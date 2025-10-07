ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 7 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:10 Гейм он!, тв филм /19 епизод/п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни, сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 229/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Блуи, анимационен филм 14:30 Пес патрул, анимационен филм /16 епизод/ 14:55 Костенурките нинджа – нова мутация, анимационен филм /16 епизод/ 15:20 Гейм он!, тв филм /20 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 17:00 България в 60 минути с Мариана Векилска 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 230/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Референдум с Добрина Чешмеджиева 22:00 Хотел „Портофино“, тв филм /11 епизод/ (12) 23:00 По света и у нас 23:25 Залезът на тамплиерите, 18-сериен тв филм /САЩ, 2017-19 г./, 1 епизод, режисьор Дъглас Маккинън, в ролите Том Кълън, Джим Картър, Падрик Дилейни, Саймън Мерълс и др.(16) 00:10 Още от деня /п/ 00:40 100% будни, сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев /п/ 02:15 Светът и ние /п/ 02:40 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:35 По света и у нас /п/ 04:00 Залезът на тамплиерите, тв филм /1 епизод/п/ (16) 04:45 Домът на вярата /п/

bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с. 1, еп. 18 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп. 55 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с. 1, еп. 82 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с. 2, еп. 115 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Traitors: Игра на предатели“ – тв риалити игра с водещ Владимир Карамазов 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с. 10, еп. 8 01:00 „Приятели“ – сериал, с. 5, еп. 11 01:25 „Добрият доктор“ – сериал, с. 6, еп. 2 02:10 bTV Новините – късна емисия /п/ 02:50 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова /п/

bTVAction

05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 12, еп. 5 /п/ 06:00 „Шаркнадо 6: Въпрос на време“ – фантастика, трилър (САЩ, 2018 г.), режисьор Антъни С. Феранте, в ролите Иън Зиринг, Тара Рийд, Каси Скербо, Джуда Фридландър, Вивика А. Фокс, Брендън Петрицо, Мати Монсеа, Тод Рекс, Дебра Уилсън, Катарина Скербо, Рой Тейлър и др. 08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с. 24, еп. 2 /п/ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 12, еп. 5 /п/ 10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с. 1, еп. 7 10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с. 1, еп. 7 /п/ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с. 1, еп. 9 /п/ 13:00 „100 градуса под нулата“ – фантастика, трилър, приключенски (САЩ, 2013 г.), режисьор Ричард Шенкман, в ролите Джеф Фейхи, Сара Малакъл Лейн, Марк Юинс, Джон Рис-Дейвис, Иван Камараш, Люк Хийли, Джудит Фекете, Петър Линка, Андраш Корчмарош и др. 15:00 Премиера: „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 12, еп. 6 16:00 „Фауда“ – сериал, с. 1, еп. 12 16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с. 24, еп. 3 17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с. 1, еп. 8 19:00 „Балтазар“ – сериал, с. 3, еп. 1 20:00 „Кралят на Тълса“ – сериал, с. 1, еп. 5 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с. 1, еп. 10 22:00 „Огън под земята“ – екшън, трилър (САЩ, 1997 г.), режисьор Феликс Алкала, в ролите Стивън Сегал, Марг Хелгенбъргър, Крис Кристоферсън, Стивън Ланг и др. 00:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с. 1, еп. 10 /п/ 01:00 „Под прикритие“ – сериал, с. 1, еп. 6 02:00 „Кралят на Тълса“ – сериал, с. 1, еп. 5 /п/ 03:00 „Балтазар“ – сериал, с. 3, еп. 1 /п/ 04:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с. 24, еп. 3 /п/

bTV COMEDY

05:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 68 /п/ 05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 69 /п/ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 70 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 71 07:00 „Нощен съд“ – сериал, с. 3, еп. 17 /п/ 07:30 „Нощен съд“ – сериал, с. 3, еп. 18 (последен) /п/ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп. 50 /п/ 09:00 „Приятели“ – сериал, с. 8, еп. 23 /п/ 09:30 „Приятели“ – сериал, с. 8, еп. 24 /п/ 10:00 „Удар с чадър“ – комедия (Франция, 1983 г.), режисьор Жерар Ури, в ролите Пиер Ришар, Валери Мейрес, Кристин Мурило, Гордън Мичел, Жерар Жуньо, Морис Риш. Виторио Каприоли, Герт Фрьобе и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 8, еп. 7 /п/ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 8, еп. 8 /п/ 13:00 „Приятели“ – сериал, с. 8, еп. 23 /п/ 13:30 „Приятели“ – сериал, с. 8, еп. 24 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 1, еп. 13 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 1, еп. 14 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 9, еп. 3 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп. 51 18:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с. 5, еп. 1 18:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с. 5, еп. 2 19:00 „Приятели“ – сериал, с. 9, еп. 1 19:30 „Приятели“ – сериал, с. 9, еп. 2 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 9, еп. 4 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 8, еп. 9 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 8, еп. 10 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 1, еп. 15 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 1, еп. 16 00:00 „Удар с чадър“ – комедия (Франция, 1983 г.), режисьор Жерар Ури, в ролите Пиер Ришар, Валери Мейрес, Кристин Мурило, Гордън Мичел, Жерар Жуньо, Морис Риш. Виторио Каприоли, Герт Фрьобе и др. 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 70 /п/ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 71 /п/ 03:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с. 5, еп. 1 /п/ 03:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с. 5, еп. 2 /п/ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп. 51 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 7 00:30 „Станция Берлин“ – сериал, сезон 1 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 16 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

07:00 Леида – Рио Бреоган, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026 /n/ 09:00 ПАОК – Олимпиакос, Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026 /n/ 11:00 Харогейт Таун – Крю Александра, Футбол: Лига 2 на Англия 2025/2026 /n/ 13:00 Рексъм – Бирмингам Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 14:55 Новини 15:00 Уотфорд – Оксфорд Юнайтед, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 17:00 Хъл Сити – Шефилд Юнайтед, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 19:00 Ипсуич Таун – Норич Сити, Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 /n/ 20:55 Новини 21:00 Чемпиъншип: Обзор, предаване за английски футбол 2025/2026 /n/ 21:30 Елитна Шампионска лига на Азия: Обзор, предаване за азиатски футбол 2025/2026 /n/ 22:00 ONE 36: Праджанчай – Ди Бела II, Бойно събитие в Банкок, Тайланд запис

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „Ускорение“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 „Интервюто на Аманпур“ – CNN /п/ 08:30 „Ревизия“ – икономическо предаване /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Пулс“ – здравно предаване /п/ 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „В добра форма“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „Истории от света“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ /п/