ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 31 ЯНУАРИ

БНТ1

06:00 Блуи 2, ани­ма­цио­нен филм 06:20 Кни­га на кни­ги­те 4, ани­ма­цио­нен филм 07:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:30 Биб­лио­те­ка­та 08:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов 11:00 Ту­ри­зъм.бг 11:30 В ри­тъ­ма на гра­да 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди 13:15 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка 14:15 Че­ши­ти 14:30 Ре­ли­гия­та днес 15:30 Тър­си се съп­руг за ма­ма /Ве­се­лин Пра­хов на 50 го­ди­ни/, иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 1985 г./, ре­жи­сьор Ма­риа­на Ев­ста­тие­ва-Биол­че­ва, в ро­ли­те Ве­се­лин Пра­хов, Цве­та­на Ма­не­ва, Бог­дан Гли­шев, Па­вел Поп­пан­дов и др. 17:00 Го­во­ри се­га 19:50 Раз­ка­жи ми при­каз­ка пре­да­ва­не за де­ца 20:00 По све­та и у нас 20:30 След но­ви­ни­те 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Eurovision Song Contest 2026, на­цио­нал­на се­лек­ция 23:00 По све­та и у нас 23:15 Сце­ни от жи­во­та на ед­на ак­три­са /Иван Вла­ди­ми­ров и Геор­ги Че­ле­биев на 50 го­ди­ни/, иг­ра­лен филм /Бъл­га­рия, 2019 г./, ре­жи­сьор Иван Вла­ди­ми­ров, опе­ра­тор Геор­ги Че­ле­биев, в ро­ли­те Ра­ди­на Кър­джи­ло­ва, Йор­дан Ръ­син, Ми­мо­за Ба­зо­ва, Ма­риа­на Кру­мо­ва, Бор­яна Пе­не­ва и др.(14) 00:45 В ри­тъ­ма на гра­да /п/ 01:15 Ре­цеп­та за кул­ту­ра, ток­шоу с Юрий Да­чев /п/ 02:15 Ту­ри­зъм.бг /п/ 02:45 Биб­лио­те­ка­та /п/ 03:15 По све­та и у нас /п/ 03:30 Веч­на­та му­зи­ка /п/ 04:00 Па­но­ра­ма с Бой­ко Ва­си­лев /п/ 05:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/

