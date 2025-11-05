ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 5 НОЕМВРИ

БНТ1
05:00 Цезар детски тв филм /Унгария, 2016г./
05:15 Баба – моята сестричка детски тв филм /Корея, 2016г./
05:30 Детски новини /п/
05:40 Телепазарен прозорец
05:55 Денят започва сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов
09:20 100% будни сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев
11:00 Култура.БГ предаване за култура с Димитър Стоянович
12:00 По света и у нас
12:35 Новини на турски език
12:45 Телепазарен прозорец
13:00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 249/п/
14:00 Телепазарен прозорец
14:15 Пес патрул 2 анимационен филм /7 епизод/
14:40 Костенурките нинджа – нова мутация 2 анимационен филм /7 епизод/
15:00 Приключенията на Мерлин тв филм /13, последен епизод/
15:45 Телепазарен прозорец
16:00 Бързо, лесно, вкусно
16:30 Светът и ние
16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска
17:50 Детски новини
18:00 По света и у нас
18:30 Още от деня
19:00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 250/
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
21:00 БНТ представя Цветна тишина /филм, посветен на Греди Асса/
22:00 Германия 83 тв филм /2 епизод/ (14)
23:00 По света и у нас
23:25 Залезът на тамплиерите тв филм /16 епизод/ (16)
00:10 Още от деня /п/
00:40 100% будни сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/
02:15 Светът и ние /п/
02:40 Култура.БГ предаване за култура с Димитър Стоянович /п/
03:35 По света и у нас /п/
04:00 Залезът на тамплиерите тв филм /16 епизод/п/ (16)
04:45 Зала на славата: Магдалена Малеева /п/
bTV
05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.1, еп.39
05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./
06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова
09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева
12:00 bTV Новините – обедна емисия
12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./
13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.76
14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.103
16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.135
17:00 bTV Новините
17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова
18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев
19:00 bTV Новините – централна емисия
19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова
20:00 „Колко ми даваш?“ – забавно шоу с водеща Боряна Братоева
22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева
23:30 bTV Новините – късна емисия
00:00 „Ченгетата от Пицофалконе“ – сериал, с.1, еп.1
02:10 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.8
02:50 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п./
bTVAction
05:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.14 /п./
06:00 „Армагедон 2025“ – фантастика, екшън (САЩ, 2022 г.), режисьор: Майкъл Су, в ролите: Майкъл Паре, Джей Касълс, Линдзи Мари Уилсън, Джоузеф Майкъл Харис, Дейвид Томас Нюман, Джералд Уеб, Антъни Дженсън, Сара Ливинг, Филип Андре Ботело и др.
08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.25, еп.1 /п./
09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.14 /п./
10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.14
10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.12 /п./
12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.4 /п./
13:00 „Зодиак: Знаци на апокалипсиса“ – фантастика, екшън (Канада, 2014 г.), режисьор: Дейвид Сандерсън, в ролите: Джоел Греч, Арън Дъглас, Рейли Долман, Емили Холмс, Андреа Брукс, Бен Котън, Кристофър Лойд, Дъглас Чапмън и др.
15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.15
16:00 „Фауда“ – сериал, с.3, еп.9
16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.25, еп.2
17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.13
19:00 УЕФА Шампионска лига – студио
19:45 ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига
21:45 УЕФА Шампионска лига – студио
22:00 ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига
00:00 УЕФА Шампионска лига – студио
00:30 УЕФА Шампионска лига – репортажи от мачовете от деня
01:00 УЕФА Шампионска лига
03:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.25, еп.2 /п./
04:00 „Древен Апокалипсис“ – документална поредица, с.2, еп.3 /п./
bTV COMEDY
05:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.26 /п./
05:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.27 /п./
06:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.28
06:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.29
07:00 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.19 /п./
07:30 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.20 /п./
08:00 „Татковци“ – сериал, еп.71 /п./
09:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.15 /п./
09:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.16 /п./
10:00 „Мари Франсин“ – комедия (Франция, 2017 г.), режисьор: Валери Лемерсие, в ролите: Валери Лемерсие, Патрик Тимсит, Елен Венсан, Филип Лоденбах, Дени Подалидес, Надеж Босон-Диане, Мари Петьо, Анна Лемаршан и др.
