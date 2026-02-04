ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 4 ФЕВРУАРИ

БНТ 1

05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 6, епизод 98/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Пес патрул 4 – 26-сериен анимационен филм /копродукция, 2016 г./, 1 епизод, режисьор Тед Бастиен 14:40 Костенурките нинджа – нова мутация 4 – анимационен филм /3 епизод/ 15:00 Страхвил – детски тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 6, епизод 99/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 БНТ представя Порокът на страха /филм за Илия Минев/ 22:00 Германия 89 – тв филм /5 епизод/ (14) 23:00 По света и у нас 23:25 Проект „Синя книга“ – тв филм /19 епизод/ (12) 00:10 Още от деня /п/ 00:40 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /п/ 02:15 Светът и ние /п/ 02:40 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:35 По света и у нас /п/ 04:00 Германия 89 – тв филм /5 епизод/п/ (14) 04:50 Страхвил – детски тв филм /п/ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец

bTV

06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Росен Цветков и Гергана Венкова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера. „Завинаги с теб“ – сериал, с.1, еп.44 14:30 Премиера. „Вражда“ – сериал, с.1, еп.159 16:00 Премиера. „Плен“ – сериал, с.2, еп.191 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Интервюто на деня“ със Златимир Йочев 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 21:30 „Нула Нула Нула“ – сериал, еп.3 22:30 bTV Новините – късна емисия 23:00 „От местопрестъплението. Маями“ – сериал, с.4, еп.18 00:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.1, еп.3 01:10 „Опасни улици“ – сериал, с.18, еп.19 02:10 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.23 02:50 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п./ 04:50 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.1, еп.1 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./

bTV Action

06:00 Екоавтомобили, сезон 1, епизод 2 06:30 В дивата пустош с Беър Грилс, сезон 2, епизод 2 07:30 Луцифер, сезон 3, епизод 22 08:30 Хуберт и Щалер, сезон 5, епизод 13 09:30 Разобличаване, сезон 5, епизод 3 10:30 Извън играта, сезон 3, епизод 1 11:30 Хавай 5-0, сезон 4, епизод 8 12:30 Шпионинът, който ме обичаше 15:00 Хуберт и Щалер, сезон 5, епизод 14 16:00 Пениуърт, сезон 2, епизод 8 17:00 Луцифер, сезон 3, епизод 23 18:00 Разобличаване, сезон 5, епизод 4 19:00 Спирала, сезон 6, епизод 8 20:00 Извън играта, сезон 3, епизод 2 21:00 Хавай 5-0, сезон 4, епизод 9 22:00 Кралици на престъпността 00:00 Хавай 5-0, сезон 4, епизод 9 01:00 Извън играта, сезон 3, епизод 2 02:00 Разобличаване, сезон 5, епизод 4 03:00 Луцифер, сезон 3, епизод 23 04:00 Спирала, сезон 6, епизод 8 05:00 Хуберт и Щалер, сезон 5, епизод 14

bTV Comedy

06:00 Смърфовете, сезон 1, епизод 3 06:15 Смърфовете, сезон 1, епизод 4 06:30 Смърфовете, сезон 1, епизод 5 06:45 Смърфовете, сезон 1, епизод 6 07:00 Приятели, сезон 4, епизод 14 07:30 Приятели, сезон 4, епизод 15 08:00 Семейство Голдбърг, сезон 2, епизод 20 08:30 Семейство Голдбърг, сезон 2, епизод 21 09:00 Мен не ме мислете, сезон 1, епизод 36 10:00 Нощни игри 12:00 Малкълм, сезон 4, епизод 10 12:30 Малкълм, сезон 4, епизод 11 13:00 Семейство Голдбърг, сезон 2, епизод 20 13:30 Семейство Голдбърг, сезон 2, епизод 21 14:00 Двама мъже и половина, сезон 12, епизод 7 14:30 Двама мъже и половина, сезон 12, епизод 8 15:00 Щурите съседи, сезон 1, епизод 21 16:15 Ало, ало!, сезон 3, епизод 5 17:00 Мен не ме мислете, сезон 1, епизод 37 18:00 Приятели, сезон 4, епизод 16 18:30 Приятели, сезон 4, епизод 17 19:00 Щурите съседи, сезон 1, епизод 22 20:15 Ало, ало!, сезон 3, епизод 6 21:00 Семейство Голдбърг, сезон 2, епизод 22 21:30 Семейство Голдбърг, сезон 2, епизод 23 22:00 Малкълм, сезон 4, епизод 12 22:30 Малкълм, сезон 4, епизод 13 23:00 Двама мъже и половина, сезон 12, епизод 9 23:30 Двама мъже и половина, сезон 12, епизод 10 00:00 Нощни игри 02:00 Най-смешните домашни видеоклипове, сезон 1, епизод 2 02:30 Най-смешните домашни видеоклипове, сезон 1, епизод 3 03:00 Приятели, сезон 4, епизод 16 03:30 Приятели, сезон 4, епизод 17 04:00 Мен не ме мислете, сезон 1, епизод 37 05:00 Скрита камера, сезон 1, епизод 2 05:30 Скрита камера, сезон 1, епизод 3

NOVA

05:58 Здравей, България 09:28 На кафе 11:58 Новините на NOVA 12:30 Наследство 13:30 Свободна да избира 15:00 Диво сърце 15:59 Новините на NOVA 16:10 Пресечна точка 17:00 Семейни войни, сезон 19, епизод 107 18:00 Сделка или не, сезон 14, епизод 110 18:55 Новините на NOVA 20:00 Черешката на тортата, сезон 28, епизод 23 21:30 ФБР, сезон 5, епизод 15 22:30 Новините на NOVA 23:00 Новобранецът, сезон 2, епизод 15 00:00 Специален отряд, сезон 3, епизод 10 01:00 Роко Скиавоне, сезон 1, епизод 6 02:00 Три сестри 03:00 Наследство 04:10 Свободна да избира 05:20 Пресечна точка

NOVA SPORT

10:00 Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 12:00 Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 14:00 Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 16:00 Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026 18:00 Чемпиъншип: Обзор 18:30 Лига 1: Обзор на кръга 19:00 Пета четвърт 19:30 Мурсия – Барселона 21:25 Спортни новини 21:30 Реал Мадрид – Сарагоса 23:30 Манреса – Уникаха 01:30 Пета четвърт 02:00 Еротичен телепазар

NovaNews

06:00 Истории от света 06:30 Ничия земя 07:30 Челюсти 08:00 Темата на NOVA 08:15 На фокус след новините 08:30 Да хванеш гората 09:00 Твоят ден 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден 12:00 Новините на NOVA 12:30 Парламентът на живо 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 Твоят ден – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 Проект „Бъдеще“ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 Социална мрежа 15:55 До там и обратно 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 Ничия земя 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 Денят на живо 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:25 Европа в 15 минути 18:45 Репортаж на DW 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 Ничия земя 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 Непознатите земи 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 Да хванеш гората 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 Денят на живо 23:58 Новините на NOVA NEWS 00:25 Ускорение 01:00 Новините на NOVA NEWS 01:20 Пресечна точка 02:00 Новините на NOVA NEWS 02:25 Социална мрежа 03:00 Новините на NOVA NEWS 03:20 Денят на живо 03:50 В добра форма 04:20 Ничия земя 05:00 Другото лице 05:30 Социална мрежа