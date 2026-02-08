ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 8 ФЕВРУАРИ

БНТ 1

06:00 Блуи 2 анимационен филм 06:20 Книга на книгите 4 анимационен филм 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Домът на вярата 08:00 Денят започва с Георги Любенов 10:45 Олимпийско утро студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 11:00 Отблизо 12:00 По света и у нас 12:25 Стоичков документален филм /България, 2012г./, режисьор Борислав Колев 13:55 Зимни олимпийски игри 2026: Сноуборд, паралелен гигантски слалом /финали/ пряко предаване от Ливиньо 15:45 БНТ представя Олимпийска богиня /филм за Таня Богомилова/ 16:45 Другият музей – Страст – Звуци и фигури документален филм /България, 2025г./, режисьор Ралица Димитрова 17:00 Това го знам детско куиз шоу 18:00 Имате среща с … Диана Любенова лайфстайл ток шоу 18:45 Спорт ТОТО 19:00 Днес на игрите студийна програма за Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026 20:00 По света и у нас 20:30 Интервюто 20:45 Спортни новини 21:00 БГ киновечер: Недадените тв филм /2 епизод/ (12) 22:00 Моят плейлист 23:00 По света и у нас 23:15 Веднъж да дойде неделя игрален филм /Франция, 1983г./, режисьор Франсоа Трюфо, в ролите: Фани Ардан, Жан-Луи Трентинян, Филип Лауденбах, Каролин Силол и др. (12) 01:10 Натисни F1 образователна поредица /п/ 01:40 Арт детектив рубрика за лайфстайл и изкуство /п/ 01:55 Ново 10 + 2 /п/ 02:50 Отблизо /п/ 03:50 По света и у нас /п/ 04:05 Вечната музика /п/ 04:40 Религията днес /п/

bTV

06:00 Светът на здравето, здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова /п./ 06:25 Убийства в Рая, сериал, с.2, еп.8 07:30 Тази събота и неделя, уикенд блок с водещи Митьо Маринов и Ванина Недкова 11:00 Богатствата на България, документална поредица 11:30 Светът на здравето, здравно предаване с водеща д-р Неделя Щонова 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 Розамунде Пилхер. Магическо пътуване, романтичен, драма (Германия, 2019 г.), режисьор. Марко Серафини, в ролите. Изабела Крийгер, Макс Уолки, Валтер Крей, Якоб Филип Граф, Джули Пийсгуд, Ръсел Флойд, Ева Верена Мюлер, Сейлър Бакстър, Харалд Шмит и др. 14:30 ПРЕМИЕРА. „Любов по кралски, романтичен, комедия (Канада, САЩ, 2025 г.), режисьор. Клеър Нидерпруем, в ролите. Малъри Янсен, Чарли Карик, Рей Лим, Саймън Кунц, Майкъл Хау, Каролин Бекхаус, Никола Позенер, Саймън Шакълтън, Джасинта Мълкахи и др. 16:30 120 минути” – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:40 Защо?, публицистично предаване с водеща Жени Марчева 20:00 ПРЕМИЕРА. „Без крила, драма, спортен, биографичен (България, 2024 г.), режисьор. Ники Илиев, в ролите. Наум Шопов, Леарт Докле, Стефани Обадяру, Башар Рахал, Параскева Джукелова, Иван Иванов, Василена Антонова, Евелина Бибова, Матю Горанов, Теодор Каракачанов и др. 22:00 Последно забелязан, екшън, драма, трилър (САЩ, 2022 г.), режисьор. Брайън Гудман, в ролите. Джерард Бътлър, Джейми Алекзандър, Ръсел Хорнсби, Итън Ембри, Майкъл Ърби, Брус Алтман, Дани Дийти, Чип Лейн и др. [14+] 00:00 Французинът, екшън, криминален, трилър (Франция, 2014 г.), режисьор. Седрик Хименес, в ролите. Жан Дюжарден, Мелани Доти, Феодор Аткин, Ерик Годон, Полин Бурле, Жил Лелуш, Селин Салет, Бенуа Мажимел, Бруно Тодескини, Гийом Гуи и др. 02:45 Богатствата на България, документална поредица /п./ 03:20 120 минути” – публицистично предаване с водещ Светослав Иванов /п./ 05:20 Лице в лице, публицистично предаване с водеща Цветанка Ризова /п./

