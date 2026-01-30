ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 30 ЯНУАРИ

БНТ 1

05:55 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен блок с Хрис­ти­на Хрис­то­ва и Си­меон Ива­нов 09:20 100% буд­ни, сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев 11:00 Кул­ту­ра.БГ, пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич 12:00 По све­та и у нас 12:35 Но­ви­ни на тур­ски език 12:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 13:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу /се­зон 6, епи­зод 95/п/ 14:00 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:15 Арт де­тек­тив, руб­ри­ка за лай­фстайл и из­кус­тво 14:30 Веч­на­та му­зи­ка 15:00 Страх­вил дет­ски тв филм 15:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:00 Бър­зо, лес­но, вкус­но 16:30 Све­тът и ние 16:55 Бъл­га­рия в 60 ми­ну­ти с Ма­риа­на Ве­кил­ска 17:50 Дет­ски но­ви­ни 18:00 По све­та и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Пос­лед­ният пе­че­ли, за­бав­но-поз­на­ва­тел­но се­мей­но куиз шоу /се­зон 6, епи­зод 96/ 20:00 По све­та и у нас 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев 22:00 Под прик­ри­тие 2, тв филм /5 епи­зод (16) 23:00 По све­та и у нас 23:25 Те­ре­зин, иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2023 г./, ре­жи­сьор Габ­рие­ле Гуи­ди, в ро­ли­те Мау­ро Кон­те, До­ми­ни­ка Мо­рав­ко­ва, Ян Ре­вай, Ро­бер­то Но­би­ле и др. 01:15 Още от деня /п/ 01:45 100% буд­ни, сут­реш­но ток­шоу с На­деж­да Ива­но­ва и Сте­фан А. Ще­рев/п/ 03:20 Све­тът и ние /п/ 03:45 По све­та и у нас /п/ 04:10 Кул­ту­ра.БГ, пре­да­ва­не за кул­ту­ра с Ди­ми­тър Стоя­но­вич/п/ 05:05 Страх­вил дет­ски тв филм/п/ 05:50 Дет­ски но­ви­ни /п/

bTV

00:00 От мес­топ­рес­тъп­ле­ние­то: Мая­ми, се­риал, с.4, еп.15 01:10 Опа­сни ули­ци, се­риал, с.18, еп.16 02:10 Прия­те­ли, се­риал, с.8, еп.20 02:50 Пре­ди обед, ток­шоу с во­де­щи Пе­тър До­чев, Оля Ма­ли­но­ва и Яна До­не­ва /п/ 04:50 Смър­фо­ве­те, ани­ма­цио­нен се­риал, с.2, еп.50 05:05 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­риал, с.7, еп.18 05:35 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­риал, с.7, еп.19 06:00 Та­зи сут­рин, сут­ре­шен блок с во­де­щи Ро­сен Цвет­ков и Гер­га­на Вен­ко­ва 09:30 Пре­ди обед, ток­шоу с во­де­щи Пе­тър До­чев, Оля Ма­ли­но­ва и Яна До­не­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 Ко­ми­ци­те и прия­те­ли, ко­ме­дий­но шоу /п/ 13:30 Пре­мие­ра: „За­ви­на­ги с теб, се­риал, с.1, еп.41 14:30 Пре­мие­ра: „Враж­да, се­риал, с.1, еп.156 16:00 Пре­мие­ра: „Плен, се­риал, с.2, еп.189 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:20 Ли­це в ли­це, пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­де­ща Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 Ста­ни бо­гат, те­ле­ви­зион­на иг­ра с во­дещ Ни­ки Кън­чев 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:50 Ин­тер­вю­то на деня, със Зла­ти­мир Йо­чев 20:00 Кой да знае?, куиз шоу с во­дещ Але­ксан­дър Ка­диев 21:30 Ка­жи чес­тно, за­бав­но шоу с во­де­щи Рая Пее­ва и Кра­си­ми­ра Де­ми­ро­ва 22:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 23:00 От мес­топ­рес­тъп­ле­ние­то: Мая­ми, се­риал, с.4, еп.14

