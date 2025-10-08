ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 8 ОКТОМВРИ

БНТ1

05:15 Гейм он!, тв филм /20 епизод/п/ 05:40 Телепазарен прозорец 05:55 Денят започва, сутрешен блок с Христина Христова и Симеон Иванов 09:20 100% будни, сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев 11:00 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович 12:00 По света и у нас 12:35 Новини на турски език 12:45 Телепазарен прозорец 13:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 230/п/ 14:00 Телепазарен прозорец 14:15 Блуи, анимационен филм 14:30 Пес патрул, тв филм /17 епизод/ 14:55 Костенурките нинджа – нова мутация, тв филм /17 епизод/ 15:20 Гейм он!, тв филм /21 епизод/ 15:45 Телепазарен прозорец 16:00 Бързо, лесно, вкусно 16:30 Светът и ние 17:00 България в 60 минути с Мариана Векилска 18:00 По света и у нас 18:30 Още от деня 19:00 Последният печели, забавно-познавателно семейно куиз шоу /сезон 5, епизод 231/ 20:00 По света и у нас 20:45 Спортни новини 21:00 БНТ представя Хроника на един живот /филм, посветен на Димитър Цонев/ 22:00 Хотел „Портофино“, тв филм /12 епизод/ (12) 23:00 По света и у нас 23:25 Залезът на тамплиерите, тв филм /2 епизод/ (16) 00:10 Още от деня /п/ 00:40 100% будни, сутрешно токшоу с Надежда Иванова и Стефан А. Щерев/п/ 02:15 Светът и ние /п/ 02:40 Култура.БГ, предаване за култура с Димитър Стоянович /п/ 03:35 По света и у нас /п/ 04:00 Залезът на тамплиерите, тв филм /2 епизод/п/ (16) 04:45 В ритъма на града /п/

bTV

05:00 „Смърфовете“ – анимационен сериал, с. 1, еп. 19 05:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п/ 06:00 „Тази сутрин“ – сутрешен блок с водещи Златимир Йочев и Мария Цънцарова 09:30 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „Комиците и приятели“ – комедийно шоу /п/ 13:30 Премиера: „1001 нощ“ – сериал, еп. 56 14:30 Премиера: „Вражда“ – сериал, с. 1, еп. 83 16:00 Премиера: „Плен“ – сериал, с. 2, еп. 116 17:00 bTV Новините 17:20 „Лице в лице“ – публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова 18:00 „Стани богат“ – телевизионна игра с водещ Ники Кънчев 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:50 „Лице в лице след Новините“ – публицистичен сегмент с водеща Цветанка Ризова 20:00 „Колко ми даваш?“ – забавно шоу с водеща Боряна Братоева 22:00 „Ергенът: Любов в рая“ – романтично риалити с водеща Райна Караянева 23:30 bTV Новините – късна емисия 00:00 „Убийства в Рая“ – сериал, с. 11, специален епизод 01:00 „Приятели“ – сериал, с. 5, еп. 12 01:25 „Добрият доктор“ – сериал, с. 6, еп. 3 02:10 bTV Новините – късна емисия /п/ 02:50 „Преди обед“ – токшоу с автор и водещ Венета Райкова /п/

bTVAction

05:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 12, еп. 6 /п/ 06:00 „100 градуса под нулата“ – фантастика, трилър, приключенски (САЩ, 2013 г.), режисьор Ричард Шенкман, в ролите Джеф Фейхи, Сара Малакъл Лейн, Марк Юинс, Джон Рис-Дейвис, Иван Камараш, Люк Хийли, Джудит Фекете, Петър Линка, Андраш Корчмарош и др. 08:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с. 24, еп. 3 /п/ 09:00 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 12, еп. 6 /п/ 10:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с. 1, еп. 8 10:30 „Шофьор на такси“ – сериал, с. 1, еп. 8 /п/ 12:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с. 1, еп. 10 /п/ 13:00 „Огън под земята“ – екшън, трилър (САЩ, 1997 г.), режисьор Феликс Алкала, в ролите Стивън Сегал, Марг Хелгенбъргър, Крис Кристоферсън, Стивън Ланг и др. 15:00 Премиера: „Хуберт без Щалер“ – сериал, с. 12, еп. 7 16:00 „Фауда“ – сериал, с. 2, еп. 1 16:45 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с. 24, еп. 4 17:30 Премиера: „Шофьор на такси“ – сериал, с. 1, еп. 9 19:00 „Балтазар“ – сериал, с. 3, еп. 2 20:00 „Кралят на Тълса“ – сериал, с. 1, еп. 6 21:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с. 1, еп. 11 22:00 „На крилете на надеждата“ – драма (САЩ, 2023 г.), режисьор Шон Макнамара, в ролите Денис Куейд, Хедър Греъм, Джеси Меткалф, Абигейл Райн, Джеси Кейс, Брет Райс, Роки Майeрс, Селена Андузе, Е. Роджър Мичъл, Джо Кнезевич, Брандън Куин, Роджър Антъни и др. 00:00 „Хавай 5-0“ – сериал, с. 1, еп. 11 /п/ 01:00 „Под прикритие“ – сериал, с. 1, еп. 7 02:00 „Кралят на Тълса“ – сериал, с. 1, еп. 6 /п/ 03:00 „Балтазар“ – сериал, с. 3, еп. 2 /п/ 04:00 „Закон и ред: Специални разследвания“ – сериал, с. 24, еп. 4 /п/

