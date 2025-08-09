ТЕЛЕВИЗИЯ ЗА 9 АВГУСТ

БНТ1

05:10 Бър­зо, лес­но, вкус­но /п/ 05:40 Арт де­тек­тив, руб­ри­ка за лай­фстайл и из­кус­тво/п/ 06:00 Блуи, ани­ма­цио­нен филм 06:15 То­ва го знам, дет­ско куиз шоу /п/ 07:15 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:30 Биб­лио­те­ка­та /п/ 08:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов /из­бра­но/ 09:00 Денят за­поч­ва, сут­ре­шен блок 11:00 60 го­ди­ни, На­цио­на­лен съ­бор на на­род­но­то твор­чес­тво в Коп­рив­щи­ца пряко пре­да­ва­не 12:00 По све­та и у нас 12:30 Браз­ди /из­бра­но/ 13:15 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 14:15 Че­ши­ти /п/ 14:30 Ре­ли­гия­та днес /п/ 15:30 Пъ­ти­ща и сен­ки: Край из­во­ра на Бе­ло­но­га­та, до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2023г./, ре­жи­сьор Ми­хаил Мел­тев 16:45 Проект 6: До­на Стоя­но­ва, до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /Бъл­га­рия, 2024г./, ре­жи­сьор Ве­се­лин Бой­дев (12) 17:00 Го­во­ри се­га, /из­бра­но/ 18:00 Пер­фек­тният обир иг­ра­лен, филм /коп­ро­дук­ция, 2007г./ 19:50 Раз­ка­жи ми при­каз­ка, пре­да­ва­не за де­ца /п/ 20:00 По све­та и у нас 20:30 Но­ви­ни от ми­на­ло­то 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 На гра­ни­ца­та, тв филм /3 епи­зод/ 22:00 По све­та и у нас 22:15 Най-ху­ба­ви­те го­ди­ни от на­шия жи­вот, раз­вле­ка­тел­но шоу 23:20 Чу­до, иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 2021г./ 01:20 Ис­ти­на­та за … под­каст на БНТ 02:00 Денят за­поч­ва с Геор­ги Лю­бе­нов /из­бра­но/п/ 03:00 Денят за­поч­ва, сут­ре­шен блок/п/

05:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.3, еп.9 05:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.3, еп.10 06:00 „За­га­дъч­ни убий­ства по Ага­та Крис­ти“ – се­риал, с.2, еп.5 /п./ 07:50 „Та­зи съ­бо­та и не­деля“ – уи­кенд блок с во­де­щи Бес­те Саб­ри и Ми­тьо Ма­ри­нов 10:00 „Пер­фек­тна хар­мо­ния“ – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (САЩ, Ка­на­да, 2022 г.), ре­жи­сьор: Сте­фан Скай­ни, в ро­ли­те: Джеймс Ден­тън, Ше­ри Саум, Джу­лия Бен­сън, Пи­тър Бен­сън, Ше­пард Ден­тън, Ан­дреа дел Кам­по и др. 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Не­поз­на­ти­ТЕ“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на Геор­ги То­шев 13:00 „Мъж за ми­лио­ни“ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 1999 г.) 15:00 „На­ша­та ис­то­рия“ – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (САЩ, 2019 г.) 17:00 „Жи­во­тът по дей­стви­те­лен слу­чай“ – ток­шоу с во­де­ща Але­ксан­дра Сър­ча­джие­ва 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за спе­циал­ни жур­на­лис­ти­чес­ки раз­след­ва­ния 20:00 „Твър­де лич­но“ – ек­шън, три­лър (Фран­ция, САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2008 г.) 22:00 „Не­по­бе­ди­ми­те 3“ – ек­шън, три­лър, прик­лю­чен­ски (САЩ, Фран­ция, 2014 г.), ре­жи­сьор: Пат­рик Хюз, в ро­ли­те: Сил­вес­тър Ста­лоун, Джей­сън Стей­тъм, Ха­ри­сън Форд, Ан­то­нио Бан­де­рас, Ар­нолд Швар­це­не­гер, Мел Гиб­сън, Уес­ли Снайпс, Долф Лунд­грен и др. 00:30 „Ад под не­бе­то“ – ек­шън, дра­ма, три­лър (САЩ, 1974 г.) 03:30 „За­га­дъч­ни убий­ства по Ага­та Крис­ти“ – се­риал, с.2, еп.6 /п./

