ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 4 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:20 Гейм он! – тв филм /18 епизод/п/ 05:45 Арт – детектив рубрика за лайфстайл и изкуство/п/ 06:00 Блуи 2 – анимационен филм 06:15 Веселите музиканти – двусериен детски тв театър /България, 1985г./, 1 част, режисьор Цветана Янакиева, в ролите: Петър Будевски, Петър Георгиев, Стоян Пепеланов и др. 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Библиотеката 08:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Туризъм.бг 11:30 В ритъма на града 12:00 По света и у нас 12:30 Бразди 13:15 Иде нашенската музика 14:15 Чешити 14:30 Религията днес 15:30 Маневри на петия етаж – игрален филм /България, 1985 г./, режисьор Петър Б. Василев, в ролите: Стефан Данаилов, Велко Кънев, Антон Радичев, Васил Стойчев, Мария Стефанова, Анета Сотирова, Мария Статулова и др. 17:00 Говори сега 19:50 Разкажи ми приказка – предаване за деца 20:00 По света и у нас 20:30 След новините 20:45 Спортни новини 21:00 Сянката на деня игрален филм /Италия, 2022 г./, режисьор Джузепе Пичони, в ролите: Рикардо Скамарчо, Бенедета Поркароли, Ваел Серсуб, Лино Музела, Винченцо Немолато и др. 23:10 По света и у нас 23:25 Концерт на Бон Джоуви 01:35 Рецепта за култура – токшоу с Юрий Дачев /п/ 02:30 Бразди /п/ 03:15 Вечната музика /п/ 03:45 По света и у нас /п/ 04:00 Панорама с Бойко Василев /п/

bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.1, еп.17 05:15 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.15 05:45 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.16 06:00 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п./ 06:30 „Древен апокалипсис“ – документална поредица, с.2, еп.1 07:30 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Митьо Маринов и Ванина Недкова 11:00 „Вкусът на България“ – кулинарно предаване с водеща Мария Жекова 11:30 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „bTV Светът“ – актуално предаване за международни теми с водещи Кристина Баксанова и Иван Георгиев 13:00 ПРЕМИЕРА: „С аромат на ябълки“ – романтичен, комедия (САЩ, 2024 г.), режисьор: Сеан Жеро, в ролите: Ерин Кейхил, Уес Браун, Паула Будро, Сара Луби, Адам Хъртиг, Кристиан Джордан, Меган Хефърн, Джошуа Банман, Том Йънг, Грейс Будоловски, Хенриет Ивананс и др. 14:50 „Убийства в Рая“ – сериал 16:00 „COOLt“ – лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова 17:00 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:30 bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания 20:00 „Стани богат: Златната лига“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 21:45 „Транспортер: Ново начало“ – екшън, криминален, трилър (Франция, Китай, 2015 г.), режисьор: Камий Дьоламар, в ролите: Ед Скрейн, Лоан Шабанол, Рей Стивънсън, Ленн Кудрявицки, Татяна Пайкович, Радивойе Буквич, Микаел Бъкстон и др. 23:40 „Роки 4“ – драма, спортен (САЩ, 1985 г.), режисьор: Силвестър Сталоун, в ролите: Силвестър Сталоун, Талия Шайър, Бърт Янг, Долф Лундгрен, Бригите Нилсен, Карл Уедърс и др. 01:30 „Жаклин иска бебе“ – комедия (САЩ, 2023 г.), режисьор: Том Харп, в ролите: Малин Акерман, Роб Кордри, Джери О’Конъл, Ерин Хейс, Бриа Хендерсън, Райън Хансен, Роман Арабия, Джана Билби, Шейла Караско, Бет Довър и др. [14+] 03:20 „Убийства в Рая“ – сериал, с.10, еп.2 /п./ 04:20 „COOLt“ – лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова /п./

bTVAction

05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.12, еп.4 /п./ 06:00 „Шаркнадо 3: Белият дом под заплаха“ – фантастика, трилър (САЩ, 2015 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Каси Скербо, Бо Дерек, Марк Макграт, Франки Муниз, Раян Нюман, Марк Кюбан, Джак Грифо, Дейвид Хаселхоф, Тара Рийд и др. 08:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.13 09:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.14 10:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.15 11:00 „Последният потоп“ – екшън, фентъзи, трилър (САЩ, 2017 г.), режисьор: Адам Липсиус, в ролите: Джейсън Тобиас, Съмър Спиро, ДеДжийн Браун, Паола Меначо, Хари Уилямс, Густаво Ескобар, Артър Робъртс, Анабел Барет, Джеф Хармс, Кевин Йънг, Седрик Джонатан и др. 12:45 „Смъртоносно оръжие 3“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 1992 г.), режисьор: Ричард Донър, в ролите: Мел Гибсън, Дани Главър, Джо Пеши, Рене Русо, Стюарт Уилсън, Дарлийн Лав, Трейси Улф, Ник Чинлънд, Марк Пелегрино и др. 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п./ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п./ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.3, еп.7 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане /п./ 18:00 „Древен апокалипсис“ – документална поредица, еп.1 19:00 „История на автомобилите“ – автомобилно предаване, с.1, еп.7 19:30 „Екстремно“ – предаване за екстремни спортове, с.1, еп.1 20:00 ПРЕМИЕРА: „2012: Ледена епоха“ – екшън, трилър, фантастика (САЩ, 2011 г.), режисьор: Травис Форт, в ролите: Патрик Лабьорто, Джули Маккълоу, Кейти Уилсън, Ник Афанасиев, Кайл Морис, Седрик Скот, Тед Монте, Чако Вадакет, Дейвид Лайт, Джералд Уеб, Уесли Уейт и др. 22:00 „Обир по джентълменски“ – екшън, приключенски, трилър (САЩ, 2021 г.), режисьор: Рени Харлин, в ролите: Пиърс Броснан, Джейми Чънг, Тим Рот, Хърмони Корфилд, Ник Канън и др. 00:00 „Писък 3“ – хорър, мистерия (САЩ, 2000 г.), режисьор: Уес Крейвън, в ролите: Лив Шрайбер, Кели Ръдърфорд, Нев Кембъл, Кортни Кокс, Ричмънд Аркет, Патрик Демпси, Кен Тейлър, Скот Фоли, Роджър Корман, Ланс Хенриксен, Бет Тусейнт, Роджър Джаксън и др. [16+] 02:00 „2012: Ледена епоха“ – екшън, трилър, фантастика (САЩ, 2011 г.), режисьор: Травис Форт, в ролите: Патрик Лабьорто, Джули Маккълоу, Кейти Уилсън, Ник Афанасиев, Кайл Морис, Седрик Скот, Тед Монте, Чако Вадакет, Дейвид Лайт, Джералд Уеб, Уесли Уейт и др. 03:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.13 /п./ 04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.14 /п./

