режисьор Ричард Донър, в ролите Брус Уилис, Ясин Бей, Дейвид Морс, Джена Стърн, Кейси Сандър и др. 00:30 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.19 /п/ 01:30 „Под прикритие“ – сериал, с.4, еп.3 02:30 „Кунг-фу“ – сериал, с.3, еп.3 /п/ 03:30 „Спирала“ – сериал, с.3, еп.2 /п/ 04:30 „Луцифер“ – сериал, с.1, еп.7 /п/

bTV COMEDY

05:30 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.7 /п/ 06:00 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.8 06:30 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.9 07:00 „Камионджии“ – сериал, еп.19 08:00 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.7 /п/ 08:30 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.8 /п/ 09:00 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.3, еп.1 /п/ 09:30 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.3, еп.2 /п/ 10:00 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.3, еп.3 /п/ 10:30 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.3, еп.4 /п/ 11:00 „По средата“ – сериал, с.5, еп.17 /п/ 11:30 „По средата“ – сериал, с.5, еп.18 /п/ 12:00 „Пан“ – фентъзи, приключенски, комедия (САЩ, Великобритания, Австралия, 2015 г.), режисьор Джо Райт, в ролите Леви Милър, Хю Джакман, Аманда Сайфред, Руни Мара, Гарет Хедлънд, Нонсо Аноузи, Кара Делавин, Пол Кей и др. 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.12, еп.11 /п/ 15:45 „Новите съседи“ – сериал, с.12, еп.12 /п/ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.5 /п/ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.6 /п/ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.7 /п/ 19:00 „По средата“ – сериал, с.5, еп.19 19:30 „По средата“ – сериал, с.5, еп.20 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.12, еп.13 22:00 „Епизоди“ – сериал, с.4, еп.6 22:30 „Епизоди“ – сериал, с.4, еп.7 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.8 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.9 00:00 „Най-доброто от Бени Хил“ – комедия (Великобритания, 1974 г.), режисьор Джон Робинс, в ролите Бени Хил, Патриша Хейс, Хенри Макгий, Никълъс Парсънс, Боб Тод, Андре Мели, Рита Уеб, Лесли Голди, Джаки Райт, Пени Мередит, Майкъл Шарвел-Мартин, Рой Скамел и 02:00 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.10 /п/ 02:30 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.11 /п/ 03:00 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.13 /п/ 03:30 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.14 /п/ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.90 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:30 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA /п/ 06:30 „Иконостас“ 07:00 Поредица на DW 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Съдебен спор“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Нейната вълшебна Коледа“ – с уч. на Брендън Пени, Джесика Лаундс, Стивън Хузар и др. 14:15 „Магията на коледния панаир“ – с уч. на Марли Колинс, Брад Хардър, Стефани Айзък и др. 16:00 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 16:30 „На фокус с Лора Крумова“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:40 На фокус след новините 20:00 „Пееш или лъжеш“ (премиера) – музикално шоу 22:00 „Железопътни тигри“ – с уч. на Джеки Чан, Джейси Чан, Хироуки Икеучи и др. 00:30 „Снайперист“ – сериал, сезон 2 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 17 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

08:00 Марсилия – Тулуза, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /п/ 10:00 Монако – Пари Сен Жермен, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /п/ 12:00 Арис – АЕЛ Лариса, Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026, запис 14:00 Уест Бромич Албиън – Суонзи Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026, запис 15:55 Студио „Висша лига“, директно 16:05 Астън Вила – Уулвърхямптън Уондърърс, Футбол: Висша лига 2025/2026, директно 18:00 Студио „Висша лига“, директно 18:30 Айнтрахт Франкфурт – Волфсбург, Футбол: Бундеслига 2025/2026, директно 20:30 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 21:00 Панатинайкос – АЕК, Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026, директно 23:00 Левадиакос – ПАОК, Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026, запис 01:00 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 /п/ 01:30 Уест Бромич Албиън – Суонзи Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /п/ 03:30 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 05:30 „В добра форма“ – документална поредица на DW /п/ 06:00 „52 истории“ – документална поредица на VOA /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Пулс“ – здравно предаване 11:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Европа в 15 минути“ – предаване 12:45 „DW Репортерът“ – репортаж на DW 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:30 „Непознатите земи“ (премиера) – документална поредица 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 16:00 „Близо до спорта“ – поредица 16:30 „На фокус с Лора Крумова“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ – предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 „На фокус след новините“ – публицистично токшоу /п/ 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:25 „Истории от света“ – документална поредица на DW 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 „На фокус“ с Лора Крумова – публицистично токшоу /п/ 01:00 „Ничия земя“ – предаване /п/ 02:00 „Събуди се“ – предаване /п/