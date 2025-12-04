ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 4 ДЕКЕМВРИ

БНТ1

05:05 Снежен свят – тв филм/п/ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Свети Паисий – от Фараса към небесата – тв филм /9, последен епизод/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес патрул 2 – анимационен филм /24 епизод/ 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация 2 – анимационен филм /24 епизод/ 15:00 Снежен свят тв филм 15:20 Звезден прах тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:20 Още от деня 18:45 Спорт тото 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 271/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Вечерното шоу 22:00 Свети Паисий – от Фараса към небесата 2 – 12-сериен тв филм /Гърция, 2022 г./, 1 епизод, режисьор Стамос Цамис, в ролите: Никитас Цакироглу, Смарагда Смирнеу, Димитрис Ксантопулос и др. 23:00 По света и у нас 23:25 Ничия земя – тв филм /6 епизод/ (14) 00:20 Още от деня /п/ 00:45 100% будни сутрешно – токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /п/ 02:20 Светът и ние /п/ 02:45 Култура.БГ предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:40 По света и у нас /п/ 04:05 Ничия земя – тв филм /6 епизод/п/(14)

bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.2, еп.8 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера: „Завинаги с теб“ – сериал, с.1, еп.8 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.124 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.156 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Аз обичам България“ – забавна телевизионна игра с водеща Александра Сърчаджиева 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Бланка“ – сериал, с.1, еп.7 01:00 „Бланка“ – сериал, с.1, еп.8 02:10 „Приятели“ – сериал, с.7, еп.4 02:50 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п./

bTVAction

05:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.3, еп.3 /п./ 06:00 „В мрежата на убиеца“ – трилър (САЩ, 2021 г.), режисьор: Демиан Ромай, в ролите: Рене Аштън, Робин Ф. Бейкър, Ник Бенас, Емили Бринкс, Анджелик Чейс, Мили Фигерео, Марк Херман, Кристина Нуньес и др. 08:00 „Луцифер“ – сериал, с.1, еп.9 /п./ 09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.3, еп.3 /п./ 10:00 „Сомердал“ – сериал, с.1, еп.5 /п./ 11:00 „Разобличаване“ – сериал, с.2, еп.4 /п./ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.21 /п./ 13:00 „Елитни убийци“ – криминален, екшън, трилър (САЩ, Великобритания, Австралия, 2011 г.), режисьор: Гари Маккендри, в ролите: Джейсън Стейтъм, Клайв Оуен, Робърт Де Ниро, Доминик Пърсел, Ивон Страховски, Бен Менделсон, Дейвид Уайтли, Матю Нейбъл и др. 15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.3, еп.4 16:00 „Сомердал“ – сериал, с.1, еп.6 17:00 „Луцифер“ – сериал, с.1, еп.10 18:00 „Разобличаване“ – сериал, с.2, еп.5 19:00 „Спирала“ – сериал, с.3, еп.5 20:00 Премиера: „Кунг-фу“ – сериал, с.3, еп.6 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.22 22:00 „Обратно броене“ – хорър, трилър (САЩ, 2019 г.), режисьор: Джъстин Дек, в ролите: Елизабет Лейл, Чарли Макдърмът, Ан Уинтърс, Питър Фачинели, Том Сегура, Пи Джей Бърн и др. [16+] 00:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.22 /п./ 01:00 „Под прикритие“ – сериал, с.4, еп.6 02:00 „Кунг-фу“ – сериал, с.3, еп.6 /п./ 03:00 „Спирала“ – сериал, с.3, еп.5 /п./ 04:00 „Луцифер“ – сериал, с.1, еп.10 /п./

bTV COMEDY

05:00 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.14 /п./ 05:30 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.15 /п./ 06:00 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.16 06:30 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.17 07:00 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.17 /п./ 07:30 „Разделени заедно“ – сериал, с.2, еп.18 (последен) /п./ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.92 /п./ 09:00 „По средата“ – сериал, с.6, еп.1 /п./ 09:30 „По средата“ – сериал, с.6, еп.2 /п./ 10:00 „Полицейска академия“ – комедия (САЩ, 1984 г.), режисьор: Хю Уилсън, в ролите: Стив Гутенбърг, Дж.У. Бейли, Ким Катрал, Буба Смит, Донован Скот, Джордж Гейнс, Андрю Рубин и др. 12:00 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.4, еп.2 /п./ 12:30 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.4, еп.3 /п./ 13:00 „По средата“ – сериал, с.6, еп.1 /п./ 13:30 „По средата“ – сериал, с.6, еп.2 /п./ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.14 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.15 /п./ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.12, еп.16 /п./ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.93 18:00 „Приятели“ – сериал, с.1, еп.1 18:30 „Приятели“ – сериал, с.1, еп.2 19:00 „По средата“ – сериал, с.6, еп.3 19:30 „По средата“ – сериал, с.6, еп.4 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.13, еп.1 22:00 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.4, еп.4 22:30 „Какво ще кажат хората“ – сериал, с.4, еп.5 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.16 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.6, еп.17 00:00 „Полицейска академия“ – комедия (САЩ, 1984 г.), режисьор: Хю Уилсън, в ролите: Стив Гутенбърг, Дж.У. Бейли, Ким Катрал, Буба Смит, Донован Скот, Джордж Гейнс, Андрю Рубин и др. 02:00 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.16 /п./ 02:30 „Екстремно падане“ – комедийна поредица, еп.17 /п./ 03:00 „Приятели“ – сериал, с.1, еп.1 /п./ 03:30 „Приятели“ – сериал, с.1, еп.2 /п./ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.93 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Диво сърце“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Клетката“ (премиера) – сериал, сезон 2, финал 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 4 00:30 „Снайперист“ – сериал, сезон 2 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 17 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

07:00 Хамбургер – Холщайн Кийл, Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /n/ 09:00 Фрайбург – Дармщат, Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /n/ 11:00 Херта Берлин – Кайзерслаутерн, Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /n/ 13:00 Унион Берлин – Байерн Мюнхен, Футбол: Купа на Германия 2025/2026 /n/ 14:55 Новини 15:00 Анже – Ланс, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 17:00 Монако – Пари Сен Жермен, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 19:00 Марсилия – Тулуза, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 20:55 Новини 21:00 Бирмингам Сти – Уотфорд, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 23:00 Бокс: ONE – Петъчна бойна вечер 135 Бойно събитие в Банкок, Тайланд /n/ 03:00 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „Проект Бъдеще“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ – /п/ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 08:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Евромакс“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ – /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Евромакс“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ – /п/