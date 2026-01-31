ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 31 ЯНУАРИ

БНТ1
06:00 Блуи 2, анимационен филм 06:20 Книга на книгите 4, анимационен филм 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Библиотеката 08:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Туризъм.бг 11:30 В ритъма на града 12:00 По света и у нас 12:30 Бразди 13:15 Иде нашенската музика 14:15 Чешити 14:30 Религията днес 15:30 Търси се съпруг за мама /Веселин Прахов на 50 години/, игрален филм /България, 1985 г./, режисьор Мариана Евстатиева-Биолчева, в ролите Веселин Прахов, Цветана Манева, Богдан Глишев, Павел Поппандов и др. 17:00 Говори сега 19:50 Разкажи ми приказка предаване за деца 20:00 По света и у нас 20:30 След новините 20:45 Спортни новини 21:00 Eurovision Song Contest 2026, национална селекция 23:00 По света и у нас 23:15 Сцени от живота на една актриса /Иван Владимиров и Георги Челебиев на 50 години/, игрален филм /България, 2019 г./, режисьор Иван Владимиров, оператор Георги Челебиев, в ролите Радина Кърджилова, Йордан Ръсин, Мимоза Базова, Мариана Крумова, Боряна Пенева и др.(14) 00:45 В ритъма на града /п/ 01:15 Рецепта за култура, токшоу с Юрий Дачев /п/ 02:15 Туризъм.бг /п/ 02:45 Библиотеката /п/ 03:15 По света и у нас /п/ 03:30 Вечната музика /п/ 04:00 Панорама с Бойко Василев /п/ 05:00 Иде нашенската музика /п/
bTV
00:20 Смъртта на Сталин, комедия, исторически (Франция, Великобритания, Белгия, 2017 г.), режисьор Армандо Янучи, в ролите Стийв Бушеми, Саймън Ръсел Бийл, Пади Консидайн, Рупърт Френд, Джейсън Айзъкс, Олга Куриленко, Майкъл Пейлин и др. 02:40 Вкусът на България, кулинарна поредица с водеща Мария Жекова /п/ 03:10 Вкусът на България, кулинарна поредица с водеща Мария Жекова /п/ 03:50 COOLt, лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова /п/ 05:05 Двама мъже и половина, сериал, с.7, еп.20 05:35 Двама мъже и половина, сериал, с.7, еп.21 06:00 Светът на здравето, здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п/ 06:25 Убийства в Рая, сериал, с.2, еп.5 07:30 Тази събота и неделя, уикенд блок с водещи Митьо Маринов и Ванина Недкова 11:00 Вкусът на България, кулинарна поредица с водеща Мария Жекова 11:30 Светът на здравето, здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините обедна емисия 12:30 bTV Светът, актуално предаване за международни теми с водещи Кристина Баксанова и Иван Георгиев 13:00 Точната бройка, романтичен, комедия (САЩ, 2011 г.), режисьор Марк Майлод, в ролите Ана Фарис Крис Евънс, Ари Грейнър, Дейв Анабъл, Джоел Макхейл, Ед Бегли-младши, Блайт Данър, Хедър Бърнс, Елиза Куп, Кейт Симзес, Тика Съмптър, Оливър Джаксън-Коен и др. 15:30 bTV Разказва, документална поредица с автор Радиана Божикова 16:00 COOLt, лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова 17:00 Животът по действителен случай, токшоу с водеща Александра Сърчаджиева 19:00 bTV Новините централна емисия 19:30 bTV Репортерите поредица за специални журналистически разследвания 20:00 Rampage: Унищожителите, фантастика, екшън, приключенски (САЩ, 2018 г.), режисьор Брад Пейтън, в ролите Дуейн Джонсън, Наоми Харис, Джефри Дийн Морган, Молин Океман, Марли Шелтън, Джо Манганело, Пи Джей Бърн и др. 22:15 Дух в броня, трилър, фентъзи, екшън (САЩ, Китай, Хонконг, 2017 г.), режисьор Рупърт Сандърс, в ролите: Скарлет Йохансон, Такеши Китано, Майкъл Пит, Пилоу Асбек, Жулиет Бинош, Чин Хан, Данусия Самал, Лазарус Ратуер, Петер Фердинандо, Каори Момои, Ютака Изумихара и др.
