ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 6 СЕПТЕМВРИ

БНТ1

05:15 Бързо, лесно, вкусно /п/ 05:45 Арт детектив – рубрика за лайфстайл и изкуство/п/ 06:00 Блуи 2 – анимационен филм 06:15 Това го знам – детско куиз шоу /п/ 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Библиотеката /п/ 08:00 Денят започва с Георги Любенов /избрано/ 09:00 Денят започва в събота с Мира Добрева сутрешен блок 11:00 Туризъм.бг /п/ 11:30 Опитай света… с Ханес 12:00 По света и у нас 12:30 Бразди /избрано/ 13:15 Международен фолклорен фестивал „Фолклорен извор“ 2025 Mузикален филм /България, 2025 г./, режисьор Димитър Шарков 14:15 Земя – магията на подницата – документален филм /България, 2023 г./, режисьор Мария Милкова 14:45 Вазовите песни – музикален филм /България, 2020 г./, режисьор Димитър Шарков, участват певците: Лили Иванова, Нели Андреева, Весела Асенова, квартет „Славей“, квартет „Светоглас“ и др. 15:40 Съдията: 1884 – юлий, август – игрален филм /България, 1986 г./, режисьор Пламен Масларов, в ролите Георги Черкелов, Джоко Росич, Цако Дачев, Васил Банов, Пламен Дончев и др. 17:15 Оловният войник – документален филм /България, 2023 г./, режисьор Костадин Бонев 18:45 България от край до край: Съединението 19:50 Разкажи ми приказка – предаване за деца /п/ 20:00 По света и у нас 20:30 Тържествена заря-проверка по повод 140 години от Съединението пряко предаване от площад „Съединение“ в Пловдив 21:20 Мера според мера: 1901 – 1902 година – игрален филм /България, 1981 г./, 1 част, режисьор Георги Дюлгеров, в ролите Руси Чанев, Григор Вачков, Стефан Мавродиев, Димитър Буйнозов, Цветана Манева и др. (14) 23:10 Орлин Горанов – 50 години магия концерт с участието на: Симфониета – Враца с диригент Георги Милтиядов, трио „Тринити“ и др. 00:20 #Балканите с Николай Кръстев подкаст на БНТ 01:20 Денят започва с Георги Любенов /избрано/п/ 02:20 Денят започва в неделя с Мира Добрева сутрешен блок /п/ 04:20 С БНТ завинаги /п/

bTV

05:10 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.24 05:40 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.1 06:00 „Богатствата на България“ – документална поредица 06:30 „Неразказано в историята: Александър Батенберг – Князът на Съединението“ – документална поредица 07:30 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Бесте Сабри и Митьо Маринов 11:00 „Вкусът на България“ – кулинарно предаване с водеща Мария Жекова 11:30 „Светът на здравето“ – здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „bTV Светът“ – актуално предаване за международни теми с водещи Кристина Баксанова и Иван Георгиев, нов сезон 13:00 „Бургас и морето 2025“ – концерт 15:00 „Ловът на мишката“ – комедия, семеен (САЩ, 1997 г.), режисьор Гор Вербински, в ролите Нейтън Лейн, Лий Евънс, Вики Люис, Мори Чайкин, Ерик Кристмас, Майкъл Джетър, Ърни Сабела, Уилям Хики, Кристофър Уокън, Клиф Емич, Иън Аберкромби и др. 17:00 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:30 bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания 20:00 „Стани богат: Златната лига“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 21:30 „Бен-Хур“ – екшън, приключенски, драма (САЩ, 2016 г.), режисьор Тимур Бекмамбетов, в ролите Джак Хюстън, Тоби Кебъл, Родриго Санторо, Назанин Бониади, Айелет Цурер, Пило Асбик, София Блек-Дилиа, Морган Фрийман и др. 00:50 „Брис 3“ – комедия, приключенски (Франция, 2016 г.), режисьор Джеймс Хът, в ролите Жан Дюжарден, Кловис Корнилак, Бруно Соломон, Албан Леноар, Ноел Перна, Жан-Мишел Лами, Ида Дюфур, Самуел Беснар и др. 03:20 „120 минути“ – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов /п/

