ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 30 ЯНУАРИ

БНТ 1
05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни, сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 6, епизод 95/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Арт детектив, рубрика за лайфстайл и изкуство 14:30 Вечната музика 15:00 Страхвил детски тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 6, епизод 96/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Панорама с Бойко Василев 22:00 Под прикритие 2, тв филм /5 епизод (16) 23:00 По света и у нас 23:25 Терезин, игрален филм /копродукция, 2023 г./, режисьор Габриеле Гуиди, в ролите Мауро Конте, Доминика Моравкова, Ян Ревай, Роберто Нобиле и др. 01:15 Още от деня /п/ 01:45 100% будни, сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/ 03:20 Светът и ние /п/ 03:45 По света и у нас /п/ 04:10 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович/п/ 05:05 Страхвил детски тв филм/п/ 05:50 Детски новини /п/
bTV
00:00 От местопрестъплението: Маями, сериал, с.4, еп.15 01:10 Опасни улици, сериал, с.18, еп.16 02:10 Приятели, сериал, с.8, еп.20 02:50 Преди обед, токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п/ 04:50 Смърфовете, анимационен сериал, с.2, еп.50 05:05 Двама мъже и половина, сериал, с.7, еп.18 05:35 Двама мъже и половина, сериал, с.7, еп.19 06:00 Тази сутрин, сутрешен блок с водещи Росен Цветков и Гергана Венкова 09:30 Преди обед, токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 Комиците и приятели, комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „Завинаги с теб, сериал, с.1, еп.41 14:30 Премиера: „Вражда, сериал, с.1, еп.156 16:00 Премиера: „Плен, сериал, с.2, еп.189 17:00 bTV Новините 17:20 Лице в лице, публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 Стани богат, телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 Интервюто на деня, със Златимир Йочев 20:00 Кой да знае?, куиз шоу с водещ Александър Кадиев 21:30 Кажи честно, забавно шоу с водещи Рая Пеева и Красимира Демирова 22:30 bTV Новините – късна емисия 23:00 От местопрестъплението: Маями, сериал, с.4, еп.14
bTV Action
00:00 Хавай 5-0, сериал, с.4, еп.6 /п/ 01:00 Извън играта, сериал, с.2, еп.15 /п/ 02:00 Разобличаване, сериал, с.5, еп.1 /п/ 03:00 Луцифер, сериал, с.3, еп.20 /п/ 04:00 Спирала, сериал, с.6, еп.5 /п/ 05:15 Хуберт и Щалер, сериал, с.5, еп.11 /п/ 06:00 История на автомобилите, автомобилно предаване, с.2, еп.23 06:30 История на автомобилите, автомобилно предаване, с.2, еп.24 07:00 В дивата пустош с Беър Грилс, приключенско риалити, с.1, еп.5 08:00 Луцифер, сериал, с.3, еп.19 /п/ 09:00 Хуберт и Щалер, сериал, с.5, еп.10 /п/ 10:00 Разобличаване, сериал, с.4, еп.15 /п/ 11:00 Извън играта, сериал, с.2, еп.14 /п/ 12:00 Мега съоръжения, документална поредица, еп.10 (последен) /п/ 13:00 Жребий за плейофната фаза след фазата на лигата – УЕФА Шампионска лига 13:30 Белият дом в руини, фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2023 г.), режисьор Джеф Мийд, в ролите Джак Пиърсън, Шийн Йънг, Кайла Фийлдс, Тери Уудбери, Ерик Робъртс, Джеф Мийд, Джеси Тайе, Андрю Роджърс, Александра Вон, Джули Крисанте, Моли Фланаган и др. 15:00 Хуберт и Щалер, сериал, с.5, еп.11 16:00 Пениуърт, сериал, с.2, еп.5 17:00 Луцифер, сериал, с.3, еп.20 18:00 Разобличаване, сериал, с.5, еп.1 18:45 Спирала, сериал, с.6, еп.5 20:00 Извън играта, сериал, с.2, еп.15 21:00 Хавай 5-0, сериал, с.4, еп.6 22:00 От Париж с любов, екшън, криминален, трилър (Франция, 2010 г.), режисьор Пиер Морел, в ролите Джон Траволта, Джонатан Рис Майърс, Касия Смутняк, Дейвид Гасман, Ричард Дърдън, Амбър Роуз Рева, Ерик Годън, Франсоа Бредън, Кемс Дамани, Сами Дар, Майкъл Вандер-Мейрен и др.
