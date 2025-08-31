ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 31 АВГУСТ

БНТ1

05:00 Говори сега, /избрано/ 06:00 Блуи 2, анимационен филм 06:15 Уча, зная и играя, детско шоу /п/ 06:45 Деца на времето 2, детски тв филм 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Домът на вярата /п/ 08:00 Денят започва с Георги Любенов, /избрано/ 09:00 Денят започва в неделя с Милена Кирова, сутрешен блок 11:00 Отблизо /п/ 12:00 По света и у нас 12:30 Арена спорт 13:15 Зала на славата 13:30 Българското село /п/ 14:00 Малки истории /п/ 15:00 Уча, зная и играя, детско шоу /п/ 15:30 Карстен и Петра: Златният пръстен от Атлантида, игрален филм /Норвегия, 2023 г./, режисьор Мариане Санд, в ролите: Фредерик Сойсет Делин, Оливия Айк, Александър Айк и др. 17:00 Това го знам, детско куиз шоу /п/ 18:00 Имате среща с … Диана Любенова, лайфстайл ток шоу /п/ 18:45 Спорт тото 19:00 С БНТ завинаги /п/ 19:50 Разкажи ми приказка, предаване за деца /п/ 20:00 По света и у нас 20:35 Спортни новини 20:45 Пирин фолк 2025, конкурс за нова авторска македонска песен /пряко предаване от Сандански/ 23:00 Че: Партизанин, игрален филм /копродукция, 2008 г./, режисьор Стивън Содерберг, в ролите: Бенисио дел Торо, Демиан Бичир, Родриго Санторо, Каталина Сандино Морено и др. (12) 01:20 Балканите с Николай Кръстев подкаст на БНТ 02:20 Денят започва с Георги Любенов, /избрано/п/ 03:20 Денят започва в неделя с Милена Кирова, сутрешен блок/п/

bTV

05:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.22 05:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.23 06:00 „Време за престъпления: Свободно падане“ – драма, мистерия (САЩ, 2024 г.), режисьор: Стейси Н. Хардинг, в ролите: Линди Грийнууд, Люк Макфарлейн, Хана Хъгинс, Ленъкс Лийкок, Джейсън Трембли, Боби Кинг, Би?Джей Харисън, Джована Бърк, Линдън Банкс, Кайл Уорън и др. 07:50 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Бесте Сабри и Митьо Маринов 10:00 „Да хванеш шпионин“ – мистери, романтичен (Малта, САЩ, Канада, 2021 г.), режисьор: Джеф Бийзли, в ролите: Натали Кели, Колин Донъл, Пати Мурин, Дейви Едуард Кинг, Джонатан Дън, Беки Камилери, Антонела Аксиса и др. 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 ПРЕМИЕРА: „Негови и нейни“ – романтичен, комедия (САЩ, 2024 г.) 14:30 „Бригада Нов дом“ – социално предаване с водеща Мария Силвестър /п./ 16:30 „Щатски шерифи“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 1998 г.) 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:30 bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания 20:00 „Аз обичам България“ – забавна телевизионна игра с водеща Александра Сърчаджиева 22:30 „Кунг-фу съпруга“ – екшън, драма (Франция, Белгия, 2022 г.) 00:30 „В ада“ – екшън, драма, трилър (САЩ, 2003 г.) 02:20 „Богатствата на България“ – документална поредица 02:50 „Богатствата на България“ – документална поредица 03:25 „Моите сънища“ – романтичен, комедия (САЩ, 2024 г.).

bTVAction

05:15 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.8 /п./ 06:00 „Бягство към победата 2: Съкровището“ – състезателно риалити с водещи Краси Радков, Станислава Ганчева и Ивет Горанова, еп.26 /п./ 08:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.3 08:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.9 09:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.10 10:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.11 11:30 „Страшен филм 3“ – хорър, комедия (САЩ, Канада, 2003 г.), режисьор: Дейвид Зукър, в ролите: Еди Грифин, Памела Андерсън, Денис Ричардс, Реджина Хол, Анна Фарис, Лесли Нийлсън, Куин Латифа, Саймън Рекс, Чарли Шийн и др. 13:15 „Час пик 3“ – екшън, комедия (САЩ, Германия, 2007 г.), режисьор: Брет Ратнър, в ролите: Джеки Чан, Крис Тъкър, Макс фон Сидов, Хироюки Санада, Ноеми Леноар, Жюли Депардийо и др. 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п./ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п./ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.15 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане 18:00 „Древно инженерство“ – документална поредица, с.2, еп.2 19:00 „Екоавтомобили“ – автомобилно шоу, с.2, еп.26 19:30 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.9 20:00 ПРЕМИЕРА: „Последният потоп“ – екшън, фентъзи, трилър (САЩ, 2017 г.), режисьор: Адам Липсиус, в ролите: Джейсън Тобиас, Съмър Спиро, ДеДжийн Браун, Паола Меначо, Хари Уилямс, Густаво Ескобар, Артър Робъртс, Анабел Барет, Джеф Хармс, Кевин Йънг, Седрик Джонатан и др. 22:00 „Нито звук“ – хорър, драма, фентъзи (САЩ, 2018 г.), режисьор: Джон Кразински, в ролите: Емили Блънт, Джон Кразински, Ноа Джуп, Милисънт Симъндс, Кейд Удуърд, Леон Русом, Рода Пел и др. [16+] 23:45 „Фирмата“ – драма, трилър, мистерия (САЩ, 1993 г.), режисьор: Сидни Полак, в ролите: Том Круз, Джийн Трипълхорн, Джийн Хекман, Ед Харис, Холи Хънтър, Хал Холбрук, Тери Кини, Уилфорд Бримли, Дейвид Стратърн, Барбара Гарик, Марго Мартиндейл и др. 02:30 „Последният потоп“ – екшън, фентъзи, трилър (САЩ, 2017 г.), режисьор: Адам Липсиус, в ролите: Джейсън Тобиас, Съмър Спиро, ДеДжийн Браун, Паола Меначо, Хари Уилямс, Густаво Ескобар, Артър Робъртс, Анабел Барет, Джеф Хармс, Кевин Йънг, Седрик Джонатан и др. 04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.10 /п./

