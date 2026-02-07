ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 7 ФЕВРУАРИ

БНТ 1

06:00 Блуи 2 анимационен филм 06:20 Книга на книгите 4 анимационен филм 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Библиотеката 08:00 Денят започва с Георги Любенов 10:45 Олимпийско утро студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 11:00 Туризъм.бг 11:30 В ритъма на града 12:00 По света и у нас 12:25 Зимни олимпийски игри 2026: Ски-алпийски дисциплини, спускане /мъже/ пряко предаване от Бормио 14:00 Истории от олимпийските игри 14:15 Чешити 14:30 Религията днес 15:30 Коледа на летището игрален филм /Германия, 2021г./, режисьор Щефан Бюлинг, в ролите: Хенинг Баум, Лиза Битер, Майке Дросте, Макс фон Пуфендорф, Михаел Лот и др. 17:00 Говори сега 19:00 Днес на игрите студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 20:00 По света и у нас 20:30 След новините 20:45 Спортни новини 21:00 Осъдени души /Митко Щерев на 80 години/ игрален филм /България, 1975г./, режисьор Въло Радев, композитор: Митко Щерев, в ролите: Ян Енглерт, Едит Солай, Мариана Димитрова, Руси Чанев, Силвия Рангелова и др. 23:15 По света и у нас 23:30 50 години рок група „Фактор“ концерт-бенефис 01:30 В ритъма на града /п/ 02:00 Рецепта за култура токшоу с Юрий Дачев /п/ 03:00 Библиотеката /п/ 03:30 По света и у нас /п/ 03:45 Туризъм.бг /п/ 04:15 Бразди /п/ 05:00 Иде нашенската музика /п/

bTV

06:00 Светът на здравето, здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п./ 06:25 Убийства в Рая, сериал, с.2, еп.7 07:30 Тази събота и неделя, уикенд блок с водещи Митьо Маринов и Ванина Недкова 11:00 Вкусът на България, кулинарна поредица с водеща Мария Жекова 11:30 Светът на здравето, здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините обедна емисия 12:30 bTV Светът, актуално предаване за международни теми с водещи Кристина Баксанова и Иван Георгиев 13:00 Луиза Спаньоли. Кралицата на шоколада, (част I) драма, биографичен (Италия, 2016 г.), режисьор. Лодовико Гаспарини, в ролите. Луиза Раниери, Виничио Маркиони, Матео Мартари, Елена Радоничич, Масимо Дапорто, Франко Кастелано, Федерика Де Кола и др. 15:30 bTV Разказва, документална поредица с автор Радиана Божикова 16:00 COOLt” лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова 17:00 Животът по действителен случай, токшоу с водеща Александра Сърчаджиева 19:00 bTV Новините централна емисия 19:30 bTV Репортерите поредица за специални журналистически разследвания 20:00 Троя, екшън, исторически, приключенски (САЩ, Малта, Великобритания, 2004 г.), режисьор. Волфганг Петерсен, в ролите. Брад Пит, Ерик Бана, Орландо Блум, Роуз Бърн, Даян Кругър, Шон Бийн, Джон Шрапнел, Гарет Хедлънд, Питър О’Тул, Брайън Кокс, Брендън Глийсън и др. 23:00 Красиво бедствие, романтичен, драма (САЩ, 2023 г.), режисьор. Роджър Къмбъл, в ролите. Дилън Спраус, Вирджиния Гарднър, Остин Норт, Самюъл Ларсън, Нийл Бишъп, Брайън Остин Грийн, Либе Барер, Роб Естес и др. [14+] 01:00 Внимавай какво си пожелаваш, драма, трилър (САЩ, 2015 г.), режисьор. Елизабет Алън Розенбаум, в ролите. Ник Джонас, Изабел Лукас, Дермът Мълрони, Пол Сорвино, Греъм Роджърс, Дейвид Шерил, Кики Харис, Джон Дрискъл Хопкинс, Марк Маколи и др. 02:50 Приятели, сериал, с.9, еп.1 /п./ 03:20 Вкусът на България, кулинарна поредица с водеща Мария Жекова /п./ 03:50 COOLt” лайфстайл предаване с водеща Петя Дикова /п./ 04:50 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.3 05:05 Двама мъже и половина, сериал, с.8, еп.2 05:35 Двама мъже и половина, сериал, с.8, еп.3

