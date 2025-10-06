ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 6 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва – сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:25 Новини на турски език 12:30 Светът на жестовете 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 228/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Блуи – анимационен филм 14:30 Пес патрул – анимационен филм /15 епизод/ 14:55 Костенурките нинджа – нова мутация анимационен филм /15 епизод/ 15:20 Гейм он! тв филм /19 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 17:00 България в 60 минути с Мариана Векилска 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели – забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 229/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 История.bg 22:00 Хотел „Портофино“ тв филм /10 епизод/ (12) 23:00 По света и у нас 23:25 Забравени от Бога 3 – тв филм /6, последен епизод/ (14) 00:10 Още от деня /п/ 00:40 100% будни – сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /п/ 02:15 Светът и ние /п/ 02:40 Култура.БГ – предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:35 По света и у нас /п/ 04:00 Залезът на тамплиерите – тв филм /1 епизод/п/ (16) 04:45 Домът на вярата /п/

bTV

05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.54 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.81 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.114 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.10, еп.8 01:00 „Приятели“ – сериал, с.5, еп.11 01:25 „Добрият доктор“ – сериал, с.6, еп.2 02:10 bTV Новините – късна емисия /п./ 02:50 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова /п./

bTVAction

05:15 „Свръхестествено“ – сериал, с.5, еп.18 /п./ 06:00 „Шаркнадо 5: Глобален рояк“ – фантастика, трилър (САЩ, 2017 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Тара Рийд, Каси Скербо, Били Барат, Долф Лундгрен, Тифани Полард, Порша Уилямс, Тони Хоук, Оливия Нютън-Джон, Саша Коен, Джералдо Ривера и 08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.1 /п./ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.12, еп.4 /п./ 10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.1, еп.6 10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с.1, еп.6 /п./ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.8 /п./ 13:00 „Обир по джентълменски“ – екшън, приключенски, трилър (САЩ, 2021 г.), режисьор: Рени Харлин, в ролите: Пиърс Броснан, Джейми Чънг, Тим Рот, Хърмони Корфилд, Ник Канън и др. 15:00 Премиера: „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.12, еп.5 16:00 „Фауда“ – сериал, с.1, еп.11 16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.2 17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с.1, еп.7 19:00 „Балтазар“ – сериал, с.2, еп.10 20:00 „Кралят на Тълса“ – сериал, с.1, еп.4 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.9 22:00 „Перфектното оръжие“ – екшън, трилър, фантастика (САЩ, Швеция, 2016 г.), режисьор: Титус Паар, в ролите: Стивън Сегал, Ричард Тайсън, Саша Джаксън, Върнън Уелс, Сабина Мах, Ейдриън Локет и др. [14+] 23:45 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.9 /п./ 00:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.1, еп.10 /п./ 01:00 „Под прикритие“ – сериал, с.1, еп.6 02:00 „Кралят на Тълса“ – сериал, с.1, еп.5 /п./ 03:00 „Балтазар“ – сериал, с.3, еп.1 /п./ 04:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.24, еп.3 /п./

bTVComedy

05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.67 /п./ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.68 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.69 07:00 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.15 /п./ 07:30 „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.16 /п./ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.49 /п./ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.21 /п./ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.22 /п./ 10:00 „Гамба“ – анимация, комедия, семеен (Япония, 2015 г.), режисьори: Йошихиро Комори и Томохиро Кауамура 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.5 /п./ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.6 /п./ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.21 /п./ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.22 /п./ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.11 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.12 /п./ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.2 /п./ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.50 18:00 Премиера: „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.17 18:30 Премиера: „Нощен съд“ – сериал, с.3, еп.18 (последен) 19:00 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.23 19:30 „Приятели“ – сериал, с.8, еп.24 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.9, еп.3 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.7 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.8, еп.8 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.13 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.1, еп.14 00:00 „Удар с чадър“ – комедия (Франция, 1983 г.), режисьор: Жерар Ури, в ролите: Пиер Ришар, Валери Мейрес, Кристин Мурило, Гордън Мичел, Жерар Жуньо, Морис Риш. Виторио Каприоли, Герт Фрьобе и др. 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.70 /п./ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.71 /п./ 03:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.1 /п./ 03:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.5, еп.2 /п./ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.51 /п./

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 7 00:30 „Станция Берлин“ – сериал, сезон 1 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 16 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

07:00 Уотфорд – Оксфорд Юнайтед 09:00 Хъл Сити – Шефилд Юнайтед 11:00 Рексъм – Бирмингам Сити 13:00 Ипсуич Таун – Норич Сити 14:55 Новини 15:00 ПАОК – Олимпиакос 17:00 Реал Мадрид – Гран Канария 19:00 Валенсия – Барселона 20:55 Новини 21:00 Шампионска лига на Азия 2: Обзор 21:30 Чемпиъншип: Обзор 22:00 Бокс: ONE Петъчни битки 127 03:30 Еротичен телепазар

NovaNews

06:00 Евромакс 07:30 Да хванеш гората 08:00 Европа в 15 минути 08:15 Репортаж на DW 08:30 РеВизия 09:00 Твоят ден 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 Твоят ден 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 Твоят ден 12:00 Новините на NOVA 12:30 Пулс 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 Твоят ден – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 Ускорение 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 Социална мрежа 15:55 До там и обратно 16:00 Новините на NOVA NEWS 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 Денят на живо 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 РеВизия 19:00 Новините на NOVA NEWS 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 РеВизия 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 Да хванеш гората 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 Денят на живо 00:00 Новините на NOVA NEWS 00:25 РеВизия 01:00 Новините на NOVA NEWS 02:00 Новините на NOVA NEWS 02:25 Социална мрежа 03:00 Новините на NOVA NEWS 03:20 Денят на живо 03:50 Ускорение 05:00 Другото лице 05:30 Социална мрежа