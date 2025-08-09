ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 9 АВГУСТ

БНТ1
05:10 Бързо, лесно, вкусно /п/ 05:40 Арт детектив, рубрика за лайфстайл и изкуство/п/ 06:00 Блуи, анимационен филм 06:15 Това го знам, детско куиз шоу /п/ 07:15 Телепазарен прозорец 07:30 Библиотеката /п/ 08:00 Денят започва с Георги Любенов /избрано/ 09:00 Денят започва, сутрешен блок 11:00 60 години, Национален събор на народното творчество в Копривщица пряко предаване 12:00 По света и у нас 12:30 Бразди /избрано/ 13:15 Иде нашенската музика /п/ 14:15 Чешити /п/ 14:30 Религията днес /п/ 15:30 Пътища и сенки: Край извора на Белоногата, документален филм /България, 2023г./, режисьор Михаил Мелтев 16:45 Проект 6: Дона Стоянова, документална поредица /България, 2024г./, режисьор Веселин Бойдев (12) 17:00 Говори сега, /избрано/ 18:00 Перфектният обир игрален, филм /копродукция, 2007г./ 19:50 Разкажи ми приказка, предаване за деца /п/ 20:00 По света и у нас 20:30 Новини от миналото 20:45 Спортни новини 21:00 На границата, тв филм /3 епизод/ 22:00 По света и у нас 22:15 Най-хубавите години от нашия живот, развлекателно шоу 23:20 Чудо, игрален филм /копродукция, 2021г./ 01:20 Истината за … подкаст на БНТ 02:00 Денят започва с Георги Любенов /избрано/п/ 03:00 Денят започва, сутрешен блок/п/
bTV
05:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.9 05:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.3, еп.10 06:00 „Загадъчни убийства по Агата Кристи“ – сериал, с.2, еп.5 /п./ 07:50 „Тази събота и неделя“ – уикенд блок с водещи Бесте Сабри и Митьо Маринов 10:00 „Перфектна хармония“ – романтичен, комедия (САЩ, Канада, 2022 г.), режисьор: Стефан Скайни, в ролите: Джеймс Дентън, Шери Саум, Джулия Бенсън, Питър Бенсън, Шепард Дентън, Андреа дел Кампо и др. 12:00 bTV Новините – обедна емисия 12:30 „НепознатиТЕ“ – документална поредица на Георги Тошев 13:00 „Мъж за милиони“ – комедия, романтичен (САЩ, 1999 г.) 15:00 „Нашата история“ – романтичен, комедия (САЩ, 2019 г.) 17:00 „Животът по действителен случай“ – токшоу с водеща Александра Сърчаджиева 19:00 bTV Новините – централна емисия 19:30 bTV Репортерите – поредица за специални журналистически разследвания 20:00 „Твърде лично“ – екшън, трилър (Франция, САЩ, Великобритания, 2008 г.) 22:00 „Непобедимите 3“ – екшън, трилър, приключенски (САЩ, Франция, 2014 г.), режисьор: Патрик Хюз, в ролите: Силвестър Сталоун, Джейсън Стейтъм, Харисън Форд, Антонио Бандерас, Арнолд Шварценегер, Мел Гибсън, Уесли Снайпс, Долф Лундгрен и др. 00:30 „Ад под небето“ – екшън, драма, трилър (САЩ, 1974 г.) 03:30 „Загадъчни убийства по Агата Кристи“ – сериал, с.2, еп.6 /п./
bTVAction
05:15 „Хуберт без Щалер“ – сериал, с.9, еп.10 /п./ 06:00 „Бягство към победата 2: Съкровището“ – състезателно риалити с водещи Краси Радков, Станислава Ганчева и Ивет Горанова, еп.19 /п./ 08:00 „Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.5 08:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.6 09:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.7 10:45 „Бързи и яростни 8“ – екшън, трилър (САЩ, Япония, Франция, Канада, 2017 г.), режисьор: Ф. Гари Грей, в ролите: Вин Дизел, Джейсън Стейтъм, Дуейн Джонсън, Мишел Родригес, Тайрийз Гибсън, Лудакрис, Шарлийз Терон, Скот Истууд, Хелън Мирън, Джордана