bTV Action

00:00 Ха­вай 5-0, се­риал, с.4, еп.6 /п/ 01:00 Из­вън иг­ра­та, се­риал, с.2, еп.15 /п/ 02:00 Ра­зоб­ли­ча­ва­не, се­риал, с.5, еп.1 /п/ 03:00 Лу­ци­фер, се­риал, с.3, еп.20 /п/ 04:00 Спи­ра­ла, се­риал, с.6, еп.5 /п/ 05:15 Ху­берт и Ща­лер, се­риал, с.5, еп.11 /п/ 06:00 Ис­то­рия на ав­то­мо­би­ли­те, ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не, с.2, еп.23 06:30 Ис­то­рия на ав­то­мо­би­ли­те, ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не, с.2, еп.24 07:00 В ди­ва­та пус­тош с Беър Грилс, прик­лю­чен­ско риа­ли­ти, с.1, еп.5 08:00 Лу­ци­фер, се­риал, с.3, еп.19 /п/ 09:00 Ху­берт и Ща­лер, се­риал, с.5, еп.10 /п/ 10:00 Ра­зоб­ли­ча­ва­не, се­риал, с.4, еп.15 /п/ 11:00 Из­вън иг­ра­та, се­риал, с.2, еп.14 /п/ 12:00 Ме­га съо­ръ­же­ния, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, еп.10 (пос­ле­ден) /п/ 13:00 Жре­бий за пле­йоф­на­та фа­за след фа­за­та на ли­га­та – УЕ­ФА Шам­пион­ска ли­га 13:30 Бе­лият дом в руи­ни, фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, 2023 г.), ре­жи­сьор Джеф Мийд, в ро­ли­те Джак Пиър­сън, Шийн Йънг, Кай­ла Фийлдс, Те­ри Ууд­бе­ри, Ерик Ро­бъртс, Джеф Мийд, Дже­си Та­йе, Ан­дрю Ро­джърс, Але­ксан­дра Вон, Джу­ли Кри­сан­те, Мо­ли Фла­на­ган и др. 15:00 Ху­берт и Ща­лер, се­риал, с.5, еп.11 16:00 Пе­ниуърт, се­риал, с.2, еп.5 17:00 Лу­ци­фер, се­риал, с.3, еп.20 18:00 Ра­зоб­ли­ча­ва­не, се­риал, с.5, еп.1 18:45 Спи­ра­ла, се­риал, с.6, еп.5 20:00 Из­вън иг­ра­та, се­риал, с.2, еп.15 21:00 Ха­вай 5-0, се­риал, с.4, еп.6 22:00 От Па­риж с лю­бов, ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (Фран­ция, 2010 г.), ре­жи­сьор Пиер Мо­рел, в ро­ли­те Джон Тра­вол­та, Джо­на­тан Рис Ма­йърс, Ка­сия Смутняк, Дей­вид Гас­ман, Ри­чард Дър­дън, Ам­бър Роуз Ре­ва, Ерик Го­дън, Фран­соа Бре­дън, Кемс Да­ма­ни, Са­ми Дар, Май­къл Ван­дер-Мей­рен и др.

bTV Comedy

00:00 Нощ в му­зея: Тай­на­та на гроб­ни­ца­та фен­тъ­зи, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014 г.), ре­жи­сьор Шон Ле­ви, в ро­ли­те Бен Сти­лър, Ро­бин Уилямс, Оуен Уил­сън, Стив Ку­ган, Ри­ки Джър­вейс, Дан Сти­вънс, Ре­бъл Уил­сън, Ра­ми Ма­лек, Бен Кинг­сли, Дик Ван Дайк и др. 02:00 Све­тов­ни лу­до­рии ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.10 (пос­ле­ден) /п/ 02:30 Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия се­риал, с.16, еп.1 /п/ 03:00 Прия­те­ли се­риал, с.4, еп.10 /п/ 03:30 Прия­те­ли се­риал, с.4, еп.11 /п/ 04:00 Мен не ме мис­ле­те се­риал, еп.34 /п/ 05:00 Све­тов­ни лу­до­рии, ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.10 (пос­ле­ден) /п/ 05:30 Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия, се­риал, с.16, еп.1 /п/ 06:00 Све­тов­ни лу­до­рии, ко­ме­дий­на по­ре­ди­ца, еп.10, (пос­ле­ден) 06:30 Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия, се­риал, с.16, еп.1 07:00 Прия­те­ли, се­риал, с.4, еп.8 /п/ 07:30 Прия­те­ли, се­риал, с.4, еп.9 /п/ 08:00 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­риал, с.2, еп.10 /п/ 08:30 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­риал, с.2, еп.11 /п/ 09:00 Мен не ме мис­ле­те, се­риал, еп.33 /п/ 10:00 Нощ в му­зея: Тай­на­та на гроб­ни­ца­та, фен­тъ­зи, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014 г.), ре­жи­сьор Шон Ле­ви, в ро­ли­те Бен Сти­лър, Ро­бин Уилямс, Оуен Уил­сън, Стив Ку­ган, Ри­ки Джър­вейс, Дан Сти­вънс, Ре­бъл Уил­сън, Ра­ми Ма­лек, Бен Кинг­сли, Дик Ван Дайк и др. 12:00 Мал­кълм, се­риал, с.4, еп.4 /п/ 12:30 Мал­кълм, се­риал, с.4, еп.5 /п/ 13:00 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­риал, с.2, еп.10 /п/ 13:30 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­риал, с.2, еп.11 /п/ 14:00 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­риал, с.11, еп.19 /п/ 14:30 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­риал, с.11, еп.20 /п/ 15:00 Щу­ри­те съ­се­ди, се­риал, еп.16 /п/ 16:15 Ало, ало, се­риал, с.2, спе­циа­лен епи­зод /п/ 17:00 Мен не ме мис­ле­те, се­риал, еп.34 18:00 Прия­те­ли, се­риал, с.4, еп.10 18:30 Прия­те­ли, се­риал, с.4, еп.11 19:00 Щу­ри­те съ­се­ди се­риал, еп.17 20:15 Ало, ало, се­риал, с.3, еп.1 21:00 Се­мей­ство Гол­дбърг, се­риал, с.2, еп.12 21:30 Се­мей­ство Гол­дбърг се­риал, с.2, еп.13 22:00 Мал­кълм, се­риал, с.4, еп.6 22:30 Мал­кълм, се­риал, с.4, еп.7 23:00 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­риал, с.11, еп.21 23:30 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­риал, с.11, еп.22