bTV Action

00:15 Кралици на престъпността, екшън, криминален (САЩ, 2019 г.), режисьор: Андреа Бърлоф, в ролите: Елизабет Мос, Мелиса Маккарти, Тифани Хадиш, Донъл Глийсън, Джереми Боб, Джеймс Бадж Дейл, Комън, Алисия Копола, Бил Камп, Уейн Дювал и др. [14+] 02:15 Най-добрият американски нинджа, състезателна поредица, с.13, еп.3 /п./ 04:00 Около света за 80 дни, сериал, еп.1 /п./ 05:00 Около света за 80 дни, сериал, еп.2 /п./ 06:00 Смъртоносни урагани, фантастика, екшън, драма (САЩ, 2024 г.), режисьор: Майкъл Су, в ролите: Тифани, Марк Джъстис, Кайла Фийлдс, София Риба, Пол Логан, Къртис Стронг, Корбин Тимбрук, Вини Пулиезе, Дона Ким, Кали Сейлър, Ванеса Лий, Матю Поалило и др. 08:00 Около света за 80 дни, сериал, еп.1 09:00 Около света за 80 дни, сериал, еп.2 10:00 Мъжът със златния пистолет, екшън, трилър (Великобритания, САЩ, 1974 г.), режисьор: Гай Хамилтън, в ролите: Роджър Мур, Кристофър Лий, Брит Екланд, Мод Адамс, Ерве Вилешез, Клифтън Джеймс, Ричард Лу, Сун-Тек Ох, Марк Лоурънс, Лоис Максуел и др. 12:30 Островът, фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2005 г.), режисьор: Майкъл Бей, в ролите: Скарлет Йохансон, Юън Макгрегър, Джаймън Хаунсу, Шон Бийн, Стив Бушеми, Майкъл Кларк Дънкан, Джейми Макбрайд и др. 15:00 Стани богат, телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п./ 16:00 Стани богат, телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п./ 17:00 Екстремно, предаване за екстремни спортове, с.2, еп.21 17:30 Да Знаеш Как, предаване за ремонти и обзавеждане 18:00 Премиера: „Най-добрият американски нинджа, състезателна поредица, с.13, еп.3 20:00 ПРЕМИЕРА: „Земекрушение 2, фантастика, екшън (САЩ, 2024 г.), режисьор: Монро Робъртсън, в ролите: Майкъл Паре, Ерика Дюк, Филип Андре Ботело, Антъни Дженсън, Ерин Гал, Дъг Джефри, Британи О’Конъл, Шевон Уилсън, Закари Симонини, Анджело Керн, Марли Карпентър и др. 22:00 Смъртоносно оръжие, екшън, криминален, трилър (САЩ, 1987 г.), режисьор: Ричард Донър, в ролите: Мел Гибсън, Дани Главър, Гари Бюси, Мичъл Райън, Том Аткинс, Дарлийн Лав и др.

bTV Comedy

00:00 Нощен съд, сериал, с.1, еп.11 /п./ 00:30 Нощен съд, сериал, с.1, еп.12 /п./ 01:00 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.2 /п./ 01:30 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.3 /п./ 02:00 Най-смешните домашни видеоклипове, комедийна поредица, еп.8 02:30 Най-смешните домашни видеоклипове, комедийна поредица, еп.9 03:00 Методът Комински, сериал, с.1, еп.3 /п./ 03:30 Методът Комински, сериал, с.1, еп.4 /п./ 04:00 Нощен съд, сериал, с.1, еп.11 /п./ 04:30 Нощен съд, сериал, с.1, еп.12 /п./ 05:00 Скрита камера, комедийна поредица, еп.8 05:30 Скрита камера, комедийна поредица, еп.9 06:00 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.15 06:15 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.16 06:30 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.17 06:45 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.18 07:00 Нощен съд, сериал, с.1, еп.11 07:30 Нощен съд, сериал, с.1, еп.12 08:00 Щурите съседи, сериал, еп.20 /п./ 09:30 Малкълм, сериал, с.4, еп.8 /п./ 10:00 Малкълм, сериал, с.4, еп.10 /п./ 10:30 Малкълм, сериал, с.4, еп.11 /п./ 11:00 Малкълм, сериал, с.4, еп.12 /п./ 11:30 Малкълм, сериал, с.4, еп.13 /п./ 12:00 Коледата невъзможна, комедия, семеен (САЩ, 1996 г.), режисьор: Брайън Левант, в ролите: Арнолд Шварценегер, Синбад, Фил Хартман, Рита Уилсън, Робърт Конрад, Мартин Мъл, Джейк Лойд, Джеймс Белуши, Ларейн Нюман, Харви Корман, Ричард Мол, Къртис Армстронг и др. 14:00 Щурите съседи, сериал, еп.22 /п./ 15:30 Щурите съседи, сериал, еп.23 /п./ 17:00 Двама мъже и половина, сериал, с.12, еп.9 /п./ 17:30 Двама мъже и половина, сериал, с.12, еп.10 /п./ 18:00 Двама мъже и половина, сериал, с.12, еп.11 /п./ 18:30 Двама мъже и половина, сериал, с.12, еп.12 /п./ 19:00 Щурите съседи, сериал, еп.25 20:15 Ало, ало, сериал, с.4, еп.2 21:00 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.4 21:30 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.5 22:00 Премиера: „Методът Комински, сериал, с.1, еп.3 22:30 Премиера: „Методът Комински, сериал, с.1, еп.4 23:00 Двама мъже и половина, сериал, с.12, еп.15 23:30 Двама мъже и половина, сериал, с.12, еп.16 (последен)