12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.5 /п./
12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.6 /п./
13:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.15 /п./
13:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.16 /п./
14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.23 /п./
14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.24 /п./
15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.10, еп.13 /п./
17:00 „Татковци“ – сериал, еп.72
18:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.21
18:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.22
19:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.17
19:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.18
20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.11, еп.1
22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.7
22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.8
23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.1
23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.2
00:00 „Мари Франсин“ – комедия (Франция, 2017 г.), режисьор: Валери Лемерсие, в ролите: Валери Лемерсие, Патрик Тимсит, Елен Венсан, Филип Лоденбах, Дени Подалидес, Надеж Босон-Диане, Мари Петьо, Анна Лемаршан и др.
02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.28 /п./
02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.29 /п./
03:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.21 /п./
03:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.22 /п./
04:00 „Татковци“ – сериал, еп.72 /п./
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/
06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок
09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA
12:00 Новините на NOVA
12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм
13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал
15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм
16:00 Новините на NOVA
16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу
17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра
18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра
19:00 Новините на NOVA – централна емисия
20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7
22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7
23:00 Новините на NOVA
23:30 „Клетката“ – сериал, сезон 1
00:30 „Станция Берлин“ – сериал, сезон 3
01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 16
02:30 „Три сестри“ – сериен филм
03:20 „Наследство – сериен филм /п/
04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/
Нова Спорт
08:15 Куинс Парк Рейнджърс – Ипсуич Таун Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/
10:15 Мачида – Мелбърн Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /n/
12:15 Ал Итихад – Ал Шарджа Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /n/
14:15 Нам Дин – Гамба Осака Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 директно
16:30 Мото Спорт Xtra предаване за български моторни спортове 2025 /n/
17:00 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 /n/
17:30 Пета четвърт обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026
18:00 Ал Завра – Истиклол Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 директно
20:15 Ал Насър – Гоа Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 директно
22:15 Санфрече – Гангвон Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /n/
00:15 Ал Сад – Ал Ахли Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /n/
02:15 Еротичен Телепазар
NovaNews
05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/
05:30 „Социална мрежа“ – /п/
06:00 „Истории от света“ – поредица на DW /п/
06:30 „Ничия земя“ – /п/ „
07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/
08:00 Темата на NOVA – /п/
08:15 „На фокус след новините“ – публицистично токшоу /п/
08:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/
09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS
10:00 Новините на NOVA NEWS
10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS
11:00 Новините на NOVA NEWS
11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS
12:00 Новините на NOVA
12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване
13:00 Новините на NOVA NEWS
13:45 „Твоят ден“ – избрано
14:00 Новините на NOVA NEWS
14:30 „Проект Бъдеще“ – поредица на DW
15:00 Новините на NOVA NEWS
15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок
15:55 „До там и обратно“ – рубрика
16:00 Новините на NOVA NEWS
16:10 „Ничия земя“ – /п/
17:00 Новините на NOVA NEWS
17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване
18:00 Новините на NOVA NEWS
18:25 „Европа в 15 минути“ – предаване /п/
18:45 „DW Репортерът“ – репортаж на DW /п/
19:00 Новините на NOVA NEWS
19:15 „Ничия земя“
20:00 Новините на NOVA NEWS
20:50 Най-доброто от DW
21:00 Новините на NOVA NEWS
21:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/
22:00 Новините на NOVA NEWS
22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева
23:00 Новините на NOVA NEWS
23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/
00:00 Новините на NOVA NEWS/п/
00:25 „Ускорение“ – документална поредица на DW
01:00 Новините на NOVA NEWS /п/
01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/
02:00 Новините на NOVA NEWS /п/
02:25 „Социална мрежа“ – /п/
03:00 Новините на NOVA NEWS /п/
03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/
03:50 „В добра форма“ – документална поредица на DW /п/
04:20 „Ничия земя“ – /п/