05:15 „Ху­берт без Ща­лер“ – се­риал, с.9, еп.10 /п./ 06:00 „Бягство към по­бе­да­та 2: Сък­ро­ви­ще­то“ – със­те­за­тел­но риа­ли­ти с во­де­щи Кра­си Рад­ков, Ста­нис­ла­ва Ган­че­ва и Ивет Го­ра­но­ва, еп.19 /п./ 08:00 „Свръ­хес­тес­тве­но“ – се­риал, с.3, еп.5 08:45 „Свръ­хес­тес­тве­но“ – се­риал, с.3, еп.6 09:45 „Свръ­хес­тес­тве­но“ – се­риал, с.3, еп.7 10:45 „Бър­зи и ярос­тни 8“ – ек­шън, три­лър (САЩ, Япо­ния, Фран­ция, Ка­на­да, 2017 г.), ре­жи­сьор: Ф. Га­ри Грей, в ро­ли­те: Вин Ди­зел, Джей­сън Стей­тъм, Дуейн Джон­сън, Ми­шел Род­ри­гес, Тай­рийз Гиб­сън, Лу­дак­рис, Шар­лийз Те­рон, Скот Ис­тууд, Хе­лън Ми­рън, Джор­да­на Брус­тър, Ел­са Па­та­ки, Кърт Ръ­сел, Ева Мен­дес, Люк Евънс и др. 13:15 „Доб­ре дош­ли в джун­гла­та“ – ек­шън, ко­ме­дия, прик­лю­чен­ски (САЩ, 2003 г.), ре­жи­сьор: Пи­тър Бърг, в ро­ли­те: Дуейн Джон­сън, Крис­то­фър Уо­кън, Ро­са­рио Доу­сън, Шон Уилям Скот, Юън Брем­нър и др. 15:00 „Ста­ни бо­гат“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра /п./ 16:00 „Ста­ни бо­гат“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра /п./ 17:00 „Не­ве­роя­тна­та пла­не­та Земя“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, с.2, еп.8 17:30 „Да Знаеш Как“ – пре­да­ва­не за ре­мон­ти и об­за­веж­да­не /п./ 18:00 „Древ­ни су­перс­трук­ту­ри“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца, еп.3 19:00 „Ек­оав­то­мо­би­ли“ – ав­то­мо­бил­но шоу, с.2, еп.19 19:30 „До краен пре­дел“ – ек­стрем­но пре­да­ва­не, с.2, еп.2 20:00 ПРЕ­МИЕ­РА: „Шар­кна­до 3: Бе­лият дом под зап­ла­ха“ – фан­тас­ти­ка, три­лър (САЩ, 2015 г.), ре­жи­сьор: Ан­тъ­ни С. Фе­ран­те, в ро­ли­те: Иън Зи­ринг, Ка­си Скер­бо, Бо Де­рек, Марк Мак­грат, Фран­ки Му­низ, Раян Ню­ман, Марк Кю­бан, Джак Гри­фо, Дей­вид Ха­сел­хоф, Та­ра Рийд и др. 22:00 „Си­вият“ – ек­шън, дра­ма, три­лър (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2011 г.), ре­жи­сьор: Джо Кар­на­хан, в ро­ли­те: Лиъм Ний­сън, Дър­мът Мъл­роу­ни, Франк Гри­ло, Да­лас Ро­бъртс, Джо Ан­дер­сън, Нон­со Ано­зи, Джеймс Бадж Дейл и др. [14+] 00:15 „Хар­дкор“ – ек­шън, прик­лю­чен­ски, три­лър (Ру­сия, САЩ, 2015 г.), ре­жи­сьор: Иля Най­шу­лер, в ро­ли­те: Шар­лто Коп­ли, Да­ни­ла Коз­лов­ски, Хей­ли Бе­нет, Тим Рот, Ан­дрей Де­мен­тиев, Свет­ла­на Ус­ти­но­ва, Даря Ча­ру­ша, Олег По­дуб­ни, Джак Хан, Сай­ръс Ар­нолс и др. [14+] 02:00 „Шар­кна­до 3: Бе­лият дом под зап­ла­ха“ – фан­тас­ти­ка, три­лър (САЩ, 2015 г.), ре­жи­сьор: Ан­тъ­ни С. Фе­ран­те, в ро­ли­те: Иън Зи­ринг, Ка­си Скер­бо, Бо Де­рек, Марк Мак­грат, Фран­ки Му­низ, Раян Ню­ман, Марк Кю­бан, Джак Гри­фо, Дей­вид Ха­сел­хоф, Та­ра Рийд и др. 03:45 „Свръ­хес­тес­тве­но“ – се­риал, с.3, еп.5 /п./ 04:30 „Свръ­хес­тес­тве­но“ – се­риал, с.3, еп.6 /п./

