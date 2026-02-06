ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 6 ФЕВРУАРИ

БНТ 1

05:55 Денят започва сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 6, епизод 100/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство 14:30 Вечната музика 15:00 Страхвил детски тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Днес на игрите студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Церемония по откриване на ХХV Зимни олимпийски игри Милано Кортина 2026 пряко предаване от Милано 23:25 Късметът на Слевин игрален филм /копродукция, 2005г./, режисьор Пол Макгигън, в ролите: Джош Хартнет, Луси Лиу, Брус Уилис, Морган Фрийман, Бен Кингсли, Стенли Тучи и др. (14) 01:20 Още от деня /п/ 01:50 100% будни сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /п/ 03:25 Светът и ние /п/ 03:50 По света и у нас /п/ 04:35 Чешити /п/ 04:50 Страхвил детски тв филм /п/ 05:35 Детски новини /п/ 05:45 Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство/п/

bTV

06:00 „Тази сутрин, сутрешен блок с водещи Росен Цветков и Гергана Венкова 09:30 „Преди обед, токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева 12:00 bTV Новините обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели, комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера. „Завинаги с теб, сериал, с.1, еп.46 14:30 Премиера. „Вражда, сериал, с.1, еп.161 16:00 Премиера. „Плен, сериал, с.2, еп.193 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице, публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат, телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините централна емисия 19:50 „Интервюто на деня, със Златимир Йочев 20:00 „Кой да знае?, куиз шоу с водещ Александър Кадиев 21:30 „Кажи честно, забавно шоу с водещи Рая Пеева и Красимира Демирова 22:30 bTV Новините късна емисия 23:00 „От местопрестъплението. Маями, сериал, с.4, еп.20 00:00 „Свръхестествено, сериал, с.1, еп.5 01:10 „Опасни улици, сериал, с.18, еп.21 02:10 „Приятели, сериал, с.9, еп.1 02:50 „Преди обед, токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п./ 05:05 „Двама мъже и половина, сериал, с.7, еп.22 05:35 „Двама мъже и половина, сериал, с.8, еп.1

bTV Action

00:30 „Хавай 5-0, сериал, с.4, еп.11 /п./ 01:30 „Извън играта, сериал, с.3, еп.4 /п./ 02:30 „Разобличаване, сериал, с.5, еп.6 /п./ 03:30 „Луцифер, сериал, с.3, еп.25 /п./ 04:15 „Спирала, сериал, с.6, еп.10 /п./ 05:15 „Хуберт и Щалер, сериал, с.5, еп.16 /п./ 06:00 „Екоавтомобили, автомобилно шоу, с.1, еп.5 06:30 „Екоавтомобили, автомобилно шоу, с.1, еп.6 07:00 „В дивата пустош с Беър Грилс, приключенско риалити, с.2, еп.4 08:00 „Луцифер, сериал, с.3, еп.24 /п./ 09:00 „Хуберт и Щалер, сериал, с.5, еп.15 /п./ 10:00 „Разобличаване, сериал, с.5, еп.5 /п./ 11:00 „Извън играта, сериал, с.3, еп.3 /п./ 12:00 „Хавай 5-0, сериал, с.4, еп.10 /п./ 13:00 „Смъртоносни урагани, фантастика, екшън, драма (САЩ, 2024 г.), режисьор: Майкъл Су, в ролите: Тифани, Марк Джъстис, Кайла Фийлдс, София Риба, Пол Логан, Къртис Стронг, Корбин Тимбрук, Вини Пулиезе, Дона Ким, Кали Сейлър, Ванеса Лий, Матю Поалило и др. 15:00 „Хуберт и Щалер, сериал, с.5, еп.16 16:00 „Пениуърт, сериал, с.2, еп.10 17:00 „Луцифер, сериал, с.3, еп.25 18:00 „Разобличаване, сериал, с.5, еп.6 19:00 „Спирала, сериал, с.6, еп.10 20:00 „Извън играта, сериал, с.3, еп.4 21:00 „Хавай 5-0, сериал, с.4, еп.11 22:00 „Островът, фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2005 г.), режисьор: Майкъл Бей, в ролите: Скарлет Йохансон, Юън Макгрегър, Джаймън Хаунсу, Шон Бийн, Стив Бушеми, Майкъл Кларк Дънкан, Джейми Макбрайд и др.

