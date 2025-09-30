ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 30 СЕПТЕМВРИ

БНТ1

05:10 Гейм он! – тв филм /14 епи­зод/п/ 05:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 05:55 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва и Си­меон Ива­нов 09:20 100% буд­ни – сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 11:00 Кул­ту­ра.БГ, пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли – за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу /се­зон 5, епи­зод 224/п/ 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 Блуи – ани­ма­цио­нен филм 14:30 Пес пат­рул – ани­ма­цио­нен филм /12 епи­зод/ 14:55 Кос­те­нур­ки­те нин­джа – но­ва му­та­ция – ани­ма­цио­нен филм /12 епи­зод/ 15:20 Гейм он! – тв филм /15 епи­зод/ 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Све­тът и ние 16:55 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Пос­лед­ният – пе­че­ли за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу /се­зон 5, епи­зод 225/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум 22:00 Хо­тел „Пор­то­фи­но“ – тв филм /7 епи­зод/ (12) 23:00 По све­та и у нас 23:25 Заб­ра­ве­ни от Бо­га 3 – тв филм /3 епи­зод/ (14) 00:20 Още от деня /п/ 00:50 100% буд­ни – сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев/п/ 02:25 Све­тът и ние /п/ 02:50 Кул­ту­ра.БГ, пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич/п/ 03:50 По све­та и у нас /п/ 04:15 Заб­ра­ве­ни от Бо­га 3 – тв филм /4 епи­зод/п/ (14)

bTV

05:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва /п/ 06:00 „Та­зи сут­рин“ – сут­ре­шен блок с во­де­щи Зла­ти­мир Йо­чев и Ма­рия Цън­ца­ро­ва 09:30 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с ав­тор и во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли“ – ко­ме­дий­но шоу /п/ 13:30 Пре­мие­ра: „1001 нощ“ – се­риал, еп.50 14:30 Пре­мие­ра: „Враж­да“ – се­риал, с.1, еп.78 16:00 Пре­мие­ра: „Плен“ – се­риал, с.2, еп.111 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:20 „Ли­це в ли­це“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 „Ста­ни бо­гат“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра с во­дещ Ни­ки Кън­чев 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:50 „Ли­це в ли­це след Но­ви­ни­те“ – пуб­ли­цис­ти­чен сег­мент с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва 20:00 „Traitors: Иг­ра на пре­да­те­ли“ – тв риа­ли­ти иг­ра с во­дещ Вла­ди­мир Ка­ра­ма­зов 22:00 „Ер­ге­нът: Лю­бов в рая“ – ро­ман­тич­но риа­ли­ти с во­де­ща Рай­на Ка­рая­не­ва 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 „Убий­ства в Рая“ – се­риал, с.10, еп.4 01:00 „Вин­чен­цо Ма­лин­ко­ни­ко“ – се­риал, с.1, еп.5 02:10 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.5, еп.8 02:50 „Пре­ди обед“ – ток­шоу с ав­тор и во­дещ Ве­не­та Рай­ко­ва /п/

bTVAction

05:15 „Ху­берт без Ща­лер“ – се­риал, с.11, спе­циа­лен епи­зод /п/ 06:00 „Ос­тро­вът на 100-те грив­ни: Дру­га­та все­ле­на“ – риа­ли­ти шоу с во­де­щи Але­ксан­дър Са­но и Дил­яна По­по­ва, еп.52 (пос­ле­ден) /п/ 09:00 „Ху­берт без Ща­лер“ – се­риал, с.11, спе­циа­лен епи­зод /п/ 10:00 „Не­ве­роя­тна­та пла­не­та Земя“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, с.1, еп.2 10:30 „Шо­фьор на так­си“ – се­риал, с.1, еп.2 /п/ 12:00 „Ха­вай 5-0“ – се­риал, с.1, еп.6 /п/ 13:00 „Су­пер­цик­лон“ – фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, 2012 г.), ре­жи­сьор Лиз Адамс, в ро­ли­те Минг-На Уен, Ни­къ­лъс Тур­ту­ро, Ан­ди Кле­манс, Да­рин Ку­пър, Джо­на­тан Льо Би­йон, Ди­лън Вокс, Ан­на-Ма­рия Де­ма­ра, Стив Ханкс, Уейн Ло­пес, Мич Лър­нър, Гос­пел Джак­сън и др. 15:00 Пре­мие­ра: „Ху­берт без Ща­лер“ – се­риал, с.12, еп.1 16:00 „Фау­да“ – се­риал, с.1, еп.7 16:45 „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал, с.23, еп.20 17:30 Пре­мие­ра: „Шо­фьор на так­си“ – се­риал, с.1, еп.3 19:00 „Бал­та­зар“ – се­риал, с.2, еп.8 20:00 „Кралят на Тъл­са“ – се­риал, с.1, еп.2 21:00 „Ха­вай 5-0“ – се­риал, с.1, еп.7 22:00 „Спо­мен“ – ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2022 г.), ре­жи­сьор Мар­тин Кем­бъл, в ро­ли­те Лиъм Ний­сън, Гай Пиърс, Мо­ни­ка Бе­лу­чи, Луис Ман­ди­лор, Рей Сти­вън­сън, На­та­ли Ан­дер­сън, Да­ниел Де Борг, Сте­ла Сто­кър и др. [14+] 00:00 УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га – сту­дио 00:30 УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га – ре­пор­та­жи от ма­чо­ве­те от деня 01:15 УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га 03:15 „За­кон и ред: Спе­циал­ни раз­след­ва­ния“ – се­риал, с.23, еп.20 /п/ 04:15 „Древ­но ин­же­нерс­тво“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, с.2, еп.9 /п/

