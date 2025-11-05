ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 5 НОЕМВРИ

БНТ1

05:00 Цезар детски тв филм /Унгария, 2016г./

05:15 Баба – моята сестричка детски тв филм /Корея, 2016г./

05:30 Детски новини /п/

05:40 Телепазарен прозорец

05:55 Денят започва сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов

09:20 100% будни сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев

11:00 Култура.БГ предаване за култура с Димитър Стоянович

12:00 По света и у нас

12:35 Новини на турски език

12:45 Телепазарен прозорец

13:00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 249/п/

14:00 Телепазарен прозорец

14:15 Пес патрул 2 анимационен филм /7 епизод/

14:40 Костенурките нинджа – нова мутация 2 анимационен филм /7 епизод/

15:00 Приключенията на Мерлин тв филм /13, последен епизод/

15:45 Телепазарен прозорец

16:00 Бързо, лесно, вкусно

16:30 Светът и ние

16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска

17:50 Детски новини

18:00 По света и у нас

18:30 Още от деня

19:00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 250/

20:00 По света и у нас

20:45 Спортни новини

21:00 БНТ представя Цветна тишина /филм, посветен на Греди Асса/

22:00 Германия 83 тв филм /2 епизод/ (14)

23:00 По света и у нас

23:25 Залезът на тамплиерите тв филм /16 епизод/ (16)

00:10 Още от деня /п/

00:40 100% будни сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/

02:15 Светът и ние /п/

02:40 Култура.БГ предаване за култура с Димитър Стоянович /п/

03:35 По света и у нас /п/

04:00 Залезът на тамплиерите тв филм /16 епизод/п/ (16)

04:45 Зала на славата: Магдалена Малеева /п/

bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.1, еп.39

05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./

06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова

09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева

12:00 bTV Новините – обедна емисия

12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./

13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.76

14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.103

16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.135

17:00 bTV Новините

17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова

18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев

19:00 bTV Новините – централна емисия

19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова

20:00 „Колко ми даваш?“ – забавно шоу с водеща Боряна Братоева

22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева

23:30 bTV Новините – късна емисия

00:00 „Ченгетата от Пицофалконе“ – сериал, с.1, еп.1

02:10 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.8

02:50 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п./

bTVAction

05:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.14 /п./

06:00 „Армагедон 2025“ – фантастика, екшън (САЩ, 2022 г.), режисьор: Майкъл Су, в ролите: Майкъл Паре, Джей Касълс, Линдзи Мари Уилсън, Джоузеф Майкъл Харис, Дейвид Томас Нюман, Джералд Уеб, Антъни Дженсън, Сара Ливинг, Филип Андре Ботело и др.

08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.25, еп.1 /п./

09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.14 /п./

10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.14

10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.12 /п./

12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.4 /п./

13:00 „Зодиак: Знаци на апокалипсиса“ – фантастика, екшън (Канада, 2014 г.), режисьор: Дейвид Сандерсън, в ролите: Джоел Греч, Арън Дъглас, Рейли Долман, Емили Холмс, Андреа Брукс, Бен Котън, Кристофър Лойд, Дъглас Чапмън и др.

15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.15

16:00 „Фауда“ – сериал, с.3, еп.9

16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.25, еп.2

17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.13

19:00 УЕФА Шампионска лига – студио

19:45 ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига

21:45 УЕФА Шампионска лига – студио

22:00 ПРЯКО: УЕФА Шампионска лига

00:00 УЕФА Шампионска лига – студио

00:30 УЕФА Шампионска лига – репортажи от мачовете от деня

01:00 УЕФА Шампионска лига

03:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.25, еп.2 /п./

04:00 „Древен Апокалипсис“ – документална поредица, с.2, еп.3 /п./

bTV COMEDY

05:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.26 /п./

05:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.27 /п./

06:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.28

06:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.29

07:00 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.19 /п./

07:30 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.20 /п./

08:00 „Татковци“ – сериал, еп.71 /п./

09:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.15 /п./

09:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.16 /п./

10:00 „Мари Франсин“ – комедия (Франция, 2017 г.), режисьор: Валери Лемерсие, в ролите: Валери Лемерсие, Патрик Тимсит, Елен Венсан, Филип Лоденбах, Дени Подалидес, Надеж Босон-Диане, Мари Петьо, Анна Лемаршан и др.

