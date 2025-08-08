ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 8 АВГУСТ

БНТ1

05:10 Бързо, лесно, вкусно /п/ 05:40 Телепазарен прозорец 06:00 Книга на книгите 4, анимационен филм 06:55 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 Васко да Гама от село Рупча, детски тв филм 10:25 Любов и саможертва, тв филм /9 и 10 епизод/ 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 144/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Арт детектив, рубрика за лайфстайл и изкуство/п/ 14:30 Вечната музика /п/ 15:00 Книга на книгите, 4 анимационен филм 15:20 Сламено сираче, детски тв филм 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно /п/ 16:30 Сину, реката на страстта, тв филм /59 и 60 епизод/ (12) 18:00 По света и у нас 18:30 В кадър: Графити от Златния век, документален филм 19:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 145/п/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 Полицаят в Ню Йорк, игрален филм /копродукция, 1965г./, режисьор Жан Жиро, в ролите: Луи дьо Фюнес, Мишел Галабрю, Женевиев Гра и др. 22:45 Чешити /п/ 23:00 По света и у нас 23:25 Срещу времето, документален филм за рокгрупа „Фактор“ /2, последна част/ (12) 00:20 Бизнес.бг, подкаст на БНТ 00:50 Вечната музика /п/ 01:20 Полицаят в Ню Йорк, игрален филм /п/ С БНТ завинаги /п/ 03:50 Имате среща с … Диана Любенова, лайфстайл ток шоу /п/ 04:35 Чешити /п/ 04:45 По света и у нас /п/



bTV

05:00 „bTV разказва“ – документална поредица с автор Радиана Божикова 05:30 „Богатствата на България“ – документална поредица 06:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с.5, еп.4 /п./ 07:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев /п./ 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п./ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп.15 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с.1, еп.43 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с.2, еп.76 17:00 bTV Новините 17:30 „Вкусът на България“ – кулинарна поредица с водеща Мария Жекова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 20:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев 21:30 „Survivor 6: Скритият идол“ – приключенско риалити 23:00 bTV Новините – късна емисия 23:30 „Лас Вегас“ – сериал, с.4, еп.3 00:30 „Убийства в Рая“ – сериал, с.5, еп.5 01:30 „Загадъчни убийства по Агата Кристи“ – сериал, с.2, еп.8 03:10 „Преди обед“ – токшоу с водещи Зейнеб Маджурова, Оля Малинова, Франциска Йорданова и Петър Дочев /п./



bTVAction

05:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.9, еп.9 /п./ 06:00 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.3 06:30 „Островът на 100-те гривни: Другата вселена“ – риалити шоу с водещи Александър Сано и Диляна Попова, еп.15 /п./ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.9, еп.9 /п./ 10:00 „Свръхестествени имоти“ – сериал, с.1, еп.10 /п./ 11:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.3, еп.23 /п./ 12:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.8 /п./ 13:00 „MS-1: Максимална сигурност“ – екшън, трилър (Франция, САЩ, 2012 г.), режисьори: Стивън Леджър и Джеймс Мейдър, в ролите: Джозеф Гилган, Гай Пиърс, Маги Грейс, Лени Джеймс, Тим Плестер, Ан-Солен Хати, Ник Хардин и др. 15:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.9, еп.10 16:00 „Специален отдел „Издирване“ – сериал, с.1, еп.19 17:00 „Спенсър“ – сериал, с.5, еп.6 18:00 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.1 19:00 „Свръхестествени имоти“ – сериал, с.2, еп.1 20:00 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.9 21:00 Премиера: „Нула Нула Нула“ – сериал, еп.7 22:00 „Бързи и яростни 8“ – екшън, трилър (САЩ, Япония, Франция, Канада, 2017 г.), режисьор: Ф. Гари Грей, в ролите: Вин Дизел, Джейсън Стейтъм, Дуейн Джонсън, Мишел Родригес, Тайрийз Гибсън, Лудакрис, Шарлийз Терон, Скот Истууд, Хелън Мирън, Джордана Брустър, Елса Патаки, Кърт Ръсел, Ева Мендес, Люк Евънс и др. 00:30 „Нула Нула Нула“ – сериал, еп.7 /п./ 01:30 „Под наблюдение“ – сериал, с.4, еп.1 /п./ 02:30 „Смъртоносно оръжие“ – сериал, с.2, еп.9 /п./ 03:30 „Свръхестествени имоти“ – сериал, с.2, еп.1 /п./ 04:30 „Спенсър“ – сериал, с.5, еп.6 /п./



bTV COMEDY

05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.99 /п./ 06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.100 06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.101 07:00 „По средата“ – сериал, с.7, еп.9 /п./ 07:30 „По средата“ – сериал, с.7, еп.10 /п./ 08:00 „Татковци“ – сериал, еп.8 /п./ 09:00 „Приятели“ – сериал, с.3, еп.25 /п./ 09:30 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.1 /п./ 10:00 „Кучета в операта“ – анимация, семеен, комедия (Русия, 2023 г.), режисьор: Василий Ровенский 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.4, еп.15 /п./ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.4, еп.16 /п./ 13:00 „Приятели“ – сериал, с.3, еп.25 /п./ 13:30 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.1 /п./



НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 /п/ 06:00 „Специален отряд“ – сериал, сезон 5 /п/ 07:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 10:00 „Розамунде Пилхер: Буря в душите“ – с уч. на Надин Вармут, Матиас Хареби-Бранд, Габриел Мерц и др. 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 17:00 „Семейни войни“ – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Грозната истина“ – с уч. на Катрин Хейгъл, Джерард Бътлър, Брий Търнър и др. 22:00 Новините на NOVA 22:30 „Специален отряд“ – сериал, сезон 5, 2 епизода 00:30 „Закон и ред“ – сериал, сезон 2 01:30 „Рей Донован“ – сериал, сезон 4 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/



Нова Спорт

09:00 Франция – Литва, Евробаскет за жени 2025, четвъртфинал /n/ 11:00 Италия – Турция, Евробаскет за жени 2025, четвъртфинал /n/ 13:00 Испания – Чехия, Евробаскет за жени 2025, четвъртфинал /n/ 15:00 Новини 15:05 Белгия – Германия, Евробаскет за жени 2025, четвъртфинал /n/ 17:00 Турция – Франция, Евробаскет за жени 2025 /n/ 19:00 Студио „Бундеслига“, директно 19:30 Пройсен Мюнстер – Падерборн, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 директно 21:25 Студио „Бундеслига“, директно 21:45 Новини 22:00 Баскетбол 3х3 в Новаля, Хърватия /n/ 03:00 Еротичен телепазар



NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – /п/ 06:00 „В добра форма“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ – /п/ “ 07:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/ 08:00 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова /п/ 08:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Ничия земя“ 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – избрано – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ – /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Историите на Мария Йотова“ – авторска поредица на Мария Йотова 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Разказите на хижаря“ – документална поредица 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 „Нищо лично“ – авторска поредица на Красимир Боев 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Американска алчност“ – документален филм 00:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 00:25 „Интервюто на Мон Дьо“- авторска поредица на Мариян Станков – Мон Дьо /п/ 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ – избрано- /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Американска алчност“ – документален филм /п/ 04:10 „Ничия земя“ – /п/