NOVA

00:00 Спе­циа­лен от­ряд, се­риал, се­зон 3 01:00 Ро­ко Скиа­во­не, се­риал, се­зон 1 02:00 Три сес­три, се­риен филм 03:00 Нас­ледс­тво, се­риен филм /п/ 04:10 Сво­бод­на да из­би­ра, се­риал /п/ 06:00 Ди­во сър­це, се­риен филм /п/ 09:30 На ка­фе, пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Нас­ледс­тво, (пре­мие­ра) се­риен филм 13:30 Сво­бод­на да из­би­ра, (пре­мие­ра) се­риал 15:00 Ди­во сър­це, (пре­мие­ра) се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:10 Пре­сеч­на точ­ка, пуб­ли­цис­тич­но шоу 17:00 Се­мей­ни вой­ни, те­ле­ви­зион­на иг­ра 18:00 Сдел­ка или не, те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA, цен­трал­на еми­сия 20:00 Че­реш­ка­та на тор­та­та, (пре­мие­ра), ку­ли­нар­но риа­ли­ти 21:30 ФБР, се­риал, се­зон 5 22:30 Но­ви­ни­те на NOVA 23:00 Но­воб­ра­не­цът, се­риал, се­зон 2

NOVA SPORT

00:30 Уз­бе­кис­тан – Та­джи­кис­тан, Фут­бол: Аз­иат­ско пър­венс­тво по фут­зал 2026 /п/ 02:30 Еро­ти­чен те­ле­па­зар /п/ 08:00 Сау­дит­ска Ара­бия – Иран, Фут­бол: Аз­иат­ско пър­венс­тво по фут­зал 2026, ди­рек­тно 10:00 Ав­стра­лия – Уз­бе­кис­тан, Фут­бол: Аз­иат­ско пър­венс­тво по фут­зал 2026, ди­рек­тно 12:00 Ма­лай­зия – Аф­га­нис­тан, Фут­бол: Аз­иат­ско пър­венс­тво по фут­зал 2026, ди­рек­тно 14:00 Та­джи­кис­тан -Япо­ния, Фут­бол: Аз­иат­ско пър­венс­тво по фут­зал 2026, ди­рек­тно 16:00 Дон­кас­тър Роу­върс – Лей­тън Ор­иент, Фут­бол: Ли­га 1 на Ан­глия 2025/2026 /п/ 18:00 Ли­ван – Виет­нам, Фут­бол: Аз­иат­ско пър­венс­тво по фут­зал 2026 /п/ 20:00 Ре­пуб­ли­ка Ко­рея – Ирак, Фут­бол: Аз­иат­ско пър­венс­тво по фут­зал 2026 /п/ 22:00 Ку­вейт – Тай­ланд, Фут­бол: Аз­иат­ско пър­венс­тво по фут­зал 2026 /п/

NovaNews

00:25 Ре­ви­зия”– ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не /п/ 01:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 01:20 Пре­сеч­на точ­ка, – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 02:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 02:25 Со­циал­на мре­жа /п/ 03:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/ 03:20 Денят на жи­во, пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 03:50 Проект Бъ­де­ще, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на DW /п/ 04:20 Ни­чия земя /п/ 05:00 Дру­го­то ли­це, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 05:30 Со­циал­на мре­жа /п/ 06:00 В доб­ра фор­ма, по­ре­ди­ца на DW /п/ 06:30 Ни­чия земя, /п/ 07:30 Че­люс­ти, с Диа­на Най­де­но­ва – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу /п/ 08:00 Пулс, здрав­но пре­да­ва­не /п/ 08:30 Да хва­неш го­ра­та, – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Галя Щър­бе­ва /п/ 09:00 Твоят ден, сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 10:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден, сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 11:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден, сут­ре­шен блок на NOVA NEWS 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Пар­ла­мен­тът на жи­во, – ди­рек­тно из­лъч­ва­не 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:45 Твоят ден, – из­бра­но 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 Не­поз­на­ти­те зе­ми, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:20 Со­циал­на мре­жа, сле­до­бе­ден блок 15:55 До там и об­рат­но, руб­ри­ка 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 16:10 Ни­чия земя, /п/ 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 Денят на жи­во, пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:20 Ре­ви­зия, ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 Ни­чия земя 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:50 Най-доб­ро­то от DW 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:30 Ре­ви­зия”– ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не /п/ 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:15 Да хва­неш го­ра­та, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Галя Щър­бе­ва 23:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 23:20 Денят на жи­во, пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не /п/ 23:58 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS /п/