Брустър, Елса Патаки, Кърт Ръсел, Ева Мендес, Люк Евънс и др. 13:15 „Добре дошли в джунглата“ – екшън, комедия, приключенски (САЩ, 2003 г.), режисьор: Питър Бърг, в ролите: Дуейн Джонсън, Кристофър Уокън, Росарио Доусън, Шон Уилям Скот, Юън Бремнър и др. 15:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п./ 16:00 „Стани богат“ – телевизионна игра /п./ 17:00 „Невероятната планета Земя“ – документална поредица, с.2, еп.8 17:30 „Да Знаеш Как“ – предаване за ремонти и обзавеждане /п./ 18:00 „Древни суперструктури“ – документална поредица, еп.3 19:00 „Екоавтомобили“ – автомобилно шоу, с.2, еп.19 19:30 „До краен предел“ – екстремно предаване, с.2, еп.2 20:00 ПРЕМИЕРА: „Шаркнадо 3: Белият дом под заплаха“ – фантастика, трилър (САЩ, 2015 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Каси Скербо, Бо Дерек, Марк Макграт, Франки Муниз, Раян Нюман, Марк Кюбан, Джак Грифо, Дейвид Хаселхоф, Тара Рийд и др. 22:00 „Сивият“ – екшън, драма, трилър (САЩ, Великобритания, 2011 г.), режисьор: Джо Карнахан, в ролите: Лиъм Нийсън, Дърмът Мълроуни, Франк Грило, Далас Робъртс, Джо Андерсън, Нонсо Анози, Джеймс Бадж Дейл и др. [14+] 00:15 „Хардкор“ – екшън, приключенски, трилър (Русия, САЩ, 2015 г.), режисьор: Иля Найшулер, в ролите: Шарлто Копли, Данила Козловски, Хейли Бенет, Тим Рот, Андрей Дементиев, Светлана Устинова, Даря Чаруша, Олег Подубни, Джак Хан, Сайръс Арнолс и др. [14+] 02:00 „Шаркнадо 3: Белият дом под заплаха“ – фантастика, трилър (САЩ, 2015 г.), режисьор: Антъни С. Феранте, в ролите: Иън Зиринг, Каси Скербо, Бо Дерек, Марк Макграт, Франки Муниз, Раян Нюман, Марк Кюбан, Джак Грифо, Дейвид Хаселхоф, Тара Рийд и др. 03:45 „Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.5 /п./ 04:30 „Свръхестествено“ – сериал, с.3, еп.6 /п./
bTV COMEDY
05:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.101 /п./ 06:00 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.102 06:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.103 07:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.4, еп.19 08:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.4, еп.20 08:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.4, еп.21 09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с водещ Александър Кадиев /п./ 10:00 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.4, еп.15 /п./ 10:30 „Семейство Голдбърг“ – сериал, с.4, еп.16 /п./ 11:00 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.2 /п./ 11:30 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.3 /п./ 12:00 „Бавачката Макфий и големият взрив“ – фентъзи, семеен, комедия (Великобритания, Франция, САЩ, 2010 г.), режисьор: Сузана Уайт, в ролите: Ема Томпсън, Маги Джиленхол, Рейф Файнс, Юън Макгрегър, Маги Смит и др. 14:00 „Новите съседи“ – сериал, с.4, еп.9 /п./ 15:30 „Новите съседи“ – сериал, с.4, еп.10 /п./ 17:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.14 /п./ 17:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.15 /п./ 18:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.16 /п./ 18:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.17 /п./ 19:00 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.4 19:30 „Приятели“ – сериал, с.4, еп.5 20:00 „Новите съседи“ – сериал, с.4, еп.12 22:00 „Уиндзорите: Коронацията“ – сериал, специален епизод 23:00 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.20 