bTV

00:20 Смър­тта на Ста­лин, ко­ме­дия, ис­то­ри­чес­ки (Фран­ция, Ве­ли­коб­ри­та­ния, Бел­гия, 2017 г.), ре­жи­сьор Ар­ман­до Яну­чи, в ро­ли­те Стийв Бу­ше­ми, Сай­мън Ръ­сел Бийл, Па­ди Кон­си­дайн, Ру­пърт Френд, Джей­сън Ай­зъкс, Ол­га Ку­ри­лен­ко, Май­къл Пей­лин и др. 02:40 Вку­сът на Бъл­га­рия, ку­ли­нар­на по­ре­ди­ца с во­де­ща Ма­рия Же­ко­ва /п/ 03:10 Вку­сът на Бъл­га­рия, ку­ли­нар­на по­ре­ди­ца с во­де­ща Ма­рия Же­ко­ва /п/ 03:50 COOLt, лай­фстайл пре­да­ва­не с во­де­ща Петя Ди­ко­ва /п/ 05:05 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­риал, с.7, еп.20 05:35 Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­риал, с.7, еп.21 06:00 Све­тът на здра­ве­то, здрав­но пре­да­ва­не с во­де­ща д-р Не­деля Що­но­ва /п/ 06:25 Убий­ства в Рая, се­риал, с.2, еп.5 07:30 Та­зи съ­бо­та и не­деля, уи­кенд блок с во­де­щи Ми­тьо Ма­ри­нов и Ва­ни­на Нед­ко­ва 11:00 Вку­сът на Бъл­га­рия, ку­ли­нар­на по­ре­ди­ца с во­де­ща Ма­рия Же­ко­ва 11:30 Све­тът на здра­ве­то, здрав­но пре­да­ва­не с во­де­ща д-р Не­деля Що­но­ва 12:00 bTV Но­ви­ни­те обе­дна еми­сия 12:30 bTV Све­тът, ак­туал­но пре­да­ва­не за меж­ду­на­род­ни те­ми с во­де­щи Крис­ти­на Бак­са­но­ва и Иван Геор­гиев 13:00 Точ­на­та брой­ка, ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (САЩ, 2011 г.), ре­жи­сьор Марк Май­лод, в ро­ли­те Ана Фа­рис Крис Евънс, Ари Грей­нър, Дейв Ана­бъл, Джоел Мак­хейл, Ед Бег­ли-млад­ши, Блайт Да­нър, Хе­дър Бърнс, Ели­за Куп, Кейт Сим­зес, Ти­ка Съм­птър, Оли­вър Джак­сън-Коен и др. 15:30 bTV Раз­каз­ва, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца с ав­тор Ра­диа­на Бо­жи­ко­ва 16:00 COOLt, лай­фстайл пре­да­ва­не с во­де­ща Петя Ди­ко­ва 17:00 Жи­во­тът по дей­стви­те­лен слу­чай, ток­шоу с во­де­ща Але­ксан­дра Сър­ча­джие­ва 19:00 bTV Но­ви­ни­те цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те по­ре­ди­ца за спе­циал­ни жур­на­лис­ти­чес­ки раз­след­ва­ния 20:00 Rampage: Уни­що­жи­те­ли­те, фан­тас­ти­ка, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2018 г.), ре­жи­сьор Брад Пей­тън, в ро­ли­те Дуейн Джон­сън, Нао­ми Ха­рис, Джеф­ри Дийн Мор­ган, Мо­лин Оке­ман, Мар­ли Шел­тън, Джо Ман­га­не­ло, Пи Джей Бърн и др. 22:15 Дух в броня, три­лър, фен­тъ­зи, ек­шън (САЩ, Ки­тай, Хон­конг, 2017 г.), ре­жи­сьор Ру­пърт Сан­дърс, в ро­ли­те: Скар­лет Йо­хан­сон, Та­ке­ши Ки­та­но, Май­къл Пит, Пи­лоу Ас­бек, Жу­лиет Би­нош, Чин Хан, Да­ну­сия Са­мал, Ла­за­рус Ра­туер, Пе­тер Фер­ди­нан­до, Као­ри Мо­мои, Юта­ка Изу­ми­ха­ра и др.