bTVAction
00:15 „MS-1: Максимална сигурност, екшън, трилър (Франция, САЩ, 2012 г.), режисьори Стивън Леджър и Джеймс Мейдър, в ролите Джозеф Гилган, Гай Пиърс, Маги Грейс, Лени Джеймс, Тим Плестер, Ан-Солен Хати, Ник Хардин и др. 02:15 „Най-добрият американски нинджа, състезателна поредица, с.13, еп.1 /п/ 03:45 „Свръхестествено, сериал, с.9, еп.18 /п/ 04:30 „Свръхестествено, сериал, с.9, еп.19 /п/ 05:15 „Свръхестествено, сериал, с.9, еп.20 /п/ 06:00 „Белият дом в руини, фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2023 г.), режисьор Джеф Мийд, в ролите Джак Пиърсън, Шийн Йънг, Кайла Фийлдс, Тери Уудбери, Ерик Робъртс, Джеф Мийд, Джеси Тайе, Андрю Роджърс, Александра Вон, Джули Крисанте, Моли Фланаган и др. 07:45 Премиера: „Свръхестествено, сериал, с.9, еп.18 08:45 Премиера: „Свръхестествено, сериал, с.9, еп.19 09:45 Премиера: „Свръхестествено, сериал, с.9, еп.20 10:45 „Диамантите са вечни, екшън, трилър (Великобритания, САЩ, 1971 г.), режисьор Гай Хамилтън, в ролите Шон Конъри, Джил Сейнт Джон, Чарлз Грей, Лана Ууд, Джими Дийн, Брус Кабът, Брус Глоувър, Норман Бъртън, Бърнард Ли, Дезмънд Луелин, Леонард Бар и др. 13:00 „От Париж с любов, екшън, криминален, трилър (Франция, 2010 г.), режисьор Пиер Морел, в ролите Джон Траволта, Джонатан Рис Майърс, Касия Смутняк, Дейвид Гасман, Ричард Дърдън, Амбър Роуз Рева, Ерик Годън, Франсоа Бредън, Кемс Дамани, Сами Дар, Майкъл Вандер-Мейрен и др. 15:00 „Стани богат, телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 16:00 „Стани богат, телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п/ 17:00 „Екстремно, предаване за екстремни спортове, с.2, еп.19 17:30 „Да Знаеш Как, предаване за ремонти и обзавеждане 18:00 ПРЕМИЕРА: „Най-добрият американски нинджа, състезателна поредица, с.13, еп.1 20:00 ПРЕМИЕРА: „Смъртоносни урагани, фантастика, екшън, драма (САЩ, 2024 г.), режисьор Майкъл Су, в ролите Тифани, Марк Джъстис, Кайла Фийлдс, София Риба, Пол Логан, Къртис Стронг, Корбин Тимбрук, Вини Пулиезе, Дона Ким, Кали Сейлър, Ванеса Лий, Матю Поалило и др. 22:00 „Конг: Островът на черепа, фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2017 г.), режисьор Джордан Вогт-Робъртс, в ролите Том Хидълстън, Самюъл Джаксън, Бри Ларсън, Джон Райли, Джон Гудман, Кори Хокинс, Джон Ортиз, Тоби Кебъл, Шей Уигъм и др.
bTV Comedy
00:00 „Двама мъже и половина, сериал, с.12, еп.2 00:30 „Нощен съд, сериал, с.1, еп.7 /п/ 01:00 „Семейство Голдбърг, сериал, с.2, еп.12 /п/ 01:30 „Семейство Голдбърг, сериал, с.2, еп.13 /п/ 02:00 „Слънчева Филаделфия, сериал, с.16, еп.2 /п/ 02:30 „Слънчева Филаделфия, сериал, с.16, еп.3 /п/ 03:00 „Компютърджии, сериал, с.4, еп.6 /п/ 03:30 „Компютърджии, сериал, с.5, еп.1 (последен) /п/ 04:30 „Нощен съд, сериал, с.1, еп.8 /п/ 05:00 „Слънчева Филаделфия, сериал, с.16, еп.2 /п/ 05:30 „Слънчева Филаделфия, сериал, с.16, еп.3 /п/ 06:00 „Слънчева Филаделфия, сериал, с.16, еп.2 06:30 „Слънчева Филаделфия, сериал, с.16, еп.3 07:00 „Нощен съд, сериал, с.1, еп.7 07:30 „Нощен съд, сериал, с.1, еп.8 08:00 „Щурите съседи, сериал, еп.13 /п/ 09:30 „Малкълм, сериал, с.3, еп.20 /п/ 10:00 „Малкълм, сериал, с.3, еп.22 /п/ 10:30 „Малкълм, сериал, с.4, еп.1 /п/ 11:00 „Малкълм, сериал, с.4, еп.2 /п/ 11:30 „Малкълм, сериал, с.4, еп.3 /п/ 12:00 „Корпус за бързо реагиране 2: Ядрена заплаха, екшън, комедия (България, 2014 г.), режисьор Станислав Дончев, в ролите Васко Мавриков, Евгени Будинов, Ивелин Найденов, Диана Любенова, Башар Рахал, Филип Деланси, Китодар Тодоров, Ралица Паскалева, Златка Димитрова и др. 14:00 „Щурите съседи, сериал, еп.15 /п/ 15:30 „Новите