12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.5 /п./

12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.6 /п./

13:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.15 /п./

13:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.16 /п./

14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.23 /п./

14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.24 /п./

15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.10, еп.13 /п./

17:00 „Татковци“ – сериал, еп.72

18:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.21

18:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.22

19:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.17

19:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.18

20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.11, еп.1

22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.7

22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.8

23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.1

23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.2

00:00 „Мари Франсин“ – комедия (Франция, 2017 г.), режисьор: Валери Лемерсие, в ролите: Валери Лемерсие, Патрик Тимсит, Елен Венсан, Филип Лоденбах, Дени Подалидес, Надеж Босон-Диане, Мари Петьо, Анна Лемаршан и др.

02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.28 /п./

02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.29 /п./

03:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.21 /п./

03:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.6, еп.22 /п./

04:00 „Татковци“ – сериал, еп.72 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/

06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок

09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA

12:00 Новините на NOVA

12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм

13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал

15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм

16:00 Новините на NOVA

16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу

17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра

18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра

19:00 Новините на NOVA – централна емисия

20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7

22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7

23:00 Новините на NOVA

23:30 „Клетката“ – сериал, сезон 1

00:30 „Станция Берлин“ – сериал, сезон 3

01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 16

02:30 „Три сестри“ – сериен филм

03:20 „Наследство – сериен филм /п/

04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

08:15 Куинс Парк Рейнджърс – Ипсуич Таун Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/

10:15 Мачида – Мелбърн Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /n/

12:15 Ал Итихад – Ал Шарджа Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /n/

14:15 Нам Дин – Гамба Осака Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 директно

16:30 Мото Спорт Xtra предаване за български моторни спортове 2025 /n/

17:00 Чемпиъншип: Обзор предаване за английски футбол 2025/2026 /n/

17:30 Пета четвърт обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026

18:00 Ал Завра – Истиклол Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 директно

20:15 Ал Насър – Гоа Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 директно

22:15 Санфрече – Гангвон Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /n/

00:15 Ал Сад – Ал Ахли Футбол: Елитна Шампионска лига на Азия 2025/2026 /n/

02:15 Еротичен Телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/

05:30 „Социална мрежа“ – /п/

06:00 „Истории от света“ – поредица на DW /п/

06:30 „Ничия земя“ – /п/ „

07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/

08:00 Темата на NOVA – /п/

08:15 „На фокус след новините“ – публицистично токшоу /п/

08:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/

09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS

10:00 Новините на NOVA NEWS

10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS

11:00 Новините на NOVA NEWS

11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS

12:00 Новините на NOVA

12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване

13:00 Новините на NOVA NEWS

13:45 „Твоят ден“ – избрано

14:00 Новините на NOVA NEWS

14:30 „Проект Бъдеще“ – поредица на DW

15:00 Новините на NOVA NEWS

15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок

15:55 „До там и обратно“ – рубрика

16:00 Новините на NOVA NEWS

16:10 „Ничия земя“ – /п/

17:00 Новините на NOVA NEWS

17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване

18:00 Новините на NOVA NEWS

18:25 „Европа в 15 минути“ – предаване /п/

18:45 „DW Репортерът“ – репортаж на DW /п/

19:00 Новините на NOVA NEWS

19:15 „Ничия земя“

20:00 Новините на NOVA NEWS

20:50 Най-доброто от DW

21:00 Новините на NOVA NEWS

21:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/

22:00 Новините на NOVA NEWS

22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева

23:00 Новините на NOVA NEWS

23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/

00:00 Новините на NOVA NEWS/п/

00:25 „Ускорение“ – документална поредица на DW

01:00 Новините на NOVA NEWS /п/

01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/

02:00 Новините на NOVA NEWS /п/

02:25 „Социална мрежа“ – /п/

03:00 Новините на NOVA NEWS /п/

03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/

03:50 „В добра форма“ – документална поредица на DW /п/

04:20 „Ничия земя“ – /п/