bTVAction

00:15 „MS-1: Мак­си­мал­на си­гур­ност, ек­шън, три­лър (Фран­ция, САЩ, 2012 г.), ре­жи­сьо­ри Сти­вън Ле­джър и Джеймс Мей­дър, в ро­ли­те Джо­зеф Гил­ган, Гай Пиърс, Ма­ги Грейс, Ле­ни Джеймс, Тим Плес­тер, Ан-Со­лен Ха­ти, Ник Хар­дин и др. 02:15 „Най-доб­рият аме­ри­кан­ски нин­джа, със­те­за­тел­на по­ре­ди­ца, с.13, еп.1 /п/ 03:45 „Свръ­хес­тес­тве­но, се­риал, с.9, еп.18 /п/ 04:30 „Свръ­хес­тес­тве­но, се­риал, с.9, еп.19 /п/ 05:15 „Свръ­хес­тес­тве­но, се­риал, с.9, еп.20 /п/ 06:00 „Бе­лият дом в руи­ни, фан­тас­ти­ка, ек­шън, три­лър (САЩ, 2023 г.), ре­жи­сьор Джеф Мийд, в ро­ли­те Джак Пиър­сън, Шийн Йънг, Кай­ла Фийлдс, Те­ри Ууд­бе­ри, Ерик Ро­бъртс, Джеф Мийд, Дже­си Та­йе, Ан­дрю Ро­джърс, Але­ксан­дра Вон, Джу­ли Кри­сан­те, Мо­ли Фла­на­ган и др. 07:45 Пре­мие­ра: „Свръ­хес­тес­тве­но, се­риал, с.9, еп.18 08:45 Пре­мие­ра: „Свръ­хес­тес­тве­но, се­риал, с.9, еп.19 09:45 Пре­мие­ра: „Свръ­хес­тес­тве­но, се­риал, с.9, еп.20 10:45 „Диа­ман­ти­те са веч­ни, ек­шън, три­лър (Ве­ли­коб­ри­та­ния, САЩ, 1971 г.), ре­жи­сьор Гай Ха­мил­тън, в ро­ли­те Шон Ко­нъ­ри, Джил Сейнт Джон, Чарлз Грей, Ла­на Ууд, Джи­ми Дийн, Брус Ка­бът, Брус Глоу­вър, Нор­ман Бър­тън, Бър­нард Ли, Дез­мънд Луе­лин, Лео­нард Бар и др. 13:00 „От Па­риж с лю­бов, ек­шън, кри­ми­на­лен, три­лър (Фран­ция, 2010 г.), ре­жи­сьор Пиер Мо­рел, в ро­ли­те Джон Тра­вол­та, Джо­на­тан Рис Ма­йърс, Ка­сия Смутняк, Дей­вид Гас­ман, Ри­чард Дър­дън, Ам­бър Роуз Ре­ва, Ерик Го­дън, Фран­соа Бре­дън, Кемс Да­ма­ни, Са­ми Дар, Май­къл Ван­дер-Мей­рен и др. 15:00 „Ста­ни бо­гат, те­ле­ви­зион­на иг­ра с во­дещ Ни­ки Кън­чев /п/ 16:00 „Ста­ни бо­гат, те­ле­ви­зион­на иг­ра с во­дещ Ни­ки Кън­чев /п/ 17:00 „Екс­трем­но, пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве, с.2, еп.19 17:30 „Да Знаеш Как, пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не 18:00 ПРЕ­МИЕ­РА: „Най-доб­рият аме­ри­кан­ски нин­джа, със­те­за­тел­на по­ре­ди­ца, с.13, еп.1 20:00 ПРЕ­МИЕ­РА: „Смър­то­нос­ни ура­га­ни, фан­тас­ти­ка, ек­шън, дра­ма (САЩ, 2024 г.), ре­жи­сьор Май­къл Су, в ро­ли­те Ти­фа­ни, Марк Джъс­тис, Кай­ла Фийлдс, Со­фия Ри­ба, Пол Ло­ган, Кър­тис Стронг, Кор­бин Тим­брук, Ви­ни Пу­лие­зе, До­на Ким, Ка­ли Сей­лър, Ва­не­са Лий, Ма­тю Поа­ли­ло и др. 22:00 „Конг: Ос­тро­вът на че­ре­па, фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2017 г.), ре­жи­сьор Джор­дан Вогт-Ро­бъртс, в ро­ли­те Том Хи­дъл­стън, Са­мюъл Джак­сън, Бри Лар­сън, Джон Рай­ли, Джон Гуд­ман, Ко­ри Хо­кинс, Джон Ор­тиз, То­би Ке­бъл, Шей Уи­гъм и др.

