ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 31 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:15 Томе и магическата прическа – детски тв филм /Япония, 2022 г./ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 246/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Арт детектив – рубрика за лайфстайл и изкуство 14:30 Вечната музика 15:00 Приключенията на Мерлин – тв филм /10 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 247/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Панорама с Бойко Василев 22:00 Под прикритие – тв филм /8 епизод/ (16) 23:00 По света и у нас 23:25 Студио Х: Баварска рапсодия – тв филм /9, последен епизод/ (12) 00:50 Бразди /п/ 01:35 В ритъма на града /п/ 02:05 Библиотеката /п/ 02:35 Отблизо /п/ 03:35 Олтарите на България 03:45 По света и у нас /п/ 04:00 Панорама с Бойко Василев /п/

bTV

05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.73 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.100 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.132 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 02:00 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева /п/ 03:50 „COOLt“ – лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова /п/ 04:50 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.1, еп.17

bTVAction

05:15 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.11 /п/ 06:00 „Смъртоносна завист“ – трилър (Канада, 2020 г.), режисьор Лео Шърман, в ролите Кейт Дръманд, Сидни Майер, Кийра Грейвс и др. 08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.20 /п/ 09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.11 /п/ 10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.11 10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.9 /п/ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.1 /п/ 13:00 „Комарджии“ – драма, криминален (САЩ, 1998 г.), режисьор Джон Дал, в ролите Мат Деймън, Едуард Нортън, Джон Малкович, Джон Туртуро, Фамке Янсен, Майкъл Рисполи, Гретхен Мол, Мелина Канакаредес, Джош Мостел, Майкъл Ломбард, Лени Кларк, Горан Вишнич и др. 15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.12 16:00 „Фауда“ – сериал, с.3, еп.6 16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.21 17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.10 19:00 „Спирала“ – сериал, с.1, еп.1 20:00 Премиера: „Кунг-фу“ – сериал, с.1, еп.12 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.2 22:00 „На ръба на утрешния ден“ – фантастика, екшън (САЩ, Канада, 2014 г.), режисьор Дъг Лайман, в ролите Том Круз, Емили Блънт, Брендън Глийсън, Бил Пакстън, Масайоши Ханеда и др. 00:15 „Предизвестена смърт 2“ – хорър, мистъри (САЩ, 2005 г.), режисьор Хидео Наката, в ролите: Наоми Уотс, Дейвид Дорфман, Сиси Спейсик, Саймън Бейкър, Елизабет Пъркинс, Гари Коул, Райън Мериман, Емили Ван Камп, Кели Овъртън, Джеймс Лесюр и др. [16+] 02:15 „Последната вълна“ – екшън, фантастика (САЩ, 2023 г.), режисьор Марио Н. Бонасин, в ролите Джони Пакар, Майкъл Паре, Линдзи Мари Уилсън, Пол Логан, Минди Монтавън, Лиза Коул, Челси Гилсън, Мей Харис, Джамел Кинг, Андрю Роджърс и др. 04:15 „Свръхестествено“ – сериал, с.6, еп.14 /п/

bTV COMEDY

05:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.17 /п/ 06:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.18 06:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.19 07:00 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.13 07:30 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.14 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.68 /п/ 09:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.5 /п/ 09:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.6 /п/ 10:00 „Кучешки живот“ – приключенски, комедия, драма (САЩ, Индия, 2017 г.), режисьор Ласе Халстрьом, в ролите Брит Робъртсън, Денис Куейд, Пеги Липтън, Джон Ортиз, Каролин Кейв, Люк Кърби, Джулиет Райлънс, Наоми Френет и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.21 /п/ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.9, еп.22 /п/ 13:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.5 /п/ 13:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.6 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.13 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.14 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.10, еп.8 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.69 18:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.15 18:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.16 19:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.7 19:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.8 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.10, еп.9 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.1 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.2 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.15 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.16 00:00 „Камионджии“ – сериал, еп.10 /п/ 01:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.13 /п/ 01:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.14 /п/ 02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.20 /п/ 02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.21 /п/ 03:00 „Епизоди“ – сериал, с.2, еп.6 /п/ 03:30 „Епизоди“ – сериал, с.2, еп.7 /п/ 04:00 „Камионджии“ – сериал, еп.10 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 3 02:30 „Следващият си ти“ – с уч. на Суки Уотърхаус, Инана Саркис, Мадисън Бийти и др. 04:30 „Целият ми живот“ – с уч. на Джесика Рот, Хари Шъм Джуниър, Кайл Алън и др. /п/

Нова Спорт

07:00 Мец – Ланс, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /п/ 09:00 ФК Париж – Лион, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /п/ 11:00 Лориен – Пари Сен Жермен, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /п/ 13:00 Волфсбург – Холщайн Кийл Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /п/ 14:55 Новини 15:00 Аугсбург – Бохум, Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /п/ 17:00 Енерги Котбус – РБ Лайпциг, Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /п/ 19:00 Студио „Бундеслига“ директно 19:30 Пройсен Мюнстер – Холщайн Кийл, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026, директно 21:25 Новини 21:30 Гройтер Фюрт – Кайзерслаутерн, Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /п/ 23:30 Илертисен – Магдебург, Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /п/ 01:30 Уикъмб Уондърърс – Фулъм, Футбол: Карабао къп 2025/2026 /п/ 03:30 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „В добра форма“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 08:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Ревизия“ – икономическо предаване 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Проект Бъдеще“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ /п/