bTV Action

00:30 Смъртоносно оръжие, екшън, криминален, трилър (САЩ, 1987 г.), режисьор: Ричард Донър, в ролите: Мел Гибсън, Дани Главър, Гари Бюси, Мичъл Райън, Том Аткинс, Дарлийн Лав и др. 02:45 Най-добрият американски нинджа, състезателна поредица, с.13, еп.4 /п./ 04:15 Около света за 80 дни, сериал, еп.3 /п./ 05:00 Около света за 80 дни, сериал, еп.4 /п./ 06:00 13 минути, екшън, драма, трилър (Канада, САЩ, 2021 г.), режисьор: Линдзи Гослинг, в ролите: Трейс Адкинс, Янси Ариас, Тора Бърч, Токала Блек Елк, Питър Фачинели, Ан Хечи, Шейли Мансфийлд, Уил Пелц, Ейми Смарт, Лаура Спенсър, София Василева и др. 08:00 Около света за 80 дни, сериал, еп.3 09:00 Около света за 80 дни, сериал, еп.4 10:15 Шпионинът, който ме обичаше, екшън, трилър (Великобритания, САЩ, 1977 г.), режисьор: Люис Гилбърт, в ролите: Роджър Мур, Барбара Бах, Курт Юргенс, Ричард Кил, Каролайн Мънро, Джефри Кийн, Едуард де Соуза, Джордж Бейкър, Лоис Максуел, Уолтър Готел и др. 12:45 Смъртоносно оръжие, екшън, криминален, трилър (САЩ, 1987 г.), режисьор: Ричард Донър, в ролите: Мел Гибсън, Дани Главър, Гари Бюси, Мичъл Райън, Том Аткинс, Дарлийн Лав и др. 15:00 Стани богат, телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п./ 16:00 Стани богат, телевизионна игра с водещ Ники Кънчев /п./ 17:00 Екстремно, предаване за екстремни спортове, с.5, еп.1 17:30 Да Знаеш Как, предаване за ремонти и обзавеждане 18:00 Премиера: „Най-добрият американски нинджа, състезателна поредица, с.13, еп.4 20:00 ПРЕМИЕРА: „Супервулкан: Хавай, фантастика, екшън, трилър (САЩ, 2022 г.), режисьор: Джаред Кон, в ролите: Макензи Уестмор, Грант Боулър, Тайлър Кристофър, Уилям Болдуин, Тори Грифит, Джеси Б. Еванс, Адам Х. Маршан, Тола Лавал, Мика Хавиер, Джак Пиърсън и др. 22:00 След утрешния ден, фантастика, екшън, приключенски (САЩ, 2004 г.), режисьор: Роланд Емерих, в ролите: Денис Куейд, Джейк Джиленхол, Еми Росъм, Сила Уорд, Иън Холм, Кенет Уелш и др.

bTV Comedy

00:00 Нощен съд, сериал, с.1, еп.13 /п./ 00:30 Нощен съд, сериал, с.1, еп.14 /п./ 01:00 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.4 /п./ 01:30 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.5 /п./ 02:00 Най-смешните домашни видеоклипове, комедийна поредица, еп.10 02:30 Най-смешните домашни видеоклипове, комедийна поредица, еп.11 03:00 Методът Комински, сериал, с.1, еп.5 /п./ 03:30 Методът Комински, сериал, с.1, еп.6 /п./ 04:00 Нощен съд, сериал, с.1, еп.13 /п./ 04:30 Нощен съд, сериал, с.1, еп.14 /п./ 05:00 Скрита камера, комедийна поредица, еп.10 05:30 Скрита камера, комедийна поредица, еп.11 06:00 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.19 06:15 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.20 06:30 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.21 06:45 Смърфовете, анимационен сериал, с.1, еп.22 07:00 Нощен съд, сериал, с.1, еп.13 07:30 Нощен съд, сериал, с.1, еп.14 08:00 Щурите съседи, сериал, еп.21 /п./ 09:30 Малкълм, сериал, с.4, еп.9 /п./ 10:00 Малкълм, сериал, с.4, еп.14 /п./ 10:30 Малкълм, сериал, с.4, еп.15 /п./ 11:00 Малкълм, сериал, с.4, еп.16 /п./ 11:30 Малкълм, сериал, с.4, еп.17 /п./ 12:00 Ах, тази Мери, романтичен, комедия (САЩ, 1998 г.), режисьори: Питър Фарели и Боби Фарели, в ролите: Камерън Диас, Мат Дилън, Бен Стилър, Лий Евънс, Крис Елиът, Лин Шей, Джефри Тамбор, Марки Пост, У. Ърл Браун, Кийт Дейвид, Сара Силвърман, Канди Александър и др. 14:00 Щурите съседи, сериал, еп.24 /п./ 15:30 Щурите съседи, сериал, еп.25 /п./ 17:00 Двама мъже и половина, сериал, с.12, еп.13 /п./ 17:30 Двама мъже и половина, сериал, с.12, еп.14 /п./ 18:00 Пълна бъркотия, сериал, с.1, еп.1 18:30 Пълна бъркотия, сериал, с.1, еп.2 19:00 Щурите съседи, сериал, еп.26 20:15 Ало, ало, сериал, с.4, еп.3 21:00 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.6 21:30 Семейство Голдбърг, сериал, с.3, еп.7 22:00 Премиера: „Методът Комински, сериал, с.1, еп.5 22:30 Премиера: „Методът Комински, сериал, с.1, еп.6 23:00 Пълна бъркотия, сериал, с.1, еп.1 /п./ 23:30 Пълна бъркотия, сериал, с.1, еп.2 /п./