bTV Comedy

00:00 „Ах, тази Мери, романтичен, комедия (САЩ, 1998 г.), режисьори: Питър Фарели и Боби Фарели, в ролите: Камерън Диас, Мат Дилън, Бен Стилър, Лий Евънс, Крис Елиът, Лин Шей, Джефри Тамбор, Марки Пост, У. Ърл Браун, Кийт Дейвид, Сара Силвърман, Канди Александър и др. 02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове, комедийна поредица, еп.6 02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове, комедийна поредица, еп.7 03:00 „Приятели, сериал, с.4, еп.20 /п./ 03:30 „Приятели, сериал, с.4, еп.21 /п./ 04:00 „Мен не ме мислете, сериал, еп.39 /п./ 05:00 „Скрита камера, комедийна поредица, еп.6 05:30 „Скрита камера, комедийна поредица, еп.7 06:00 „Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.11 06:15 „Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.12 06:30 „Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.13 06:45 „Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.14 07:00 „Приятели, сериал, с.4, еп.18 /п./ 07:30 „Приятели, сериал, с.4, еп.19 /п./ 08:00 „Семейство Голдбърг, сериал, с.2, еп.24 /п./ 08:30 „Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.1 /п./ 09:00 „Мен не ме мислете, сериал, еп.38 /п./ 10:00 „Ах, тази Мери, романтичен, комедия (САЩ, 1998 г.), режисьори: Питър Фарели и Боби Фарели, в ролите: Камерън Диас, Мат Дилън, Бен Стилър, Лий Евънс, Крис Елиът, Лин Шей, Джефри Тамбор, Марки Пост, У. Ърл Браун, Кийт Дейвид, Сара Силвърман, Канди Александър и др. 12:00 „Малкълм, сериал, с.4, еп.14 /п./ 12:30 „Малкълм, сериал, с.4, еп.15 /п./ 13:00 „Семейство Голдбърг, сериал, с.2, еп.24 /п./ 13:30 „Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.1 /п./ 14:00 „Двама мъже и половина, сериал, с.12, еп.11 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина, сериал, с.12, еп.12 /п./ 15:00 „Щурите съседи, сериал, еп.23 /п./ 16:15 „Ало, ало, сериал, с.3, еп.7 /п./ 17:00 „Мен не ме мислете, сериал, еп.39 18:00 „Приятели, сериал, с.4, еп.20 18:30 „Приятели, сериал, с.4, еп.21 19:00 „Щурите съседи, сериал, еп.24 20:15 „Ало, ало, сериал, с.4, еп.1 21:00 „Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.2 21:30 „Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.3 22:00 „Малкълм, сериал, с.4, еп.16 22:30 „Малкълм, сериал, с.4, еп.17 23:00 „Двама мъже и половина, сериал, с.12, еп.13 23:30 „Двама мъже и половина, сериал, с.12, еп.14

NOVA

00:00 „Специален отряд” сериал, сезон 3 01:00 „Роко Скиавоне” сериал, сезон 1 02:00 „Три сестри” сериен филм 03:00 „Наследство” сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира” сериал /п/ 06:00 „Диво сърце” сериен филм /п/ 09:30 „На кафе” предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство” (премиера) сериен филм 13:30 „Свободна да избира” (премиера) сериал 15:00 „Диво сърце” (премиера) сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка” публицистично шоу 17:00 „Семейни войни” телевизионна игра 18:00 „Сделка или не” телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA централна емисия 20:00 „Черешката на тортата” (премиера) кулинарно риалити 21:30 „ФБР” сериал, сезон 5 22:30 Новините на NOVA 23:00 „Новобранецът” сериал, сезон 2

NOVA SPORT

00:00 Херта Берлин – Дармщат – 20 кръг – Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 02:00 Еротичен Телепазар 09:00 Полуфинал 2 – Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026, полуфинал 11:00 Полуфинал 1 – Футбол: Азиатско първенство по футзал 2026, полуфинал 13:00 Айнтрахт Брауншвайг – Карлсруе – 20 кръг – Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 14:55 Спортни новини 15:00 Холщайн Кийл – Гройтер Фюрт – 20 кръг – Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 17:00 Реал Мадрид – Сарагоса – 18 кръг – Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026 19:00 Студио „Бундеслига“ – директно 19:30 Гройтер Фюрт – Магдебург – 21 кръг – Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 – директно 21:25 Спортни новини 21:30 Студио „Висша лига и Чемпиъншип“ – директно 22:00 Чарлтън Атлетик – Куинс Парк Рейнджърс – 31 кръг – Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 – директно 23:55 Студио „Висша лига и Чемпиъншип“ – директно

NovaNews

00:25 „Ревизия”– икономическо предаване /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка” – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа” /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо” публицистично предаване /п/ 04:20 „Ничия земя” – /п/ 05:00 „Другото лице, документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа” /п/ 06:00 „В добра форма” поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя” /п/ 07:30 „Челюсти” с Диана Найденова публицистично токшоу /п/ 08:00 „Пулс” здравно предаване /п/ 08:30 „Да хванеш гората, документална поредица на Галя Щърбева /п/ 09:00 „Твоят ден” сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден” сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден” сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо, директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден” – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Непознатите земи” документална поредица /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа” следобеден блок 15:55 „До там и обратно” рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя” /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо” публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Ревизия” икономическо предаване 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя” 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Ревизия”– икономическо предаване /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората, документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо” публицистично предаване /п/ 23:58 Новините на NOVA NEWS /п/