bTV Comedy
00:00 Нощ в музея: Тайната на гробницата фентъзи, комедия, приключенски (САЩ, Великобритания, 2014 г.), режисьор Шон Леви, в ролите Бен Стилър, Робин Уилямс, Оуен Уилсън, Стив Куган, Рики Джървейс, Дан Стивънс, Ребъл Уилсън, Рами Малек, Бен Кингсли, Дик Ван Дайк и др. 02:00 Световни лудории комедийна поредица, еп.10 (последен) /п/ 02:30 Слънчева Филаделфия сериал, с.16, еп.1 /п/ 03:00 Приятели сериал, с.4, еп.10 /п/ 03:30 Приятели сериал, с.4, еп.11 /п/ 04:00 Мен не ме мислете сериал, еп.34 /п/ 05:00 Световни лудории, комедийна поредица, еп.10 (последен) /п/ 05:30 Слънчева Филаделфия, сериал, с.16, еп.1 /п/ 06:00 Световни лудории, комедийна поредица, еп.10, (последен) 06:30 Слънчева Филаделфия, сериал, с.16, еп.1 07:00 Приятели, сериал, с.4, еп.8 /п/ 07:30 Приятели, сериал, с.4, еп.9 /п/ 08:00 Семейство Голдбърг, сериал, с.2, еп.10 /п/ 08:30 Семейство Голдбърг, сериал, с.2, еп.11 /п/ 09:00 Мен не ме мислете, сериал, еп.33 /п/ 10:00 Нощ в музея: Тайната на гробницата, фентъзи, комедия, приключенски (САЩ, Великобритания, 2014 г.), режисьор Шон Леви, в ролите Бен Стилър, Робин Уилямс, Оуен Уилсън, Стив Куган, Рики Джървейс, Дан Стивънс, Ребъл Уилсън, Рами Малек, Бен Кингсли, Дик Ван Дайк и др. 12:00 Малкълм, сериал, с.4, еп.4 /п/ 12:30 Малкълм, сериал, с.4, еп.5 /п/ 13:00 Семейство Голдбърг, сериал, с.2, еп.10 /п/ 13:30 Семейство Голдбърг, сериал, с.2, еп.11 /п/ 14:00 Двама мъже и половина, сериал, с.11, еп.19 /п/ 14:30 Двама мъже и половина, сериал, с.11, еп.20 /п/ 15:00 Щурите съседи, сериал, еп.16 /п/ 16:15 Ало, ало, сериал, с.2, специален епизод /п/ 17:00 Мен не ме мислете, сериал, еп.34 18:00 Приятели, сериал, с.4, еп.10 18:30 Приятели, сериал, с.4, еп.11 19:00 Щурите съседи сериал, еп.17 20:15 Ало, ало, сериал, с.3, еп.1 21:00 Семейство Голдбърг, сериал, с.2, еп.12 21:30 Семейство Голдбърг сериал, с.2, еп.13 22:00 Малкълм, сериал, с.4, еп.6 22:30 Малкълм, сериал, с.4, еп.7 23:00 Двама мъже и половина, сериал, с.11, еп.21 23:30 Двама мъже и половина, сериал, с.11, еп.22
NOVA
00:00 Специален отряд, сериал, сезон 3 01:00 Роко Скиавоне, сериал, сезон 1 02:00 Три сестри, сериен филм 03:00 Наследство, сериен филм /п/ 04:10 Свободна да избира, сериал /п/ 06:00 Диво сърце, сериен филм /п/ 09:30 На кафе, предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 Наследство, (премиера) сериен филм 13:30 Свободна да избира, (премиера) сериал 15:00 Диво сърце, (премиера) сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 Пресечна точка, публицистично шоу 17:00 Семейни войни, телевизионна игра 18:00 Сделка или не, телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA, централна емисия 20:00 Черешката на тортата, (премиера), кулинарно риалити 21:30 ФБР, сериал, сезон 5 22:30 Новините на NOVA 23:00 Новобранецът, сериал, сезон 2
NOVA SPORT
00:30 Узбекистан – Таджикистан, Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 /п/ 02:30 Еротичен телепазар /п/ 08:00 Саудитска Арабия – Иран, Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026, директно 10:00 Австралия – Узбекистан, Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026, директно 12:00 Малайзия – Афганистан, Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026, директно 14:00 Таджикистан -Япония, Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026, директно 16:00 Донкастър Роувърс – Лейтън Ориент, Футбол: Лига 1 на Англия 2025/2026 /п/ 18:00 Ливан – Виетнам, Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 /п/ 20:00 Република Корея – Ирак, Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 /п/ 22:00 Кувейт – Тайланд, Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 /п/
NovaNews
00:25 Ревизия”– икономическо предаване /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 Пресечна точка, – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 Социална мрежа /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 Денят на живо, публицистично предаване /п/ 03:50 Проект Бъдеще, документална поредица на DW /п/ 04:20 Ничия земя /п/ 05:00 Другото лице, документална поредица /п/ 05:30 Социална мрежа /п/ 06:00 В добра форма, поредица на DW /п/ 06:30 Ничия земя, /п/ 07:30 Челюсти, с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 08:00 Пулс, здравно предаване /п/ 08:30 Да хванеш гората, – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 09:00 Твоят ден, сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден, сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден, сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 Парламентът на живо, – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 Твоят ден, – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 Непознатите земи, документална поредица /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 Социална мрежа, следобеден блок 15:55 До там и обратно, рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 Ничия земя, /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 Денят на живо, публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 Ревизия, икономическо предаване 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 Ничия земя 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 Ревизия”– икономическо предаване /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 Да хванеш гората, документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 Денят на живо, публицистично предаване /п/ 23:58 Новините на NOVA NEWS /п/