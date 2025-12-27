Телешко с картофи в гювечета

Необходими Продукти
- телешко месо (бут или плешка) – 600 г
- картофи – 600 г
- моркови – 1 бр.
- кромид лук – 1 голяма глава
- домати – 1 бр.
- червен пипер – 1 ч.л.
- доматено пюре – 1 с.л.
- олио – 3 с.л.
- масло – 20 г
- сол – 1 ч.л.
- черен пипер – 1/2 ч.л.
- дафинов лист – 1 брой
- чесън – 2 скилидки
- магданоз – 1/2 връзка
- топла вода или бульон – около 400 – 500 мл
НАЧИН НА ПРИГОТВЯНЕ
Първо се нарязва телешкото месо на кубчета и се запечатва в загрято олио, докато придобие лек златист цвят.
Добавят се нарязаните лук и морков и се задушават, докато омекнат. Прибавят се червеният пипер, доматеното пюре и настърганият домат, след което всичко се разбърква добре, за да се освободят ароматите.
Картофите се обелват и нарязват на едри кубчета, а чесънът се нарязва на тънки филийки.
Във всяко гювече се разпределят месото и зеленчуците, след което се добавят картофите, чесънът, дафиновият лист и щипка сол.
Гювечетата се заливат се с топла вода или бульон, докато продуктите се покрият почти изцяло. Отгоре се поставя малко парче масло и гювечетата се затварят с капак.
Гювечетата се слагат в студена фурна и се пекат на 180°C около 110-120 мин, докато телешкото омекне напълно, а картофите се напоят с ароматите. Накрая се поръсват с пресен магданоз и се поднасят горещи./recepti.gotvach.bg