ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 5 СЕПТЕМВРИ

БНТ1

05:10 Бързо, лесно, вкусно /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Блуи, анимационен филм 06:15 Арт дъга образователен филм 06:35 Невидимият, детски тв филм /Чехия, 2019 г./ 06:55 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни, сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /избрано/ 11:10 Любов и саможертва, тв филм /44, последен епизод/ 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 169/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Арт детектив, рубрика за лайфстайл и изкуство/п/ 14:30 Вечната музика /п/ 15:00 Трийсет и един чифт волове, детски тв филм

/България, 1976 г./, режисьор Никола Петков, в ролите Петър Слабаков, Митко Босев, Иван Янчев и др. 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно /п/ 16:30 Една различна Италия 3, документален филм

/5, последен епизод/ 17:00 Йерусалим, тв филм /10, последен епизод/ (12) 18:00 По света и у нас 18:30 65 в ефир 19:00 БНТ представя Маестро Вили Казасян /п/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Вина 2, тв филм /8 епизод/ (12) 22:00 Мистериите на доктор Блейк 5, тв филм /5 епизод/ (12) 23:00 По света и у нас 23:25 Студио Х: Баварска рапсодия, 9-сериен тв филм /Германия, 2013 г./, 1 епизод, режисьор Ед Херцог, в ролите Себастиан Бецел, Симон Шварц, Илзе Нойбаум и др. (12) 01:00 Бизнес.бг, подкаст на БНТ 01:30 65 в ефир /п/ 02:00 Мистериите на доктор Блейк 5, тв филм /5 епизод/ (12) 03:00 100% будни, сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /избрано/п/ 04:50 По света и у нас /п/

bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с. 2, еп. 47 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп. 34 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с. 1, еп. 62 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с. 2, еп. 95 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“- публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 21:30 „Помниш ли текста?“ – музикално шоу с водеща Керана /п/ 22:30 bTV Новините – късна емисия 23:00 „Лас Вегас“ – сериал, с. 5, еп. 4 00:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с. 7, еп. 8 01:10 „Съдебна зала: Ел Ей“ – сериал, с. 2, еп. 11 02:10 bTV Новините – късна емисия /п/ 02:50 „Преди обед“ – токшоу /п/

bTVAction

05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 10, еп. 13 /п/ 06:00 „В дивата пустош с Беър Грилс“ – приключенско риалити, с. 3, еп. 3 07:00 „Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп. 35 /п/ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 10, еп. 13 /п/ 10:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с. 23, еп. 1 /п/ 11:00 „Под наблюдение“ – сериал, с. 4, еп. 20 /п/ 12:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с. 3, еп. 3 /п/ 13:00 „Заличителят“ – екшън, драма, мистъри (САЩ, 1996 г.), режисьор Чарлз Ръсел, в ролите Арнолд Шварценегер, Ванеса Уилямс, Джеймс Каан, Джеймс Кобърн, Робърт Пасторели и др. 15:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 10, еп. 14 16:00 „Специален отдел „Издирване“ – сериал, с. 2, еп. 15 17:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с. 23, еп. 3 18:00 „Под наблюдение“ – сериал, с. 4, еп. 21 19:00 „Балтазар“ – сериал, с. 1, еп. 1 20:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с. 3, еп. 4 21:00 Премиера: „Операция САБЯ“ – сериал, еп. 2 22:00 „Отряд самоубийци“ – фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2016 г.), режисьор Дейвид Ейър, в ролите Уил Смит, Джаред Лето, Марго Роби, Вайола Дейвис, Скот Истууд, Джай Кортни, Джей Хернандес, Кара Делавин, Лони Лин-Комън, Адеуале Акиной Агбадже, Джоуел Кинаман и др. 00:15 „Операция САБЯ“ – сериал, еп. 2 /п/ 01:15 „Под наблюдение“ – сериал, с. 4, еп. 21 /п/ 02:15 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с. 3, еп. 4 /п/ 03:15 „Балтазар“ – сериал, с. 1, еп. 1 /п/ 04:15 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с. 23, еп. 3 /п/

bTV COMEDY

05:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 4 /п/ 05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 5 /п/ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 6 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 7 07:00 „Нощен съд“ – сериал, с. 1, еп. 2 /п/ 07:30 „Нощен съд“ – сериал, с. 1, еп. 3 /п/ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп. 28 /п/ 09:00 „Приятели“ – сериал, с. 6, еп. 8 /п/ 09:30 „Приятели“ – сериал, с. 6, еп. 9 /п/ 10:00 „Джони Инглиш“ – комедия, екшън, приключенски (Великобритания, 2003 г.), режисьор Питър Хауит, в ролите Роуън Аткинсън, Бен Милър, Натали Имбрулия, Джон Малкович, Грег Уайз, Таша дю Васконселос и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 6, еп. 9 /п/ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 6, еп. 10 /п/ 13:00 „Приятели“ – сериал, с. 6, еп. 8

/п/ 13:30 „Приятели“ – сериал, с. 6, еп. 9 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 10, еп. 10 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 10, еп. 11 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 6, еп. 13 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп. 29 18:00 „Нощен съд“ – сериал, с. 1, еп. 4 18:30 „Нощен съд“ – сериал, с. 1, еп. 5 19:00 „Приятели“ – сериал, с. 6, еп. 10 19:30 „Приятели“ – сериал, с. 6, еп. 11 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 7, еп. 1 21:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 10, еп. 4 /п/ 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 6, еп. 11 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 6, еп. 12 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 10, еп. 12 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 10, еп. 13 00:00 „Джони Инглиш“ – комедия, екшън, приключенски (Великобритания, 2003 г.), режисьор Питър Хауит, в ролите Роуън Аткинсън, Бен Милър, Натали Имбрулия, Джон Малкович, Грег Уайз, Таша дю Васконселос и др. 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 6 /п/ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 7 /п/ 03:00 „Нощен съд“ – сериал, с. 1, еп. 4 /п/ 03:30 „Нощен съд“ – сериал, с. 1, еп. 5 /п/ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп. 29 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 10:00 „Розамунде Пилхер: Крадлата и капитанът“ – с уч. на Ясмина Ал Зихайри, Даниел Фриц, Тина Енгел и др. 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Кошмари в кухнята“ – кулинарно риалити 21:00 „Диви и красиви“ (премиера) – риалити 22:00 Новините на NOVA 22:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 6, 2 епизода 00:30 „Закон и ред“ – сериал, сезон 3 01:30 „Рей Донован“ – сериал, сезон 6 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

09:00 Турция – Сърбия, Евробаскет 2025 /n/ 11:00 Лихтенщайн – Белгия, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 /n/ 13:00 Израел – Словения, Евробаскет 2025 /n/ 14:55 Новини 15:00 Босна и Херцеговина – Грузия, Евробаскет 2025 /n/ 17:00 Франция – Исландия, Евробаскет 2025 /n/ 19:00 Испания – Гърция, Евробаскет 2025 /n/ 20:55 Новини 21:00 Студио „Световни квалификации“, директно 21:45 Словения – Швеция, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 директно 23:40 Студио „Световни квалификации“, директно 00:15 Гърция – Беларус, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026 запис 02:15 Еротичен Телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „В добра форма“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ “ 07:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/ 08:00 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова /п/ 08:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – избрано – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Ревизия“ – икономическо предаване 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 „Нищо лично“ – авторска поредица на Красимир Боев 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Проект Бъдеще“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ /п/