bTV Comedy

00:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­риал, с.12, еп.2 00:30 „Но­щен съд, се­риал, с.1, еп.7 /п/ 01:00 „Се­мей­ство Гол­дбърг, се­риал, с.2, еп.12 /п/ 01:30 „Се­мей­ство Гол­дбърг, се­риал, с.2, еп.13 /п/ 02:00 „Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия, се­риал, с.16, еп.2 /п/ 02:30 „Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия, се­риал, с.16, еп.3 /п/ 03:00 „Ком­пю­тър­джии, се­риал, с.4, еп.6 /п/ 03:30 „Ком­пю­тър­джии, се­риал, с.5, еп.1 (пос­ле­ден) /п/ 04:30 „Но­щен съд, се­риал, с.1, еп.8 /п/ 05:00 „Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия, се­риал, с.16, еп.2 /п/ 05:30 „Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия, се­риал, с.16, еп.3 /п/ 06:00 „Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия, се­риал, с.16, еп.2 06:30 „Слън­че­ва Фи­ла­дел­фия, се­риал, с.16, еп.3 07:00 „Но­щен съд, се­риал, с.1, еп.7 07:30 „Но­щен съд, се­риал, с.1, еп.8 08:00 „Щу­ри­те съ­се­ди, се­риал, еп.13 /п/ 09:30 „Мал­кълм, се­риал, с.3, еп.20 /п/ 10:00 „Мал­кълм, се­риал, с.3, еп.22 /п/ 10:30 „Мал­кълм, се­риал, с.4, еп.1 /п/ 11:00 „Мал­кълм, се­риал, с.4, еп.2 /п/ 11:30 „Мал­кълм, се­риал, с.4, еп.3 /п/ 12:00 „Кор­пус за бър­зо реа­ги­ра­не 2: Яд­ре­на зап­ла­ха, ек­шън, ко­ме­дия (Бъл­га­рия, 2014 г.), ре­жи­сьор Ста­нис­лав Дон­чев, в ро­ли­те Вас­ко Мав­ри­ков, Ев­ге­ни Бу­ди­нов, Иве­лин Най­де­нов, Диа­на Лю­бе­но­ва, Ба­шар Ра­хал, Фи­лип Де­лан­си, Ки­то­дар То­до­ров, Ра­ли­ца Пас­ка­ле­ва, Злат­ка Ди­мит­ро­ва и др. 14:00 „Щу­ри­те съ­се­ди, се­риал, еп.15 /п/ 15:30 „Но­ви­те съ­се­ди, се­риал, с.16, еп.8 (пос­ле­ден) /п/ 16:30 „Ко­ми­ци­те и прия­те­ли, ко­ме­дий­но шоу /п/ 17:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­риал, с.11, еп.17 /п/ 17:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­риал, с.11, еп.18 /п/ 18:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­риал, с.11, еп.19 /п/ 18:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­риал, с.11, еп.20 /п/ 19:00 „Щу­ри­те съ­се­ди, се­риал, еп.18 20:15 „А­ло, ало, се­риал, с.3, еп.2 21:00 „Се­мей­ство Гол­дбърг, се­риал, с.2, еп.14 21:30 „Се­мей­ство Гол­дбърг, се­риал, с.2, еп.15 22:00 „Ком­пю­тър­джии, се­риал, с.4, еп.6 22:30 „Ком­пю­тър­джии, се­риал, с.5, еп.1 (пос­ле­ден) 23:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на, се­риал, с.12, еп.1

НО­ВА ТЕ­ЛЕ­ВИ­ЗИЯ

01:20 Съ­би­ра­чът, с уч. на Бо­би Со­то, Шая Ле­бьоф, Че­йен Рей Ер­нан­дес и др. 03:30 „Тат­ко­ва гра­ди­на, с уч. на Еди Мър­фи, Стив Зан, Ан­дже­ли­ка Хюс­тън и др. /п/ 05:00 „За­га­дъч­ни кръс­тос­ло­ви­ци: Пред­ло­же­ние за убий­ство, с уч. на Лей­си Ча­бърт, Бар­ба­ра Ни­вън, Бре­нън Ел­иът и др. /п/ 07:00 По­ре­ди­ца на DW 07:30 „Съ­бу­ди се, пре­да­ва­не 11:00 „Съ­де­бен спор, пре­да­ва­не на NOVA 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „За­га­дъч­ни кръс­тос­ло­ви­ци: Пред­ло­же­ние за убий­ство, с уч. на Лей­си Ча­бърт, Бар­ба­ра Ни­вън, Бре­нън Ел­иът и др. 14:20 „Тат­ко­ва гра­ди­на, с уч. на Еди Мър­фи, Стив Зан, Ан­дже­ли­ка Хюс­тън и др. 16:00 „Из­жи­вей Бъл­га­рия, (пре­мие­ра) ту­рис­ти­чес­ко пре­да­ва­не 18:00 „Ни­чия земя, пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 „Бър­зи и ярос­тни 8, с уч. на Вин Ди­зел, Джей­сън Стей­тъм, Дуейн Джон­сън и др. 22:50 „Джу­ман­джи: След­ва­що ни­во, с уч. на Дуейн Джон­сън, Джак Блек, Ке­вин Харт и др.