bTVAction

05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.10, еп.14 /п/ 06:00 „Последният потоп“ – екшън, фентъзи, трилър (САЩ, 2017 г.), режисьор Адам Липсиус, в ролите Джейсън Тобиас, Съмър Спиро, ДеДжийн Браун, Паола Меначо, Хари Уилямс, Густаво Ескобар, Артър Робъртс, Анабел Барет, Джеф Хармс, Кевин Йънг, Седрик Джонатан и др 07:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.12 08:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.13 09:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.14 10:45 „Двойна игра“ – екшън, криминален, трилър (САЩ, 2000 г.), режисьор Джон Франкенхаймър, в ролите Бен Афлек, Гари Синийз, Чарлийз Терон, Денис Фарина, Джеймс Фрейн, Айзък Хейс, Дани Трехо и др. 12:45 „Отряд самоубийци“ – фентъзи, екшън, приключенски (САЩ, 2016 г.), режисьор Дейвид Ейър, в ролите Уил Смит, Джаред Лето, Марго Роби, Вайола Дейвис, Скот Истууд, Джай Кортни, Джей Хернандес, Кара Делавин, Лони Лин-Комън, Адеуале Акиной Агбадже, Джоуел Кин 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п/ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п/ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.16 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане /п/ 18:00 „Древно инженерство“ – документална поредица, с.2, еп.3 19:00 „Екоавтомобили“ – автомобилно шоу, с.2, еп.27 19:30 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.10 20:00 ПРЕМИЕРА: „Топ гънър: Опасна зона“ – екшън, трилър (САЩ, 2022 г.), режисьор Глен Милър, в ролите Майкъл Паре, Майкъл Бродерик, Ана Телфер, Джак Пиърсън, Тори Ричардсън, Едуин Модлин II, Алекс Хералд, Джон Дж. Джордан, Дейвид Томас Нюман, Джина Дейдън и 22:00 „Отрядът самоубийци“ – екшън, комедия, приключенски (САЩ, 2021 г.), режисьор Джеймс Гън, в ролите Марго Роби, Джоуел Кинаман, Идрис Елба, Джон Сина, Силвестър Сталоун, Вайола Дейвис, Джай Кортни и др. [14+] 00:00 „Отрядът самоубийци“ – екшън, комедия, приключенски (САЩ, 2021 г.), режисьор Джеймс Гън, в ролите Марго Роби, Джоуел Кинаман, Идрис Елба, Джон Сина, Силвестър Сталоун, Вайола Дейвис, Джай Кортни и др. [14+] 02:45 „Въздушна скорост: Бърз и яростен“ – екшън, трилър, криминален (САЩ, 2017 г.), режисьор Рон Торнтън, в ролите Ейдриън Пол, Доминик Суейн, Адриан Пол, Мус Али Кан, Мими Давила, Зак Стефи, Яника Олин, Джейсън Тобиас, Джо Чамбрело, Шамар Филип и др. 04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.4, еп.16 /п/

bTV COMEDY

05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.7 /п/ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.8 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.9 07:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.5 07:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.6 08:00 „Нощен съд“ – сериал, с.1, еп.2 /п/ 08:30 Зад кулисите на филма „Как да си дресираш дракон“ 09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев /п/ 10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.6, еп.9 /п/ 10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.6, еп.10 /п/ 11:00 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.10 /п/ 11:30 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.11 /п/ 12:00 „Последният пенсионерски запой“ – комедия (САЩ, 2013 г.), режисьор Джон Търтълтауб, в ролите Кевин Клайн, Робърт Де Ниро, Морган Фрийман, Майкъл Дъглас, Мери Стийнбъргън и др. 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.6, еп.12 /п/ 15:30 „Новите съседи“ – сериал, с.6, еп.13 /п/ 17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.8 /п/ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.9 /п/ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.10 /п/ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.11 /п/ 19:00 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.12 19:30 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.13 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.7, еп.2 22:00 „Призраци“ – сериал, с.3, еп.2 22:30 „Призраци“ – сериал, с.3, еп.3 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.14 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.10, еп.15 00:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.7 /п/ 00:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.8 /п/ 01:00 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 01:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.10 /п/ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп.11 /п/ 03:00 „Призраци“ – сериал, с.3, еп.4 /п/ 03:30 „Призраци“ – сериал, с.3, еп.5 /п/ 04:00 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.7 /п/ 04:30 „Уил и Грейс“ – сериал, с.3, еп.8 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

06:00 „Лабиринт към щастието“ – сериен филм /п/ 07:00 Поредица на DW 07:30 „Събуди се“ – предаване 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Сериозни на лунна светлина“ – с уч. на Мег Райън, Тимъти Хътън, Кристен Бел и др. 14:20 „Джери Магуайър“ – с уч. на Том Круз, Рене Зелуегър, Куба Гудинг Джуниър и др. 17:00 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA 18:00 „Ничия земя“ – предаване 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:20 Темата на NOVA 20:00 „Бързи и яростни 8“ – с уч. на Вин Дизел, Дуейн Джонсън 22:50 „Ханкок“ – с уч. на Уил Смит, Чарлийз Терон, Джейсън Бейтман и др. 01:20 „Не казвай сбогом“ – с уч. на Бен Афлек, Розамунд Пайк, Нийл Патрик Харис и др. 04:30 „Съдебен спор“ – предаване на NOVA /п/

Нова Спорт

08:00 Лестър Сити – Бирмингам Сити 10:00 Литва – Малта 14:00 Чемпиъншип: Обзор 14:30 Нюпорт Каунти – Бристол Роувърс 16:30 Гърция – Беларус 20:30 Бундеслига: Обзор на кръга 21:30 Новини 23:45 Бромли – Джилингам

NovaNews

06:00 VOA технологии 07:45 Събуди се 11:00 Пулс 11:30 Да хванеш гората 12:00 Новините на NOVA 12:40 Интервюто на Аманпур 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:30 Евромакс 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 РеВизия 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 Челюсти 16:00 Офанзива с Любо Огнянов 19:00 Новините на NOVA NEWS 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 Темата на NOVA 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 52 истории 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 Офанзива с Любо Огнянов 02:00 Събуди се 05:10 Пулс 05:35 В добра форма