bTV COMEDY

05:30 „Скри­та ка­ме­ра“ – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.55 /п/ 06:00 „Скри­та ка­ме­ра“ – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.56 06:30 „Скри­та ка­ме­ра“ – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.57 07:00 „Но­щен съд“ – се­риал, с.3, еп.7 /п/ 07:30 „Но­щен съд“ – се­риал, с.3, еп.8 /п/ 08:00 „Тат­ков­ци“ – се­риал, еп.45 /п/ 09:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.8, еп.9 /п/ 09:30 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.8, еп.10 /п/ 10:00 „Гла­диа­то­ри­те на Рим“ – ани­ма­ция, прик­лю­чен­ски (Ита­лия, 2012 г.), ре­жи­сьор Ид­жи­нио Стра­фи 12:00 „Се­мей­ство Гол­дбърг“ – се­риал, с.7, еп.20 /п/ 12:30 „Се­мей­ство Гол­дбърг“ – се­риал, с.7, еп.21 /п/ 13:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.8, еп.9 /п/ 13:30 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.8, еп.10 /п/ 14:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.12, еп.15 /п/ 14:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.12, еп.16 /п/ 15:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал, с.8, еп.12 /п/ 17:00 „Тат­ков­ци“ – се­риал, еп.46 18:00 Пре­мие­ра: „Но­щен съд“ – се­риал, с.3, еп.9 18:30 Пре­мие­ра: „Но­щен съд“ – се­риал, с.3, еп.10 19:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.8, еп.11 19:30 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.8, еп.12 20:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал, с.8, еп.13 22:00 Пре­мие­ра: „Се­мей­ство Гол­дбърг“ – се­риал, с.7, еп.22 22:30 Пре­мие­ра: „Се­мей­ство Гол­дбърг“ – се­риал, с.7, еп.23 23:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.1, еп.1 23:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.1, еп.2 00:00 „Под един пок­рив“ – ко­ме­дия (Фран­ция, 2017 г.), ре­жи­сьор До­ми­ник Фа­ру­джа, в ро­ли­те Жил Ле­луш, Луиз Бур­гоан, Ма­ню Па­йе, Ма­ри­лу Бе­ри, Жю­лиан Боа­се­лие и др. 02:00 „Скри­та ка­ме­ра“ – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.58 /п/ 02:30 „Скри­та ка­ме­ра“ – ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.59 /п/ 03:00 „Но­щен съд“ – се­риал, с.3, еп.11 /п/ 03:30 „Но­щен съд“ – се­риал, с.3, еп.12 /п/ 04:00 „Тат­ков­ци“ – се­риал, еп.47 /п/