съседи, сериал, с.16, еп.8 (последен) /п/ 16:30 „Комиците и приятели, комедийно шоу /п/ 17:00 „Двама мъже и половина, сериал, с.11, еп.17 /п/ 17:30 „Двама мъже и половина, сериал, с.11, еп.18 /п/ 18:00 „Двама мъже и половина, сериал, с.11, еп.19 /п/ 18:30 „Двама мъже и половина, сериал, с.11, еп.20 /п/ 19:00 „Щурите съседи, сериал, еп.18 20:15 „Ало, ало, сериал, с.3, еп.2 21:00 „Семейство Голдбърг, сериал, с.2, еп.14 21:30 „Семейство Голдбърг, сериал, с.2, еп.15 22:00 „Компютърджии, сериал, с.4, еп.6 22:30 „Компютърджии, сериал, с.5, еп.1 (последен) 23:30 „Двама мъже и половина, сериал, с.12, еп.1
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
01:20 Събирачът, с уч. на Боби Сото, Шая Лебьоф, Чейен Рей Ернандес и др. 03:30 „Таткова градина, с уч. на Еди Мърфи, Стив Зан, Анджелика Хюстън и др. /п/ 05:00 „Загадъчни кръстословици: Предложение за убийство, с уч. на Лейси Чабърт, Барбара Нивън, Бренън Елиът и др. /п/ 07:00 Поредица на DW 07:30 „Събуди се, предаване 11:00 „Съдебен спор, предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Загадъчни кръстословици: Предложение за убийство, с уч. на Лейси Чабърт, Барбара Нивън, Бренън Елиът и др. 14:20 „Таткова градина, с уч. на Еди Мърфи, Стив Зан, Анджелика Хюстън и др. 16:00 „Изживей България, (премиера) туристическо предаване 18:00 „Ничия земя, предаване 19:00 Новините на NOVA централна емисия 19:20 Темата на NOVA 20:00 „Бързи и яростни 8, с уч. на Вин Дизел, Джейсън Стейтъм, Дуейн Джонсън и др. 22:50 „Джуманджи: Следващо ниво, с уч. на Дуейн Джонсън, Джак Блек, Кевин Харт и др.
Нова Спорт
00:00 Киргизстан – Индонезия, Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 /п/ 02:00 Саудитска Арабия – Иран Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 /п/ 04:00 Еротичен телепазар 08:00 Австралия – Узбекистан Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 /п/ 10:00 Малайзия – Афганистан, Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 /п/ 12:00 Таджикистан -Япония, Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 /п/ 14:00 Холщайн Кийл – Гройтер Фюрт Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 директно 16:00 Студио „Бундеслига“, директно 16:30 Рб Лайпциг – Майнц Футбол: Бундеслига 2025/2026, директно 18:25 Студио „Бундеслига“ директно 19:00 Гранада – Рио Бреоган Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, директно 21:00 Билбао – Ховентут, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026 директно 23:00 Портсмут – Уест Бромич Албиън Футбол: Чемпиъншип 2025/2026, запис
NOVA NEWS
01:00 „Ничия земя, предаване /п/ 02:00 „Събуди се, предаване /п/ 05:00 „Пулс, здравно предаване /п/ 05:30 „В добра форма, документална поредица на DW /п/ 06:00 „VOA технологии, документална поредица на VOA 06:30 „Ничия земя, /п/ 07:30 „Събуди се, предаване 11:00 „Пулс, здравно предаване 11:30 „Да хванеш гората, документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 12:40 „Интервюто на Аманпур, – CNN, ексклузивно 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Евромакс, документална поредица на DW /п/ 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Ревизия, икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 „Челюсти, с Диана Найденова публицистично токшоу /п/ 16:00 „Офанзива с Любо Огнянов, публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя, предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 Темата на NOVA 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „52 истории, документална поредица на VOA 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 „Офанзива с Любо Огнянов, публицистично токшоу /п/