23:30 „Двама мъже и половина“ – сериал, с.7, еп.21 00:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.4, еп.19 /п./ 00:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.4, еп.20 /п./ 01:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.4, еп.21 /п./ 01:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.102 /п./ 02:30 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.103 /п./ 03:00 „Уиндзорите: Коронацията“ – сериал, специален епизод /п./ 04:00 „Боб и Абишола“ – сериал, с.4, еп.19 /п./ 04:30 „Боб и Абишола“ – сериал, с.4, еп.20 /п./ 04:45 „Безкрайна фиеста“ – сериал, с.3, еп.102 /п./
НОВА ТЕЛЕВИЗИЯ
06:00 „Лабиринт към щастието“ – сериен филм /п/ 07:00 Поредица на DW 07:50 „Събуди се“ – предаване 12:00 Новините на NOVA 12:30 „Братята тигри“ – с уч. на Гай Пиърс, Фреди Хаймор, Оан Нгуен и др. 14:45 „Принцът и аз“ – с уч. на Джулия Стайлс, Миранда Ричардсън, Бен Милър и др. 17:00 „Съдби на кръстопът“ – предаване на NOVA 18:00 „Ничия земя“ – предаване 19:00 Новините на NOVA – централна емисия 19:20 Темата на NOVA 20:00 „Красавицата и Звяра“ – с уч. на Ема Уотсън, Дан Стивънс, Люк Евънс и др. 22:30 „Титаник“ – с уч. на Леонардо Ди Каприо, Кейт Уинслет, Били Зейн и др. 02:30 „Мечтата на Буги“ – с уч. на Тайлър Такахаши, Тейлър Пейдж, Поп Смоук и др. 04:30 „Братята тигри“ – с уч. на Гай Пиърс, Фреди Хаймор, Оан Нгуен и др. /п/
Нова Спорт
09:30 Сърбия – Италия, Евробаскет за жени 2025 /n/ 11:30 Пройсен Мюнстер – Падерборн, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 /n/ 13:30 Студио „Бундеслига“, директно 14:00 Айнтрахт Брауншвайг – Гройтер Фюрт, Футбол: Втора Бундеслига 2025/2026 директно 15:55 Студио „Бундеслига“, директно 16:30 Саутхямптън – Евертън, класика от Висшата лига 2004/2005 /n/ 17:00 Германия – Швеция, Евробаскет за жени 2025 /n/ 19:00 Испания – Германия, Евробаскет за жени 2025 /n/ 20:55 Новини 21:00 Баскетбол 3х3, Хърватия /n/ 02:00 Каменен гигант, документална спортна поредица 2025 /n/ 03:00 Еротичен телепазар
NovaNews
05:00 „Другото лице“ – документална поредица /п/ 05:30 „Социална мрежа“ – избрано- /п/ 06:00 „VOA технологии“ – документална поредица на VOA 06:30 „Ничия земя“ -предаване /п/ 07:30 Най-доброто от DW 07:50 „Събуди се“ – предаване 11:00 „Пулс“ – здравно предаване 11:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/ 12:00 Новините на NOVA 13:00 Новините на NOVA NEWS 13:25 „Имало едно време в Лондонград“ – документална поредица 14:00 Новините на NOVA NEWS 14:30 „52 истории“ – документална поредица на VOA /п/ 15:00 Новините на NOVA NEWS 15:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/ 16:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу 17:00 Новините на NOVA NEWS 17:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу 18:00 Новините на NOVA NEWS 18:20 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу 19:00 Новините на NOVA NEWS 19:15 „Ничия земя“ – предаване 20:00 Новините на NOVA NEWS 20:45 Темата на NOVA 21:00 Новините на NOVA NEWS 21:30 „52 истории“ – документална поредица на VOA 22:00 Новините на NOVA NEWS 22:30 „Разказите на хижаря“ – документална поредица /п/ 23:00 „Офанзива с Любо Огнянов“ – избрано – публицистично токшоу /п/ 00:45 „Ничия земя“ – предаване /п/ 01:35 „VOA технологии“ – документална поредица на VOA /п/ 02:00 „Събуди се“ – предаване /п/ 04:15 „Ничия земя“ – предаване /п/