НО­ВА ТЕ­ЛЕ­ВИ­ЗИЯ

05:20 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу /п/ 06:00 „Здра­вей, Бъл­га­рия“ – сут­ре­шен блок 09:30 „На ка­фе“ – пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Нас­ледс­тво“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 13:30 „Сво­бод­на да из­би­ра“ (пре­мие­ра) – се­риал 15:00 „Ла­би­ринт към щас­тие­то“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:10 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 „Се­мей­ни вой­ни“ (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 18:00 „Сдел­ка или не“ (пре­мие­ра) – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Иг­ри на вол­ята: Бъл­га­рия“ (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 7 22:00 „Big Brother“ (пре­мие­ра) – риа­ли­ти, се­зон 7 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA 23:30 „Спе­циа­лен от­ряд“ – се­риал, се­зон 7 00:30 „За­кон и ред: То­рон­то“ (пре­мие­ра) – се­риал, се­зон 1 01:30 „Хам­бург: Уча­стък 21“ – се­риал, се­зон 16 02:30 „Три сес­три“ – се­риен филм 03:20 „Нас­ледс­тво – се­риен филм /п/ 04:10 „Сво­бод­на да из­би­ра“ – се­риал /п/

Но­ва Спорт

07:00 Ше­филд Уен­зди – Куинс Парк Рей­нджърс, Фут­бол: Чем­пиън­шип 2025/2026 /п/ 09:00 На­саф – Ал Хи­лал, Фут­бол: Ели­тна Шам­пион­ска ли­га на Азия 2025/2026 /п/ 11:00 Ал Ду­хаил – Ал Ах­ли, Фут­бол: Ели­тна Шам­пион­ска ли­га на Азия 2025/2026 /п/ 13:00 Сеул – Бу­ри­рам Юнай­тед, Фут­бол: Ели­тна Шам­пион­ска ли­га на Азия 2025/2026, ди­рек­тно 14:55 Но­ви­ни 15:15 Джо­хор – Ма­чи­да Зел­вия, Фут­бол: Ели­тна Шам­пион­ска ли­га на Азия 2025/2026, ди­рек­тно 17:10 Чем­пиън­шип: Об­зор пре­да­ва­не за ан­глий­ски фут­бол 2025/2026 /п/ 17:40 Ели­тна Шам­пион­ска ли­га на Азия: Об­зор пре­да­ва­не за аз­иат­ски фут­бол 2025/2026 /п/ 18:10 Шам­пион­ска ли­га на Азия 2: Об­зор пре­да­ва­не за аз­иат­ски фут­бол 2025/2026 /п/ 19:00 Се­па­хан – Мо­хун Ба­ган, Фут­бол: Шам­пион­ска ли­га на Азия 2 2025/2026, ди­рек­тно 20:55 Но­ви­ни 21:15 Ал Ити­хад – Ша­баб Ал Ах­ли Фут­бол: Ели­тна Шам­пион­ска ли­га на Азия 2025/2026, ди­рек­тно 23:15 Уест Бро­мич Ал­биън – Лес­тър Си­ти, Фут­бол: Чем­пиън­шип 2025/2026 /п/ 01:15 Ко­вън­три Си­ти – Бир­мин­гам Си­ти, Фут­бол: Чем­пиън­шип 2025/2026 /п/ 03:15 Еро­ти­чен Те­ле­па­зар

NovaNews

05:00 „Дру­го­то ли­це“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 05:30 „Со­циал­на мре­жа“ /п/ 06:00 „Ус­ко­ре­ние“ – по­ре­ди­ца на DW /п/ 06:30 „Ни­чия земя“ /п/ 07:30 „Да хва­неш го­ра­та“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Галя Щър­бе­ва /п/ 08:00 „Ин­тер­вю­то на Ама­нпур“ – CNN /п/ 08:30 „Ре­ви­зия“ – ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Пулс“ – здрав­но пре­да­ва­не /п/ 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – из­бра­но 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 „В доб­ра фор­ма“ – по­ре­ди­ца на DW 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 „Со­циал­на мре­жа“ – сле­до­бе­ден блок 15:55 „До там и об­рат­но“ – руб­ри­ка 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 16:10 „Ни­чия земя“ – /п/ 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:20 „Че­люс­ти“ с Диа­на Най­де­но­ва – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 „Ни­чия земя“ 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 Най-доб­ро­то от DW 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:30 „Че­люс­ти“ с Диа­на Най­де­но­ва – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу /п/ 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:30 „Да хва­неш го­ра­та“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Галя Щър­бе­ва 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 23:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 00:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Че­люс­ти“ с Диа­на Най­де­но­ва – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пре­сеч­на точ­ка“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Со­циал­на мре­жа“ /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на жи­во“ – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 03:50 „Ис­то­рии от све­та“ до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на DW /п/ 04:20 „Ни­чия земя“ /п/