bTV COMEDY

05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.145 /п./ 06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.146 06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.147 07:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.3 08:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.4 08:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.16 /п./ 09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев /п./ 10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.6, еп.1 /п./ 10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.6, еп.2 /п./ 11:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.22 /п./ 11:30 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.23 /п./ 12:00 „Официален конкурс“ – комедия, драма (Испания, Аржентина, 2021 г.), режисьори: Мариано Кон и Гастон Дюпра, в ролите: Пенелопе Крус, Антонио Бандерас, Оскар Мартинес, Пилар Кастро, Ирене Есколар, Хосе Луис Гомес, Хуан Грандинети и др. 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.6, еп.7 /п./ 15:30 „Новите съседи“ – сериал, с.6, еп.8 /п./ 17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.22 /п./ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.23 /п./ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.9, еп.24 /п./ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.1 /п./ 19:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.24 19:30 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.1 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.6, еп.9 22:00 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.7 22:30 „Призраци“ – сериал, с.3, еп.1 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.2 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.3 00:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.3 /п./ 00:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.4 /п./ 01:00 „По средата“ – сериал, с.8, еп.17 /п./ 01:30 „По средата“ – сериал, с.8, еп.18 /п./ 01:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.146 /п./ 02:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.147 /п./ 03:00 „Призраци“ – сериал, с.2, еп.7 /п./ 03:30 „Призраци“ – сериал, с.3, еп.1 /п./ 04:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.3 /п./ 04:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.4 /п./ 04:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.146 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

06:30 „Иконостас“ 07:00 Поредица на DW 07:50 „Събуди се“ – предаване 10:00 „Лято в Малта“ – с уч. на Катарина Несятова, Михаел Еп, Еуген Баудер и др. 12:00 Новините на NOVA 12:30 Темата на NOVA 13:00 „Не по правилата“ – с уч. на Джена Мично, Крисчън Хауърд, Джулия Форд Кулиър и др. 15:00 „Достойна за принц“ – с уч. на Джонатан Келц, Натали Хол, Мелинда Майкъл и др. 17:00 „Изпечено убийство: Само десерт“ – с уч. на Алисън Суини, Камерън Матисън, Барбара Нивън и др. 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:20 Темата на NOVA 20:00 „Кунг-фу йога“ – с уч. на Джеки Чан, Диша Патани, Аариф Рахман и др. 22:00 „Джурасик парк“ – с уч. на Сам Нийл, Лора Дърн, Джеф Голдблум и др. 00:50 „Приключението на Посейдон“ – с уч. на Джийн Хекман, Ред Бътънс и др. 03:30 „Не по правилата“ – с уч. на Джена Мично, Крисчън Хауърд, Джулия Форд Кулиър и др. /п/

Нова Спорт

08:30 Литва – Черна гора, Евробаскет 2025 /n/ 10:30 Мидълзбро – Шефилд Юнайтед, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 12:30 Милуол – Рексъм, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 14:30 Кайзерслаутерн – Дармщат, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026, директно 16:30 Следващият сантиметър, документална спортна поредица 2025 /n/ 17:00 Квалификации за Световно първенство 2026: Обзор, предаване за азиатски футбол 2025 /n/ 18:00 Израел – Франция, Евробаскет 2025 директно 20:00 Квалификации за Световно първенство 2026: Обзор, предаване за азиатски футбол 2025 /n/ 21:00 Чемпиъншип: Обзор, предаване за английски футбол 2025/2026 21:30 Босна и Херцеговина – Италия, Евробаскет 2025 директно 23:30 Грузия – Гърция, Евробаскет 2025 запис 01:30 Анже – Рен, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 запис 03:30 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 06:00 „52 истории“ – документална поредица на VOA /п/ 06:30 „Ничия земя“ -предаване /п/ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 07:50 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Пулс“ – здравно предаване 11:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/ 12:00 Новините на NOVA 12:30 „По следите“ – авторска поредица на Вероника Димитрова 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:30 „Непознатите земи“ – документална поредица 14:00 Новините на NOVA NEWS