NOVA

01:30 Кейт и Леополд-– с уч. на Мег Райън, Хю Джакман, Лив Шрайбър и др. 04:00 Нейната вълшебна Коледа-– с уч. на Брендън Пени, Джесика Лаундс, Стивън Хузар и др. /п/ 05:20 Пресечна точка-– публицистично шоу /п/ 06:30 Иконостас-07:00 Поредица на DW 07:30 Събуди се-– предаване 11:00 Съдебен спор-– предаване на NOVA 12:00 Новините на NOVA 12:30 Студио „Купа Дейвис-13:00 Тенис „Купа Дейвис“: България – Белгия – мач 3 16:00 Да хванеш гората, документална поредица на Галя Щърбева 16:30 На фокус с Лора Крумова, публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:40 На фокус след новините 20:00 Вече играеш… Стоичков“ (премиера) – документално-риалити шоу, финал 21:30 Кунг-фу йога-– с уч. на Джеки Чан, Диша Патани, Аариф Рахман и др. 23:40 Атака срещу Еър Форс 1-(премиера) – с уч. на Катрин Макнамара, Иън Боуен, Раде Шербеджия и др.

NOVA SPORT

01:30 Дарби Каунти – Ипсуич Таун – 31 кръг – Футбол: Чемпиъншип 2025/2026 03:30 Еротичен Телепазар 08:30 България – Белгия – мач 1 – Тенис: Купа Дейвис 2026 10:30 България – Белгия – мач 2 – Тенис: Купа Дейвис 2026 12:30 Студио „Купа Дейвис“ – директно 13:00 България – Белгия – мач 3 – Тенис: Купа Дейвис 2026 – директно 15:15 Студио „Купа Дейвис“ – директно 15:30 България – Белгия – мач 4 – Тенис: Купа Дейвис 2026 – директно 17:45 Студио „Купа Дейвис“ – директно 18:00 България – Белгия – мач 5 – Тенис: Купа Дейвис 2026 – директно 19:45 Студио „Купа Дейвис“ – директно 20:00 Арис – ПАОК – 20 кръг – Футбол: Суперлига на Гърция 2025/2026 – запис 22:00 Реал Мадрид- Гранада – 19 кръг – Баскетбол: Лига Ендеса 2025/2026 – запис

NovaNews

01:00 Ничия земя-– предаване /п/ 02:00 Събуди се-– предаване /п/ 05:00 Пулс-– здравно предаване /п/ 05:30 Близо до спорта-– поредица /п/ 06:00 52 истории-– документална поредица на VOA /п/ 06:30 Ничия земя-– /п/ 07:30 Събуди се-– предаване 11:00 Пулс-– здравно предаване 11:30 Да хванеш гората, документална поредица на Галя Щърбева /п/ 12:00 Новините на NOVA 12:30 Европа в 15 минути-– предаване 12:45 DW Репортерът-– репортаж на DW 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:30 Непознатите земи-(премиера) – документална поредица 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 Ревизия”– икономическо предаване /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 Челюсти-с Диана Найденова – публицистично токшоу /п/ 16:00 Близо до спорта-– поредица 16:30 На фокус с Лора Крумова, публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 Ничия земя-– предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 На фокус след новините, публицистично токшоу /п/ 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:25 Истории от света-– документална поредица на DW 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:20 На фокус с Лора Крумова, – публицистично токшоу /п/