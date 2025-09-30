ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 30 СЕПТЕМВРИ

БНТ1
05:10 Гейм он! – тв филм /14 епизод/п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 224/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Блуи – анимационен филм 14:30 Пес патрул – анимационен филм /12 епизод/ 14:55 Костенурките нинджа – нова мутация – анимационен филм /12 епизод/ 15:20 Гейм он! – тв филм /15 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният – печели забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 225/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Референдум 22:00 Хотел „Портофино“ – тв филм /7 епизод/ (12) 23:00 По света и у нас 23:25 Забравени от Бога 3 – тв филм /3 епизод/ (14) 00:20 Още от деня /п/ 00:50 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/ 02:25 Светът и ние /п/ 02:50 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович/п/ 03:50 По света и у нас /п/ 04:15 Забравени от Бога 3 – тв филм /4 епизод/п/ (14)
bTV
05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.50 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.78 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.111 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Traitors: Игра на предатели“ – тв риалити игра с водещ Владимир Карамазов 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.10, еп.4 01:00 „Винченцо Малинконико“ – сериал, с.1, еп.5 02:10 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.8 02:50 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова /п/
bTVAction
05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.11, специален епизод /п/ 06:00 „Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп.52 (последен) /п/ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.11, специален епизод /п/ 10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.1, еп.2 10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с.1, еп.2 /п/ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.6 /п/ 13:00 „Суперциклон“ – фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2012 г.), режисьор Лиз Адамс, в ролите Минг-На Уен, Никълъс Туртуро, Анди Клеманс, Дарин Купър, Джонатан Льо Бийон, Дилън Вокс, Анна-Мария Демара, Стив Ханкс, Уейн Лопес, Мич Лърнър, Госпел Джаксън и др. 15:00 Премиера: „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.12, еп.1 16:00 „Фауда“ – сериал, с.1, еп.7 16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.20 17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с.1, еп.3 19:00 „Балтазар“ – сериал, с.2, еп.8 20:00 „Кралят на Тълса“ – сериал, с.1, еп.2 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.7 22:00 „Спомен“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 2022 г.), режисьор Мартин Кембъл, в ролите Лиъм Нийсън, Гай Пиърс, Моника Белучи, Луис Мандилор, Рей Стивънсън, Натали Андерсън, Даниел Де Борг, Стела Стокър и др. [14+] 00:00 УЕФА Шампионска лига – студио 00:30 УЕФА Шампионска лига – репортажи от мачовете от деня 01:15 УЕФА Шампионска лига 03:15 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.23, еп.20 /п/ 04:15 „Древно инженерство“ – документална поредица, с.2, еп.9 /п/
bTV COMEDY
05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.55 /п/ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.56 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.57 07:00 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.7 /п/ 07:30 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.8 /п/ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.45 /п/ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.9 /п/ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.10 /п/ 10:00 „Гладиаторите на Рим“ – анимация, приключенски (Италия, 2012 г.), режисьор Иджинио Страфи 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.20 /п/ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.21 /п/ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.9 /п/ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.10 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.12, еп.15 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.12, еп.16 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.12 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.46 18:00 Премиера: „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.9 18:30 Премиера: „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.10 19:00 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.11 19:30 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.12 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.13 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.22 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.7, еп.23 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.1 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.2 00:00 „Под един покрив“ – комедия (Франция, 2017 г.), режисьор Доминик Фаруджа, в ролите Жил Лелуш, Луиз Бургоан, Маню Пайе, Марилу Бери, Жюлиан Боаселие и др. 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.58 /п/ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.59 /п/ 03:00 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.11 /п/ 03:30 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.12 /п/ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.47 /п/
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 7 00:30 „Закон и ред: Торонто“ (премиера) – сериал, сезон 1 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 16 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/
Нова Спорт
07:00 Шефилд Уензди – Куинс Парк Рейнджърс, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /п/ 09:00 Насаф – Ал Хилал, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /п/ 11:00 Ал Духаил – Ал Ахли, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /п/ 13:00 Сеул – Бурирам Юнайтед, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026, директно 14:55 Новини 15:15 Джохор – Мачида Зелвия, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026, директно 17:10 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 /п/ 17:40 Елитна Шампионска лига на Азия: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026 /п/ 18:10 Шампионска лига на Азия 2: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026 /п/ 19:00 Сепахан – Мохун Баган, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026, директно 20:55 Новини 21:15 Ал Итихад – Шабаб Ал Ахли Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026, директно 23:15 Уест Бромич Албиън – Лестър Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /п/ 01:15 Ковънтри Сити – Бирмингам Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /п/ 03:15 Еротичен Телепазар
NovaNews
05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „Ускорение“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 „Интервюто на Аманпур“ – CNN /п/ 08:30 „Ревизия“ – икономическо предаване /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „В добра форма“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ – /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Истории от света“ документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ /п/