bTV COMEDY

05:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 70 /п/ 05:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 71 /п/ 06:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 72 06:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 73 07:00 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с. 2, еп. 1 07:30 „Тролчета: Купонът продължава“ – сериал, с. 2, еп. 2 08:00 „Татковци“ – сериал, еп. 51 /п/ 09:00 „Приятели“ – сериал, с. 9, еп. 1 /п/ 09:30 „Приятели“ – сериал, с. 9, еп. 2 /п/ 10:00 „Дядовци“ – комедия (Франция, 2020 г.), режисьор Филип Гилард, в ролите Жерар Ланвин, Оливие Маршал, Камил Агилар, Ан Жируар, Жан-Франсоа Кайри, Лоран Олмедо, Франсоа Левантал и др. 12:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 8, еп. 9 /п/ 12:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 8, еп. 10 /п/ 13:00 „Приятели“ – сериал, с. 9, еп. 1 /п/ 13:30 „Приятели“ – сериал, с. 9, еп. 2 /п/ 14:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 1, еп. 15 /п/ 14:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 1, еп. 16 /п/ 15:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 9, еп. 4 /п/ 17:00 „Татковци“ – сериал, еп. 52 18:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с. 5, еп. 3 18:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с. 5, еп. 4 19:00 „Приятели“ – сериал, с. 9, еп. 3 19:30 „Приятели“ – сериал, с. 9, еп. 4 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с. 9, еп. 5 22:00 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 8, еп. 11 22:30 Премиера: „Семейство Голдбърг“ – сериал, с. 8, еп. 12 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 1, еп. 17 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с. 1, еп. 18 00:00 „Дядовци“ – комедия (Франция, 2020 г.), режисьор Филип Гилард, в ролите Жерар Ланвин, Оливие Маршал, Камил Агилар, Ан Жируар, Жан-Франсоа Кайри, Лоран Олмедо, Франсоа Левантал и др. 02:00 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 72 /п/ 02:30 „Скрита камера“ – комедийна поредица, еп. 73 /п/ 03:00 „Младият Шелдън“ – сериал, с. 5, еп. 3 /п/ 03:30 „Младият Шелдън“ – сериал, с. 5, еп. 4 /п/ 04:00 „Татковци“ – сериал, еп. 52 /п/

НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ

05:20 „Пресечна точка“ – публицистично шоу /п/ 06:00 „Здравей, България“ – сутрешен блок 09:30 „На кафе“ – предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Наследство“ (премиера) – сериен филм 13:30 „Свободна да избира“ (премиера) – сериал 15:00 „Лабиринт към щастието“ (премиера) – сериен филм 16:00 Новините на NOVA 16:10 „Пресечна точка“ – публицистично шоу 17:00 „Семейни войни“ (премиера) – телевизионна игра 18:00 „Сделка или не“ (премиера) – телевизионна игра 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 20:00 „Игри на волята: България“ (премиера) – риалити, сезон 7 22:00 „Big Brother“ (премиера) – риалити, сезон 7 23:00 Новините на NOVA 23:30 „Хъдсън и Рекс“ – сериал, сезон 3 00:30 „Станция Берлин“ – сериал, сезон 1 01:30 „Хамбург: Участък 21“ – сериал, сезон 16 02:30 „Три сестри“ – сериен филм 03:20 „Наследство – сериен филм /п/ 04:10 „Свободна да избира“ – сериал /п/

Нова Спорт

07:00 Уникаха – Билбао Баскет, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026 /n/ 09:00 Леида – Рио Бреоган, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026 /n/ 11:00 Реал Мадрид – Гран Канария, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026 /n/ 13:00 Валенсия – Барселона, Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026 /n/ 14:55 Новини 15:00 Харогейт Таун – Крю Александра, Футбол: Лига 2 на Англия 2025/2026 /n/ 17:00 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 /n/ 17:30 Пета четвърт, обзорно предаване за испански баскетбол 2025/2026 18:00 Оман – Катар, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026, плейофи, директно 20:15 Индонезия – Саудитска Арабия, Футбол: Квалификации за Световно първенство 2026, плейофи, директно 22:15 ПАОК – Олимпиакос, Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026 /n/ 00:15 ФК Париж – Лориен, Футбол: Лига 1 на Франция 2025/2026 /n/ 02:15 Еротичен Телепазар

NovaNews

05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ /п/ 06:00 „Истории от света“ – поредица на DW /п/ 06:30 „Ничия земя“ /п/ “ 07:30 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева /п/ 08:00 Темата на NOVA /п/ 08:15 „На фокус след новините“ – публицистично токшоу /п/ 08:30 „Челюсти“ с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 09:00 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 10:00 Новините на NOVA NEWS 10:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 11:00 Новините на NOVA NEWS 11:10 „Твоят ден“ – сутрешен блок на NOVA NEWS 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Парламентът на живо“ – директно излъчване 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:45 „Твоят ден“ – избрано 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „Проект Бъдеще“ – поредица на DW 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:20 „Социална мрежа“ – следобеден блок 15:55 „До там и обратно“ – рубрика 16:00 Новините на NOVA NEWS 16:10 „Ничия земя“ /п/ 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:25 „Европа в 15 минути“ – предаване /п/ 18:45 „DW Репортерът“ – репортаж на DW /п/ 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:50 Най-доброто от DW 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „Непознатите земи“ – документална поредица /п/ 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:15 „Да хванеш гората“ – документална поредица на Галя Щърбева 23:00 Новините на NOVA NEWS 23:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 00:00 Новините на NOVA NEWS/п/ 00:25 „Ускорение“ – документална поредица на DW 01:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 01:20 „Пресечна точка“ – публицистично предаване /п/ 02:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 02:25 „Социална мрежа“ /п/ 03:00 Новините на NOVA NEWS /п/ 03:20 „Денят на живо“ – публицистично предаване /п/ 03:50 „В добра форма“ – документална поредица на DW /п/ 04:20 „Ничия земя“ /п/