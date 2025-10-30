ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 30 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:15 Вълшебният куфар на господин Мър – детски тв филм /Германия, 2022 г./ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 245 /п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес патрул 2 – анимационен филм /4 епизод/ 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация 2 – анимационен филм /4 епизод/ 15:00 Приключенията на Мерлин – тв филм /9 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:20 Още от деня 18:45 Спорт тото 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 246/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Вечерното шоу 22:00 Досието „Ипкрес“ – тв филм /5 епизод/ 23:00 По света и у нас 23:25 Залезът на тамплиерите – тв филм /13 епизод/ (16) 01:05 Още от деня /п/ 01:35 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/ 03:05 Светът и ние /п/ 03:30 По света и у нас /п/ 03:55 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович/п/ 04:50 Зала на славата: Евгени Игнатов /п/

bTV

05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.72 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.99 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.131 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Аз обичам България“ – забавна телевизионна игра с водеща Александра Сърчаджиева 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.12, еп.6 01:00 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.5 01:25 „Добрият доктор“ – сериал, с.6, еп.20 02:10 bTV Новините – късна емисия /п/ 02:50 „Преди обед“ – токшоу /п/

bTVAction

05:15 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.10 /п/ 06:00 „40 дни и нощи“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2012 г.), режисьор Питър Гайгър, в ролите Алекс Картър, Моника Кийна, Алекс Арлео, Алекс Бол, Виктория Барабас, Тай Барнет, Дейвид Битик, Адам Бърч, Хектор Луис Бустаманте, Кристиана Кармине, Маркъс Чой 08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.19 /п/ 09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.10 /п/ 10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.10 10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.8 /п/ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.24 /п/ 13:00 „Открити рани“ – екшън, криминален (САЩ, 2001 г.), режисьор Анджей Бартковяк, в ролите Ева Мендес, Стивън Сегал, Бил Дюк, Том Арнолд, Айзея Уошингтън, DMX, Дейвид Вадим, Джил Хенеси и др. 15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.11 16:00 „Фауда“ – сериал, с.3, еп.5 16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.20 17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.9 19:00 „Балтазар“ – сериал, с.4, еп.8 (последен) 20:00 Премиера: „Кунг-фу“ – сериал, с.1, еп.11 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.1 22:00 „Чужденецът“ – екшън, криминален, драма (САЩ, Китай, Великобритания, 2017 г.), режисьор Мартин Кембъл, в ролите Джеки Чан, Пиърс Броснан, Чарли Мърфи, Кейти Лун, Дърмът Краули, Рори Флек Бърн, Саймън Кунц, Пипа Бенет-Уорнър, Глен Уебстър и др. 00:15 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.2 /п/ 01:15 „Под прикритие“ – сериал, с.2, еп.10 02:15 „Кунг-фу“ – сериал, с.1, еп.12 /п/ 03:15 „Спирала“ – сериал, с.1, еп.1 /п/ 04:15 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.21 /п/

bTV COMEDY

05:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.15 /п/ 06:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.16 06:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.17 07:00 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.11 07:30 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.12 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.67 /п/ 09:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.3 /п/ 09:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.4 /п/ 10:00 „Денис Белята“ – комедия, семеен (САЩ, 1993 г.), режисьор Ник Касъл, в ролите Мейсън Гембъл, Уолтър Матау, Джоан Плоурайт, Кристофър Лойд, Лиа Томпсън, Пол Уинфийлд и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.19 /п/ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.20 /п/ 13:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.3 /п/ 13:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.4 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.11 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.12 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.10, еп.7 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.68 18:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.13 18:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.14 19:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.5 19:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.6 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.10, еп.8 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.21 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.22 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.13 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.14 00:00 „Клубът на разведените“ – комедия (Франция, 2020 г.), режисьор Микаел Юн, в ролите Арно Дюкре, Франсоа-Гзавие Дьомезон, Одри Фльоро, Каролин Англад, Юсеф Ажди, Грегоар Боне, Микаел Юн, Орнела Фльори и др. [14+] 02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.18 /п/ 02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.19 /п/ 03:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.15 /п/ 03:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.16 /п/ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.69 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.72 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.99 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.131 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Аз обичам България“ – забавна телевизионна игра с водеща Александра Сърчаджиева 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.12, еп.6 01:00 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.5 01:25 „Добрият доктор“ – сериал, с.6, еп.20 02:10 bTV Новините – късна емисия /п/ 02:50 „Преди обед“ – токшоу /п/

Нова Спорт

07:30 Пета четвърт – обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 /п/ 08:00 Барселона – Рио Бреоган, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026 /п/ 10:00 Реал Мадрид – Манреса, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026 /п/ 12:00 Порт Вейл – Стокпорт Каунти, Футбол: Лига 1 на Англия 2025/2026 /п/ 14:00 Гройтер Фюрт – Кайзерслаутерн, Футбол: Купа на Германия 2025/2026, запис 16:00 Илертисен – Магдебург, Футбол: Купа на Германия 2025/2026, запис 18:00 Ница – Лил, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026, запис 20:00 Мец – Ланс, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026, запис 22:00 ФК Париж – Лион, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 запис 00:00 ПАОК – Волос, Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026 /п/ 02:00 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „Проект Бъдеще“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 08:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Евромакс“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Евромакс“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ /п/