NOVA

01:10 Джули и Джулия-с уч. на Мерил Стрийп, Ейми Адамс, Стенли Тучи и др. 03:40 Нейната вълшебна Коледа-с уч. на Брендън Пени, Джесика Лаундс, Стивън Хузар и др. 05:30 Съдебен спор-предаване на NOVA /п/ 07:00 Поредица на DW 07:30 Събуди се-предаване 11:00 Съдебен спор-предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 Кошмари в кухнята-кулинарно риалити 13:30 Студио „Купа Дейвис-14:00 Тенис „Купа Дейвис,: България Белгия мач 1 17:00 Съдби на кръстопът-предаване на NOVA 18:00 Ничия земя-предаване 19:00 Новините на NOVA централна емисия 19:20 Темата на NOVA 20:00 Бързи и яростни: Хобс и Шоу-с уч. на Дуейн Джонсън, Джейсън Стейтъм, Идрис Елба, Ванеса Кърби и др. 23:00 Мисията невъзможна-с уч. на Том Круз, Джон Войт, Винг Реймс и др.

NOVA SPORT

00:15 Манреса – Уникаха – 18 кръг – Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026 02:15 Еротичен Телепазар 09:30 Гройтер Фюрт – Магдебург – 21 кръг – Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 11:30 Чарлтън Атлетик – Куинс Парк Рейнджърс – 31 кръг – Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 13:30 Студио „Купа Дейвис“ – директно 14:00 България – Белгия – мач 1 – Тенис: Купа Дейвис 2026 – директно 16:15 Студио „Купа Дейвис“ – директно 16:30 България – Белгия – мач 2 – Тенис: Купа Дейвис 2026 – директно 18:45 Студио „Купа Дейвис“ – директно 19:30 Уулвърхямптън Уондърърс – Челси – 25 кръг – Футбол: Висша лига 2025/2026 – директно 21:25 Спортни новини 21:30 Дармщат – Кайзерслаутерн – 21 кръг – Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 – директно 23:30 Санкт Паули – Щутгарт – 21 кръг – Футбол: Бундеслига 2025/2026 – запис

NovaNews

01:00 Ничия земя-предаване /п/ 02:00 Събуди се-предаване /п/ 05:00 Пулс-здравно предаване /п/ 05:30 В добра форма-документална поредица на DW /п/ 06:00 VOA технологии-документална поредица на VOA 06:30 Ничия земя-/п/ 07:30 Събуди се-предаване 11:00 Пулс-здравно предаване 11:30 Да хванеш гората, документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 12:40 Интервюто на Аманпур, – CNN, ексклузивно 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 Евромакс, документална поредица на DW /п/ 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 Ревизия-икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 Челюсти-с Диана Найденова публицистично токшоу /п/ 16:00 Офанзива с Любо Огнянов-публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 Ничия земя-предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 Темата на NOVA 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 52 истории-документална поредица на VOA 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 Офанзива с Любо Огнянов-публицистично токшоу /п/