Но­ва Спорт

00:00 Кир­гиз­стан – Ин­до­не­зия, Фут­бол: Аз­иат­ско пър­венс­тво по фут­зал 2026 /п/ 02:00 Сау­дит­ска Ара­бия – Иран Фут­бол: Аз­иат­ско пър­венс­тво по фут­зал 2026 /п/ 04:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 08:00 Ав­стра­лия – Уз­бе­кис­тан Фут­бол: Аз­иат­ско пър­венс­тво по фут­зал 2026 /п/ 10:00 Ма­лай­зия – Аф­га­нис­тан, Фут­бол: Аз­иат­ско пър­венс­тво по фут­зал 2026 /п/ 12:00 Та­джи­кис­тан -Япо­ния, Фут­бол: Аз­иат­ско пър­венс­тво по фут­зал 2026 /п/ 14:00 Хол­щайн Кийл – Грой­тер Фюрт Фут­бол: Вто­ра Бун­дес­ли­га 2025/2026 ди­рек­тно 16:00 Сту­дио „Бун­дес­ли­га“, ди­рек­тно 16:30 Рб Лай­пциг – Майнц Фут­бол: Бун­дес­ли­га 2025/2026, ди­рек­тно 18:25 Сту­дио „Бун­дес­ли­га“ ди­рек­тно 19:00 Гра­на­да – Рио Брео­ган Бас­кет­бол: Ли­га Ен­де­са 2025/2026, ди­рек­тно 21:00 Бил­бао – Хо­вен­тут, Бас­кет­бол: Ли­га Ен­де­са 2025/2026 ди­рек­тно 23:00 Порт­смут – Уест Бро­мич Ал­биън Фут­бол: Чем­пиън­шип 2025/2026, за­пис

NOVA NEWS

01:00 „Ни­чия земя, пре­да­ва­не /п/ 02:00 „Съ­бу­ди се, пре­да­ва­не /п/ 05:00 „Пулс, здрав­но пре­да­ва­не /п/ 05:30 „В доб­ра фор­ма, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на DW /п/ 06:00 „VOA тех­но­ло­гии, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на VOA 06:30 „Ни­чия земя, /п/ 07:30 „Съ­бу­ди се, пре­да­ва­не 11:00 „Пулс, здрав­но пре­да­ва­не 11:30 „Да хва­неш го­ра­та, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Галя Щър­бе­ва /п/ 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:40 „Ин­тер­вю­то на Ама­нпур, – CNN, ек­склу­зив­но 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 „Ев­ро­макс, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на DW /п/ 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 „Ре­ви­зия, ико­но­ми­чес­ко пре­да­ва­не /п/ 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:30 „Че­люс­ти, с Диа­на Най­де­но­ва пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу /п/ 16:00 „О­фан­зи­ва с Лю­бо Ог­нянов, пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 „Ни­чия земя, пре­да­ва­не 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:45 Те­ма­та на NOVA 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:30 „52 ис­то­рии, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на VOA 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:20 „О­фан­зи­ва с Лю­бо Ог­нянов, пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу /п/