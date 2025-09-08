ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 8 СЕПТЕМВРИ

BNT 1
05:55 Светулки в морето
06:55 Денят започва
09:20 Смешното духче Хюи Бу
11:00 Култура.БГ
12:00 По света и у нас
12:30 Заедно
14:00 Летен концерт на Виенската филхармония от градините на Шьонбрун – Виена
15:40 Защо България?
16:30 Пристан на спасение
18:00 Градината на доброто
19:00 Последният печели , сезон 5 , епизод 210
20:00 По света и у нас
20:45 Спортни новини
22:00 Интимно за кръга „Мисъл“
23:15 The Best of Васил Петров
00:50 Денят започва… с Георги Любенов
01:45 Култура.БГ
02:45 Смешното духче Хюи Бу
04:25 По света и у нас
bTV
06:00 Убийства в Рая , сезон 8 , епизод 1
06:57 Тази сутрин
09:30 Преди обед
11:52 Хороскопът на Алена
11:59 bTV Новините
12:45 Комиците и приятели
13:20 11A
15:30 Падингтън 2
18:00 Стани богат , сезон 7 , епизод 6
18:55 bTV Новините
20:00 Kой да знае? , сезон 5 , епизод 6
22:00 Ергенът: Любов в рая , сезон 1 , епизод 4
23:30 bTV Новините
00:00 Лас Вегас , сезон 5 , епизод 6
01:00 Убийства в Рая , сезон 8 , епизод 2
02:00 Съдебна зала: Ел Ей , сезон 2 , епизод 13
02:50 Преди обед
05:00 Смърфовете , сезон 2 , епизод 50
05:25 Богатствата на България
bTV Action
06:00 До краен предел , сезон 2 , епизод 13
06:30 Островът на 100-те гривни: Другата вселена , сезон 1 , епизод 36
09:00 Хуберт и Щалер , сезон 10 , епизод 14
10:00 Закон и ред: Специални разследвания , сезон 23 , епизод 3
11:00 Под наблюдение , сезон 4 , епизод 21
12:00 Смъртоносно оръжие , сезон 3 , епизод 4
13:00 Отряд самоубийци
15:00 Хуберт и Щалер , сезон 10 , епизод 15
16:00 Специален отдел „Издирване“ , сезон 2 , епизод 16
17:00 Закон и ред: Специални разследвания , сезон 23 , епизод 4
18:00 Под наблюдение , сезон 4 , епизод 22
19:00 Балтазар , сезон 1 , епизод 2
20:00 Смъртоносно оръжие , сезон 3 , епизод 5
21:00 Операция „Сабя“ , сезон 1 , епизод 3
22:00 Дъщерята на Генерала
00:15 Операция „Сабя“ , сезон 1 , епизод 3
01:15 Под наблюдение , сезон 4 , епизод 22
02:15 Смъртоносно оръжие , сезон 3 , епизод 5
03:15 Балтазар , сезон 1 , епизод 2
04:15 Закон и ред: Специални разследвания , сезон 23 , епизод 4
05:15 Хуберт и Щалер , сезон 10 , епизод 15
bTV Comedy
06:00 Скрита камера , сезон 1 , епизод 12
06:30 Скрита камера , сезон 1 , епизод 13
07:00 Нощен съд , сезон 1 , епизод 4
07:30 Нощен съд , сезон 1 , епизод 5
08:00 Татковци , сезон 1 , епизод 29
09:00 Приятели , сезон 6 , епизод 14
09:30 Приятели , сезон 6 , епизод 15
10:00 От глупав по-глупав: Завръщането
12:00 Семейство Голдбърг , сезон 6 , епизод 11
12:30 Семейство Голдбърг , сезон 6 , епизод 12
13:00 Приятели , сезон 6 , епизод 14
13:30 Приятели , сезон 6 , епизод 15
14:00 Двама мъже и половина , сезон 10 , епизод 16
14:30 Двама мъже и половина , сезон 10 , епизод 17
15:00 Новите съседи , сезон 7 , епизод 3
17:00 Татковци , сезон 1 , епизод 30
18:00 Нощен съд , сезон 1 , епизод 6
18:30 Нощен съд , сезон 1 , епизод 7
19:00 Приятели , сезон 6 , епизод 16
19:30 Приятели , сезон 6 , епизод 17
20:00 Новите съседи , сезон 7 , епизод 4
22:00 Семейство Голдбърг , сезон 6 , епизод 13
22:30 Семейство Голдбърг , сезон 6 , епизод 14
23:00 Двама мъже и половина , сезон 10 , епизод 18
23:30 Двама мъже и половина , сезон 10 , епизод 19
00:00 От глупав по-глупав: Завръщането
02:00 Скрита камера , сезон 1 , епизод 12
02:30 Cкрита камера , сезон 1 , епизод 13
03:00 Нощен съд , сезон 1 , епизод 6
03:30 Нощен съд , сезон 1 , епизод 7
04:00 Татковци , сезон 1 , епизод 30
05:00 Скрита камера , сезон 1 , епизод 12
05:30 Скрита камера , сезон 1 , епизод 13
NOVA
06:55 Здравей, България
09:28 На кафе
11:58 Новините на NOVA
12:35 Играй, смей се и обичай
14:15 Най-сладкото сърце
15:59 Новините на NOVA
16:10 Пресечна точка
17:00 Семейни войни , сезон 19 , епизод 6
18:00 Сделка или не , сезон 14 , епизод 6
18:55 Новините на NOVA
20:00 Игри на волята: България , сезон 7 , епизод 1
23:30 Специален отряд , сезон 6 , епизод 14
00:30 Закон и ред , сезон 23 , епизод 3
01:30 Рей Донован , сезон 6 , епизод 6
02:30 Три сестри
03:20 Най-сладкото сърце
05:20 Пресечна точка
05:58 Здравей, България
NOVA News
06:00 Евромакс
07:30 Да хванеш гората
08:00 Европа в 15 минути
08:15 Репортаж на DW
08:30 РеВизия
09:00 Твоят ден
10:00 Новините на NOVA NEWS
10:10 Твоят ден
11:00 Новините на NOVA NEWS
12:00 Новините на NOVA
12:30 Пулс
13:00 Новините на NOVA NEWS
13:45 Твоят ден – избрано
14:00 Новините на NOVA NEWS
14:30 Ускорение
15:00 Новините на NOVA NEWS
15:20 Социална мрежа
15:55 До там и обратно
16:00 Новините на NOVA NEWS
17:00 Новините на NOVA NEWS
17:20 Денят на живо
18:00 Новините на NOVA NEWS
18:20 РеВизия
19:00 Новините на NOVA NEWS
20:00 Новините на NOVA NEWS
20:50 Най-доброто от DW
21:00 Новините на NOVA NEWS
21:30 РеВизия
22:00 Новините на NOVA NEWS
22:15 Да хванеш гората
23:00 Новините на NOVA NEWS
23:20 Денят на живо
00:00 Новините на NOVA NEWS
00:25 РеВизия
01:00 Новините на NOVA NEWS
02:00 Новините на NOVA NEWS
02:25 Социална мрежа
03:00 Новините на NOVA NEWS
03:20 Денят на живо
03:50 Ускорение
05:00 Другото лице
05:30 Социална мрежа
NOVA Sport
14:55 Новини
17:00 Нюпорт Каунти – Бристол Роувърс
19:00 Бромли – Джилингам
20:55 Новини
21:00 Студио „Световни квалификации“
21:45 Хърватия – Черна Гора
23:40 Бокс: ONE Петъчна бойна вечер 123