05:30 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал, с.3, еп.101 /п./ 06:00 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал, с.3, еп.102 06:30 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал, с.3, еп.103 07:30 „Боб и Аби­шо­ла“ – се­риал, с.4, еп.19 08:00 „Боб и Аби­шо­ла“ – се­риал, с.4, еп.20 08:30 „Боб и Аби­шо­ла“ – се­риал, с.4, еп.21 09:00 „Кой да знае?“ – куиз шоу с во­дещ Але­ксан­дър Ка­диев /п./ 10:00 „Се­мей­ство Гол­дбърг“ – се­риал, с.4, еп.15 /п./ 10:30 „Се­мей­ство Гол­дбърг“ – се­риал, с.4, еп.16 /п./ 11:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.4, еп.2 /п./ 11:30 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.4, еп.3 /п./ 12:00 „Ба­вач­ка­та Мак­фий и го­ле­мият взрив“ – фен­тъ­зи, се­меен, ко­ме­дия (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, САЩ, 2010 г.), ре­жи­сьор: Су­за­на Уайт, в ро­ли­те: Ема Том­псън, Ма­ги Джи­лен­хол, Рейф Файнс, Юън Мак­гре­гър, Ма­ги Смит и др. 14:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал, с.4, еп.9 /п./ 15:30 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал, с.4, еп.10 /п./ 17:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.7, еп.14 /п./ 17:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.7, еп.15 /п./ 18:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.7, еп.16 /п./ 18:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.7, еп.17 /п./ 19:00 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.4, еп.4 19:30 „Прия­те­ли“ – се­риал, с.4, еп.5 20:00 „Но­ви­те съ­се­ди“ – се­риал, с.4, еп.12 22:00 „Уин­дзо­ри­те: Ко­ро­на­ция­та“ – се­риал, спе­циа­лен епи­зод 23:00 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.7, еп.20 23:30 „Два­ма мъ­же и по­ло­ви­на“ – се­риал, с.7, еп.21 00:00 „Боб и Аби­шо­ла“ – се­риал, с.4, еп.19 /п./ 00:30 „Боб и Аби­шо­ла“ – се­риал, с.4, еп.20 /п./ 01:00 „Боб и Аби­шо­ла“ – се­риал, с.4, еп.21 /п./ 01:45 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал, с.3, еп.102 /п./ 02:30 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал, с.3, еп.103 /п./ 03:00 „Уин­дзо­ри­те: Ко­ро­на­ция­та“ – се­риал, спе­циа­лен епи­зод /п./ 04:00 „Боб и Аби­шо­ла“ – се­риал, с.4, еп.19 /п./ 04:30 „Боб и Аби­шо­ла“ – се­риал, с.4, еп.20 /п./ 04:45 „Без­край­на фиес­та“ – се­риал, с.3, еп.102 /п./

