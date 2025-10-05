ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 5 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:00 Иде нашенската музика /п/ 06:00 Блуи 2 – анимационен филм 06:20 Веселите музиканти – детски тв театър /2, последна част/ 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Домът на вярата 08:00 Денят започва с Георги Любенов 11:00 Отблизо 12:00 По света и у нас 12:30 Арена спорт 13:15 Зала на славата: Любомир Ганев 13:30 Българското село 14:00 Малки истории 15:00 Уча, зная и играя – детско шоу 15:30 Хюи Бу и замъкът на вещиците – детски игрален филм /Германия, 2022 г./, режисьор Себастиан Ниман, в ролите: Михаел Були Хербих, Кристоф Мария Хербст, Рик Каваниан, Нели Хофман и др. 17:00 Това го знам – детско куиз шоу 18:00 Имате среща с … Диана Любенова – лайфстайл ток шоу 18:45 Спорт тото 19:00 С БНТ завинаги 19:50 Разкажи ми приказка – предаване за деца 20:00 По света и у нас 20:30 Интервюто 20:45 Спортни новини 21:00 БГ киновечер: Всичко за сина ми – сериен тв филм /2 епизод/ 22:00 Моят плейлист 23:00 По света и у нас 23:15 Светата година – игрален филм /копродукция, 1974 г./, режисьор Жан Жиро, в ролите: Жан Габен, Жан -Клод Бриали, Николета Макиавели, Даниел Дарио, Анри Вирложийо и др. 00:55 Натисни F1 образователна поредица/п/ 01:25 Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство/п/ 01:40 Хюи Бу и замъкът на вещиците – игрален филм /п/ 03:10 В ритъма на града /п/ 03:40 По света и у нас /п/ 03:55 Имате среща с … Диана Любенова – лайфстайл ток шоу/п/ 04:40 Религията днес /п/

bTV

05:15 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.17 05:45 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.18 06:00 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п./ 06:30 „Древен апокалипсис“ – документална поредица, с.2, еп.2 07:30 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Митьо Маринов и Ванина Недкова 11:00 „Богатствата на България“ – документална поредица 11:30 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „10 дни само с татко“ – комедия, семеен (Франция, 2020 г.), режисьор: Людовик Бернар, в ролите: Франк Дюбоск, Ор Атика, Алис Давид, Алекси Мишалик и др. 14:45 „Убийства в Рая“ – сериал 16:00 „bTV разказва“ – документална поредица с автор Радиана Божикова 16:30 „120 минути“ – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:40 „Защо, господин министър?“ – актуално предаване с водеща Жени Марчева 20:00 „България търси талант“ – телевизионно шоу с водещи Александър Кадиев и Петър Антонов, с.9 22:00 „Traitors: Маските падат“ – специално телевизионно студио с водеща Десислава Стоянова 22:30 „Патриотични игри“ – екшън, трилър (САЩ, 1992 г.), режисьор: Филип Нойс, в ролите: Харисън Форд, Шон Бийн, Ан Арчър, Патрик Бергин, Тора Бърч, Джеймс Фокс, Самюел Джаксън, Поли Уокър, Дж. Е. Фрийман, Дейвид Трелфол, Алън Армстронг, Джеймс Ърл Джоунс, Ричард Харис и др. 01:10 „До смъртта“ – екшън, криминален, драма (САЩ, Великобритания, Германия, България, 2007 г.), режисьор: Саймън Велолc, в ролите: Жан-Клод Ван Дам, Стефън Уорд, Майкъл Адъмс, Селина Гилес, Марк Даймънд, Уес Робинсън, Рейчъл Гранд, Меги Елбрейт, Гари Бейдли и др. [14+] 03:20 „120 минути“ – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов /п./

bTVAction

05:15 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.15 /п./ 06:00 „Шаркнадо 4: Силата се пробужда“ – фантастика, трилър (САЩ, 2016 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Тара Рийд, Томи Дейвидсън, Масиела Луша, Раян Нюман, Коди Линли, Имани А. Хаким, Шерил Тийгс, Дейвид Хаселхоф, Сюзън Антон и др. 08:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.16 08:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.17 09:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.18 10:45 „Смъртоносно оръжие 3“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 1992 г.), режисьор: Ричард Донър, в ролите: Мел Гибсън, Дани Главър, Джо Пеши, Рене Русо, Стюарт Уилсън, Дарлийн Лав, Трейси Улф, Ник Чинлънд, Марк Пелегрино и др. 13:00 „Обир по джентълменски“ – екшън, приключенски, трилър (САЩ, 2021 г.), режисьор: Рени Харлин, в ролите: Пиърс Броснан, Джейми Чънг, Тим Рот, Хърмони Корфилд, Ник Канън и др. 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п./ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п./ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.3, еп.8 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане 18:00 „Древен апокалипсис“ – документална поредица, еп.2 19:00 „История на автомобилите“ – автомобилно предаване, с.1, еп.8 19:30 „Екстремно“ – предаване за екстремни спортове, с.1, еп.2 20:00 ПРЕМИЕРА: „100 градуса под нулата“ – фантастика, трилър, приключенски (САЩ, 2013 г.), режисьор: Ричард Шенкман, в ролите: Джеф Фейхи, Сара Малакъл Лейн, Марк Юинс, Джон Рис-Дейвис, Иван Камараш, Люк Хийли, Джудит Фекете, Петър Линка, Андраш Корчмарош и др. 22:00 „Пъзелът“ – хорър, трилър (САЩ, Канада, 2017 г.), режисьори: Майкъл Спириг и Питър Спириг, в ролите: Мат Пасмър, Хана Андерсън, Калъм Кит Рени, Тобин Бел, Лора Вандервурт, Британи Алън, Мандела ван Пийбълс, Майкъл Бойсверт и др. [16+] 00:00 „Смъртоносно оръжие 3“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 1992 г.), режисьор: Ричард Донър, в ролите: Мел Гибсън, Дани Главър, Джо Пеши, Рене Русо, Стюарт Уилсън, Дарлийн Лав, Трейси Улф, Ник Чинлънд, Марк Пелегрино и др. 02:00 „Молитва преди зазоряване“ – екшън, биографичен, криминален, драма (Франция, Великобритания, САЩ, 2017 г.), режисьор: Жан-Стефан Совер, в ролите: Джо Кол, Витая Пансрингарм, Паня Имумпаи, Никълъс Шейк, Били Мур и др. [14+] 04:15 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.17 /п./

