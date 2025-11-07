ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 7 НОЕМВРИ

БНТ1 05:00 Хартиени жерави детски тв филм /Япония, 2016г./ 05:15 Феята на цветята детски тв филм /Хонг Конг, 2016г./ 05:30 Детски новини /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 251/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство 14:30 Вечната музика 15:00 Приключенията на Мерлин 2 тв филм /2 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 16:55 България в 60 минути с Мариана Векилска 17:50 Детски новини 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 252/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Панорама с Бойко Василев 22:00 Под прикритие тв филм /9 епизод/ (16) 23:00 По света и у нас 23:25 Анатомия на едно падане игрален филм /Франция, 2023г./, режисьор Жустин Трие, в ролите: Сандра Хюлер, Суон Арло, Мило Машадо-Гранер и др. (12) 01:55 Още от деня /п/ 02:25 100% будни сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/ 04:00 Светът и ние /п/ 04:25 По света и у нас /п/ 04:50 Зала на славата: Сийка Келбечева /п/ bTV 05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с.1, еп.41 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.78 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.105 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.137 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Ченгетата от Пицофалконе“ – сериал, с.1, еп.3 02:10 „Приятели“ – сериал, с.6, еп.10 02:50 „Преди обед“ – токшоу с водещи Петър Дочев, Оля Малинова и Яна Донева /п./ bTVAction 05:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.15 /п./ 06:00 „Срещу стихиите“ – екшън, приключенски (Канада, 2017 г.), режисьор: Даниел Гилбой, в ролите: Майкъл Паре, Лиан Кол Янг, Патрик Макекърн, Камерън Гордън и др. 08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.25, еп.2 /п./ 09:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.15 /п./ 10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.15 10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.13 /п./ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с.2, еп.5 /п./ 13:00 „Лавалантула“ – фантастика (САЩ, 2015 г.), режисьор: Майк Мендес, в ролите: Стив Гутенберг, Ния Пийпълс, Патрик Рена, Карлос Бернар, Майкъл Уинслоу, Марион Рамзи, Лесли Истърбрук, Ралф Гарман, Ноа Хънт и др. 15:00 „Хуберт и Щалер“ – сериал, с.1, еп.16 16:00 „Фауда“ – сериал, с.3, еп.10 16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.25, еп.3 17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с.2, еп.14 19:00 „Екстремно“ – предаване за екстремни спортове, с.1, еп.9 /п./ 19:30 УЕФА Лига Европа – студио 19:45 ПРЯКО: УЕФА Лига Европа 21:45 УЕФА Лига Европа – студио 22:00 ПРЯКО: УЕФА Лига Европа 00:00 УЕФА Лига Европа – студио 00:30 УЕФА Лига Европа – репортажи от мачовете от деня 01:00 „Имало едно време в Ел Ей“ – екшън, комедия (САЩ, 2017 г.), режисьори: Марк Кълън и Роб Кълън, в ролите: Брус Уилис, Джейсън Момоа, Елизабет Рьом, Фамке Янсен, Джон Гудман, Адам Голдбърг, Кал Пен, Стефани Сигман и др. [16+] 03:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с.25, еп.3 /п./ 04:00 „Древен Апокалипсис“ – документална поредица, с.2, еп.4 /п./ bTV COMEDY 05:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.30 /п./ 05:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.31 /п./ 06:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.32 06:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.33 07:00 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.23 /п./ 07:30 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с.2, еп.24 /п./ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.73 /п./ 09:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.19 /п./ 09:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.20 /п./ 10:00 „Лятна свалка“ – романтичен, комедия, спортен (САЩ, 2001 г.), режисьор: Майкъл Толин, в ролите: Фреди Принц Джуниър, Джесика Бийл, Фред Уорд, Матю Лилард, Брайън Денехи, Джейсън Гедрик, Британи Мърфи, Брус Дейвисън, Марк Блукас, Габриел Ман, Уилмър Валдерама и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.9 /п./ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.10 /п./ 13:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.19 /п./ 13:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.20 /п./ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.3 /п./ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.4 /п./ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с.11, еп.2 /п./ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп.74 18:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.7, еп.3 18:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.7, еп.4 19:00 „По средата“ – сериал, с.3, еп.21 19:30 „По средата“ – сериал, с.3, еп.22 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.11, еп.3 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.11 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.10, еп.12 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.5 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.4, еп.6 00:00 „Лятна свалка“ – романтичен, комедия, спортен (САЩ, 2001 г.), режисьор: Майкъл Толин, в ролите: Фреди Принц Джуниър, Джесика Бийл, Фред Уорд, Матю Лилард, Брайън Денехи, Джейсън Гедрик, Британи Мърфи, Брус Дейвисън, Марк Блукас, Габриел Ман, Уилмър Валдерама и др. 02:00 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.32 /п./ 02:30 „Най-смешните домашни видеоклипове“ – комедийна поредица, еп.33 /п./ 03:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с.7, еп.3 /п./ 03:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с.7, еп.4 /п./ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп.74 /п./ НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ 05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 3 00:30 „Станция Берлин“ – сериал, сезон 3 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 16 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/ Нова Спорт 06:00 Рединг – Стивънидж Футбол: Лига 1 на Англия 2025/2026 /n/ 08:00 Лайън Сити Сейлърс – Банкок Юнайтед Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/ 10:00 Поханг Стийлърс – Тампайнс Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/ 12:00 Селангор – Персиб Бандунг Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/ 14:00 Ал Завра – Истиклол Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/ 16:00 Сепахан – Ахал Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/ 18:00 Мото Спорт Xtra предаване за български моторни спортове 2025 /n/ 18:30 Елитна Шампионска лига на Азия: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026 /n/ 19:00 Шампионска лига на Азия 2: Обзор предаване за азиатски футбол 2025/2026 19:30 Гройтер Фюрт – Пройсен Мюнстер Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 директно 21:25 Новини 21:30 Нам Дин – Гамба Осака Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/ 23:30 Ал Насър – Гоа Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/ 01:30 Макартър – Конг Ан Ха Ной Футбол: Шампионска лига на Азия 2 2025/2026 /n/ 03:30 Еротичен Телепазар NovaNews 05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „В добра форма“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ – /п/ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 08:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ – /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Ревизия“ – икономическо предаване 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Ревизия“- икономическо предаване /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Проект Бъдеще“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ – /п/