bTV COMEDY

05:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.62 /п./ 05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.63 /п./ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.64 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.65 07:00 „Камионджии“ – сериал, еп.2 08:00 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.9 /п./ 08:30 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.10 /п./ 09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев /п./ 10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.1 /п./ 10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.2 /п./ 11:00 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.17 /п./ 11:30 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.18 /п./ 12:00 „Кошмарно татенце“ – комедия (САЩ, 2023 г.), режисьор: Лора Терусо, в ролите: Себастиан Манискалко, Робърт Де Ниро, Ким Катрал, Лесли Биб, Андерс Холм, Дейвид Раше, Адам Джеймс Карийо и др. 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.14 /п./ 15:30 „Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.15 /п./ 17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.3 /п./ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.4 /п./ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.5 /п./ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.6 /п./ 19:00 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.19 19:30 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.20 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.1 22:00 „Призраци“ – сериал, с.5, еп.4 22:30 „Призраци“ – сериал, с.5, еп.5 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.9 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.10 00:00 „Камионджии“ – сериал, еп.2 /п./ 01:00 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.13 /п./ 01:30 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.14 /п./ 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.64 /п./ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.65 /п./ 03:00 „Призраци“ – сериал, с.5, еп.4 /п./ 03:30 „Призраци“ – сериал, с.5, еп.5 /п./ 04:00 „Камионджии“ – сериал, еп.2 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Специален отряд“ – сериал, сезон 7 /п/ 06:00 „Лабиринт към щастието“ – сериен филм /п/ 07:00 Поредица на DW 07:30 „Събуди се“ – предаване 12:00 Новините на NOVA 12:30 Темата на NOVA 13:00 „Негово превъзходителство Мистър Дънди“ – с уч. на Пол Хоган, Чеви Чейс, Оливия Нютън Джон и др. 14:50 „Тайните на Беки Б.“ – с уч. на Хю Данси, Кристен Ритър, Джон Литгоу и др. 17:00 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA 18:00 „Ничия земя“ – предаване 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:20 Темата на NOVA 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 21:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 „Който оцелее, ще разказва“ – с уч. на Сет Макфарлън, Лиъм Нийсън, Чарлийз Терон и др. 01:30 „Амстердам“ – с уч. на Марго Роби, Крисчън Бейл, Крис Рок и др. 04:20 „Негово превъзходителство Мистър Дънди“ – с уч. на Пол Хоган, Чеви Чейс, Оливия Нютън Джон и др. /п/

Нова Спорт

08:00 ФК Париж – Лориен, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 10:00 Айнтрахт Брауншвайг – Падерборн, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /n/ 12:00 Фортуна Дюселдорф – Нюрнберг, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /n/ 14:00 Студио „Висша лига и Чемпиъншип“, директно 14:30 Хъл Сити – Шефилд Юнайтед, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026, директно 16:30 Борусия Дортмунд – РБ Лайпциг, Футбол: Бундеслига 2025/2026, директно 18:25 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 /n/ 19:00 Уникаха – Билбао, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026, директно 20:55 Блекбърн Роувърс – Лийдс Юнайтед, класика от Висшата лига 1997/1998 /n/ 21:30 Динамо Дрезден – Карлсруе, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026, директно 23:30 Уотфорд – Оксфорд Юнайтед, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026, запис 01:30 Хъл Сити – Шефилд Юнайтед, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 03:30 Еротичен Телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „VOA технологии“ – документална поредица на VOA 06:30 „Ничия земя“ -предаване /п/ 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Пулс“ – здравно предаване 11:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Евромакс“ – документална поредица на DW /п/ 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Ревизия“ – икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 16:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ – предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 Темата на NOVA 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „52 истории“ – документална поредица на VOA 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – публицистично токшоу /п/ 01:00 „Ничия земя“ – предаване /п/ 02:00 „Събуди се“ – предаване /п/