06:00 „Ла­би­ринт към щас­тие­то“ – се­риен филм /п/ 07:00 По­ре­ди­ца на DW 07:50 „Съ­бу­ди се“ – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Брат­ята тиг­ри“ – с уч. на Гай Пиърс, Фре­ди Хай­мор, Оан Нгуен и др. 14:45 „Прин­цът и аз“ – с уч. на Джу­лия Стайлс, Ми­ран­да Ри­чар­дсън, Бен Ми­лър и др. 17:00 „Съд­би на кръс­то­път“ – пре­да­ва­не на NOVA 18:00 „Ни­чия земя“ – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:20 Те­ма­та на NOVA 20:00 „Кра­са­ви­ца­та и Звяра“ – с уч. на Ема Уот­сън, Дан Сти­вънс, Люк Евънс и др. 22:30 „Ти­та­ник“ – с уч. на Лео­нар­до Ди Кап­рио, Кейт Уин­слет, Би­ли Зейн и др. 02:30 „Меч­та­та на Бу­ги“ – с уч. на Тай­лър Та­ка­ха­ши, Тей­лър Пейдж, Поп Смоук и др. 04:30 „Брат­ята тиг­ри“ – с уч. на Гай Пиърс, Фре­ди Хай­мор, Оан Нгуен и др. /п/

09:30 Сър­бия – Ита­лия, Ев­ро­бас­кет за же­ни 2025 /n/ 11:30 Прой­сен Мюн­стер – Па­дер­борн, Фут­бол: Вто­ра Бун­дес­ли­га 2025/2026 /n/ 13:30 Сту­дио „Бун­дес­ли­га“, ди­рек­тно 14:00 Ай­нтрахт Браун­швайг – Грой­тер Фюрт, Фут­бол: Вто­ра Бун­дес­ли­га 2025/2026 ди­рек­тно 15:55 Сту­дио „Бун­дес­ли­га“, ди­рек­тно 16:30 Саутх­ямптън – Еве­ртън, кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га 2004/2005 /n/ 17:00 Гер­ма­ния – Шве­ция, Ев­ро­бас­кет за же­ни 2025 /n/ 19:00 Ис­па­ния – Гер­ма­ния, Ев­ро­бас­кет за же­ни 2025 /n/ 20:55 Но­ви­ни 21:00 Бас­кет­бол 3х3, Хър­ва­тия /n/ 02:00 Ка­ме­нен ги­гант, до­ку­мен­тал­на спор­тна по­ре­ди­ца 2025 /n/ 03:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар

05:00 „Дру­го­то ли­це“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 05:30 „Со­циал­на мре­жа“ – из­бра­но- /п/ 06:00 „VOA тех­но­ло­гии“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на VOA 06:30 „Ни­чия земя“ -пре­да­ва­не /п/ 07:30 Най-доб­ро­то от DW 07:50 „Съ­бу­ди се“ – пре­да­ва­не 11:00 „Пулс“ – здрав­но пре­да­ва­не 11:30 „Раз­ка­зи­те на хи­жаря“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 13:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 13:25 „Има­ло ед­но вре­ме в Лон­дон­град“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца 14:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 14:30 „52 ис­то­рии“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на VOA /п/ 15:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 15:30 „Раз­ка­зи­те на хи­жаря“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 16:00 „Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов“ – из­бра­но – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 17:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 17:20 „Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов“ – из­бра­но – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 18:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 18:20 „Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов“ – из­бра­но – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 19:15 „Ни­чия земя“ – пре­да­ва­не 20:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 20:45 Те­ма­та на NOVA 21:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 21:30 „52 ис­то­рии“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на VOA 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA NEWS 22:30 „Раз­ка­зи­те на хи­жаря“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца /п/ 23:00 „Офа­нзи­ва с Лю­бо Ог­нянов“ – из­бра­но – пуб­ли­цис­тич­но ток­шоу /п/ 00:45 „Ни­чия земя“ – пре­да­ва­не /п/ 01:35 „VOA тех­но­ло­гии“ – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на VOA /п/ 02:00 „Съ­бу­ди се“ – пре­да­ва­не /п/ 04:15 „Ни­чия земя“ – пре­да­ва­не /п/





