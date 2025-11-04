ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 4 НОЕМВРИ

БНТ1

05:15 Да завъртим бутилката – детски тв филм /Германия, 2016г./ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 248/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес патрул 2 – анимационен филм /6 епизод/ 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация 2 анимационен филм /6 епизод/ 15:00 Приключенията на Мерлин – тв филм /12 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 249/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Референдум с Добрина Чешмеджиева 22:00 Германия 83 – 8-сериен тв филм /Германия, 2015г./, 1 епизод , режисьори Едвард Бергер и Самира Радси, в ролите Йонас Най, Мария Шрадер, Улрих Ньотен, Силвестър Грот и др.(14) 23:00 По света и у нас 23:25 Залезът на тамплиерите – тв филм /15 епизод/ (16) 00:10 Още от деня /п/ 00:40 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/ 02:15 Светът и ние /п/ 02:40 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:35 По света и у нас /п/ 04:00 Залезът на тамплиерите – тв филм /16 епизод/п/ (16) 04:45 Зала на славата: Магдалена Малеева /п/

bTV

05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.75 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.102 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.134 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Traitors: Игра на предатели“ – тв риалити игра с водещ Владимир Карамазов 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Ченгетата от Пицофалконе“ – сериал, с.1, еп.1 02:10 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.8 02:50 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п/

bTVAction

06:00 „Ледена буря“ – фантастика, екшън (САЩ, 2023 г.), режисьор Джаред Кон, в ролите Макензи Уестмор, Грант Боулър, Тайлър Кристофър, Уилям Болдуин, Джеси Б. Евънс, Тори Грифит, Адам Х. Маршан, Мика Хавиер, Тола Лавал, Джак Пиърсън, Усман Оджибара и др. 08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.22 /п/ 09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.13 /п/ 10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.13 10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.11 /п/ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.3 /п/ 13:00 „Армагедон 2025“ – фантастика, екшън (САЩ, 2022 г.), режисьор Майкъл Су, в ролите Майкъл Паре, Джей Касълс, Линдзи Мари Уилсън, Джоузеф Майкъл Харис, Дейвид Томас Нюман, Джералд Уеб, Антъни Дженсън, Сара Ливинг, Филип Андре Ботело и др. 15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.14 16:00 „Фауда“ – сериал, с.3, еп.8 16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.25, еп.1 17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.12 19:00 „Спирала“ – сериал, с.1, еп.3 20:00 Премиера: „Кунг-фу“ – сериал, с.2, еп.1 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.4 22:00 „Имало едно време в Ел Ей“ – екшън, комедия (САЩ, 2017 г.), режисьори Марк Кълън и Роб Кълън, в ролите Брус Уилис, Джейсън Момоа, Елизабет Рьом, Фамке Янсен, Джон Гудман, Адам Голдбърг, Кал Пен, Стефани Сигман и др. [16+] 00:00 УЕФА Шампионска лига – студио 00:30 УЕФА Шампионска лига – репортажи от мачовете от деня 01:00 УЕФА Шампионска лига 03:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.25, еп.2 /п/ 04:00 „Древен Апокалипсис“ – документална поредица, с.2, еп.3 /п/

bTV COMEDY

05:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.25 /п/ 06:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.26 06:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.27 07:00 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.17 /п/ 07:30 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.18 /п/ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.70 /п/ 09:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.13 /п/ 09:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.14 /п/ 10:00 „Безкраен купон“ – комедия (САЩ, 2018 г.), режисьор Бен Фалкон, в ролите Малиса Маккарти, Мат Уолш, Моли Гордън, Бен Фалкон, Джаки Уийвър, Стивън Рут, Мая Рудолф, Крис Кавалиър и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.3 /п/ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.4 /п/ 13:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.13 /п/ 13:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.14 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.21 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.22 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.10, еп.12 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.71 18:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.19 18:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.20 19:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.15 19:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.16 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.10, еп.13 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.5 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.6 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.23 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.24 00:00 „Мари Франсин“ – комедия (Франция, 2017 г.), режисьор: Валери Лемерсие, в ролите Валери Лемерсие, Патрик Тимсит, Елен Венсан, Филип Лоденбах, Дени Подалидес, Надеж Босон-Диане, Мари Петьо, Анна Лемаршан и др. 02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.28 /п/ 02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.29 /п/ 03:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.21 /п/ 03:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.22 /п/ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.72 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Клетката“ – сериал, сезон 1 00:30 „Станция Берлин“ – сериал, сезон 3 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 16 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

06:00 Лестър Сити – Блекбърн Роувърс, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /п/ 08:00 Рексъм – Ковънтри Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /п/ 10:00 Насаф – Ал Вахда, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /п/ 12:00 Мачида – Мелбърн, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 директно 14:00 Трактор – Ал Шорта, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /п/ 16:00 Ал Духаил – Шабаб Ал Ахли, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /п/ 18:00 Сепахан – Ахал, Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026, директно 20:15 Ал Итихад – Ал Шарджа, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026, директно 22:15 Куинс Парк Рейнджърс – Ипсуич Таун, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /п/ 00:15 Ал Гарафа – Ал Хилал, Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /п/ 02:15 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „Ускорение“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 „Интервюто на Аманпур“ – CNN /п/ 08:30 „Ревизия“ – икономическо предаване /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „В добра форма“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Истории от света“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ /п/