bTV COMEDY

05:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.64 /п./ 05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.65 /п./ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.66 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.67 07:00 „Камионджии“ – сериал, еп.3 08:00 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.11 /п./ 08:30 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.12 /п./ 09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев /п./ 10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.3 /п./ 10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.4 /п./ 11:00 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.19 /п./ 11:30 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.20 /п./ 12:00 „Ловци на шаферки“ – комедия, романтичен (САЩ, 2005 г.), режисьор: Дейвид Добкин, в ролите: Оуен Уилсън, Винс Вон, Рейчъл Макадамс, Кристофър Уокън, Айла Фишър, Брадли Купър, Джейн Сиймор, Уил Феръл, Ивана Божилович, Ребека Де Морни и др. 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.8, еп.16 /п./ 15:30 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.1 /п./ 17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.7 /п./ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.8 /п./ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.9 /п./ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.10 /п./ 19:00 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.21 19:30 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.22 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.2 22:00 „Призраци“ – сериал, с.5, еп.6 22:30 „Призраци“ – сериал, с.5, еп.7 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.11 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.12 00:00 „Камионджии“ – сериал, еп.3 /п./ 01:00 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.15 /п./ 01:30 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.16 /п./ 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.66 /п./ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.67 /п./ 03:00 „Призраци“ – сериал, с.5, еп.6 /п./ 03:30 „Призраци“ – сериал, с.5, еп.7 /п./ 04:00 „Камионджии“ – сериал, еп.3 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:30 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA /п/ 06:30 „Иконостас“ 07:00 Поредица на DW 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Съдебен спор“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Сватба в Коста Рика“ (премиера) – с уч. на Британи Каръл, Кристофър Ръсел, Рианън Фиш и др. 14:15 „Пръстът на съдбата“ (премиера) – с уч. на Анилия Макгинес, Меган Кайзър, Тайлър Харлоу и др. 16:00 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 16:30 „На фокус с Лора Крумова“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:40 На фокус след новините 20:00 „Пееш или лъжеш“ (премиера) – музикално шоу 22:00 „Секс на куково лято“ – с уч. на Айк Баринхолц, Джон Сина, Лесли Ман и др. 00:00 „Като съпруга“ (премиера) – с уч. на Джонатан Рийс Майерс, Елена Кампурис, Агам Дарши и др. 02:15 „Пръстът на съдбата“ – с уч. на Анилия Макгинес, Меган Кайзър, Тайлър Харлоу и др. /п/ 04:20 „Съдебен спор“ – предаване на NOVA /п/

Нова Спорт

07:30 Уникаха – Билбао, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026 /n/ 09:30 Динамо Дрезден – Карлсруе, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /n/ 11:30 Уотфорд – Оксфорд Юнайтед, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 13:30 Чемпиъншип: Обзор, предаване за английски футбол 2025/2026 14:00 Ипсуич Таун – Норич Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 директно 16:00 Астън Вила – Бърнли, Футбол: Висша лига 2025/2026, директно 18:15 Монако – Ница Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026, директно 20:30 ПАОК – Олимпиакос, Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026, директно 22:30 Валенсия – Барселона, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026 запис 00:30 Чемпиъншип: Обзор, предаване за английски футбол 2025/2026 /n/ 01:00 Ипсуич Таун – Норич Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 03:00 Еротичен телепазар

NovaNews

05:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 05:30 „В добра форма“ – документална поредица на DW /п/ 06:00 „52 истории“ – документална поредица на VOA /п/ 06:30 „Ничия земя“ -предаване /п/ 07:30 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Пулс“ – здравно предаване 11:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Европа в 15 минути“ – предаване 12:45 „DW Репортерът“ – репортаж на DW 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:30 „Непознатите земи“ (премиера) – документална поредица 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 16:00 „Близо до спорта“ – поредица 16:30 „На фокус с Лора Крумова“ – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ – предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 „На фокус след новините“ – публицистично токшоу /п/ 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:25 „Истории от света“ – документална поредица на DW 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 „На фокус“ с Лора Крумова – публицистично токшоу /п/ 01:00 „Ничия земя“ – предаване /п/ 02:00 „Събуди се“ – предаване /п/